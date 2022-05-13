Суд продлил арест предлагаемой к обмену на Виктора Бута американской баскетболистке

Олимпийской чемпионке по баскетболу из США Бриттни Грайнер, которую предложили обменять на осужденного в США россиянина Виктора Бута, продлили срок ареста, сообщили в пресс-службе Химкинского суда Московской области.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей гражданке США Грайнер до 18 июня», – сказали в суде, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что осужденного в США по обвинению в незаконной торговле оружием россиянина Виктора Бута могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года за провоз электронных сигарет с гашишным маслом. Она дважды становилась олимпийской чемпионкой и играла за екатеринбургский клуб УГМК. В России ей грозит наказание до 10 лет лишения свободы за хранение и контрабанду наркотических средств.

Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в Таиланде и впоследствии выдан США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Свою вину Бут не признал и был приговорен к 25 годам лишения свободы.

Напомним, в результате длительного переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен осужденного в России гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как при нынешних отношениях с США удалось добиться освобождения Ярошенко.