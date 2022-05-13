В Грузии заявили, что в стране фактически закончились запасы пшеницы

Запасы пшеницы в Грузии фактически исчерпаны, мельницы в ближайшие дни могут прекратить работу, заявил глава Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава.

«Несколько месяцев как в страну агрессивно ввозят муку, которая заменяет пшеницу. Сегодня мы дошли до той ситуации, что запасы пшеницы, которые у нас были ранее, фактически исчерпаны, и мельницы в течение нескольких дней остановятся», – передает ТАСС его слова грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс».

По словам Силагавы, согласно действующему грузинскому законодательству налог на импорт муки равен нулю, а пшеницы – плавающий и сегодня составляет 120 долларов за одну тонну. Он также добавил, что ООН рекомендует странам держать как минимум двухмесячные запасы пшеницы.

Отмечается, что Грузия в год потребляет до 650 тыс. тонн пшеницы. Республика сама себя обеспечивает лишь на 15%. Остальное – импорт, более 90% которого приходится на Россию. Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства республики Отар Шамугия в апреле заявил, что власти в ближайшие годы планируют увеличить объем выращиваемой пшеницы с 15% до 50% от общего количества потребляемого объема.

Тем временем в России в этом году ожидается рекордный за всю историю урожай зерна, в том числе пшеницы – до 87 млн тонн, заявил российский лидер Владимир Путин со ссылкой на аналитиков.

Ранее агроном Михаил Воробьев объяснял, что обилие зимних осадков благотворно влияет на почву, и, вероятно, можно будет рассчитывать на хороший урожай пшеницы в России в этом году.

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