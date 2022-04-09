Пушков: YouTube сознательно пробивает «красные линии» России

Google и принадлежащий ему сайт YouTube действуют как камикадзе, сознательно блокируя российские СМИ. Государство не должно позволять иностранной платформе совершать подобные действия на своей территории, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он отреагировал на решение YouTube заблокировать канал «Дума ТВ».

«Google и принадлежащая ему видеоплатформа YouTube теперь заблокировали видеоканал Госдумы. Это уже не первая блокировка официального государственного информационного ресурса России. На мой взгляд, это сознательная линия компании на обострение отношений с Российской Федерацией», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Google, отметил сенатор, не готов пересматривать свой подход и уже заблокировал около 60 российских информационных ресурсов, среди которых государственные телеканалы и ведущие политические программы. «По решению суда Google разблокировал только один аккаунт – телеканала «Царьград ТВ», выплатив ему 1 млрд рублей компенсации, но при этом YouTube не хочет разблокировать канал религиозно-нравственной направленности «Спас», который по определению не может нарушать какие-либо этические законы, на которые очень любит ссылаться Google», – отметил собеседник.

По словам Пушкова, речь идет о том, «что Google, прежде всего на YouTube сознательно запрещает доступ российских СМИ на свои платформы», а не о том, что распространяемая информация является предосудительной. «Иногда Google может идти на мелкие уступки Роскомнадзору, но на каждую такую уступку приходится несколько новых блокировок. Плюс ко всему, до сих пор из YouTube не удалено 12 тыс. страниц запрещенного контента. Поэтому теперь любой шаг Google по блокировке российских информационных ресурсов вызывает крупные скандалы, как это произошло и после закрытия на YouTube канала «Дума ТВ», – подчеркнул Пушков

Политик напомнил также, что комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ давно предупреждала о неизбежности острого конфликта с Google, «который не желает менять свою линию». «Те меры, которые мы применяем к Google, оказываются недостаточно эффективными для того, чтобы компания изменила свою политику. Мы предупреждаем ее, запрещаем рекламу Google и его различных подразделений, но это не устрашает их. Во всяком случае Google продолжает демонстративно – именно по политическим причинам – выступать в качестве платформы информационной войны против России. Это можно прекратить только очень жесткими мерами», – подчеркнул сенатор.

Пушков считает, что такие меры назрели – несмотря на то, что этот ресурс социально востребованный и на нем много информации от людей с патриотическими взглядами. «Но мы не можем позволить допускать блокировку в России главных российских информационных ресурсов. Это вопрос принципа, а не экономики или популярности YouTube. Государство не может позволять иностранной платформе блокировать свои информационные ресурсы на своей собственной территории. Google действует как идеологический камикадзе, идет на таран, пробивает все «красные линии» и ждет, что будет. Я думаю, что они дождутся очень жестких решений. И они будут приняты в силу целенаправленной антироссийской политической деятельности Google», – подытожил Алексей Пушков.

В субботу Роскомнадзор потребовал незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналу Госдумы России «Дума ТВ» и «объяснить причину введения подобных ограничений». «Google заблокировал YouTube-канал «Дума ТВ». На нем было более 145 тысяч подписчиков, а наши видео суммарно набрали более 100 миллионов просмотров», – заявили в регуляторе.

На канале публиковались эксклюзивные комментарии депутатов, велись прямые трансляции пленарных заседаний.

Сенатор Андрей Клишас пишет в своем Telegram-канале, что YouTube идет уверенным шагом к тому, чтобы стать вне закона в России. А официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что YouTube сам подписал себе приговор и призвала переносить контент на российские платформы.