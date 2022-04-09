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США прекратили «нормальные торговые отношения» с Россией и Белоруссией
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал одобренные ранее Конгрессом законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, а также о запрете импорта энергоносителей из РФ, сообщила пресс-служба Белого дома.
Как уточняется в заявлении, Байден подписал оба документа, передает ТАСС.
Принятый Конгрессом законопроект, по сути, кодифицирует запрет импорта энергоносителей из Россией в США, введенный Байденом в марте.
В четверг в Белом доме признали невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа. Вопреки этому Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о запрете импорта энергоносителей из России в США. Отметим, западные экономисты ждут рекордных доходов России от продажи энергоресурсов и небывалого профицита сальдо счета текущих операций. Несмотря на жесткие финансовые санкции Запада, Россия заработает в 2022 году почти 321 млрд долларов от экспорта энергоносителей, посчитали экономисты Bloomberg Economics. Это примерно на 35% больше, чем в 2021 году.
Напомним также, 17 марта Палата представителей США проголосовала за приостановку «нормальных торговых отношений» с Россией и Белоруссией. Американские СМИ также сообщали о возможности введения в США эмбарго на торговлю с Россией. Приостановка нормальных торговых отношений означает, что российский и белорусский импорт лишится на американском рынке режима наибольшего благоприятствования, что позволит американской администрации устанавливать для российских и белорусских товаров более высокие пошлины, чем для остальных стран, являющихся членами Всемирной торговой организации (ВТО). Эти полномочия будут действовать до 1 января 2024 года.
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Эксперты оценили планы США добиться истощения резервов России
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«Мы оказались в уникальной ситуации, когда дефолт может произойти из-за того, что кредитор не хочет получать деньги от должника», – заявил газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Белый дом запретил выплачивать госдолг РФ с американских счетов и сообщил, что пытается поставить Россию перед выбором между дефолтом и истощением резервов.
«Мы видим, что должник готов полностью оплатить свои долги, причем хоть в долларах, хоть в рублях. Однако Запад хочет, чтобы оплата производилась исключительно за счет внутренних резервов. Никак, кроме как наглостью, это назвать нельзя», – сказал политолог и экономист Иван Лизан. По его словам, ситуацию осложняет и тот факт, что уже порядка 300 млрд долларов российских золотовалютных резервов заблокированы за рубежом.
«Это фактически кража. Если эти деньги будут еще и национализированы, то кража будет неприкрытой. В таком случае Москва сможет пойти на ответный шаг и национализировать, например, американский бизнес», – добавил собеседник.
Лизан также отметил, что на фоне непрекращающегося поступления финансов от продажи газа, нефти, угля и энергоресурсов – сложно говорить о некоем истощении внутренних резервов России.
«Мы окажемся в уникальной ситуации, когда будет обеспечен большой приток валюты в страну. Сырье и энергоносители в последнее время серьезно подорожали, кроме того, с «недружественными странами» за газ будут производиться расчеты в рублях по специальной схеме. Соответственно, Газпрому все 100% валютной выручки придется продавать на бирже. Не знаю, на что здесь надеются в Белом доме», – пояснил собеседник.
В свою очередь экономист Антон Любич отмечает, что до сих пор не понятно, чего на самом деле пытаются добиться США. «Очевидно, чего ждать от России – она заплатит по долгам рублями на специальные счета, вывод средств с которых для жителей недружественных стран ограничен. По итогам средства американских инвесторов будут заморожены в России против аналогичной суммы российских резервов, заблокированной в США», – поясняет эксперт.
«В результате Россия потеряет деньги, которые и так были бы заплачены третьим лицам. А вот американские инвесторы реально не получат своих денег и не смогут ими распоряжаться. Причем эти деньги будет съедать рублевая инфляция», – подчеркнул Любич.
Экономист уточнил, что дефолт если и будет объявлен, то чисто технический. Однако с учетом уже введенных против страны санкций, это никак не отразится на нынешней ситуации в экономике в частности и государстве в целом.
Ранее в среду США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках. Уточняется, что запрет осуществления долларовых выплат по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах начал действовать в понедельник, передает ТАСС.
Кроме того, по словам источника в Минфине США, ведомство не разрешило американскому банку JP Morgan Chase обработку последнего платежа России по облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах.
В Белом доме также заявили, что нынешней санкционной политикой намерены поставить Россию перед выбором между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов.
«У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая те калечащие санкции, которые мы ввели в действие. И им придется выбирать между тем, чтобы истощить оставшиеся ценные долларовые резервы <...> или объявить дефолт», – приводит мнение пресс-секретаря Белого дома ТАСС. Джен Псаки уточнила, что не знает, в какие сроки можно ожидать дефолта в России.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
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Эксперт оценил заявление США об «изоляции» России в СБ ООН
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«Россия пришла в Совет Безопасности ООН не для того, чтобы «щеки надувать» и ответно кого-то «изолировать». Мы там решаем вопросы безопасности и мира», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее постпред США при ООН Томас-Гринфилд признала невозможность исключить Россию из СБ ООН, но заявила о намерении «изолировать» российскую деятельность в этом органе.
«Скорее всего, речь идет о том, что при формировании повестки на заседаниях Совбеза предложения России будут откладываться или дольше обсуждаться. Просто проигнорировать их они не имеют права», – пояснил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
«Кроме того, – добавляет эксперт, – они могут проводить параллельные с Советом Безопасности мероприятия. Например, допустимы встречи по формуле Аррии, когда заинтересованные страны в частном порядке обмениваются мнениями по каким-то аспектам. Очевидно, что повестка там будет исключительно антироссийская».
По мнению собеседника, подобные шаги со стороны США и их союзников являются частью масштабной кампании по созданию враждебного образа России, однако с точки зрения дипломатии совершенно бессмысленны. «Я уверен, что эта «изоляция» действительно может сделать пребывание России в СБ ООН «некомфортным». Но не стоит ожидать, что это как-то скажется на наших позициях или функционале в Совете Безопасности», – подчеркнул Ткаченко.
При этом, уверен эксперт, Москва не станет вести себя таким же образом и «изолировать» другие страны. «Мы пришли в ООН не для того, чтобы «надувать щеки». Мы решаем там вопросы безопасности и мира. Кроме того, Россия пока вряд ли сможет сформировать некую антизападную коалицию. Дело в том, что число государств, которые готовы нас прямо поддержать, пока небольшое», – заметил Ткаченко.
«Есть страны, которые занимают формально нейтральную позицию. И мы, и весь мир трактует ее как «пророссийскую». Например, те же страны БРИКС, которые высказывались в пользу переговоров с Россией и конструктивного подхода. То есть они точно не входят в антироссийский лагерь», – заключил он.
Ранее в среду постпред США в Совете Безопасности ООН заявила, что исключить Россию из всемирной организации невозможно. Однако, по словам Линды Томас-Гринфилд, Соединенные Штаты совместно с союзниками намерены «изолировать» Россию. Более того, США настаивают на исключении России из Совета по правам человека ООН.
«Совет Безопасности – это результат создания ООН после Второй мировой войны. Они являются членами Совета Безопасности. Это факт. Изменить его мы не можем <...> но мы можем сделать их присутствие в этом органе очень некомфортным. И мы это даже уже сделали», – приводит слова дипломата «РИА Новости».
В ответ на заявления США официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о низком профессиональном уровне западных дипломатов в Совбезе ООН. В эфире радиостанции Sputnik она сказала, что они не особо понимают, чем в принципе занимается СБ.
В понедельник Москва запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в украинской Буче. Однако председательствующая сейчас Великобритания дважды отклонила заявку России.
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Анонсирована публикация удаленных с ноутбука Хантера Байдена материалов
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Джек Макси, который передал СМИ копию жесткого диска ноутбука Хантера Байдена, сообщил, что собирается опубликовать новые материалы, включая 80 тыс. видео и фотографий, а также более 120 тыс. архивированных писем, сообщают СМИ.
Daily Mail пишет, что Макси находится в Цюрихе, так как опасается «мести администрации Байдена». В Швейцарии, по его словам, «уважают человеческую свободу и идеалы либерально-демократических принципов». Он не думает, что смог бы работать с копией жесткого диска в США. Вместе с IT-специалистами он работает над восстановлением данных с ноутбука. По его словам, он обнаружил «450 Гб удаленных материалов». В ближайшие недели он планирует опубликовать полученные данные в Сети.
Макси заявил Daily Mail, что после того, как связался с изданием относительно ноутбука в прошлом году, перед его домом появились черные внедорожники, а его знакомым из числа бывших сотрудников разведки США, с которыми он поделился копиями, «стали поступать странные звонки». Daily Mail поясняет, что к Макси копия ноутбука попала от экс-адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, передает РИА «Новости».
Напомним, Байден-младший забыл свой ноутбук в ремонтной мастерской, его содержимое попало в распоряжение не только ФБР, но и СМИ. New York Post опубликовала разоблачительную серию статей. Последнее, что из нее узнали – причастность Байдена к финансированию «пентагоновских биолабораторий» на Украине.
Байден растерялся, оказавшись в одиночестве на мероприятии в Белом доме
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Представители американского политического истеблишмента на мероприятии в Белом доме проявили большой интерес к экс-президенту США Бараку Обаме, забыв про главу действующей администрации Соединенных Штатов Джо Байдена, который после выступления оказался в одиночестве.
Обама принял в Белом доме участие в мероприятии, посвященном снижению расходов американцев на медицину, как автор закона о реформе здравоохранения, известном как Obamacare. Подписав новую инициативу, Байден хотел сойти со сцены, чтобы пообщаться с присутствующими. Но на краю сцены его никто не ждал, и нынешний американский лидер, занимавший при Обаме пост вице-президента, с удивлением развел руками. Когда Байден оглянулся, сзади стоял Обама, окруженный представителями политического истеблишмента: законодатели и даже вице-президент Камала Харрис что-то живо с ним обсуждали. Нынешний американский президент отвернулся от них и даже махнул рукой, передает РИА «Новости».
Напомним, в конце марта рейтинг одобрения Байдена опустился до 40%, установив новый антирекорд. Газета ВЗГЛЯД разбирала причины падения популярности Байдена в США, которого называют одной из жертв российской спецоперации на Украине.
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Дробницкий разъяснил смысл американского ленд-лиза для Украины
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«В США появилась мода использовать исторические названия документов в новых реалиях. Но ничего общего с исходными программами эти инициативы не имеют. Здесь пиара в десять раз больше, чем чего-либо другого», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины.
«Пока никто не понимает, как именно будет организован этот процесс. Но в свое время программа ленд-лиза была отличной», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. «Тогда министр финансов США нащупал возможность для экономического роста. Государство давало в долг другим странам, но не деньгами, а в виде продукции, произведенной американскими фабриками. Кроме того, эти поставки шли в огромных масштабах союзникам в рамках войны. Это был редкий случай настоящей союзнической работы», – уточнил он.
Сегодня же, как уточнил эксперт, ленд-лиз нужен американцам в качестве веского аргумента во время предвыборной кампании, итогом которой станут выборы в Конгресс США в ноябре. «Подобная практика очень хороша для конгрессменов и для отчетности, чтобы они могли сказать избирателям, что предложили новый вариант ленд-лиза и обеспечивали какие-то предприятия заказами. Это попытка заработать политические очки. Но на деле с исходной программой ленд-лиза здесь нет ничего общего», – пояснил Дробницкий.
«Во-вторых, Штатам стало понятно, что Украина вновь нуждается в дополнительных деньгах. Но просто так раздавать деньги никто не хочет, даже Украине. С другой стороны, у официального Киева нет денег для возвращения долгов. Вот поэтому сенаторы и назвали эту программу «новым ленд-лизом», – подчеркнул собеседник.
Дробницкий также обратил внимание на желание Вашингтона предоставить Украине «кибервозможности и средства США». «На деле они создадут некую американскую фирму-подрядчика, которая частично будет отмывать деньги и поставлять Киеву некоторые продукты. А затем они всем скажут, что реально помогают Киеву, разрабатывая специальные программы», – уверен политолог.
«Кроме того, кибервойна между Россией и США ведется уже давно. Однако все стороны опасаются переводить ее в более масштабную форму. От нанесения неприемлемого ущерба стратегической инфраструктуре противника удерживает опасность откатиться в доцифровую эпоху. Я всегда говорил, что качественный киберудар равносилен ковровой бомбардировке», – заключил Дробницкий.
В четверг Сенат США единогласно принял законопроект, который позволит возродить программу ленд-лиза для более быстрой поставки вооружений Украине.
«Законопроект временно отменяет некоторые ограничения, относящиеся к полномочиям президента (Джо Байдена) предоставлять в аренду или поставлять военное оборудование, если оно предназначается для правительства Украины и необходимо для защиты гражданского населения на Украине», – говорится в описании проекта закона.
При этом в числе потенциальных поставок оказались также «кибервозможности и средства» США. В докуме6нте сказано, что, если Москва совершит кибератаку на объекты критической инфраструктуры Украины, это будет расцениваться как «вооруженное нападение».
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинские войска надо перевооружить в срочном порядке. Однако отмечается, что НАТО оказывает военную помощь в таком объеме, который не приведет к полномасштабной войне между ядерными державами.
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Блинкен заявил о «фундаментальной проблеме» СБ ООН из-за России
По версии госсекретаря США Энтони Блинкена, президент Украины Владимир Зеленский прав в том, что с СБ ООН «есть проблема».
Блинкен заявил, что «есть фундаментальная проблема». По его утверждению, Россия, будучи постоянным членом СБ ООН, должна «поддерживать международные мир и безопасность», но якобы «грубо нарушает» их «своей агрессией в отношении Украины», передает ТАСС.
При этом Блинкен считает, что «ООН в целом мощно объединилась в поддержку Украины». По его мнению, «ООН как таковая активизируется», но «у самого СБ есть проблема, которая является настоящим вызовом». Блинкен заявил, что «проблема будет оставаться», пока «Россия не будет действовать как ответственный член этого совета».
Напомним, постпред США Линда Томас-Гринфилд заявила о невозможности исключения России из СБ ООН. Постпред Великобритании Барбара Вудворд заявила, что оснований для приостановки членства России в СБ ООН нет. Зеленский предложил ООН самораспуститься, если организация не примет меры для отстранения России от принятия решений, касающихся конфликта на Украине.
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Глава Пентагона заявил о безуспешных попытках связаться с Шойгу
Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что пытается связаться с российским коллегой Сергеем Шойгу вот уже больше месяца.
Остин в ходе бюджетных слушаний в Сенате Конгресса США сообщил, что пытается установить связь с министром обороны России Сергеем Шойгу с середины февраля, но тот не отвечает, передает РИА «Новости».
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что жалобы Пентагона на то, что те не могут связаться с российским министерством, означают лишь то, что они и не хотят звонить.
Цель Пентагона заключатся в том, чтобы демонизировать образ России в СМИ и обвинить ее в нежелании вести диалог, указывал Леонков. «Когда они говорят на публику, что Россия с ними оборвала контакты, это так в реальности не может работать. Они пытаются отрабатывать повестку агрессивности России и поэтому выдают такие заявления», – отмечал он.
Китай пообещал «жесткий ответный удар» в случае визита Пелоси на Тайвань
В случае визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань китайские власти нанесут «жесткий ответный удар», заявил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан.
«Мы дадим жесткий ответный удар, будем твердо защищать суверенитет и территориальную целостность Китая», – передает ТАСС содержание распространенного заявления.
Политик подчеркнул, что прибытие Пелоси на Тайвань будет рассматриваться Пекином как нарушение принципа «одного Китая» и соответствующих китайско-американских договоренностей.
Ранее Минобороны Китая сделало строгое представление США из-за решения Белого дома одобрить поставку американского оружия Тайваню на сумму 95 млн долларов.
Напомним, министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И заявил, что Тайвань в конечном итоге «вернется в объятия родины». До этого он заявлял, что новая стратегия Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе бросает открытый вызов Китаю. Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России.
США приняли решение ввести блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка
Американская администрация вводит полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка, сообщил на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.
По его словам, США пытаются вызвать финансовые потрясения, отрезав крупнейшие банки России и ее ЦБ от ведения бизнеса с США, заморозив активы, передает ТАСС.
«И сегодня мы резко усиливаем финансовый удар, вводя полные блокирующие санкции против крупнейшего финансового института России Сбербанка и ее крупнейшего частного банка Альфа-банка», – сказал чиновник.
Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые санкции против России. Она заявила, что этот пакет не будет последним. Ранее США планировали ввести санкции в отношении РФ, ужесточив рестрикции в отношении Сбербанка.
Стало известно о планах новых санкций США против России
Вашингтон планирует ввести ряд санкционных ограничений в отношении российских государственных предприятий, говорится в справке Белого дома.
США планируют ввести «полные блокирующие санкции в отношении имеющих жизненно важное значение крупных российских государственных предприятий», передает ТАСС со ссылкой на документ.
Американский минфин опубликует список 7 апреля.
Санкции вводятся в отношении не всех крупных госпредприятий России, они не распространяются на компании в энергетическом секторе, заявил представитель американской администрации высокого ранга.
«Речь не идет обо всех [крупных] российских принадлежащих государству предприятиях. <...> И речь не идет об энергетике. Это не будут принадлежащие государству предприятия энергетического сектора», – сказал он.
Ранее США ввели полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка.
До этого глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые санкции против России. Она заявила, что этот пакет не будет последним. Ранее США планировали ввести санкции в отношении РФ, ужесточив рестрикции в отношении Сбербанка.
Силуанов: Россия расценивает заморозку резервов за рубежом как кражу
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Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил о намерении расценивать заморозку золотовалютных резервов России за рубежом как кражу.
«Эти средства, если они заблокированы, то можно считать, что они украдены. У нас доступа нет к этим средствам», – передает ТАСС его слова.
При этом Силуанов добавил, что средства иностранных компаний могут быть разблокированы сразу же, как будут сняты запреты на валютные накопления Российской Федерации и на остатки валютных средств Министерства финансов.
Как ранее стало известно из материалов Банка России, международные резервы страны за неделю выросли на 2,1 млрд долларов и составили на 1 апреля 606,5 млрд долларов.
Накануне США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках. Уточняется, что запрет осуществления долларовых выплат по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах начал действовать в понедельник.
В Белом доме также заявили, что нынешней санкционной политикой намерены поставить Россию перед выбором между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
США расширили санкции против России
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Опубликовано дополнение к антироссийскому санкционному списку, в него включены еще восемь человек и 29 организаций из России, сообщил минфин США.
Санкции, в частности, введены «за связь с Объединенной судостроительной корпорацией», передает РИА «Новости».
Как утверждается, «ОСК – российское государственное предприятие, разрабатывающее и строящее большинство российских кораблей», многие из которых, вероятно, используются при проведении военной спецоперации на Украине. В санкционный список включены в том числе председатель совета директоров Георгий Полтавченко и генеральный директор Алексей Рахманов, а также 28 «дочек» ОСК, передает ТАСС.
Кроме того, санкции затронули крупнейшего в мире производителя алмазов – российскую группу алмазодобывающих компаний «Алроса». Американским физическим и юридическим лицам предписано завершить финансовые операции с ней до 7 мая, с ее подразделением в США Alrosa USA, Inc. – до 7 июня.
Министерство финансов США исключило из-под введенных против России американским президентом Джо Байденом санкций телекоммуникационное оборудование и ряд интернет-технологий: «Разрешаются все операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для получения или передачи телекоммуникаций с участием Российской Федерации», и «экспорт или реэкспорт, продажа или поставка прямым или косвенным образом, из США или американскими лицами, где бы они ни находились, в Российскую Федерацию услуг, программного обеспечения, аппаратных средств или технологий, связанных с общением через интернет, таким как обмен мгновенными сообщениями, видеоконференции, чат и электронная почта, социальные сети, обмен фотографиями, фильмами и документами, просмотр веб-страниц, ведение блогов, веб-хостинг и услуги по регистрации доменных имен, которые были запрещены положением о санкциях за вредоносную иностранную деятельность России».
Напомним, Байден подписал исполнительный указ, который запрещает американцам новые инвестиции в экономику России и предоставление ряда услуг находящимся в России лицам. Указ запрещает «экспорт, реэкспорт, продажу или предоставление, как напрямую, так и косвенно», из США или со стороны граждан Соединенных Штатов «любых категорий услуг, перечень которых могут определить министр финансов в консультации с госсекретарем». Услуги запрещено предоставлять «любым лицам», которые находятся в России.
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Власти США вывели из-под санкций поставки интернет-оборудования в Россию
Министерство финансов США вывело из-под санкций в отношении России транзакции, затрагивающие телекоммуникационное и интернет-оборудование.
«Разрешается экспорт, реэкспорт, продажа, поставки напрямую или через другие страны с территории США при участии американского гражданина (где бы он ни находился) услуг, ПО, оборудования или технологий, необходимых для телекоммуникационного обмена в интернете. Последний включает мгновенный обмен сообщениями, видеоконференции, чаты и электронную почту, соцсети, обмен фотографиями, кино и документы, поиск в интернете, блогерскую деятельность и регистрацию доменов», – передает РИА «Новости» сообщение американского минфина.
В то же время ведомство опубликовало дополнение к антироссийскому санкционному списку, в которое вошли восемь россиян и 29 организаций из России. Санкции Минфина США предполагают заморозку собственности и финансовых активов попавших под рестрикции компаний и физлиц на американской территории.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США собираются «задушить» развитие российской экономики. 7 апреля Байден подписал исполнительный указ, который запрещает американцам новые инвестиции в экономику России и предоставление ряда услуг находящимся в России лицам.
Пентагон: Россия и Китай стремятся подорвать мировой порядок
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США считают, что Россия и Китай имеют значительный военный потенциал и стремятся фундаментально изменить основанный на правилах мировой порядок, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
«Сегодня мы сталкиваемся лицом к лицу с двумя глобальными силами, – Китаем и Россией – каждая из которых располагает значительными военными возможностями и стремится фундаментально изменить сложившийся основанный на правилах мировой порядок», – сказал Милли в ходе слушаний по военному бюджету, которые проходят в сенате конгресса США, сообщает РИА «Новости».
По его мнению, сегодня мировое сообщество вступает в эпоху, которая характеризуется повышенным риском военной конфронтации между великими державами.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя позицию Пекина касательно провокации в украинской Буче, повторила мнение американских властей о том, что Китай находится на «неправильной стороне истории» в связи с событиями на Украине.
США отказались объяснять отсутствие американских санкций против Абрамовича
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Глава рабочей группы минюста США по исполнению санкций против России Эндрю Адамс отказался отвечать на вопрос о том, почему Вашингтон не ввел санкции против российского предпринимателя Романа Абрамовича.
Адамса спросили, связано ли отсутствие таких санкций с тем, что Абрамович «помогал содействовать переговорам» Москвы и Киева. Адамс ответил, что «не будет давать комментариев по поводу господина Абрамовича, его конкретной ситуации», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Он подтвердил, что против Абрамовича американские санкции не вводились, но «введены санкции в Великобритании и Евросоюзе». Адамс сказал, что США «сотрудничают с обеими этими юрисдикциями в плане» расследований в отношении фигурантов санкционных списков.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтверждал, что Абрамович принимал участие в начальной стадии обсуждений. Позднее СМИ сообщали, что бизнесмен лично передавал российскому президенту Владимиру Путину записку от его украинского коллеги Владимира Зеленского.
Перед стартом переговоров в Стамбуле Абрамович лично пообщался с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Незадолго до начала самих переговоров на встрече был замечен и российский бизнесмен.