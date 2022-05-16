Правительство Швеции приняло официальное решение о вступлении в НАТО

Официальное решение о том, что Швеция подаст заявку на членство в Североатлантическом альянсе, принято правительством королевства, заявила на пресс-конференции премьер-министр Магдалена Андерссон.

«В шведском риксдаге (однопалатном парламенте) подавляющее большинство голосов – за вступление Швеции в НАТО. На заседании в понедельник правительство приняло решение подать заявку в НАТО. Посол Швеции в НАТО скоро представит ее НАТО. Затем Швеция подтвердит свое желание и способность стать членом оборонного альянса, подав письменное заявление», – приводит ее слова ТАСС.

Ранее в МИД призвали не рассчитывать на принятие Россией вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине этой недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил разницу между вступлением в НАТО Финляндии и Украины.

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