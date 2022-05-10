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В Берлине заявили о возобновлении работы посольства Германии в Киеве
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Посольство Германии в Киеве во вторник возобновляет работу, однако присутствие дипломатов минимально, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
«Работа посольства возобновляется при минимальном присутствии [сотрудников]», – передает ее слова ТАСС.
По словам министра, посольство пока будет действовать в ограниченном режиме. Дипмиссия ФРГ была закрыта с середины февраля.
Ранее сообщалось, что администрация США отправляет группу американских дипломатов в Киев и рассчитывает возобновить работу посольства в украинской столице в ближайшие недели.
Бегство бригад ВСУ из Лисичанска назвали одной из побед России к 9 Мая
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Бегство бригады Вооруженных сил Украины из Лисичанска стало одной из побед российских подразделений и союзных сил как подарок к празднованию 9 Мая, заявил военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.
«Вооруженные силы Украины оставляют свои позиции, чтобы избежать окружения. Взятие под контроль Попасной, Рубежного и других соседних населенных пунктов открыло путь для ВС России и народной милиции ЛНР на север, в сторону Лисичанска и Северодонецка», – сказал он ФАН.
Перенджиев добавил, что российское командование придерживается победоносной тактики знаменитого «котла», который впервые в истории использовался при битве в Каннах. Это позволяет перекрыть пути поставок вооружения, боеприпасов и другого снабжения для продолжения сопротивления.
«Еще одной причиной бегства ВСУ может стать нехватка живой силы и осознание, что они не выстоят против союзных сил России и ЛНР. Украинская армия столкнулась с кадровым голодом, потеряв профессиональные кадры в Мариуполе, Попасной и других крупных городах. Раньше Генштаб Украины бездумно отправлял необученных солдат на передовую, однако нынешняя ситуация вынуждает их отступать», – уточнил политолог.
Александр Перенджиев назвал отступление вооруженных сил страны одной из побед специальной военной операции России. Событие он назвал подарком к празднованию 9 Мая.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что что поселок Воеводовка «полностью зачищен от украинских формирований», как и «вся рубежанская промка», а также «пригород и населенные пункты с востока от города» Северодонецк. Кроме того, под контролем России и ЛНР находится населенный пункт Нижнее. В результате «дорога на Лисичанск с юга открыта». При этом «непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений».
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Украинский эксперт объяснил вред атаки ВСУ на остров Змеиный
Боеспособность ВВС Украины исчерпала себя после штурма острова Змеиный, украинские власти пожертвовали последними боеспособными штурмовиками и истребителями, рассказал харьковский журналист, военный блогер Михаил Онуфриенко, объяснив, почему в этой атаке не было никакого смысла.
«По последним данным Минобороны России, всего за сутки в районе острова Змеиный были уничтожены четыре самолета, четыре вертолета, три из них десантных, три «Байрактара» и один десантно-штурмовой катер. Итого с начала военной операции было уничтожено 156 самолетов и 116 вертолетов. Эта цифра – 156 – очень интересна, так как в свое время я проводил подробный анализ имеющихся в составе ВВС Украины самолетов и как раз 156 – это полный авиапарк боевых и учебно-боевых самолетов, за исключением транспортной авиации. Это все – «Альбатросы», Сушки, МиГи. Если учесть, что немалая часть техники ВСУ была уничтожена на аэродромах, то не исключено, что там были и транспортники. Также нужно учитывать, что много техники в ВВС Украины было не на ходу. Новая статистика показывает, что боеспособные ВВС Украины – уже все. Командование пожертвовало последними. Если у Киева и остались какие-то старые «леталки», то уже те, которые давно требовали срочного ремонта. Бесполезный штурм очень дорого стоил Украине», – цитирует Онуфриенко ФАН.
Журналист добавил, что украинские СМИ действительно специально преувеличивают ценность этого небольшого островка. Разные эксперты говорят, что там можно установить РЛС и «Нептуны», чтобы прикрыть поставки оружия и техники в одесский порт. Но Змеиный находится всего в 35 километрах от побережья Румынии, где можно установить РЛС.
Ранее сообщалось, что в районе острова Змеиный уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе два «Байрактара-ТБ2».
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Российские военные сорвали попытку захвата Киевом острова Змеиный
В течение двух суток киевским режимом было предпринято несколько попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный, в результате грамотных действий находящегося на острове подразделения российских вооруженных сил украинская провокация была сорвана, сообщили в Минобороны.
«C 7-го мая, по прямому указанию (президента Украины) Владимира Зеленского, украинским генштабом, при непосредственном участии советников из США и Великобритании, была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный», – говорится в Telegram-канале российского ведомства.
Отмечается, что «в течение двух последних суток киевским режимом было предпринято несколько отчаянных попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный, имеющий важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря».
В результате грамотных действий находящегося на острове подразделения российских вооруженных сил украинская провокация была сорвана. Противник понес большие потери.
«За период отражения атак в районе Змеиного были сбиты в воздухе четыре украинских самолета, в том числе три Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет Ми-24. В течение двух суток сбиты в воздухе 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе восемь ударных «Байрактар ТБ-2». При этом четыре беспилотных летательных аппарата «Байрактар» сбиты сегодня днем», – говорится в сообщении.
Сообщается, что «при попытке высадки десанта в ночь на 8 мая, были уничтожены три бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта 58181 «Кентавр» с военнослужащими ВМС Украины».
«В результате бездумной провокации Зеленского только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены в море и на побережье более 50-ти украинских диверсантов. На берегу острова Змеиный остались 24 тела погибших украинских военнослужащих», – заключили в Минобороны.
Ранее украинский эксперт заявил, что боеспособность ВВС Украины исчерпала себя после штурма острова Змеиный, украинские власти пожертвовали последними боеспособными штурмовиками и истребителями.
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Зеленского предупредили о подготовке переворота на Украине
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Оппоненты президента Украины Владимира Зеленского предпримут попытку сменить власть на Украине, обвинив его в поражении в Мариуполе, с таким прогнозом выступил лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива.
«После уничтожения группировки ВСУ в Мариуполе и окружения, фактического поражения украинских войск, а это тысячи новых жертв в Луганской области, оппоненты Зеленского предпримут попытку сместить его от власти, обвинив в гибели тысяч украинских солдат, которых кинули умирать или попросту списали», – написал Кива в Telegram-канале.
Он добавил, что в офисе Зеленского понимают опасность военного переворота и уже готовят репрессии по отношению к тем, кто угрожает украинским властям.
Напомним, 4 мая министр обороны Сергей Шойгу объявил, что российские военные взяли под контроль Мариуполь – крупнейший промышленный и транспортный узел на Азовском море. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Россия в Мариуполе навсегда.
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Мишель прервал встречу с премьером Украины в Одессе из-за ракетного удара
Глава Евросовета Шарль Мишель во время необъявленного ранее визита в Одессу 9 мая прервал встречу с премьером Украины Денисом Шмыгалем из-за ракетного удара, сообщил европейский источник.
«Во время встречи с премьер-министром участникам пришлось прерваться, чтобы укрыться из-за падения ракет в районе Одессы», – приводит слова источника РИА «Новости».
Сам Мишель в Twitter сообщил, что посетил Одессу в понедельник, где провел переговоры с украинским премьером Денисом Шмыгалем.
Страны Европейского союза 9 мая отмечают День Европы. В этот день в 1950 году была обнародована декларация министра иностранных дел Франции Робера Шумана, объединившая сталелитейную промышленность Франции и Германии и ставшая первым европейским сообществом и прообразом Европейского союза.
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Sky News прервал интервью с Полянским из-за эмблемы СС в соцсети Зеленского
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Ведущий британского канала Sky News резко оборвал общение в прямом эфире с первым зампостпреда России Дмитрием Полянским, когда тот указал на публикацию президентом Украины Владимиром Зеленским к 9 мая фотографии украинского военного с эмблемой дивизии СС.
Полянский заявил, что действия Великобритании, которая «забывает все, за что мы воевали», являются «абсолютной катастрофой и позором». «Я вам приведу лишь один пример – я покажу вам то, что появилось на официальной странице Зеленского в Instagram* (запрещенная в России экстремистская соцсеть). Вы видите эмблему. Вы знаете, что это? Это эмблема немецкой дивизии СС во Второй мировой войне», – сказал дипломат.
Как подчеркнул Полянский, лидер украинского государства «опубликовал в День Победы эмблему бойца «Правого сектора*» с этой эмблемой, утверждая, что это символ борьбы с нацизмом», передает РИА «Новости».
Ведущий попытался прервать его, но Полянский не позволил этого сделать и продолжил: «Это было удалено через полчаса, но, конечно, у нас есть копия этого. Вы знаете, что эта дивизия «Мертвая голова» ответственна за убийство 100 британцев во Франции в начале Второй мировой войны?». Полянский обвинил Великобританию в том, что Лондон «покрывает украинские власти, которые демонстрируют нацистские символы в День Победы». Он подчеркнул, что «эти нацистские символы использовались теми же подразделениями, которые убивали британцев». «Вы не находите это странным?» – заявил дипломат.
После этого ведущий оборвал дипломата, заявив, что у него была возможность высказаться, но время для эфира истекло. Сам Полянский позднее отметил в Telegram, что ведущий «быстро-быстро свернул разговор, пробормотав, что время наше, оказывается, вдруг истекло, и что Sky News не может подтвердить правильность этой информации». «Вот вам и пресловутая свобода слова на Западе… правда им не нужна! Теперь 100 раз подумают, прежде чем приглашать российских дипломатов в прямой эфир», – заявил Полянский.
Напомним, Зеленский проиллюстрировал публикацию, приуроченную к 9 Мая, фотографией украинского военнослужащего с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на форме.
Ходаковский: На «Азовстали» мы видим преданных идиотов
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Украинское правительство не использовало возможности для деблокирования Мариуполя, а вместо этого предало военных, которые оставались на заводе «Азовсталь», заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.
«Я уже говорил, что в начале штурма Мариуполя мы были уверены, что нас меньше, чем их. Дальнейшие события подтвердили это, но постепенно мы уравняли «счет» и начали превосходить. Ввязываться в драку при таких раскладах было довольно авантюрным решением, но мы победили, загнав противника в угол Азовстали и полностью его блокировав», – написал он в своем Telegram-канале.
«Я это говорю не для того, чтобы показать, какие мы герои, а для того, чтобы донести мысль: Украина имела все возможности для деблокирования города, но не использовала ни одну. Сейчас они героизируют азовцев, но по сути они сами загнали их в эту задницу. Как они там любят говорить, – зрада? Она самая и есть. Для кукловодов все эти «герои» обороны Азовстали не более, чем «сакральная» жертва, и когда украинская пропаганда рисует образ героического защитника, мы видим загнанных и преданных своим правительством идиотов», – заключил Ходаковский.
Ранее Ходаковский заявил, что группа украинских военных в районе «Азовстали» в Мариуполе вышла с белым флагом к дороге, предназначенной для эвакуации мирных граждан.
Блогеры бурно отреагировали на решение Сейма Литвы по России
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Российские блогеры резко отреагировали на решение Сейма Литвы признать Россию государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм». Они потребовали не оставить демарш литовского парламента без ответа.
«Не считаю, что к провокации Литвы надо относиться с легким пренебрежением, мол, «слон и моська». Надо ответить. И предельно жестко, чтобы ни у кого не возникало никаких иллюзий, что такого рода демарши останутся без ответа», – написал телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.
В свою очередь политолог Алексей Чеснаков разъяснил, что резолюция Сейма еще не является официальной позицией государства. «Но вряд ли этот документ сможет проигнорировать исполнительная власть страны. Разрыв отношений с рядом стран Европы выглядит еще более реалистичным сценарием», – отметил он.
«Интересно, чем [Сейму Литвы] ответит Калининградская областная дума. Ну потому что не Охотный же ряд по этому поводу беспокоить», – написал журналист Юрий Васильев.
Политолог Александр Носович, в свою очередь, считает, у решения Сейма Литвы не будет никаких последствий. «Если только Вильнюс не использует эту резолюцию как предлог для блокировки транзита в Калининград. Дипломатические отношения с Литвой ухудшать дальше некуда, они и так де-факто разорваны, а разговаривать с Литвой на другом языке еще рано. Так что пусть пока лают», – отметил он.
«В 2014 году Даля Грибаускайте пыталась связаться с Москвой, чтобы непублично извиниться за «террористическое государство». В будущем будет публично извиняться вся Литва. Возможно, прямо перед Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Они там как раз переименовывают Чеченскую площадь в Каунасе в площадь Свободной Украины. Думаю, это знак», – добавил политолог.
«Да, интересно вышло. Улица Джохара Дудаева в Литве. Медиаресурс террористов «Кавказ Центр» тоже долгие годы сидел в Литве. И оттуда гнал свою террористическую блевоту. Интернет помнит все и хранит все. Интервью Басаева, статьи про героических боевиков, которые «уничтожают кафирских собак». Ну и так далее. А государство-террорист оказывается Россия. Мне кажется, нам пора выставить литовским политикам счет за былое участие в террористической войне против России. А как это все иначе назвать?» – написал журналист Андрей Медведев.
Напомним, на сайте литовского Сейма сообщается, что парламент республики принял резолюцию, которой признал Россию государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм». «Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм», – передает РИА «Новости» текст документа.
Кроме того, Сейм Литвы считает действия России на Украине «геноцидом украинского народа» и призывает международное сообщество создать специальный международный уголовный трибунал «для расследования и оценки агрессии России». Согласно документу, Сейм считает, что трибунал должен иметь полномочия выдавать международные ордеры на арест, а неприкосновенность главы государства, должностных лиц не должна ограничиваться иммунитетом.
Согласно данным портала, за принятие резолюции проголосовали все 128 членов сейма Литвы.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Кулеба заподозрил ЕС в обмане Украины
Глава МИД Украины заявил в интервью The Financial Times, что если Украина не станет кандидатом на вступление в Евросоюз это будет означать, что «Европа пытается обмануть» Киев.
По его словам, украинские власти не будут терпеть такое решение.
Кулеба также оценил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что процесс принятия Украины в ЕС может занять десятилетия. Министр считает, что Украина должна получить статус кандидата в июне этого года, это позволит заняться остальными вопросами, передает «Газета.ru».
«Три месяца назад у этой страны (Украины – прим. ВЗГЛЯД) даже не было перспективы членства. Сейчас они обсуждают, сколько времени это займет», – сказал глава украинского МИДа.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский передал ЕС вторую часть анкеты для вступления в Евросоюз.
Между тем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий.
Bloomberg со ссылкой на чиновника в ЕС также сообщало, что Еврокомиссия рассчитывает в конце июня вынести предварительное решение касательно заявки Украины стать кандидатом на вступление в Евросоюз.
Украинского боксера Ломаченко затравили за возложение цветов 9 мая
Украинского боксера Василия Ломаченко раскритиковали за то, что он почтил память своего погибшего во время Второй мировой войны родственника 9 мая, а не на день раньше.
Боксер выложил фотографию, на которой он возлагает цветы к мемориальному комплексу в Белгород-Днестровском на Украине. Он подписал фото «Спасибо деду за Победу! С днем Победы!». Этот пост вызвал бурную реакцию подписчиков боксера, которые оставили негативные комментарии.
Как пишет РИА «Новости», подписчики начали критиковать боксера за то, что он почтил память родственника не 8 мая, когда Украина отмечает День памяти и примирения, а 9 мая, «как это делают в России». Кроме того, боксер подписал фотографию фразой, которая широко используется в России в связи с Днем Победы.
Ранее Ломаченко был внесен в базу скандального сайта «Миротворец» за отрицание «российской агрессии и независимости украинского православия от российского».
Напомним, бывший чемпион мира в трех весовых категориях, обладатель пояса интерконтинентального чемпиона по версии WBO украинец Василий Ломаченко отправил свои золотые медали, которые завоевал на Олимпийских играх, в Россию. Ломаченко попросил изготовить для своего отца нательный крест, выполненный из олимпийских наград.
В Минобороны заявили о выходе на административную границу ЛНР
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Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке подразделении Вооруженных сил России завершили зачистку от националистов населенного пункта Попасная и прорвали эшелонированную оборону Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке Вооруженных сил Российской Федерации, завершив зачистку от националистов населенного пункта Попасная, прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу Луганской Народной Республики», – передает его слова ТАСС.
Конашенков уточнил, что в результате наступления было уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей.
Накануне официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко заявил, что город Попасная полностью контролируется силами Луганской народной республики и силами Российской Федерации.
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Глава парламента Крыма счел нецелесообразным присоединение южных областей Украины к полуострову
Дальнейшая судьба южных областей Украины должна решаться после завершения спецоперации, однако их слияние с Крымом нецелесообразно, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Судьба освобожденных территорий будет обсуждаться после завершения специальной военной операции. Уверен, у них должен быть свой путь, никого не надо принимать в состав Крыма. Это должен быть новый регион», – передает его слова РИА «Новости».
Константинов пояснил, что Крым уже является полноценным субъектом Российской Федерации, его российский статус восстановлен юридически с соблюдением всех международных норм.
«Путь Крыма должны пройти и освобожденные регионы. Их жители должны решать свою дальнейшую судьбу. Мы же готовы оказать всю необходимую помощь в части ускоренной интеграции освобожденных территорий в российское политическое и экономическое пространство», – сказал глава парламента.
Напомним, зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стремлении региона стать частью России. По словам чиновника, Херсонщина уже сейчас полноценно сотрудничает с Россией и чувствует себя как одно единое целое с ней, но, если понадобится, региональные власти готовы обратиться с вопросом о включении области в состав России.
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Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины
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Глава американского государства Джо Байден подписал закон, который упрощает оказание Украине военной поддержки, сообщила помощник пресс-секретаря Белого дома Энджела Перес.
«Подписан закон о ленд-лизе для обороны демократии Украины 2022 года»», – приводит ее слова ТАСС.
Закон временно отменяет некоторые «требования, связанные с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению», передает РИА «Новости».
Напомним, Конгресс США одобрил закон о ленд-лизе для Киева. Следует отметить, что законопроект об открытии ленд-лиза был внесен в Конгресс не в связи со специальной военной операцией России, а за месяц до ее начала, 19 января 2022 года. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий указал, что «в США появилась мода использовать исторические названия документов в новых реалиях», но «ничего общего с исходными программами эти инициативы не имеют», в них «пиара в десять раз больше, чем чего-либо другого».
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ЛНР не исключила контроля над «близлежащими территориями»
Военные ЛНР и временные администрации могли бы контролировать близлежащие территории в целях обеспечения национальной безопасности, заявил посол республики в России Родион Мирошник.
«Я не исключаю вариантов, что близлежащие территории в интересах национальной безопасности могут контролироваться нашими военными, нашими временными администрациями», – приводит его слова РИА «Новости».
Однако, как подчеркнул Мирошник, «задача состоит именно в обеспечении безопасности на территории» самой ЛНР. По его словам, в первую очередь, нужно освободить территории, которые относятся к республике по ее конституции.
На прошлой неделе глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о назначении Родиона Мирошника, который ранее занимал должность советника главы ЛНР, полномочным послом ЛНР в России.
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Лукашенко рассказал об извлеченных из российской спецоперации уроках
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросу, касающемуся государственного оборонного заказа страны на 2022 год, заявил, что власти республики сделали выводы из спецоперации России на Украине.
«Скажу откровенно, что мы [ранее] по-другому видели и свою армию, и, прежде всего, вооружение нашей армии. И, опять же абсолютно откровенно, военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила», – приводит его слова БелТА.
Лукашенко отметил, что соответствующие вопросы он регулярно обсуждает с министром обороны и поручал с учетом этого конфликта посмотреть на оснащение и дальнейшее развитие белорусских войск. «Я от него требовал постоянно: «Смотри вокруг, наблюдай, делай выводы, уроки, уроки и еще раз уроки». Как мне было доложено, уроки извлечены», – сказал Лукашенко. По его словам, с учетом этого власти «должны рассмотреть государственный оборонный заказ» на 2022 год.
Лукашенко также указал на необходимость объективно смотреть на то, что происходит на белорусской территории и вокруг. «Потому что если мы неадекватно оценим обстановку и спланируем свои действия, мы будем иметь бледный вид в любом столкновении, в любой конфликтной ситуации», – обратил внимание глава государства.
Он подчеркнул, что, в частности, идут учения НАТО в Польше, увеличилась военная группировка в этой стране. «Мы знаем, что натовцы начали масштабные учения вдоль наших границ. И фейки, рассуждения, предположения появляются разные. Журналисты меня об этом уже спрашивают. Было 3 тыс., а сейчас под 40 тыс. человек у наших границ, и [они] проводят масштабные учения», – отметил Лукашенко. По его словам, министру обороны, Генштабу поставлена задача, что белорусских военных «никто не должен застать врасплох».
Накануне Лукашенко, комментируя наличие угрозы нападения на республику со стороны Польши, заявил, что «и не таким рога обламывали».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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