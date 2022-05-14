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СМИ: В ЕК разрешат странам-членам госрегулирование цен на газ
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В Еврокомиссии готовы разрешить странам-членам госрегулирование цен на газ, надеясь получить контроль над резким повышением стоимости топлива, сообщило Welt am Sonntag со ссылкой на документ.
«В этих исключительных обстоятельствах членам ЕС должно быть разрешено регулировать потребительские цены государством в течение переходного периода», – приводит издание цитату из заявления, передает РИА «Новости».
Таким образом, в Еврокомиссии надеются взять под контроль резкий рост стоимости газа.
Напомним, во вторник, 10 мая, «Оператор ГТС Украины» сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за наступления форс-мажорных обстоятельств – компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет.
Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа – крупнейшую газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области – в Газпроме заметили, что это технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы.
На этом фоне цены на газ в Европе ускорили рост и превысили 1200 долларов за 1 тыс. кубометров.
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Эксперт оценил угрозы ЕС отобрать газохранилища Газпрома
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«ЕС пытается заставить операторов закачать топливо в хранилища. Но когда Европа начнет замерзать, российский газ просто конфискуют. Для нас это лишено смысла», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Австрия пригрозила Газпрому отобрать хранилище в Зальцбурге, если его не наполнят голубым топливом. А власти Германии добились права национализировать объекты критической энергетической инфраструктуры.
«Газпром уже даже не пытается оставить за собой газовые хранилища в Европе. Дело в том, что сейчас ЕС требует от операторов выполнить норматив о 80% наполненности ПХГ к началу октября. Таким образом, российская компания должна закупить у себя же топливо», – рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Если сейчас выполнить эти требования, то зимой Европа может заявить, что у них чрезвычайное положение из-за дефицита газа, а затем они могут просто конфисковать его вместе с хранилищами», – уверен собеседник.
«Мы уже видим, что у Газпрома отобрали все активы в Германии, у «Новатэка» аналогичным образом изъяли все в Польше. И согласно официальным заявлениям, это некие аресты, но почему-то даже без решения суда», – продолжил Юшков.
По словам эксперта, Газпром, понимая, что все его европейские активы под угрозой, готов изменить тактику. «Россия теперь, скорее всего, будет только напрямую продавать голубое топливо. Причем делаться это будет исключительно на рыночных условиях. Даже немцы, которые традиционно платили ниже рынка, будут лишены этой привилегии», – заключил Юшков.
Накануне канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил отобрать у компании «Газпром» крупнейшее в республике подземное хранилище газа «Хайдах», если оно не будет заполняться голубым топливом, и передать его другому поставщику.
В интервью газете «Кронен цайтунг» Нехаммер, говоря о дееспособности своего правительства, объяснил важность обеспечения безопасности энергоснабжения на примере создания в республике стратегического резерва газа.
«Газовые хранилища заполняются. Мы будем внимательно следить за ситуацией, и если российский Газпром не заполнит наше самое большое хранилище, то мы его у них заберем и передадим другим поставщикам», – сказал он. Издание уточнило, что речь идет о хранилище «Хайдах» в федеральной земле Зальцбург, которое в настоящее время де-факто остается пустым.
Нехаммер также рассказал в опубликованном в четверг интервью газете «Кляйне цайтунг», что Австрия рассматривает возможности закупки газа у разных поставщиков и впервые создает государственный стратегический резерв газа. Он уточнил, что Австрия не собирается национализировать это газовое хранилище.
«Это значит «используй или потеряешь». Если им пользуешься, тогда все окей, если им не пользуешься, за него возьмутся другие фирмы. «Хайдах» стратегически важен не только для Германии, но и для западных регионов Австрии», – отметил канцлер.
Напомним, поставки газа в Австрию идут бесперебойно и в нормальном объеме, сообщила министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий республики Леоноре Гевесслер.
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Финские СМИ: Решение о вступлении в НАТО приведет к прекращению поставок газа из РФ
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Россия может прекратить поставки газа в Финляндию уже 13 мая в ответ на решение страны вступить в НАТО, об этом сообщило издание Iltalehti со ссылкой на высокопоставленных чиновников страны.
По информации газеты, ранее ожидалось, что прекращение поставок случится 23 мая, когда подойдет очередной срок оплаты. Однако финские парламентарии Вилле Тавио и Хьяллис Харкимо допустили, что отключение может произойти и раньше, передает «Фонтанка».
Отмечается, что прекращение поставок газа из России «вызовет серьезные проблемы» для ряда финских предприятий и производства продуктов питания.
Ранее сообщалось, что Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО, об этом говорится в распространенном совместном заявлении президента и главы правительства страны Саули Ниинисте и Санны Марин. «Мы надеемся, что шаги, которые необходимы для принятия этого решения, будут предприняты в течение ближайших нескольких дней», – передает телеканал Yle их заявление.
В прошлую пятницу Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
В МИД назвали новым флангом угрозы России желание НАТО присоединить Финляндию.
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Премьер Италии: Германия начала платить за поставку российского газа в рублях
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Германия уже оплатила поставки российского газа по предложенной Москвой схеме, и большинство стран открыли счета в рублях, заявил премьер-министр Италии Марио Драги в ходе визита в США.
«Никто так и не сказал, нарушают ли рублевые платежи санкции, это такая серая зона. Крупнейший импортер газа – Германия – уже заплатила в рублях, и большинство импортеров открыли счета в рублях», – цитирует РИА «Новости» Драги. Он уверен, что платежи за российский газ продолжатся.
В начале мая глава итальянского правительства заявлял, что Италия последует указаниям Европейской комиссии в вопросе оплаты поставок российского газа и ожидает юридических объяснений от Брюсселя.
Ранее немецкая газовая компания VNG решила переводить Газпромбанку евро для дальнейшей конвертации в рубли и оплаты газа. По словам представителя компании, она предпринимает все необходимые меры в соответствии с санкционным законодательством, чтобы обеспечить поставки газа в Германию и экономическую стабильность страны.
Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
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Немецкий министр оценил способность Германии пережить зиму без российского газа
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При значительной экономии энергии и полных газохранилищах Германия сможет пережить зиму без поставок газа из России, заявил министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.
По мнению министра, промышленность и частные лица в германии могут снизить потребление энергии на 10%. Хабек считает, что при этом они не окажутся в «бедственном положении», передает РИА «Новости» со ссылкой на Wirtschafts Woche.
«Если к концу года у нас будут полные хранилища, если два из четырех наших арендованных плавучих танкеров СПГ будут подключены к сети, если мы будем значительно экономить на энергии, то сможем в какой-то степени пережить зиму без поставок российского газа», – заявил он. Однако, как подчеркнул Хабек, цены на газ все равно «будут очень высокими, а резервуары для хранения в конце зимы опустеют»
На днях Хабек после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Германия еще не готова к полному эмбарго на российский газ. До этого Хабек предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ».
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Газпрому запретили транспортировать газ через Польшу по «Ямалу – Европе»
Газпрому теперь запрещено использовать принадлежащий EuRoPol GAZ польский участок трубопровода «Ямал – Европа» для транспортировки газа, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
«В соответствии с указом президента РФ №252 от 3 мая 2022 года и постановлением правительства №851 от 11 мая 2022 года введены санкции в отношении ряда зарубежных компаний. В их числе – компания EuRoPol GAZ, которая является владельцем польского участка газопровода «Ямал – Европа». Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности, для Газпрома это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу», – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Накануне на Украине заявили о прекращении транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка» с 11 мая из-за «наступления форс-мажорных обстоятельств», которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», находящихся под контролем России.
В компании «Оператор ГТС Украины» предложили для выполнения транзитных обязательств перенести недоступные мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», расположенную на подконтрольной Киеву территории.
В ответ Газпром заявил, что перенос объемов газа на точку «Суджа» технологически невозможен. «Газпром перед европейскими потребителями полностью выполняет все свои обязательства, поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением, услуги по транзиту полностью оплачены», – сказали в компании.
Напомним, с конца апреля после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям. Номинации на прокачку по украинской территории через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России формировались на основе спроса в Европе.
На 29 апреля они составляли 64,5 млн кубометров. Потом транзит по украинскому маршруту стал снижаться и 26 апреля был примерно на 15% ниже обычных показателей. Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
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Рублевые счета в Газпромбанке для оплаты газа открыли 20 европейских компаний
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Всего 20 европейских компаний открыли счета в АО «Газпромбанк» для оплаты поставок газа из России, сообщает Bloomberg.
Отмечается, что еще 14 компаний запросили перечень документов для открытия таких счетов, передает ТАСС.
Ранее премьер-министр Италии Марио Драги в ходе визита в США заявил, что Германия уже оплатила поставки российского газа по предложенной Москвой схеме, и большинство стран открыли счета в рублях.
До этого немецкая газовая компания VNG решила переводить Газпромбанку евро для дальнейшей конвертации в рубли и оплаты газа. По словам представителя компании, она предпринимает все необходимые меры в соответствии с санкционным законодательством, чтобы обеспечить поставки газа в Германию и экономическую стабильность страны.
Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
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Цены на газ в Европе ускорили рост
Стоимость газа в Европе превысила 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures.
Так, цена июньских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF растет с самого открытия торговой сессии. Утром она составила 1085,8 доллара (+6,4% к расчетной цене среды – 1020,7 доллара). Далее котировки ускорили темпы роста – до максимальных 1233,9 доллара (+20,9%). Стоимость сохраняется выше 1200 долларов и растет почти на 20%, передает РИА «Новости».
Котировки начали значительно расти 10 мая после сообщения «Оператора ГТС Украины» о том, что транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» будет прекращен с утра 11 мая.
Напомним, правительство России утвердило перечень юридических лиц, против которых вводятся ответные санкции, в список вошла 31 компания. В числе компаний оказались бывшие европейские «дочки» Газпрома – Gazprom Germania GmbH (Германия), GAZPROM Schweiz AG (Швейцария), Gazprom NGV Europe GmbH (Германия) – трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что иностранные энергетические компании, которые попали под ответные российские санкции, больше не смогут участвовать в процессе поставок газа из России.
В Кремле заявили о невозможности попавших под санкции компаний участвовать в поставках газа
Иностранные энергетические компании, которые попали под ответные российские санкции, больше не смогут участвовать в процессе поставок газа из России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
У представителя Кремля уточнили, как внесение 31 компании в санкционный список отразится на поставках газа в Европу.
«Там же санкции блокирующие в отношении этих компаний, поэтому с этими компаниями не будет никаких взаимоотношений, они просто запрещены», – передает слова Пескова ТАСС.
Он добавил, что «эти компании не могут больше участвовать в процессе» поставок газа из РФ.
Напомним, правительство России утвердило перечень юридических лиц, против которых вводятся ответные санкции, в список вошла 31 компания. В числе компаний оказались бывшие европейские дочки Газпрома – Gazprom Germania GmbH (Германия), GAZPROM Schweiz AG (Швейцария), Gazprom NGV Europe GmbH (Германия) – трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.
СМИ: Словакия будет получать газ из России и в случае оплаты в евро
Словакия продолжит получать природный газ из России даже в том случае, если не сможет рассчитаться за него в рублях и произведет оплату в евро, о чем говорится в письме, которое российская сторона направила в Братиславу, говорится в материале, опубликованном на сайте братиславской газеты «Правда».
«В этом письме говорится, что если банк [отправителя платежа] окажется не в состоянии провести расчетную операцию [по обмену евро на рубли], то газовый поток [в Словакию] продолжит поступать, а оплатой будет считаться принятая сумма в евро. Положения, прописанные в [действующем] контракте, таким образом, останутся неизменными», – сообщает издание со ссылкой на государственного секретаря министерства экономики республики Карола Галека, передает ТАСС.
Словакия должна произвести очередной платеж за поставки российского газа 20 мая. Россия обеспечивает потребности республики в данном виде энергетического сырья на 85-87%.
Ранее премьер-министр Италии Марио Драги в ходе визита в США заявил, что Германия уже оплатила поставки российского газа по предложенной Москвой схеме, и большинство стран открыли счета в рублях.
До этого немецкая газовая компания VNG решила переводить Газпромбанку евро для дальнейшей конвертации в рубли и оплаты газа. По словам представителя компании, она предпринимает все необходимые меры в соответствии с санкционным законодательством, чтобы обеспечить поставки газа в Германию и экономическую стабильность страны.
Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
Газпром: Украина отклонила заявку на прокачку газа через «Сохрановку»
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Газпром поставляет газ для транзита в Европу через Украину только на станцию «Суджа», заявка на ГИС «Сохрановка» была отклонена, заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
«Оператор ГТС» заявил о прекращении с 11 мая транзита газа через станции «Сохрановка» и «Новопсков», находящиеся под контролем России (на территории Луганской народной республики), объяснив это форс-мажором. Однако в Газпроме сообщили, что не получали необходимого подтверждения. Кроме того, перенос прокачки на ГИС «Суджа», которую контролирует Украина, технологически невозможен, отметили в российской компании. При этом Газпром отмечает, что полностью выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, а услуги по транзиту оплачены, пишет Прайм.
При этом уточняется, что прокачка через «Сужду» в четверг составляет 50,6 млн кубометров, объем был подтвержден украинской стороной.
Накануне на Украине заявили о прекращении транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка» с 11 мая из-за «наступления форс-мажорных обстоятельств», которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», находящихся под контролем России.
В компании «Оператор ГТС Украины» предложили для выполнения транзитных обязательств перенести недоступные мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», расположенную на подконтрольной Киеву территории.
В ответ Газпром заявил, что перенос объемов газа на точку «Суджа» технологически невозможен. «Газпром перед европейскими потребителями полностью выполняет все свои обязательства, поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением, услуги по транзиту полностью оплачены», – сказали в компании.
Напомним, с конца апреля после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям. Номинации на прокачку по украинской территории через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России формировались на основе спроса в Европе.
На 29 апреля они составляли 64,5 млн кубометров. Потом транзит по украинскому маршруту стал снижаться и 26 апреля был примерно на 15% ниже обычных показателей. Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
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Стало известно о готовности итальянской Eni к рублевым расчетам за газ
Итальянская нефтегазовая группа Eni готова в мае оплатить российский газ, даже если придется делать это в рублях, сообщили источники.
По информации Bloomberg, готовность Eni платить, даже если расчеты будут переведены из евро в рубли, отражает переговорные усилия Газпрома. Газпром указывает, что подобные расчеты не нарушают санкций ЕС, поскольку не имеют непосредственного отношения к российскому ЦБ. Источники сообщают, что рублевого счета у Eni пока нет, но итальянская компания ведет юридическую работу по подготовке к его созданию в случае необходимости, передает РИА «Новости».
В апреле сообщалось, что Eni не намерена открывать рублевый счет. В ЕК назвали оплату российского газа в рублях обходом санкций Евросоюза. Bloomberg сообщало, что рублевые счета в Газпромбанке для оплаты газа открыли 20 европейских компаний.
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Экс-глава МИД Австрии предрекла ФРГ тяжелые времена из-за газового эмбарго
Возможное введение эмбарго на российский газ может привести к «очень тяжелым временам» в Германии, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
По ее словам, такого мнения придерживаются немецкий центральный банк и руководители крупных предприятий. «У представителей центрального банка более осторожная и настороженная позиция. Они бы сказали, что полное эмбарго на импорт газа повлекло бы прежде всего огромные и гарантированные убытки в сфере промышленности», – передает РИА «Новости» ее слова.
При этом бывшая глава МИД Австрии прогнозирует, что отказ от поставок голубого топлива из России приведет к массовым увольнениям работников в химической отрасли, а также к рецессии гораздо больших масштабов, чем прогнозируют экономисты.
«Руководства крупных промышленных предприятий, таких как химический концерн BASF скажут: «Нет, с этим мы не справимся, за этим последуют очень тяжелые времена», – заключила она.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал возможные сроки принятия новых санкций ЕС против России. Как сообщалось, в воскресенье постпреды ЕС не достигли соглашения по санкциям против России из-за позиции Венгрии.
До этого ЕК смягчила требования по введению отложенного на полгода нефтяного эмбарго против России после двух дней безуспешных переговоров в ЕС.
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять эмбарго на импорт нефти из России, и предупредил, что упорство ЕК грозит подрывом европейского единства. Он также заявил, что санкции ЕС в отношении энергетического сектора России являются красной линией для Венгрии. По его словам, эмбарго на импорт российских энергоносителей для Венгрии сродни атомной бомбе.
В результате ЕК собралась компенсировать Венгрии отказ от российской нефти.
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В Германии заявили, что страна не готова к полному отказу от газа из России
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Германия еще не готова к полному эмбарго на российский газ, заявил в Берлине вице-канцлер ФРГ, глава Минэкономики Роберт Хабек после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
По словам Хабека, преждевременный отказ от российской нефти может «спровоцировать рост цен и, возможно, нарушить цепочки поставок». «Нам нужно быстрее создавать инфраструктуру» для альтернативных поставок, добавил министр.
«Мы не можем сейчас осуществить газовое эмбарго», – отметил он. По его словам, впереди у властей Германии «еще много работы», сообщает ТАСС.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал возможные сроки принятия новых санкций ЕС против России. Как сообщалось, в воскресенье постпреды ЕС не достигли соглашения по санкциям против России из-за позиции Венгрии.
До этого ЕК смягчила требования по введению отложенного на полгода нефтяного эмбарго против России после двух дней безуспешных переговоров в ЕС.
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять эмбарго на импорт нефти из России, и предупредил, что упорство ЕК грозит подрывом европейского единства. Он также заявил, что санкции ЕС в отношении энергетического сектора России являются красной линией для Венгрии. По его словам, эмбарго на импорт российских энергоносителей для Венгрии сродни атомной бомбе.
В результате ЕК собралась компенсировать Венгрии отказ от российской нефти.
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Молдавия объяснила оплату российского газа в евро
Распределительное предприятие «Молдовагаз» платит за российский газ в евро, так как не входит в число недружественных России стран, заявил председатель правления предприятия Вадим Чебан.
Чебан рассказал, что прежде оплата производилась «в основном в долларах, хотя по договору могли платить и в рублях, и в евро». Он отметил, что «были случаи, когда платили в рублях, если возникали проблемы с долларами». «С 1 мая мы не можем оплачивать в долларах – только в рублях и в евро», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на RTR Moldova.
Как пояснил Чебан, с ноября действует договор, в рамках которого «Молдовагаз» платит за российский газ в евро. При этом Газпром не требовал переходить «на расчеты в рублях, так как Молдавия не зачислена Россией в число недружественных стран». Чебан заверил, что сейчас Молдавия осуществляет платежи по графику.
23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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В Газпроме рассказали о поставках в Европу через Украину
Газпром подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 64,9 млн куб. м через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов. Он подчеркнул, что заявка на прокачку через «Сохрановку» была отклонена украинской стороной.
«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», – 64,9 млн куб. м на 14 мая. Заявка на ГИС «Сохрановка» была отклонена», – приводит его слова ТАСС.
Накануне объем прокачки составлял 61,97 млн куб. м.
Напомним, во вторник, 10 мая, «Оператор ГТС Украины» сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за наступления форс-мажорных обстоятельств – компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет.
Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа – крупнейшую газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области – в Газпроме заметили, что это технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы.
На этом фоне цены на газ в Европе ускорили рост и превысили 1200 долларов за 1 тыс. кубометров.