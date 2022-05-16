Ким Чен Ын приказал мобилизовать военных для поставок лекарств в аптеки

Лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ о мобилизации военных для налаживания поставок медикаментов в аптеки на фоне распространения в стране коронавируса, передает агентство Реёнхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

По информации ЦТАК, политбюро Трудовой партии Кореи вновь провело экстренное совещание, на котором Ким Чен Ын констатировал, что медикаменты не были поставлены в аптеки, несмотря на то, что власти распорядились «немедленно выпустить и поставить лекарства из государственного резерва» и «перевести работу аптек на круглосуточный режим», передает РИА «Новости». В связи с чем лидер КНДР издал указ о «немедленной стабилизации поставок медикаментов в Пхеньян с привлечением мощных сил военно-медицинского направления Народной армии (КНДР)», добавляет северокорейское агентство.

Согласно ЦТАК, еще 8 человек за сутки умерли от коронавируса, таким образом общее число скончавшихся составляет 50 человек. Ранее сообщалось, что как минимум у одного из них анализ выявил вариант штамма коронавируса «омикрон» BA.2, так называемый «стелс-омикрон».

Северная Корея ввела в действие «чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда», по указанию лидера страны Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение вируса и «искоренить источник заразы» в кратчайшие сроки.

Ранее Ким Чен Ын назвал вспышку COVID-19 «крупнейшим потрясением» для КНДР.

Напомним, в КНДР официально выявили первый случай заражения коронавирусом в стране. Впервые с начала пандемии СМИ Северной Кореи опубликовали кадры Ким Чен Ына в медицинской маске.

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