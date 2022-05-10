В Минобороны заявили о выходе на административную границу ЛНР

Путин оценил ход спецоперации на Украине

Операция в Донбассе выполняется, нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты, заявил президент Владимир Путин.

«Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно, этот шанс бы использовали. Но нам этого шанса не оставили, не дали просто», – приводит его слова ТАСС. Он подчеркнул, что у России не было другого выбора.

Президент добавил, что сейчас «[российские] ребята воюют мужественно, героически, профессионально». «Все намеченные планы выполняются. Результат будет достигнут – на этот счет никаких нет сомнений», – добавил Путин. Заявления прозвучали на встрече главы государства с Артемом Жогой, отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (позывной «Воха»).

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

В День Победы российский лидер отметил, что Россия, начав специальную военную операцию на Украине, дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы.

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