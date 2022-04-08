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США отказались объяснять отсутствие американских санкций против Абрамовича
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Глава рабочей группы минюста США по исполнению санкций против России Эндрю Адамс отказался отвечать на вопрос о том, почему Вашингтон не ввел санкции против российского предпринимателя Романа Абрамовича.
Адамса спросили, связано ли отсутствие таких санкций с тем, что Абрамович «помогал содействовать переговорам» Москвы и Киева. Адамс ответил, что «не будет давать комментариев по поводу господина Абрамовича, его конкретной ситуации», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Он подтвердил, что против Абрамовича американские санкции не вводились, но «введены санкции в Великобритании и Евросоюзе». Адамс сказал, что США «сотрудничают с обеими этими юрисдикциями в плане» расследований в отношении фигурантов санкционных списков.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтверждал, что Абрамович принимал участие в начальной стадии обсуждений. Позднее СМИ сообщали, что бизнесмен лично передавал российскому президенту Владимиру Путину записку от его украинского коллеги Владимира Зеленского.
Перед стартом переговоров в Стамбуле Абрамович лично пообщался с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Незадолго до начала самих переговоров на встрече был замечен и российский бизнесмен.
Дробницкий разъяснил смысл американского ленд-лиза для Украины
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«В США появилась мода использовать исторические названия документов в новых реалиях. Но ничего общего с исходными программами эти инициативы не имеют. Здесь пиара в десять раз больше, чем чего-либо другого», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины.
«Пока никто не понимает, как именно будет организован этот процесс. Но в свое время программа ленд-лиза была отличной», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. «Тогда министр финансов США нащупал возможность для экономического роста. Государство давало в долг другим странам, но не деньгами, а в виде продукции, произведенной американскими фабриками. Кроме того, эти поставки шли в огромных масштабах союзникам в рамках войны. Это был редкий случай настоящей союзнической работы», – уточнил он.
Сегодня же, как уточнил эксперт, ленд-лиз нужен американцам в качестве веского аргумента во время предвыборной кампании, итогом которой станут выборы в Конгресс США в ноябре. «Подобная практика очень хороша для конгрессменов и для отчетности, чтобы они могли сказать избирателям, что предложили новый вариант ленд-лиза и обеспечивали какие-то предприятия заказами. Это попытка заработать политические очки. Но на деле с исходной программой ленд-лиза здесь нет ничего общего», – пояснил Дробницкий.
«Во-вторых, Штатам стало понятно, что Украина вновь нуждается в дополнительных деньгах. Но просто так раздавать деньги никто не хочет, даже Украине. С другой стороны, у официального Киева нет денег для возвращения долгов. Вот поэтому сенаторы и назвали эту программу «новым ленд-лизом», – подчеркнул собеседник.
Дробницкий также обратил внимание на желание Вашингтона предоставить Украине «кибервозможности и средства США». «На деле они создадут некую американскую фирму-подрядчика, которая частично будет отмывать деньги и поставлять Киеву некоторые продукты. А затем они всем скажут, что реально помогают Киеву, разрабатывая специальные программы», – уверен политолог.
«Кроме того, кибервойна между Россией и США ведется уже давно. Однако все стороны опасаются переводить ее в более масштабную форму. От нанесения неприемлемого ущерба стратегической инфраструктуре противника удерживает опасность откатиться в доцифровую эпоху. Я всегда говорил, что качественный киберудар равносилен ковровой бомбардировке», – заключил Дробницкий.
В четверг Сенат США единогласно принял законопроект, который позволит возродить программу ленд-лиза для более быстрой поставки вооружений Украине.
«Законопроект временно отменяет некоторые ограничения, относящиеся к полномочиям президента (Джо Байдена) предоставлять в аренду или поставлять военное оборудование, если оно предназначается для правительства Украины и необходимо для защиты гражданского населения на Украине», – говорится в описании проекта закона.
При этом в числе потенциальных поставок оказались также «кибервозможности и средства» США. В докуме6нте сказано, что, если Москва совершит кибератаку на объекты критической инфраструктуры Украины, это будет расцениваться как «вооруженное нападение».
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинские войска надо перевооружить в срочном порядке. Однако отмечается, что НАТО оказывает военную помощь в таком объеме, который не приведет к полномасштабной войне между ядерными державами.
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Блинкен заявил о «фундаментальной проблеме» СБ ООН из-за России
По версии госсекретаря США Энтони Блинкена, президент Украины Владимир Зеленский прав в том, что с СБ ООН «есть проблема».
Блинкен заявил, что «есть фундаментальная проблема». По его утверждению, Россия, будучи постоянным членом СБ ООН, должна «поддерживать международные мир и безопасность», но якобы «грубо нарушает» их «своей агрессией в отношении Украины», передает ТАСС.
При этом Блинкен считает, что «ООН в целом мощно объединилась в поддержку Украины». По его мнению, «ООН как таковая активизируется», но «у самого СБ есть проблема, которая является настоящим вызовом». Блинкен заявил, что «проблема будет оставаться», пока «Россия не будет действовать как ответственный член этого совета».
Напомним, постпред США Линда Томас-Гринфилд заявила о невозможности исключения России из СБ ООН. Постпред Великобритании Барбара Вудворд заявила, что оснований для приостановки членства России в СБ ООН нет. Зеленский предложил ООН самораспуститься, если организация не примет меры для отстранения России от принятия решений, касающихся конфликта на Украине.
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Глава Пентагона заявил о безуспешных попытках связаться с Шойгу
Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что пытается связаться с российским коллегой Сергеем Шойгу вот уже больше месяца.
Остин в ходе бюджетных слушаний в Сенате Конгресса США сообщил, что пытается установить связь с министром обороны России Сергеем Шойгу с середины февраля, но тот не отвечает, передает РИА «Новости».
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что жалобы Пентагона на то, что те не могут связаться с российским министерством, означают лишь то, что они и не хотят звонить.
Цель Пентагона заключатся в том, чтобы демонизировать образ России в СМИ и обвинить ее в нежелании вести диалог, указывал Леонков. «Когда они говорят на публику, что Россия с ними оборвала контакты, это так в реальности не может работать. Они пытаются отрабатывать повестку агрессивности России и поэтому выдают такие заявления», – отмечал он.
Китай пообещал «жесткий ответный удар» в случае визита Пелоси на Тайвань
В случае визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань китайские власти нанесут «жесткий ответный удар», заявил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан.
«Мы дадим жесткий ответный удар, будем твердо защищать суверенитет и территориальную целостность Китая», – передает ТАСС содержание распространенного заявления.
Политик подчеркнул, что прибытие Пелоси на Тайвань будет рассматриваться Пекином как нарушение принципа «одного Китая» и соответствующих китайско-американских договоренностей.
Ранее Минобороны Китая сделало строгое представление США из-за решения Белого дома одобрить поставку американского оружия Тайваню на сумму 95 млн долларов.
Напомним, министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И заявил, что Тайвань в конечном итоге «вернется в объятия родины». До этого он заявлял, что новая стратегия Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе бросает открытый вызов Китаю. Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России.
Силуанов: Россия расценивает заморозку резервов за рубежом как кражу
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Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил о намерении расценивать заморозку золотовалютных резервов России за рубежом как кражу.
«Эти средства, если они заблокированы, то можно считать, что они украдены. У нас доступа нет к этим средствам», – передает ТАСС его слова.
При этом Силуанов добавил, что средства иностранных компаний могут быть разблокированы сразу же, как будут сняты запреты на валютные накопления Российской Федерации и на остатки валютных средств Министерства финансов.
Как ранее стало известно из материалов Банка России, международные резервы страны за неделю выросли на 2,1 млрд долларов и составили на 1 апреля 606,5 млрд долларов.
Накануне США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках. Уточняется, что запрет осуществления долларовых выплат по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах начал действовать в понедельник.
В Белом доме также заявили, что нынешней санкционной политикой намерены поставить Россию перед выбором между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
Мишустин: Россия была, есть и будет
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Оппоненты России пытаются запретить все русское – культуру, спорт, язык, но «отменить» седьмую часть суши невозможно, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в Госдуме.
«Если раньше ограничения были направлены против конкретных представителей власти или компаний, то сейчас, как говорят, маски сброшены. Цель санкций – ударить по всем гражданам, даже по самым незащищенным, по обычному их образу жизни и кошельку», – цитирует Мишустина ТАСС.
Он добавил, что оппоненты России пытаются лишить россиян возможности покупать привычные товары, ограничить доступ к услугам, отключить от сервисов, в том числе касающихся жизнеобеспечения.
«Как сказал наш президент, Россию пытаются просто «отменить». Запретить нашу культуру, спорт, язык – все русское. Можно, конечно, заклеить название нашей страны на карте, на глобусе, но закрыть одну седьмую часть суши невозможно. Россия была, есть и будет», – заключил Мишустин.
Ранее президент США Джо Байден предлагал исключить Россию из G20. При этом он указал, что ряд стран с этим не согласятся.
СМИ сообщали, что американские чиновники пытались убедить Индонезию не допускать Путина до участия в саммите G20.
Посол России в США усомнился в готовности Украины к дипломатии
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Украинская кампания по дезинформации вызывает сомнения относительно готовности Киева к дипломатии, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Антонов заявил, что «вызывает большие сомнения искренность заявлений Киева о желании искать пути дипломатического урегулирования кризиса», учитывая, что Киев вбрасывает «бездоказательные обвинения о якобы зверствах и военных преступлениях» российских военных. Антонов полагает, что властями Украины «движет не столько забота о мирном населении, сколько желание закрепить за собой образ «жертвы» и опорочить» Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Newsweek.
Кроме того, он прокомментировал «статью The New York Times от 6 апреля с подтверждением подлинности видеоматериала, в котором украинские боевики хладнокровно убивают российских военнопленных». Антонов отметил «равнодушную реакцию американских властей со ссылкой на отсутствие подтверждения достоверности видеоролика». По его словам, «такой подход свидетельствует о предвзятом отношении Вашингтона к конфликту на Украине». По мнению посла, отсутствие широкой огласки в США относительно публикации New York Times о видео с убийством военных России вызывает недоумение.
Антонов заявил, что американские санкции против «Сбербанка» и «Альфа-банка», «где большинство россиян хранят свои сбережения», являются прямым ударом по простым гражданам России. Кроме того, попытки США затруднить России обслуживание госдолга вызывают недоумение, сказал он. Посол «видит в этих усилиях стремление запятнать репутацию России, которая, несмотря на выстраиваемые Вашингтоном экономические барьеры, продолжает добросовестно и своевременно выполнять свои долговые обязательства».
Он отметил, что новыми санкциями Вашингтон «продолжает наносить ущерб мировой экономике», а также «подрывает возможности зарубежных партнеров по взаимовыгодному сотрудничеству» с Россией и «оставляет иностранный бизнес без необходимых в нынешний период экономической турбулентности доходов».
Напомним, NYT признала, что видеозапись, на которой запечатлена расправа украинских военных над ранеными российскими солдатами, является подлинной. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не готова подтвердить подлинность видео.
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Пентагон: Россия и Китай стремятся подорвать мировой порядок
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США считают, что Россия и Китай имеют значительный военный потенциал и стремятся фундаментально изменить основанный на правилах мировой порядок, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
«Сегодня мы сталкиваемся лицом к лицу с двумя глобальными силами, – Китаем и Россией – каждая из которых располагает значительными военными возможностями и стремится фундаментально изменить сложившийся основанный на правилах мировой порядок», – сказал Милли в ходе слушаний по военному бюджету, которые проходят в сенате конгресса США, сообщает РИА «Новости».
По его мнению, сегодня мировое сообщество вступает в эпоху, которая характеризуется повышенным риском военной конфронтации между великими державами.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя позицию Пекина касательно провокации в украинской Буче, повторила мнение американских властей о том, что Китай находится на «неправильной стороне истории» в связи с событиями на Украине.
США признали невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа
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На отказ от закупки российских энергоносителей «потребуется время», заявил замдиректора национального экономического совета Белого дома Далип Сингх.
Сингх заявил, что американские власти «предприняли действия для запрета импорта российских энергоносителей в США», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
По его словам, реализация подобных мер потребует времени, но «в конечном счете» Вашингтон собирается «лишить Россию любых доходов, которые она получает от поставок нефти и газа». Как заявил Сингх, эти доходы – «главные доходы, которые остались у России», передает РИА «Новости».
«Мы полагаем, что со временем нам удастся лишить Россию статуса ключевого поставщика энергоносителей. Мы работаем с Германией над тем, чтобы закрыть газопровод «Северный поток – 2», мы отрезали России доступ к необходимым технологиям в сфере энергетики», – заявил он.
Напомним, западные экономисты ждут рекордных доходов России от продажи энергоресурсов и небывалого профицита сальдо счета текущих операций. Несмотря на жесткие финансовые санкции Запада, Россия заработает в этом году почти 321 млрд долларов от экспорта энергоносителей, посчитали экономисты Bloomberg Economics. Это примерно на 35% больше, чем в 2021 году.
СМИ: США предприняли попытку использовать армию НАТО как свою
После заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга о новой стратегической концепции, учитывающей кризис на Украине и влияние Китая, становится очевидным желание США использовать альянс в собственных целях.
Китайские СМИ утверждают, что Вашингтон пытается сделать любого своего соперника общим противником всего блока.
«НАТО глубоко разделено. Создание врагов извне создаст лишь мимолетную иллюзию единства и вряд ли устранит разногласия между ее членами. Например, соглашение AUKUS между США, Великобританией и Австралией заставило некоторые европейские страны не доверять американским Вооруженным силам и стратегическим предложениям», – заявил военный эксперт из Пекина Вэй Дунсюй в интервью Global Times, передает РИА «Новости».
Одним из примеров указан украинский кризис, когда НАТО, возглавляемая США, расширилась на восток пять раз с 1999 года, что стало причиной конфликтов между Россией и Украиной.
Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал США, НАТО и ЕС вступить во всеобъемлющий диалог с Россией по проблемам безопасности.
В Конгрессе США утвердили законопроект о запрете импорта энергоносителей из России
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о запрете импорта энергоносителей из России из-за ситуации на Украине, сообщает C–SPAN.
За инициативу высказались 413 конгрессменов, девять проголосовали против. Президент США Джо Байден в марте уже подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России. Принятый Конгрессом законопроект, по сути, кодифицирует эту меру, передает ТАСС.
Ранее Палата представителей Конгресса США уже утвердила законопроект о запрете импорта энергоносителей из России и о принятии американскими должностными лицами мер с целью приостановки участия России во Всемирной торговой организации (ВТО). Однако при рассмотрении инициативы в Сенате в нее были внесены некоторые поправки. Верхняя палата единогласно одобрила свою версию документа, после чего он был вновь направлен в нижнюю палату для окончательного утверждения. Теперь законопроект поступит на подпись главе государства.
Напомним, США признали невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия находится под «беспрецедентными» санкциями, в истории «еще не было такого санкционного давления ни на одну страну в мире». Однако, по его словам, «нет худа без добра» – санкции «заставляют нас крутиться, работать, это заставляет нас производить то, что мы не производили раньше».
США объявили 8 марта о введении запрета на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля.
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Турция прекратила расследование убийства Джамаля Хашогги
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Стамбульский суд постановил прекратить слушания по делу расследования убийства журналиста Washington Post в Генеральном консульстве Саудовской Аравии Джамаля Хашогги и передать имеющиеся данные в судебные инстанции Саудовской Аравии.
В деле об убийстве саудовского журналиста в Стамбуле фигурирует 26 подсудимых. Фигуранты дела, в отношении которых был выдан ордер на арест, скрываются от правосудия. На последнем заседании 11-го суда Стамбула по особо тяжким преступлениям, ни один из 26 ответчиков не присутствовал. Обвиняемых в суде представляли адвокаты, назначенные Коллегией адвокатов Стамбула, передает агентство Anadolu.
Уточняется, что на слушании присутствовала истец – невеста журналиста Дженгиз и ее адвокат.
В начале марта в ООН призвали США ввести санкции против саудовского принца Мухаммеда бен Салмана за его «причастность» к убийству Хашогги.
До этого пресс-секретарь президента США Джен Псаки в эфире телеканала CNN заявила, что США обладают «более эффективными способами», чем санкции против наследного принца Саудовской Аравии. При этом в 2018 году Сенат США возложил ответственность за убийство Хашогги именно на саудовского принца.
Напомним, в октябре 2018 года обозреватель американской газеты Washington Post Хашогги пропал после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже турецкая проправительственная газета сообщила, что он подвергся пыткам и был обезглавлен. Саудовская генпрокуратура заявляла, что по делу об убийстве Хашогги задержаны несколько человек, пятерым из них грозила смертная казнь.
Однако в сентябре суд Саудовской Аравии приговорил пятерых из восьми по делу убитого в консульстве королевства в Стамбуле в октябре 2018 года журналиста Джамаля Хашогги к 20 годам тюремного заключения. Еще двое получили по семь лет тюрьмы. Хатидже Дженгиз, турецкая невеста Хашогги, назвала фарсом вынесенный приговор.
Россия обвинила Запад в «колониальном шантаже» стран в ООН
Запад пытается добиться приостановки работы России в Совете ООН по правам человека с помощью «колониального шантажа» других стран, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский считает, что «это знаковое решение США и их союзников, которое может иметь разрушительные последствия для системы ООН». Он подчеркнул, что голосование не касается российско-украинского конфликта или якобы нарушений прав человека Россией. Как заявил Полянский, «с учетом количества явных фейков, инсценировок и провокаций (вроде пресловутой операции под чужим флагом в Буче) это, скорее, заранее продуманный тактический ход», передает РИА «Новости».
По словам представителя России, «это опасный прецедент, когда группа западных государств пытается навязать другим свои правила и предпочтения». Он заявил, что «так выглядит продвигаемый Западом «международный порядок, основанный на правилах»: беспринципный колониальный шантаж под видом благородного дела».
Полянский заявил, что Россия играет важную балансирующую роль, ее удаление из СПЧ лишит развивающиеся страны громкого и мощного защитника. «Вот почему западные страны стремятся сделать это и склонить чашу весов в свою пользу», – отметил он.
США хотят получить поддержку 140 государств. Дипломат отметил, что Запад пытается «подорвать институты ООН за дымовой завесой наказания России», но «рискует разрушить фундамент нынешней многосторонней системы, возникшей после Второй мировой войны и спасающей мир от Третьей мировой войны».
Полянский ожидает, что шоу в четверг Генассамблее будет крайне лицемерным. Он напомнил, как «сами США еще пару лет назад презирали СПЧ, вышли из него и последовательно принижали его роль». Учитывая «мрачную репутацию США в области прав человека и постыдную практику шантажа МУС за попытки привлечь американских солдат к ответственности за их гнусные преступления за границей, Вашингтон является последним, кто может читать морали другим в вопросе прав человека».
Полянский надеется, что коллеги России «из оставшихся независимых стран (не считая приспешников США) будут помнить обо всех этих моментах, когда они будут нажимать на кнопку».
Напомним, голосование по вопросу приостановки участия России в Совете ООН по правам человека назначено на четверг, 7 апреля. США настаивают на исключении России из СПЧ ООН. Россию могут отстранить от участия в СПЧ, если за такое решение проголосуют две трети стран на сессии Генассамблеи ООН. При этом голоса воздержавшихся не учитываются.
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США оценили объем военной помощи Украине за время российской спецоперации
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С начала российской спецоперации на Украине Киев получил от США военную помощь на 1,7 млрд долларов, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Псаки заявила, что США «привержены предоставлению 1,7 млрд долларов оборонной помощи и оружия Украине». За время президентства Джо Байдена помощь Украине превышает 2 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь Белого дома заявила, что «на каждый российский танк на Украине США предоставили или предоставят 10 противотанковых систем», а на один бронированный автомобиль – три бронебойных системы. При этом с учетом «вклада союзников» речь идет уже о «90 противотанковых системах против одного танка». США также продолжают говорить с «союзниками и партнерами о том, какие системы и оборудование у них есть и они смогут предоставить», заявила Псаки, комментируя просьбы Украины о ЗРК С-300.
Однако США не изменили своего негативного отношения к идее передачи имеющихся в распоряжении Польши истребителей МиГ-29 советского производства Украине через НАТО, хотя «другие страны», по ее словам, «могут вынести такое определение и решить поступить» таким образом, передает ТАСС.
Псаки подчеркнула, что Байден поддерживает инициативы об ужесточении норм в торговле с Россией и Белоруссией, а также об отказе от импорта российских энергоносителей, и намерен подписать соответствующие законопроекты. Кроме того, США намерены в скором времени провести контакты с Китаем по ситуации вокруг Украины и санкциям против России, но пока не готовы раскрыть, по каким каналам будет проходить такой диалог. Псаки также заявила, что европейские страны сами должны решать, каким образом им необходимо снижать зависимость от российских энергоносителей.
Накануне Псаки подтвердила нежелание США отправлять войска на Украину. Она заверила, что у США нет таких намерений. Белый дом затруднился уточнить, смогут ли США и союзники годами оказывать Украине военную помощь, если боевые действия на ее территории будут продолжаться так долго.
Напомним, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США для затягивания российской спецоперации на Украине используют «самые подлые методы», вплоть до засылки вооруженных боевиков для организации террористического подполья. По его словам, Вашингтон пытался утвердить свою гегемонию в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, на это же были направлены усилия Запада по втягиванию в орбиту своего влияния Украины.
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В Совбезе России заявили о кибербазах США в Германии
США располагают кибербазами за рубежом, в том числе в Гамбурге, где вне юрисдикции ФРГ работают сотни хакеров, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.
«У США имеются кибербазы за рубежом. К примеру, штаб-квартира АНБ в Гамбурге, где, по всей видимости, вне юрисдикции ФРГ, не покладая рук, «трудятся» за интересы США многие сотни профессиональных хакеров. Или центры киберопераций НАТО в Прибалтике», – передает слова Храмова ТАСС, сказанные в интервью «Российской газете».
По словам Храмова, США не используют обязательные для всех нормы международного права по информбезопасности, они чаще диктуют свои правила миру.
В качестве примера он привел речь президента США Джо Байдена, который, выступая в управлении директора национальной разведки США, заявил, что «весьма вероятно, что если мы в итоге вступим в войну с крупной державой – это произойдет в результате кибератаки с большими последствиями».