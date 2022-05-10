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Трансляцию «Бессмертного полка» посмотрели около 1,5 млн человек
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Онлайн-трансляцию акции «Бессмертный полк» на странице шествия и в социальных сетях посмотрели около 1,5 млн человек, DDOS-атаки на сайт акции были отражены, сообщили в пресс-службе движения.
«Трансляция «Бессмертного полка» онлайн завершена. Она стартовала в День Победы в 10.00 по местному времени и сутки была доступна на странице онлайн-шествия https://2022.polkrf.ru/, в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» и в онлайн-кинотеатре Okko. За это время ее посмотрели около 1,5 млн человек – большинство в социальных сетях <…> Попытки омрачить праздник успешно были отбиты системой безопасности – на сайт «Бессмертного полка России» в непрерывном режиме с самого утра 9 мая шли мощные DDOS-атаки, но трансляция «Бессмертного полка» онлайн продолжала идти в бесперебойном режиме», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Шествие «Бессмертный полк» впервые после пандемии состоялось в России в традиционном очном формате. Одним из участников акции в Москве стал президент Владимир Путин.
В то же время в некоторых местах из-за эпидемической ситуации или соображений безопасности мероприятие прошло только онлайн. «Онлайн-шествие дало возможность почтить память своих ветеранов тем, кто не смог принять участие в очном шествии «Бессмертного полка» по улицам и площадям. Это в первую очередь приграничные с территорией Украины населенные пункты, где традиционные шествия не смогли провести в связи с желтым уровнем опасности, и зарубежные страны, жителям которых не разрешили организовать шествия «Бессмертного полка», – рассказали в пресс-службе.
Москва после нападения на посла России выдвинула требование Варшаве
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Российская сторона потребовала от Варшавы незамедлительно организовать ранее сорванную церемонию возложения венка на военном мемориальном кладбище, сообщили в Министерстве иностранных дел.
«9 мая экстремисты при полном бездействии полиции сорвали церемонию возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве, применив насилие по отношению к послу Российской Федерации в Польше С.В. Андрееву и другим сотрудникам дипломатической миссии», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
«Польским властям выражен решительный протест за потакание по сути дела неонацистским молодчикам. МИД России потребовал от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций. Добиваемся от польской стороны, чтобы соответствующие меры были приняты сегодня же», – подчеркнули в МИДе.
В свою очередь Следственный комитет заявил, что установит обстоятельства нападения на российских дипломатов в Польше, выявит причастных и примет меры к их привлечению к уголовной ответственности, передает РИА «Новости».
Напомним, в понедельник неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал.
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Рогозин жестко ответил на слова Маска о нацистах
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин резко отреагировал на высказывание американского предпринимателя и основателя компании SpaceX Илона Маска о нацистах.
«Выходец-миллиардер из ЮАР, чья семья сделала свой капитал в годы апартеида, хочет объяснить мне, сыну фронтовика, гражданину страны, потерявшей 27 миллионов только убитыми во время войны с фашистами, смысл слова НАЦИЗМ», – написал Рогозин в Telegram.
Дискуссия между Рогозиным и Маском началась с комментария главы Роскосмоса новости о том, что спутники Маска помогали вооруженным силам Украины. Дмитрий Рогозин в этой связи заявил, что Илон Маск «причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи». Рогозин добавил, что основателю SpaceX «придется отвечать по-взрослому».
Маск возразил, заявив, что «слово «нацист» означает совсем не то», что думает Рогозин. Кроме того, глава SpaceX добавил «на случай смерти при загадочных обстоятельствах», что был рад знакомству.
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Глава МВД Польши попытался оправдать нападение на российского посла в Варшаве
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Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что может понять нападение на посла России Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве.
«Собрание противников российской агрессии на Украину, где каждый день происходит преступление геноцида, было законным. Эмоции украинских женщин, участвующих в манифестации, чьи мужья мужественно борются за защиту Родины, понятны», – цитирует РИА «Новости» его сообщение в Twitter.
По словам Каминьского, «польские власти не рекомендовали послу России возлагать цветы 9 мая в Варшаве».
Напомним, в День Победы неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что срыв церемонии возложения цветов на кладбище советских воинов в Варшаве в День Победы доказывает реинкарнацию фашизма на Западе.
Российская дипмиссия в Польше заявила протест в связи с нападением на посла Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве.
Сам Андреев рассказал подробности нападения и сделал выводы относительно того, что его облили сиропом, потому что вещество было сладким на вкус.
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Посла России встретили в Пловдиве аплодисментами
Российского посла Элеонору Митрофанову на церемонии празднования Дня Победы в болгарском Пловдиве встретили аплодисментами, сообщили СМИ.
Торжества проходили перед «Алешей» – памятнику советскому солдату-освободителю на холме Бунарджик, передает РИА «Новости» со ссылкой на местный портал «Марица».
«Победа будет за нами», – кричали в толпе в адрес Митрофановой. Церемония началась с исполнения песен «Моя страна, моя Болгария» и «Катюша». После просмотра праздничной программы посол, одетая во все красное, возложила цветы к памятнику.
Утром Митрофанова принимала участие в шествии «Бессмертного полка» в Софии и возложила цветы к памятнику Советской армии.
Ранее сообщалось, что в День Победы неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения. Он рассказал также, что нападавшие облили его не краской, а сладким сиропом.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что срыв церемонии возложения цветов на кладбище советских воинов в Варшаве в День Победы доказывает реинкарнацию фашизма на Западе.
Российская дипмиссия в Польше заявит протест в связи с нападением на посла Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве. В МИД Польши признали серьезность ситуации с нападением на посла России.
Зеленский прикрепил фото с эмблемой СС к публикации о 9 Мая
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Президент Украины Владимир Зеленский проиллюстрировал публикацию, приуроченную к 9 Мая, фотографией украинского военнослужащего с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на форме.
Зеленский 9 мая разместил в соцсетях публикацию приуроченную ко «дню победы над нацизмом», проиллюстрировав запись подборкой фотографий с изображением украинских военнослужащих и мирных жителей. На одном из фото изображен военнослужащий с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на груди. Через некоторое время публикация была отредактирована, а фото военного с нацистской символикой удалено, передает РИА «Новости».
Напомним, в марте 2019 года на Украине были утверждены новые символы бригад сухопутных войск ВСУ, причем одна из бригад получила символику в виде черепа с подписью «Украина или смерть». Другой известный в истории пример использования черепов в символике подразделений – это соединение войск СС, третья танковая дивизия «Мертвая голова», эмблемой которой являлось изображение черепа.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Редкое оптическое явление сопровождало парад Победы в Пскове
Редкое оптическое явление гало сопровождало парад Победы в Пскове, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Сегодня Парад Победы в Пскове сопровождало редкое атмосферное явление – солнечное гало (его обычно вызывает преломление света в ледяных кристаллах в верхних слоях атмосферы). В народной традиции гало связывали со скорой переменой погоды. А еще исследователи говорят, что такое чистое солнечное гало всегда воспринимали как добрый знак, предвестник счастья, добра и изобилия», – рассказал он в своем Telegram-канале.
Ведерников написал, что это оптическое явление, которое выглядело как круговое свечение вокруг солнца, оно сделало парад в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне еще более красивым и торжественным.
В этом году в параде Победы приняли участие 11 тыс. человек, в состав механизированной колонны вошла 131 единица военной техники. По Красной площади прошли 33 парадных расчета, в составе которых офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, Кронштадтского кадетского корпуса и участников всероссийского движения «Юнармия», а также представители других силовых ведомств и Всероссийского казачьего войска.
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем великой Победы. Глава государства подчеркнул, что защита Родины всегда священна. Российский лидер отметил, что Россия, начав специальную военную операцию на Украине, дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы. После парада глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.
Украинского боксера Ломаченко затравили за возложение цветов 9 мая
Украинского боксера Василия Ломаченко раскритиковали за то, что он почтил память своего погибшего во время Второй мировой войны родственника 9 мая, а не на день раньше.
Боксер выложил фотографию, на которой он возлагает цветы к мемориальному комплексу в Белгород-Днестровском на Украине. Он подписал фото «Спасибо деду за Победу! С днем Победы!». Этот пост вызвал бурную реакцию подписчиков боксера, которые оставили негативные комментарии.
Как пишет РИА «Новости», подписчики начали критиковать боксера за то, что он почтил память родственника не 8 мая, когда Украина отмечает День памяти и примирения, а 9 мая, «как это делают в России». Кроме того, боксер подписал фотографию фразой, которая широко используется в России в связи с Днем Победы.
Ранее Ломаченко был внесен в базу скандального сайта «Миротворец» за отрицание «российской агрессии и независимости украинского православия от российского».
Напомним, бывший чемпион мира в трех весовых категориях, обладатель пояса интерконтинентального чемпиона по версии WBO украинец Василий Ломаченко отправил свои золотые медали, которые завоевал на Олимпийских играх, в Россию. Ломаченко попросил изготовить для своего отца нательный крест, выполненный из олимпийских наград.
Российские блогеры бурно отреагировали на нападение на посла в Польше
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В соцсетях бурно обсуждается новость о нападении на российского посла в Польше Сергея Андреева во время возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве. Звучат предположения, что польские власти могли быть напрямую причастны к произошедшему.
«Очевидно, что нападение на нашего посла в Польше не могло быть осуществлено без попустительства, а скорее всего, и прямого участия польских властей. Как иначе объяснить бездействие полиции? Польша не способна выполнять взятые на себя обязательства по обеспечению безопасности дипломатов», – заявил телеведущий Владимир Соловьев. «Бесы», – добавил Соловьев, комментируя видео инцидента.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с нападением на посла отметила, что поклонники неонацизма «в очередной раз обнажили свое лицо – и оно кровавое». «Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное – на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма. Но, как я уже говорила, нас нельзя запугать. Страшно должно быть жителям Европы от собственного отражения в зеркале», – написала она.
«Пора задуматься над вопросом разрыва дипломатических отношений», – считает автор блога Сolonelcassad.
«Польша давно напрашивается, как никто. Наверное, пора дать по сопатке тем шавкам, кто тявкает на Россию», – призывает экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в своем блоге «Думаем/Z».
Журналист Юрий Васильев в своем блоге «Русский Сыч» опубликовал ссылку на публикацию анонса провокационной акции в Варшаве. Участников призывали собраться «в простынях (в оригинале – укр. «в простирадлах») с имитацией крови». В анонсе публиковался маршрут, по которому в День Победы запланированы мероприятия с участием российского посла. «Ну что ж, отмеченные вчера украинские простирадлы™ напали на посла России в Польше. При полном попустительстве польской стороны. Скотыняки – лучшие друзья bydla», – пишет журналист Юрий Васильев в своем блоге «Русский Сыч».
«Поляки умеют воевать с теми, кто ответить по своему статусу не может. Молодцы, ляхи. Напомнить, как вы Бандеру простили? Как евреев уже после войны убивали? Как дорогу в Аушвиц показывали? Как земли и деньги получали? В конце все равно Тарас Бульба посмотрит на Зелю и спросит: «Ну что, сынок, помогли тебе твои ляхи?» – пишет доктор Александр Сосновский.
«За это нападение ответственны не украинские шизофреники, которые «защищают родину» ртом с безопасного расстояния, а польские власти. Раз не способны гарантировать безопасность нашего посла, значит, пора его отозвать. Заодно пусть и польский посол Москву покинет со всем своим табором», – призвал блогер Илиас Меркури.
Напомним, в понедельник неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал.
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В МИД Польши признали серьезность ситуации с нападением на посла России
Министерство иностранных дел Польши «осознает серьезность ситуации» с нападением на посла России Сергея Андреева, заявил пресс-секретарь ведомства Лукаш Ясина.
«Мы осознаем серьезность ситуации, наблюдаем за ней», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, в понедельник неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал.
В соцсетях бурно обсуждается новость о нападении на российского посла. Звучат предположения, что польские власти могли быть напрямую причастны к произошедшему.
«Гигарама» показала участников шествия «Бессмертного полка» в Москве
В День Победы лаборатория «Гигарама» представила масштабный онлайн-проект «Армия памяти», посвященный «Бессмертному полку». На серии из нескольких десятков снимков сверхвысокого разрешения в деталях можно рассмотреть проход участников акции по Красной площади.
На кадрах запечатлено шествие с первых его минут и до самого завершения, можно рассмотреть лица тех, кто принял участие в акции, передает Life.
В этом году онлайн-проект реализован по инновационной технологии, разработанной web-лабораторией специально под «Армию памяти». Новый метод позволил повысить качество изображений, а также существенно увеличить скорость сборки всего проекта и оперативно опубликовать результат в Интернете. Прежде съемку осуществляли одной камерой и при сшивании отдельных кадров в единое полотно неизбежно обнаруживались дефекты в виде искажений изображения на стыках. В этот раз все фрагменты будущих панорам снимались одномоментно — для воплощения этой идеи «Гигарама» создала уникальный двухуровневый комплекс из 12 фотокамер, работающих синхронно.
В 2022 году «Армия памяти» вышла в третий раз. Каждый участник шествия, имеющий аккаунт в социальных сетях «ВКонтакте» или «Одноклассники», может отметить себя в этом фотодокументе.
Напомним, по оценкам МВД, в акции «Бессмертный полк» в Москве приняли участие более 1 млн человек.
В акции «Бессмертный полк» в Москве приняли участие более 1 млн человек
Более 1 млн человек принимают участие в шествии в рамках акции «Бессмертный полк» в Москве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«В Москве в рамках акции «Бессмертный полк» в колоннах с портретами своих родных проходят более миллиона жителей и гостей столицы. Акция продолжается», – передает ТАСС слова Волк.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин впервые с 2019 года очно принял участие в шествии «Бессмертного полка» в День Победы. В этом году он в шестой раз вместе с другими участниками акции прошел по Красной площади, держа в руках портрет своего отца-фронтовика.
Путин присоединился к акции «Бессмертный полк»
Президент Владимир Путин впервые с 2019 года очно принял участие в шествии «Бессмертного полка» в День Победы. В этом году он в шестой раз вместе с другими участниками акции прошел по Красной площади, держа в руках портрет своего отца-фронтовика.
Это мероприятие проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Участники акции каждый год 9 мая или в ближайшие даты проходят колонной с фотографиями своих родственников – ветеранов войны.
С 2015 по 2019 год Путин каждый День Победы принимал участие в шествиях «Бессмертного полка». Он называл эту акцию «рекой памяти, гордости и надежды на лучшее будущее», напоминает ТАСС.
Из-за пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах мероприятие проводилось в онлайн-формате. Так, два года назад президент присоединился к акции из кабинета в Кремле.
Тогда он обратился к «тем, кто регулярно по зову сердца принимает участие в шествии «Бессмертного полка» с фотографиями и портретами своих близких, своих родственников – участников Великой Отечественной войны». Глава государства заверил, что герои этого времени остаются в сердцах современников вне зависимости от того, шагают ли те в одном строю или остаются дома. В заключение он пообещал: «А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем».
На акцию «Бессмертный полк» в Москве пришли люди разных возрастов, среди них много детей. Почти у всех участников повязаны георгиевские ленты, много цветов. У многих участников шествия на груди значки с буквой Z – символом российской специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».
По колоннам «Бессмертного полка» прокатываются крики «Ура!» и «Россия!».
Акция «Бессмертный полк» проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, кого коснулась Великая Отечественная война.
Каждый может выйти на улицу населенного пункта 9 мая с фотографией или именем родственника – ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны, чтобы принять участие в шествии. Можно и самостоятельно отдать дань памяти, принеся транспарант с портретом, именем или фотографией к Вечному огню или иному памятному месту. Принять участие в акции может каждый гражданин независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная задача акции – сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.
Салют Победы начался в Москве
Салюты в День Победы начались на 36 площадках в Москве.
В центральной части города шоу лучше всего видно с семи площадок: парк Горького, спорткомплекс «Лужники», городской сад «Эрмитаж», парк «Красногвардейские пруды», парк культуры и отдыха «Таганский», Москворецкая набережная, сад культуры и отдыха им. Н.Э. Баумана, сообщает РИА «Новости».
Кроме того, салюты можно было посмотреть на таких крупных площадках в разных округах столицы, как парк культуры и отдыха «Сокольники», Измайловский и Лианозовский парки, парк имени Юрия Лужкова, Всероссийский выставочный центр, Тушинский аэродром. Сразу две смотровые площадки организованы в Парке Победы на Поклонной горе и в парке Кузьминки.
В Новой Москве были организованы площадки в городском округе Троицк, поселении Краснопахорское, городском округе Щербинка и поселении Роговское, а в Зеленограде – около парка Победы.
Салют продлился 10 минут.
В этом году в параде Победы приняли участие 11 тыс. человек, в состав механизированной колонны вошла 131 единица военной техники. По Красной площади прошли 33 парадных расчета, в составе которых офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, Кронштадтского кадетского корпуса и участников всероссийского движения «Юнармия», а также представители других силовых ведомств и Всероссийского казачьего войска.
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем великой Победы. Глава государства подчеркнул, что защита Родины всегда священна. Российский лидер отметил, что Россия, начав специальную военную операцию на Украине, дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы. После парада глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.
В МИД рассказали о праздновании Дня Победы в мире
Министерство иностранных дел России рассказало о праздничных мероприятиях, которые проходят за границей по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
«Сегодня по всему миру проходят памятные мероприятия по случаю Дня Победы. Российские дипломаты вместе с соотечественниками отдают дань уважения и памяти героям Великой Отечественной, спасшим мир от фашизма. Вновь состоялся уже ставший традиционным флешмоб, посвященный 9 мая. В этом году наши дипломаты декламировали стихи», – сообщается в Telegram-канале официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.
В Вене главы российских дипмиссий – Александр Лукашевич, Михаил Ульянов, Дмитрий Любинский и Константин Гаврилов – возложили венки к памятникам советским воинам, погибшим при освобождении Австрии на Шварценбергплац и на Центральном кладбище Вены.
Кроме того, состоялась памятная церемония возложения венков на советском воинском мемориале в Тиргартене в Берлине. В ней принял участие посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
Шествие «Бессмертного полка» с участием российского посла Александра Боцан-Харченко прошло в Белграде.
В Таджикистане в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 2 тыс. человек.
В Ташкенте почтили память павших в Великой Отечественной войне у мемориала «Братские могилы».
В этом году в параде Победы в Москве приняли участие 11 тыс. человек, в состав механизированной колонны вошла 131 единица военной техники. По Красной площади прошли 33 парадных расчета, в составе которых офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, Кронштадтского кадетского корпуса и участников всероссийского движения «Юнармия», а также представители других силовых ведомств и Всероссийского казачьего войска.
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем великой Победы. Глава государства подчеркнул, что защита Родины всегда священна. Российский лидер отметил, что, начав специальную военную операцию на Украине, Россия дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы. После парада глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.
В шествии «Бессмертного полка» в Петербурге приняли участие более 1 млн человек
Более 1 млн человек прошли в колонне «Бессмертного полка» в Петербурге в 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
«В шествии «Бессмертного полка» по Невскому проспекту приняли участие более миллиона человек», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
В общей колонне в шествии «Бессмертного полка» приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель заксобрания Александр Бельский. Беглов вышел с портретами отца – Дмитрия Никитовича Беглова, который прошел с боями Халхин-Гол, Финскую и Великую Отечественную, Японскую войны, и дяди – Героя Советского Союза Валентина Алексеевича Беглова, погибшего в 1945 году в Польше.
После того, как колонна «Бессмертного полка» прибыла на Дворцовую площадь в историческом центре Петербурга, здесь состоялся концерт «Песни нашей Победы», где губернатор города поздравил гостей праздника.
«День Победы – наш главный и священный праздник. 77 лет назад наши отцы и деды защитили мир от нацизма. Наш город-герой Ленинград выстоял, не сдался, победил. Мы благодарны воинам-фронтовикам, партизанам, труженикам тыла. Всем, кто ковал победу. Всем, кто восстановил страну. Мы помним наших героев. Они живут в сердце и памяти каждого из нас. Они вместе с нами в «Бессмертном полку», – сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Он добавил, что «никто и ничто» не сможет стереть память советского народа, который победил фашизм.
«Сегодня западные страны поддерживают нацистов. Сносят памятники нашим героям, которые их освободили. Наши воины на Украине защищают Донбасс, защищают нас, нашу историческую память, подвиг отцов и дедов. Наш президент – сын фронтовика – встал против нацистов, объединил всех нас. Мы сегодня едины, мы сегодня сильны. Мы победим», – заключил губернатор Петербурга.
Ранее в МВД сообщили, что в акции «Бессмертный полк» в Москве приняли участие более 1 млн человек.
Напомним, президент Владимир Путин впервые с 2019 года очно принял участие в шествии «Бессмертного полка» в День Победы. В этом году он в шестой раз вместе с другими участниками акции прошел по Красной площади, держа в руках портрет своего отца-фронтовика.