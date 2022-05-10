|
|
На Украине заявили о частичном прекращении транзита газа в Европу
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
«Оператор ГТС Украины» утверждает, что транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» будет прекращен с 07.00 среды, 11 мая.
«ОГТС информирует, что с 7.00 утра, 11 мая 2022 года, прием газа в ГТС Украины в физической точке соединения «Сохрановка» осуществляться не будет», – говорится в заявлении на сайте, передает РИА «Новости».
Оператор заявляет о «наступлении форс-мажорных обстоятельств», которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», которые находятся под контролем России. Отметим, что через станцию проходит до 32,6 млн кубометров в сутки.
В компании предложили для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами перенести недоступные мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», расположенную на территории, контролируемой Украиной.
Напомним, с конца апреля после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям. Номинации на прокачку по украинской территории через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России формировались на основе спроса в Европе. На 29 апреля они составляют 64,5 млн кубометров. Потом транзит по украинскому маршруту стал снижаться и 26 апреля был примерно на 15% ниже обычных показателей.
Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
У Германии возникли трудности с покупкой газа у Катара
Германия и Катар не могут договориться о долгосрочных поставках сжиженного природного газа, сообщают источники.
Источник Reuters заявил, что стороны спорят о длительности действия контракта. В частности, обсуждается угроза долгосрочного соглашения для планов Германии по декарбонизации. Катар при этом оговаривает положение, которое ограничит направление поставок СПГ и запрещает перенаправлять газ в другие районы Европы, передает РИА «Новости».
Как полагает источник, в ближайшее время обеспечение поставок СПГ из Катара «не ожидается». Другие источники сказали, что переговоры планируется продолжить в мае. При этом Германия конкурирует за СПГ из Катара с другими странами.
Напомним, Катар относится к числу стран, газом которых в ЕС рассчитывают заменить российский, но практически все 178 млрд кубов СПГ, производимых этим арабским эмиратом, уже расписаны по покупателям.
Блогеры бурно отреагировали на решение Сейма Литвы по России
|
|
Российские блогеры резко отреагировали на решение Сейма Литвы признать Россию государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм». Они потребовали не оставить демарш литовского парламента без ответа.
«Не считаю, что к провокации Литвы надо относиться с легким пренебрежением, мол, «слон и моська». Надо ответить. И предельно жестко, чтобы ни у кого не возникало никаких иллюзий, что такого рода демарши останутся без ответа», – написал телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.
В свою очередь политолог Алексей Чеснаков разъяснил, что резолюция Сейма еще не является официальной позицией государства. «Но вряд ли этот документ сможет проигнорировать исполнительная власть страны. Разрыв отношений с рядом стран Европы выглядит еще более реалистичным сценарием», – отметил он.
«Интересно, чем [Сейму Литвы] ответит Калининградская областная дума. Ну потому что не Охотный же ряд по этому поводу беспокоить», – написал журналист Юрий Васильев.
Политолог Александр Носович, в свою очередь, считает, у решения Сейма Литвы не будет никаких последствий. «Если только Вильнюс не использует эту резолюцию как предлог для блокировки транзита в Калининград. Дипломатические отношения с Литвой ухудшать дальше некуда, они и так де-факто разорваны, а разговаривать с Литвой на другом языке еще рано. Так что пусть пока лают», – отметил он.
«В 2014 году Даля Грибаускайте пыталась связаться с Москвой, чтобы непублично извиниться за «террористическое государство». В будущем будет публично извиняться вся Литва. Возможно, прямо перед Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Они там как раз переименовывают Чеченскую площадь в Каунасе в площадь Свободной Украины. Думаю, это знак», – добавил политолог.
«Да, интересно вышло. Улица Джохара Дудаева в Литве. Медиаресурс террористов «Кавказ Центр» тоже долгие годы сидел в Литве. И оттуда гнал свою террористическую блевоту. Интернет помнит все и хранит все. Интервью Басаева, статьи про героических боевиков, которые «уничтожают кафирских собак». Ну и так далее. А государство-террорист оказывается Россия. Мне кажется, нам пора выставить литовским политикам счет за былое участие в террористической войне против России. А как это все иначе назвать?» – написал журналист Андрей Медведев.
Напомним, на сайте литовского Сейма сообщается, что парламент республики принял резолюцию, которой признал Россию государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм». «Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм», – передает РИА «Новости» текст документа.
Кроме того, Сейм Литвы считает действия России на Украине «геноцидом украинского народа» и призывает международное сообщество создать специальный международный уголовный трибунал «для расследования и оценки агрессии России». Согласно документу, Сейм считает, что трибунал должен иметь полномочия выдавать международные ордеры на арест, а неприкосновенность главы государства, должностных лиц не должна ограничиваться иммунитетом.
Согласно данным портала, за принятие резолюции проголосовали все 128 членов сейма Литвы.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленского предупредили о подготовке переворота на Украине
|
|
Оппоненты президента Украины Владимира Зеленского предпримут попытку сменить власть на Украине, обвинив его в поражении в Мариуполе, с таким прогнозом выступил лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива.
«После уничтожения группировки ВСУ в Мариуполе и окружения, фактического поражения украинских войск, а это тысячи новых жертв в Луганской области, оппоненты Зеленского предпримут попытку сместить его от власти, обвинив в гибели тысяч украинских солдат, которых кинули умирать или попросту списали», – написал Кива в Telegram-канале.
Он добавил, что в офисе Зеленского понимают опасность военного переворота и уже готовят репрессии по отношению к тем, кто угрожает украинским властям.
Напомним, 4 мая министр обороны Сергей Шойгу объявил, что российские военные взяли под контроль Мариуполь – крупнейший промышленный и транспортный узел на Азовском море. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Россия в Мариуполе навсегда.
Кулеба заподозрил ЕС в обмане Украины
Глава МИД Украины заявил в интервью The Financial Times, что если Украина не станет кандидатом на вступление в Евросоюз это будет означать, что «Европа пытается обмануть» Киев.
По его словам, украинские власти не будут терпеть такое решение.
Дмитрий Кулеба также оценил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что процесс принятия Украины в ЕС может занять десятилетия. Министр считает, что Украина должна получить статус кандидата в июне этого года, это позволит заняться остальными вопросами, передает «Газета.ru».
«Три месяца назад у этой страны (Украины – прим. ВЗГЛЯД) даже не было перспективы членства. Сейчас они обсуждают, сколько времени это займет», – сказал глава украинского МИДа.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский передал ЕС вторую часть анкеты для вступления в Евросоюз.
Между тем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий.
Bloomberg со ссылкой на чиновника в ЕС также сообщало, что Еврокомиссия рассчитывает в конце июня вынести предварительное решение касательно заявки Украины стать кандидатом на вступление в Евросоюз.
Sky News прервал интервью с Полянским из-за эмблемы СС в соцсети Зеленского
|
|
Ведущий британского канала Sky News резко оборвал общение в прямом эфире с первым зампостпреда России Дмитрием Полянским, когда тот указал на публикацию президентом Украины Владимиром Зеленским к 9 мая фотографии украинского военного с эмблемой дивизии СС.
Полянский заявил, что действия Великобритании, которая «забывает все, за что мы воевали», являются «абсолютной катастрофой и позором». «Я вам приведу лишь один пример – я покажу вам то, что появилось на официальной странице Зеленского в Instagram* (запрещенная в России экстремистская соцсеть). Вы видите эмблему. Вы знаете, что это? Это эмблема немецкой дивизии СС во Второй мировой войне», – сказал дипломат.
Как подчеркнул Полянский, лидер украинского государства «опубликовал в День Победы эмблему бойца «Правого сектора*» с этой эмблемой, утверждая, что это символ борьбы с нацизмом», передает РИА «Новости».
Ведущий попытался прервать его, но Полянский не позволил этого сделать и продолжил: «Это было удалено через полчаса, но, конечно, у нас есть копия этого. Вы знаете, что эта дивизия «Мертвая голова» ответственна за убийство 100 британцев во Франции в начале Второй мировой войны?». Полянский обвинил Великобританию в том, что Лондон «покрывает украинские власти, которые демонстрируют нацистские символы в День Победы». Он подчеркнул, что «эти нацистские символы использовались теми же подразделениями, которые убивали британцев». «Вы не находите это странным?» – заявил дипломат.
После этого ведущий оборвал дипломата, заявив, что у него была возможность высказаться, но время для эфира истекло. Сам Полянский позднее отметил в Telegram, что ведущий «быстро-быстро свернул разговор, пробормотав, что время наше, оказывается, вдруг истекло, и что Sky News не может подтвердить правильность этой информации». «Вот вам и пресловутая свобода слова на Западе… правда им не нужна! Теперь 100 раз подумают, прежде чем приглашать российских дипломатов в прямой эфир», – заявил Полянский.
Напомним, Зеленский проиллюстрировал публикацию, приуроченную к 9 Мая, фотографией украинского военнослужащего с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на форме.
Ходаковский: На «Азовстали» мы видим преданных идиотов
|
|
Украинское правительство не использовало возможности для деблокирования Мариуполя, а вместо этого предало военных, которые оставались на заводе «Азовсталь», заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.
«Я уже говорил, что в начале штурма Мариуполя мы были уверены, что нас меньше, чем их. Дальнейшие события подтвердили это, но постепенно мы уравняли «счет» и начали превосходить. Ввязываться в драку при таких раскладах было довольно авантюрным решением, но мы победили, загнав противника в угол Азовстали и полностью его блокировав», – написал он в своем Telegram-канале.
«Я это говорю не для того, чтобы показать, какие мы герои, а для того, чтобы донести мысль: Украина имела все возможности для деблокирования города, но не использовала ни одну. Сейчас они героизируют азовцев, но по сути они сами загнали их в эту задницу. Как они там любят говорить, – зрада? Она самая и есть. Для кукловодов все эти «герои» обороны Азовстали не более, чем «сакральная» жертва, и когда украинская пропаганда рисует образ героического защитника, мы видим загнанных и преданных своим правительством идиотов», – заключил Ходаковский.
Ранее Ходаковский заявил, что группа украинских военных в районе «Азовстали» в Мариуполе вышла с белым флагом к дороге, предназначенной для эвакуации мирных граждан.
Немецкая VNG согласилась на российскую схему оплаты газа
|
|
Германская газораспределительная компания Verbundnetz Gas (VNG) решила в будущем переводить платежи в евро в Газпромбанк для оплаты российского гада. Компания не ожидает возникновения каких-либо проблем при конвертации в рубли, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление VNG.
«Мы оплатим сумму счета, которая по-прежнему будет номинирована в евро, на счета в Газпромбанке в соответствии с запланированной процедурой, чтобы с нашей стороны была обеспечена своевременная оплата нашему поставщику», — приводит агентство сообщение VNG. «Мы также предполагаем, что конвертация в рубли не вызовет затруднений. По крайней мере, открытие счета прошло совершенно гладко», – цитирует заявление ТАСС.
При этом VNG не дала комментариев относительно того, открывала ли она два счета в Газпромбанке – один для платежей в евро и один для конвертации в рубли. Однако в компании, контрольный пакет акций которой принадлежит германскому энергоконцерну EnBW, заверили, что она принимает все необходимые меры в соответствии с действующим санкционным законодательством, чтобы продолжать обеспечивать поставки и, следовательно, экономическую стабильность в ФРГ.
Напомним, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что австрийская сторона в лице австрийской нефтегазовой компании OMV приняла условия России об оплате поставок российского газа в рублях. Позднее он заявил, что его страна продолжит оплачивать поставки российского газа в евро, придерживаясь санкций Евросоюза. СМИ сообщили, что OMV собралась открыть рублевый счет для оплаты газа, но компания опровергла эту информацию.
Позже министр по европейским и иностранным делам Австрии Александр Шалленберг заявил, что у Австрии нет намерения платить в рублях за поставляемый Россией газ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Во Франции произошел всплеск интереса к российской культуре
|
|
Во французских книжных магазинах подскочил спрос на произведения русских и украинских писателей, пишет Le Monde.
«В последние недели все сочинения Достоевского перебрались с полок на витрины французских книжных магазинов. То же произошло и с произведениями Толстого, Гоголя, Булгакова, Гроссмана, Пушкина, а также современных русских и украинских писателей», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Как отметили в издании, продавцы книг говорят о живом интересе клиентов к этому региону в контексте украинского кризиса.
«Читатели просят книги, которые помогут понять (истоки кризиса на Украине – прим. ВЗГЛЯД), – рассказала владелица книжного магазина Globe Наталья Тюрина.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
После начала спецоперации против России были введены несколько пакетов санкций, которые затронули и культурную жизнь. Так, например, конкурс имени Чайковского был исключен из международной федерации музыкальных конкурсов, что в России назвали большой глупостью.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт разъяснил подоплеку газового спора Германии и Катара
|
|
«Доха пытается избежать ситуации, в которой бы через 10-20 лет им пришлось бы срочно искать новых покупателей газа», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее источники Reuters заявили, что Германия и Катар не могут договориться о долгосрочных поставках сжиженного природного газа.
«Катару нужны долгосрочные контракты, чтобы спрос на топливо был постоянным. В противном случае через какое-то время, когда Берлин усилит политику декарбонизации, им придется искать новые направления, куда можно было бы продавать топливо», – рассказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«Кроме того, Катар пытается не допустить перенаправления газа из Германии в другие европейские страны. В противном случае Доха теряет прибыль. И такая ситуация вполне возможна в случае, если Берлин все же откажется от катарского газа для собственных нужд, но продолжит его закупать», – рассуждает собеседник
При этом Германия не является приоритетным рынком для Катара. «На сегодняшний день основные поставки газа из Дохи идут в Азию. Это наиболее важное для них направление. Другое дело, что если мы увидим прекращение поставок российского газа в Европу, то цены на топливо вырастут везде. Тогда катарский газ пойдет в Европу», – отметил Митрахович.
«Вместе с тем, Катар – это государство, которое пытается лавировать между крупными мировыми игроками. Его действия нельзя расценивать как попытку подыграть России в вопросе поставок газа. Они просто ведут собственный бизнес так, чтобы ни с кем не поссориться. И с Москвой в том числе. Но нам это выгодно», – заключил Митрахович.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Германия и Катар не могут договориться о длительности контракта на поставки сжиженного природного газа. В частности, обсуждается угроза долгосрочного соглашения для планов Германии по декарбонизации. Катар при этом оговаривает положение, которое ограничит направление поставок СПГ и запрещает перенаправлять газ в другие районы Европы, передает РИА «Новости».
Как полагает источник, в ближайшее время обеспечение поставок СПГ из Катара «не ожидается». Другие источники сказали, что переговоры планируется продолжить в мае. При этом Германия конкурирует за СПГ из Катара с другими странами.
Напомним, Катар относится к числу стран, газом которых в ЕС рассчитывают заменить российский, но практически все 178 млрд кубов СПГ, производимых этим арабским эмиратом, уже расписаны по покупателям.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В парламенте Словакии отказались слушать «лживую» речь Зеленского
|
|
Лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Направление – социальная демократия», экс-премьер республики Роберт Фицо отказался присутствовать на выступлении президента Украины Владимира Зеленского, сообщает братиславская газета Pravda.
«Он (Зеленский – прим. ВЗГЛЯД) ежедневно обманывает», – приводит его слова ТАСС. Лидер оппозиции выразил возмущение заявлением киевского политика, что он может остановить поставки российского нефти и газа в Словакию, которые осуществляются транзитом через Украину. «Что говорит Зеленский, наносит ущерб [национальным] интересам Словакии», – сказал экс-премьер.
Кроме того, политик назвал выступление Зеленского «карнавалом», сообщает «Рен-ТВ».
Некоторые депутаты из партии Фицо также отказались слушать выступление Зеленского.
Возмущение возможной остановкой киевскими властями поставок энергетического сырья из России в Словакию выразил также спикер Национального совета Борис Коллар. В случае, если это произойдет, то глава парламента намерен добиваться остановки помощи, которую Братислава оказывает Украине.
Зеленский, выступая во вторник посредством телемоста перед депутатами Национального совета (парламента) Словакии, заявил, что Украина нуждается в поставках оружия и ужесточении санкций против России.
«Словакия нам предоставила то, что нам было нужно… [Сейчас] мы говорим о самолетах и вертолетах. Другим инструментом [против России] являются санкции. Если они будут ослабевать, то для нас [Украины] это будет тяжело», – сказал он.
Украина, как утверждает Зеленский, нуждается в ужесточении антироссийских санкций Евросоюза. Говоря об энергетических санкциях против России, он подчеркнул, что понимает, что для Словакии, которая практически полностью зависит от поставок российских нефти и газа, это большая проблема. Тем не менее, отказ от энергетического сырья необходим, чтобы европейские государства избавились от российской зависимости, считает он.
Зеленский призвал к скорейшему принятию Украины в Евросоюз и поддержке Братиславой усилий его страны в данном вопросе. Вступление Украины в ЕС, по его словам, усилит обороноспособность сообщества.
Ранее министр энергетики Словакии Рихард Сулик заявил, что эмбарго на нефть из России уничтожит европейскую экономику, отразившись на энергоснабжении не только Словакии, но и Австрии, Чехии, а также самой Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинского боксера Ломаченко затравили за возложение цветов 9 мая
Украинского боксера Василия Ломаченко раскритиковали за то, что он почтил память своего погибшего во время Второй мировой войны родственника 9 мая, а не на день раньше.
Боксер выложил фотографию, на которой он возлагает цветы к мемориальному комплексу в Белгород-Днестровском на Украине. Он подписал фото «Спасибо деду за Победу! С днем Победы!». Этот пост вызвал бурную реакцию подписчиков боксера, которые оставили негативные комментарии.
Как пишет РИА «Новости», подписчики начали критиковать боксера за то, что он почтил память родственника не 8 мая, когда Украина отмечает День памяти и примирения, а 9 мая, «как это делают в России». Кроме того, боксер подписал фотографию фразой, которая широко используется в России в связи с Днем Победы.
Ранее Ломаченко был внесен в базу скандального сайта «Миротворец» за отрицание «российской агрессии и независимости украинского православия от российского».
Напомним, бывший чемпион мира в трех весовых категориях, обладатель пояса интерконтинентального чемпиона по версии WBO украинец Василий Ломаченко отправил свои золотые медали, которые завоевал на Олимпийских играх, в Россию. Ломаченко попросил изготовить для своего отца нательный крест, выполненный из олимпийских наград.
Лукашенко рассказал об извлеченных из российской спецоперации уроках
|
|
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросу, касающемуся государственного оборонного заказа страны на 2022 год, заявил, что власти республики сделали выводы из спецоперации России на Украине.
«Скажу откровенно, что мы [ранее] по-другому видели и свою армию, и, прежде всего, вооружение нашей армии. И, опять же абсолютно откровенно, военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила», – приводит его слова БелТА.
Лукашенко отметил, что соответствующие вопросы он регулярно обсуждает с министром обороны и поручал с учетом этого конфликта посмотреть на оснащение и дальнейшее развитие белорусских войск. «Я от него требовал постоянно: «Смотри вокруг, наблюдай, делай выводы, уроки, уроки и еще раз уроки». Как мне было доложено, уроки извлечены», – сказал Лукашенко. По его словам, с учетом этого власти «должны рассмотреть государственный оборонный заказ» на 2022 год.
Лукашенко также указал на необходимость объективно смотреть на то, что происходит на белорусской территории и вокруг. «Потому что если мы неадекватно оценим обстановку и спланируем свои действия, мы будем иметь бледный вид в любом столкновении, в любой конфликтной ситуации», – обратил внимание глава государства.
Он подчеркнул, что, в частности, идут учения НАТО в Польше, увеличилась военная группировка в этой стране. «Мы знаем, что натовцы начали масштабные учения вдоль наших границ. И фейки, рассуждения, предположения появляются разные. Журналисты меня об этом уже спрашивают. Было 3 тыс., а сейчас под 40 тыс. человек у наших границ, и [они] проводят масштабные учения», – отметил Лукашенко. По его словам, министру обороны, Генштабу поставлена задача, что белорусских военных «никто не должен застать врасплох».
Накануне Лукашенко, комментируя наличие угрозы нападения на республику со стороны Польши, заявил, что «и не таким рога обламывали».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Минобороны заявили о выходе на административную границу ЛНР
|
|
Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке подразделении Вооруженных сил России завершили зачистку от националистов населенного пункта Попасная и прорвали эшелонированную оборону Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке Вооруженных сил Российской Федерации, завершив зачистку от националистов населенного пункта Попасная, прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу Луганской Народной Республики», – передает его слова ТАСС.
Конашенков уточнил, что в результате наступления было уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей.
Накануне официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко заявил, что город Попасная полностью контролируется силами Луганской народной республики и силами Российской Федерации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт объяснил позицию Макрона по вступлению Украины в ЕС
|
|
«Никто в Европе не может честно заявить о том, что он не хочет видеть Украину в ЕС. Сам факт вхождения Киева в объединение обернется для Парижа дополнительным экономическим бременем», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее украинский МИД заподозрил ЕС в обмане после слов Эммануэля Макрона о том, что процесс принятия страны в Евросоюз может занять десятилетия.
«Нынешний политический фон и уровень симпатии, который демонстрируется по отношению к Киеву, не позволяет странам ЕС откровенно сказать, что они против вступления Украины в ЕС. Поэтому подразумевается, что даже при своевременном и последовательном выполнении всех процедур вступления, это может растянуться на годы и десятилетия», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Макрон просто «акцентировал внимание мировой общественности на известном факте», полагает Кортунов. «Кроме того, в июне Макрона ждут выборы в Национальное собрание. Если он сейчас откровенно заявит о своей позиции, то оппоненты его партии обязательно этим воспользуются в своих целях. Он не пойдет на такой риск», – пояснил Кортунов.
«Вступление Украины в ЕС обернется для Парижа дополнительным экономическим бременем. Кроме того, после подтверждения членства Киева сразу же усилится давление со стороны Турции. Ну а если хотя бы на минуту допустить, что Анкара станет членом ЕС, то тогда сам смысл объединения будет поставлен под сомнение», – сказал собеседник.
При этом, утверждает эксперт, страны-члены ЕС пытаются найти некую альтернативу для того, чтобы Украина все же смогла войти в состав Евросоюза. «Есть два варианта. Либо сейчас государства каким-то образом ускоряют подготовку Украины для того, чтобы она соответствовала всем требованиям кандидата, либо вырабатывается особый режим вступления. Но тогда другие страны тоже попытаются претендовать на упрощенные правила», – заключил Кортунов.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью The Financial Times, что если Украина не станет кандидатом на вступление в Евросоюз это будет означать, что «Европа пытается обмануть» Киев. По его словам, украинские власти не будут терпеть такое решение.
Кулеба также оценил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что процесс принятия Украины в ЕС может занять десятилетия. Министр считает, что Украина должна получить статус кандидата в июне этого года, это позволит заняться остальными вопросами, передает «Газета.ru».
«Три месяца назад у этой страны (Украины – прим. ВЗГЛЯД) даже не было перспективы членства. Сейчас они обсуждают, сколько времени это займет», – сказал глава украинского МИДа.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский передал ЕС вторую часть анкеты для вступления в Евросоюз. Между тем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий.
Агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника в ЕС также сообщало, что Еврокомиссия рассчитывает в конце июня вынести предварительное решение касательно заявки Украины стать кандидатом на вступление в Евросоюз.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава парламента Крыма счел нецелесообразным присоединение южных областей Украины к полуострову
Дальнейшая судьба южных областей Украины должна решаться после завершения спецоперации, однако их слияние с Крымом нецелесообразно, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Судьба освобожденных территорий будет обсуждаться после завершения специальной военной операции. Уверен, у них должен быть свой путь, никого не надо принимать в состав Крыма. Это должен быть новый регион», – передает его слова РИА «Новости».
Константинов пояснил, что Крым уже является полноценным субъектом Российской Федерации, его российский статус восстановлен юридически с соблюдением всех международных норм.
«Путь Крыма должны пройти и освобожденные регионы. Их жители должны решать свою дальнейшую судьбу. Мы же готовы оказать всю необходимую помощь в части ускоренной интеграции освобожденных территорий в российское политическое и экономическое пространство», – сказал глава парламента.
Напомним, зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стремлении региона стать частью России. По словам чиновника, Херсонщина уже сейчас полноценно сотрудничает с Россией и чувствует себя как одно единое целое с ней, но, если понадобится, региональные власти готовы обратиться с вопросом о включении области в состав России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД