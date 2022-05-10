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В Минобороны заявили о выходе на административную границу ЛНР
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Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке подразделении Вооруженных сил России завершили зачистку от националистов населенного пункта Попасная и прорвали эшелонированную оборону Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке Вооруженных сил Российской Федерации, завершив зачистку от националистов населенного пункта Попасная, прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу Луганской Народной Республики», – передает его слова ТАСС.
Конашенков уточнил, что в результате наступления было уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей.
Накануне официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко заявил, что город Попасная полностью контролируется силами Луганской народной республики и силами Российской Федерации.
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Путин оценил ход спецоперации на Украине
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Операция в Донбассе выполняется, нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты, заявил президент Владимир Путин.
«Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно, этот шанс бы использовали. Но нам этого шанса не оставили, не дали просто», – приводит его слова ТАСС. Он подчеркнул, что у России не было другого выбора.
Президент добавил, что сейчас «[российские] ребята воюют мужественно, героически, профессионально». «Все намеченные планы выполняются. Результат будет достигнут – на этот счет никаких нет сомнений», – добавил Путин. Заявления прозвучали на встрече главы государства с Артемом Жогой, отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (позывной «Воха»).
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
В День Победы российский лидер отметил, что Россия, начав специальную военную операцию на Украине, дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы.
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Ракеты «Оникс» уничтожили вертолеты ВСУ на площадке подскока под Одессой
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В районе населенного пункта Арциз Одесской области высокоточными ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожены на площадке подскока украинские вертолеты, сообщили в Минобороны.
Кроме того, как сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи уничтожены в районе населенного пункта Попасная два пункта управления и украинская батарея реактивных систем залпового огня «Град», в районе Лисичанска 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, в районе Золотого радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.
Напомним, в начале апреля Минобороны опубликовало кадры пуска ракеты «Оникс» расчетом берегового ракетного комплекса «Бастион» в ходе специальной военной операции.
Кроме того, в понедельник военное ведомство сообщило, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 52 района сосредоточения личного состава и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Глухов.
По данным Минобороны, ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены восемь пунктов управления, 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также 211 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожены до 350 националистов, выведены из строя 56 единиц военной техники. Также в районе Богодухова уничтожены четыре украинские установки реактивных систем залпового огня «Смерч» и одна пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300.
В течение ночи российскими средствами противовоздушной обороны сбиты три самолета воздушных сил Украины: два МиГ-29 в районах Иверское и Новодонецкое Донецкой народной республики, а также один Су-25 в районе Погоновки Харьковской области. В районе острова Змеиный уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе два «Байрактар-ТБ2».
«Кроме того, сбиты в воздухе 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Шийкова, Гоптовка, Цуповка, Малые и Большие Проходы Харьковской области, Каменка Черкасской области, Брянка и Авдеевка Донецкой народной республики, Павловка Луганской народной республики. Также в районах населенных пунктов Изюм и Снежковка перехвачены три реактивных снаряда РСЗО «Смерч», – уточнили в Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 160 самолетов, 118 вертолетов, 783 беспилотных летательных аппарата, 299 зенитных ракетных комплексов, 2949 танков и других боевых бронированных машин, 342 установки реактивных систем залпового огня, 1423 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2769 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в военном ведомстве.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
В День Победы российский лидер отметил, что Россия, начав специальную военную операцию на Украине, дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы.
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Немцев возмутили слова посла Украины об освобождении Берлина
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Немецкие пользователи соцсетей возмутились высказыванием посла Украины в Германии Андрея Мельника, заявившего, что Берлин от фашистов освободили украинцы. Украинского дипломата раскритиковали за искажение исторических фактов.
«Вот оно как. Украинцы освободили Берлин от фашизма, а турки потом отстроили Германию», – сыронизировал pancakebreakfast. Комментарии пользователей Twitter (соцсеть заблокирована на территории РФ) передает РИА «Новости».
«Конечно, украинцы были частью Красной армии. Тем более печально, что режим Порошенко/Зеленского хочет стереть всю память о советской истории и прославляет Степана Бандеру как «героя». Посещение Мельником мемориала было циничным пиаром», – отметил rachmetow.
«Пара брошенных яиц прекрасно завершили бы это мероприятие», – считает PBell.
«Тот момент, когда посол Украины не знает своей истории. Украина была оккупирована вермахтом в 1941 году и освобождена российской армией в 1944-м», – подчеркнул technifan.
«Ну тогда большое спасибо, а еще за то, что так тепло приняли фашистов у себя на Украине», – заметил Hans-Jürgen Beier.
«Самый большой вопрос заключается в том, где фанат Бандеры Мельник служил бы во время Второй мировой войны. В сталинской Красной армии или в украинской вспомогательной части вермахта?» – задался вопросом Arnd Schumacher.
«Не могу поверить. Наверное, они пишут свою историю. А затем учителя рассказывают ее в школах. Нет слов», – подытожили пользователи.
Украинский посол в Берлине в последнее время неоднократно выступал со скандальными заявлениями в адрес германских властей и даже допускал прямые оскорбления в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, за которые отказался извиняться.
Как Берлин накажет украинского посла, назвавшего канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой»?
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Рогозин жестко ответил на слова Маска о нацистах
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин резко отреагировал на высказывание американского предпринимателя и основателя компании SpaceX Илона Маска о нацистах.
«Выходец-миллиардер из ЮАР, чья семья сделала свой капитал в годы апартеида, хочет объяснить мне, сыну фронтовика, гражданину страны, потерявшей 27 миллионов только убитыми во время войны с фашистами, смысл слова НАЦИЗМ», – написал Рогозин в Telegram.
Дискуссия между Рогозиным и Маском началась с комментария главы Роскосмоса новости о том, что спутники Маска помогали вооруженным силам Украины. Дмитрий Рогозин в этой связи заявил, что Илон Маск «причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи». Рогозин добавил, что основателю SpaceX «придется отвечать по-взрослому».
Маск возразил, заявив, что «слово «нацист» означает совсем не то», что думает Рогозин. Кроме того, глава SpaceX добавил «на случай смерти при загадочных обстоятельствах», что был рад знакомству.
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Бегство бригад ВСУ из Лисичанска назвали одной из побед России к 9 Мая
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Бегство бригады Вооруженных сил Украины из Лисичанска стало одной из побед российских подразделений и союзных сил как подарок к празднованию 9 Мая, заявил военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.
«Вооруженные силы Украины оставляют свои позиции, чтобы избежать окружения. Взятие под контроль Попасной, Рубежного и других соседних населенных пунктов открыло путь для ВС России и народной милиции ЛНР на север, в сторону Лисичанска и Северодонецка», – сказал он ФАН.
Перенджиев добавил, что российское командование придерживается победоносной тактики знаменитого «котла», который впервые в истории использовался при битве в Каннах. Это позволяет перекрыть пути поставок вооружения, боеприпасов и другого снабжения для продолжения сопротивления.
«Еще одной причиной бегства ВСУ может стать нехватка живой силы и осознание, что они не выстоят против союзных сил России и ЛНР. Украинская армия столкнулась с кадровым голодом, потеряв профессиональные кадры в Мариуполе, Попасной и других крупных городах. Раньше Генштаб Украины бездумно отправлял необученных солдат на передовую, однако нынешняя ситуация вынуждает их отступать», – уточнил политолог.
Александр Перенджиев назвал отступление вооруженных сил страны одной из побед специальной военной операции России. Событие он назвал подарком к празднованию 9 Мая.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что что поселок Воеводовка «полностью зачищен от украинских формирований», как и «вся рубежанская промка», а также «пригород и населенные пункты с востока от города» Северодонецк. Кроме того, под контролем России и ЛНР находится населенный пункт Нижнее. В результате «дорога на Лисичанск с юга открыта». При этом «непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений».
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Украинский эксперт объяснил вред атаки ВСУ на остров Змеиный
Боеспособность ВВС Украины исчерпала себя после штурма острова Змеиный, украинские власти пожертвовали последними боеспособными штурмовиками и истребителями, рассказал харьковский журналист, военный блогер Михаил Онуфриенко, объяснив, почему в этой атаке не было никакого смысла.
«По последним данным Минобороны России, всего за сутки в районе острова Змеиный были уничтожены четыре самолета, четыре вертолета, три из них десантных, три «Байрактара» и один десантно-штурмовой катер. Итого с начала военной операции было уничтожено 156 самолетов и 116 вертолетов. Эта цифра – 156 – очень интересна, так как в свое время я проводил подробный анализ имеющихся в составе ВВС Украины самолетов и как раз 156 – это полный авиапарк боевых и учебно-боевых самолетов, за исключением транспортной авиации. Это все – «Альбатросы», Сушки, МиГи. Если учесть, что немалая часть техники ВСУ была уничтожена на аэродромах, то не исключено, что там были и транспортники. Также нужно учитывать, что много техники в ВВС Украины было не на ходу. Новая статистика показывает, что боеспособные ВВС Украины – уже все. Командование пожертвовало последними. Если у Киева и остались какие-то старые «леталки», то уже те, которые давно требовали срочного ремонта. Бесполезный штурм очень дорого стоил Украине», – цитирует Онуфриенко ФАН.
Журналист добавил, что украинские СМИ действительно специально преувеличивают ценность этого небольшого островка. Разные эксперты говорят, что там можно установить РЛС и «Нептуны», чтобы прикрыть поставки оружия и техники в одесский порт. Но Змеиный находится всего в 35 километрах от побережья Румынии, где можно установить РЛС.
Ранее сообщалось, что в районе острова Змеиный уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе два «Байрактара-ТБ2».
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Зеленский прикрепил фото с эмблемой СС к публикации о 9 Мая
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Президент Украины Владимир Зеленский проиллюстрировал публикацию, приуроченную к 9 Мая, фотографией украинского военнослужащего с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на форме.
Зеленский 9 мая разместил в соцсетях публикацию приуроченную ко «дню победы над нацизмом», проиллюстрировав запись подборкой фотографий с изображением украинских военнослужащих и мирных жителей. На одном из фото изображен военнослужащий с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на груди. Через некоторое время публикация была отредактирована, а фото военного с нацистской символикой удалено, передает РИА «Новости».
Напомним, в марте 2019 года на Украине были утверждены новые символы бригад сухопутных войск ВСУ, причем одна из бригад получила символику в виде черепа с подписью «Украина или смерть». Другой известный в истории пример использования черепов в символике подразделений – это соединение войск СС, третья танковая дивизия «Мертвая голова», эмблемой которой являлось изображение черепа.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Российские военные сорвали попытку захвата Киевом острова Змеиный
В течение двух суток киевским режимом было предпринято несколько попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный, в результате грамотных действий находящегося на острове подразделения российских вооруженных сил украинская провокация была сорвана, сообщили в Минобороны.
«C 7-го мая, по прямому указанию (президента Украины) Владимира Зеленского, украинским генштабом, при непосредственном участии советников из США и Великобритании, была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный», – говорится в Telegram-канале российского ведомства.
Отмечается, что «в течение двух последних суток киевским режимом было предпринято несколько отчаянных попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный, имеющий важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря».
В результате грамотных действий находящегося на острове подразделения российских вооруженных сил украинская провокация была сорвана. Противник понес большие потери.
«За период отражения атак в районе Змеиного были сбиты в воздухе четыре украинских самолета, в том числе три Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет Ми-24. В течение двух суток сбиты в воздухе 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе восемь ударных «Байрактар ТБ-2». При этом четыре беспилотных летательных аппарата «Байрактар» сбиты сегодня днем», – говорится в сообщении.
Сообщается, что «при попытке высадки десанта в ночь на 8 мая, были уничтожены три бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта 58181 «Кентавр» с военнослужащими ВМС Украины».
«В результате бездумной провокации Зеленского только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены в море и на побережье более 50-ти украинских диверсантов. На берегу острова Змеиный остались 24 тела погибших украинских военнослужащих», – заключили в Минобороны.
Ранее украинский эксперт заявил, что боеспособность ВВС Украины исчерпала себя после штурма острова Змеиный, украинские власти пожертвовали последними боеспособными штурмовиками и истребителями.
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Мишель прервал встречу с премьером Украины в Одессе из-за ракетного удара
Глава Евросовета Шарль Мишель во время необъявленного ранее визита в Одессу 9 мая прервал встречу с премьером Украины Денисом Шмыгалем из-за ракетного удара, сообщил европейский источник.
«Во время встречи с премьер-министром участникам пришлось прерваться, чтобы укрыться из-за падения ракет в районе Одессы», – приводит слова источника РИА «Новости».
Сам Мишель в Twitter сообщил, что посетил Одессу в понедельник, где провел переговоры с украинским премьером Денисом Шмыгалем.
Страны Европейского союза 9 мая отмечают День Европы. В этот день в 1950 году была обнародована декларация министра иностранных дел Франции Робера Шумана, объединившая сталелитейную промышленность Франции и Германии и ставшая первым европейским сообществом и прообразом Европейского союза.
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Маск поспорил с Рогозиным о нацистах
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Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск не согласился с заявлением Дмитрия Рогозина о нацистских формированиях на Украине и поспекулировал о своей возможной смерти «при загадочных обстоятельствах».
«Слово «нацист» означает совсем не то, что он (Рогозин – прим. ВЗГЛЯД), похоже, думает», – написал Маск в Twitter (соцсеть заблокирована на территории РФ) в ответ на заявление Рогозина, опубликованное накануне.
Позднее Маск добавил «на случай смерти при загадочных обстоятельствах», что был рад знакомству.
Напомним, в воскресенье Рогозин прокомментировал информацию о том, что спутники Маска помогали вооруженным силам Украины. По его словам, таким образом, Маск «причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи». Рогозин добавил, что основателю SpaceX «придется отвечать по-взрослому».
Ранее пленный начальник штаба морской пехоты ВСУ, полковник Дмитрий Кормянков заявил, что спутники Starlink раздавали интернет вооруженным силам Украины в Мариуполе.
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Sky News прервал интервью с Полянским из-за эмблемы СС в соцсети Зеленского
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Ведущий британского канала Sky News резко оборвал общение в прямом эфире с первым зампостпреда России Дмитрием Полянским, когда тот указал на публикацию президентом Украины Владимиром Зеленским к 9 мая фотографии украинского военного с эмблемой дивизии СС.
Полянский заявил, что действия Великобритании, которая «забывает все, за что мы воевали», являются «абсолютной катастрофой и позором». «Я вам приведу лишь один пример – я покажу вам то, что появилось на официальной странице Зеленского в Instagram* (запрещенная в России экстремистская соцсеть). Вы видите эмблему. Вы знаете, что это? Это эмблема немецкой дивизии СС во Второй мировой войне», – сказал дипломат.
Как подчеркнул Полянский, лидер украинского государства «опубликовал в День Победы эмблему бойца «Правого сектора*» с этой эмблемой, утверждая, что это символ борьбы с нацизмом», передает РИА «Новости».
Ведущий попытался прервать его, но Полянский не позволил этого сделать и продолжил: «Это было удалено через полчаса, но, конечно, у нас есть копия этого. Вы знаете, что эта дивизия «Мертвая голова» ответственна за убийство 100 британцев во Франции в начале Второй мировой войны?». Полянский обвинил Великобританию в том, что Лондон «покрывает украинские власти, которые демонстрируют нацистские символы в День Победы». Он подчеркнул, что «эти нацистские символы использовались теми же подразделениями, которые убивали британцев». «Вы не находите это странным?» – заявил дипломат.
После этого ведущий оборвал дипломата, заявив, что у него была возможность высказаться, но время для эфира истекло. Сам Полянский позднее отметил в Telegram, что ведущий «быстро-быстро свернул разговор, пробормотав, что время наше, оказывается, вдруг истекло, и что Sky News не может подтвердить правильность этой информации». «Вот вам и пресловутая свобода слова на Западе… правда им не нужна! Теперь 100 раз подумают, прежде чем приглашать российских дипломатов в прямой эфир», – заявил Полянский.
Напомним, Зеленский проиллюстрировал публикацию, приуроченную к 9 Мая, фотографией украинского военнослужащего с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на форме.
Украинского боксера Ломаченко затравили за возложение цветов 9 мая
Украинского боксера Василия Ломаченко раскритиковали за то, что он почтил память своего погибшего во время Второй мировой войны родственника 9 мая, а не на день раньше.
Боксер выложил фотографию, на которой он возлагает цветы к мемориальному комплексу в Белгород-Днестровском на Украине. Он подписал фото «Спасибо деду за Победу! С днем Победы!». Этот пост вызвал бурную реакцию подписчиков боксера, которые оставили негативные комментарии.
Как пишет РИА «Новости», подписчики начали критиковать боксера за то, что он почтил память родственника не 8 мая, когда Украина отмечает День памяти и примирения, а 9 мая, «как это делают в России». Кроме того, боксер подписал фотографию фразой, которая широко используется в России в связи с Днем Победы.
Ранее Ломаченко был внесен в базу скандального сайта «Миротворец» за отрицание «российской агрессии и независимости украинского православия от российского».
Напомним, бывший чемпион мира в трех весовых категориях, обладатель пояса интерконтинентального чемпиона по версии WBO украинец Василий Ломаченко отправил свои золотые медали, которые завоевал на Олимпийских играх, в Россию. Ломаченко попросил изготовить для своего отца нательный крест, выполненный из олимпийских наград.
Италия запретила Киеву использовать поставленное оружие для ударов по России
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Направляемое Римом Киеву оружие не может использоваться для ударов по российской территории, заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
«Мы должны оказывать поддержку Украине и ее армии в целях законной самозащиты, но в то же время Италия продолжает работать над достижением мира. Но мы не можем поставлять оружие, чтобы [с его помощью] наносить удары по российской территории», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал Rai 1.
Глава входящего в правящую коалицию Движения «5 звезд», которое представляет Ди Майо, экс-премьер Джузеппе Конте заявил ранее, что движение не поддерживает направление наступательного оружия Украине. Против снабжения Киева более тяжелым вооружением выступил и лидер партии «Лига», также входящей в правящую коалицию, Маттео Сальвини.
Напомним, Москва в связи с ударом ВСУ по Краматорску призвала международное сообщество дать объективную оценку преступлениям украинских формирований, прекратить поставки Киеву вооружений и побудить Украину к отказу от недопустимых методов ведения боевых действий.
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ВСУ попытались в День Победы обстрелять Херсон
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Украинские националисты в День Победы пытаются нанести удары по Херсону, слышны звуки взрывов, работает противовоздушная оборона.
«Сбили пять воздушных целей ориентировочно в районе Чернобаевки», – сообщил РИА «Новости» сотрудник российского силового ведомства.
Ракеты были направлены в северную часть Херсона, все цели сбиты.
Напомним, в этом году Херсонская область впервые с 2014 года масштабно празднует День Победы. Как сообщил глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо, «будут все атрибуты: «Бессмертный полк», концерт, возложение цветов, полевая кухня» – то есть, по его словам, «все, что максимально возможно». При этом Вечный огонь в парке Славы в Херсоне будет гореть постоянно (в последние годы «огонь эпизодически включался – только к 9 мая»), «Вечный огонь стал снова вечным».
Ранее зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стремлении региона стать частью России. По словам чиновника, регион уже сейчас полноценно сотрудничает с Россией и чувствует себя как одно единое целое с ней, но, если понадобится, региональные власти готовы обратиться с вопросом о включении области в состав России.
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Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины
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Глава американского государства Джо Байден подписал закон, который упрощает оказание Украине военной поддержки, сообщила помощник пресс-секретаря Белого дома Энджела Перес.
«Подписан закон о ленд-лизе для обороны демократии Украины 2022 года»», – приводит ее слова ТАСС.
Закон временно отменяет некоторые «требования, связанные с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению», передает РИА «Новости».
Напомним, Конгресс США одобрил закон о ленд-лизе для Киева. Следует отметить, что законопроект об открытии ленд-лиза был внесен в Конгресс не в связи со специальной военной операцией России, а за месяц до ее начала, 19 января 2022 года. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий указал, что «в США появилась мода использовать исторические названия документов в новых реалиях», но «ничего общего с исходными программами эти инициативы не имеют», в них «пиара в десять раз больше, чем чего-либо другого».
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