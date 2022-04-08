Эвакуированный из Донбасса фронтовик выразил желание стать гражданином России

В Мариуполе найдены новые доказательства преступлений СБУ

«У нас есть списки личного состава СБУ. Мы хорошо знаем их позывные, паспортные данные и даже как они выглядят. Они, конечно, попытаются скрыться в США или Британии, но мы их в любом случае найдем», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Ранее Народная милиция ДНР сообщила о завершении основных боев в центральной части Мариуполя.

«В здании, где располагалось СБУ в Мариуполе, мы нашли целый ряд важных документов», – рассказал член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. «В кабинетах оперативников мы увидели, что они боролись с мариупольским подпольем, которое после 2014 года отказалось принимать киевский режим», – добавил он.

«Преследованию подвергались и те, кто принимал участие в организации референдума, на котором местные жители высказали свою волю в плане самоопределения и независимости от Украины. На протяжении всех восьми лет украинские спецслужбы системно зачищали в Мариуполе тех, кто не принимал украинскую идеологию. Эта работа продолжалась до последнего момента, пока сотрудникам СБУ не пришлось бежать», – пояснил Григорьев.

По словам эксперта, большую ценность имеют и находки, связанные с личными документами сотрудников СБУ. «Мы устанавливаем личности виновных в преступлениях. У нас есть списки личного состава СБУ. Мы хорошо знаем их позывные, паспортные данные и даже как они выглядят», – подчеркнул собеседник.

На месте базирования СБУ также было найдено немало оружия. «Там были и гранатометы, и огнеметы, различные снаряды и патроны. В наших отчетах, с которыми вы можете ознакомиться у меня на канале, мы смогли показать лишь малую часть того, что на самом деле хранилось там. Видимо планировалось, что сотрудники СБУ будут готовы вести бой. Но на деле они предпочли просто сбежать, бросив все свои вещи прямо в здании», – рассказал Григорьев.

Политолог также отметил, что работа по выявлению преступлений все еще продолжается. Как только будет набран массив информации, его передадут в следственные органы России.

«Понятно, что все те, кто был уличен в преступлениях, попытаются сбежать, как это делали в 45-м году последователи гитлеровской Германии. Они тогда бегали по всему миру и прятались. В скором времени мы увидим то же самое и с сотрудниками СБУ. Вероятно, что кому-то удастся укрыться в США или Великобритании, но мы их найдем», – заключил Григорьев.

В начале марта Общественная палата заявила о создании международного общественного трибунала. Как ожидается, в рамках его работы будут рассматриваться преступления украинских националистов. На данный момент в организации насчитывается порядка 20 стран.

«Есть целый ряд правозащитников, журналистов из разных стран мира, которые работают вместе с нами. Сегодня я объявляю о том, что мы создаем международный общественный трибунал, где будем рассматривать эти факты, чтобы в дальнейшем уже принимали решение правоохранительные органы тех стран, в которых пострадали эти граждане. Самое главное, что сейчас даже украинская власть не понимает, что она сделала, когда вооружила десятки тысяч людей боевым оружием, и как в Киеве бесчинствуют мародеры и группы неонацистов», – отмечал тогда Григорьев.

Между тем в самом Мариуполе, по сообщениям представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, завершены основные бои в центральной части города. Сейчас наиболее серьезное противостояние разворачивается в порту и на территории завода «Азовсталь». Ранее глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.

В четверг Минобороны заявило, что Российские морские пехотинцы и военнослужащие Народной милиции ДНР эвакуировали из городской больницы Мариуполя более 100 мирных жителей, которых не выпускали боевики «Азова».

«Военнослужащие морской пехоты ВМФ России совместно с резервистами ДНР обеспечили эвакуацию всех пациентов четвертой городской больницы в Левобережном районе Мариуполя. Для обеспечения безопасного вывоза людей из зоны боевого соприкосновения с подразделениями националистического батальона «Азов» использовались боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортеры БТР-80», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Кроме того, украинская сторона, по сообщениям Народной милиции ДНР, в целях провокации подожгла корабль управления «Донбасс» в порту Мариуполя.

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