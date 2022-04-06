Стали известны подробности вымогательства 10 млн рублей за «вызволение из плена» военнопленного

Подозреваемый в попытке украсть 10 млн рублей у жительницы Дзержинска в Нижегородской области якобы за освобождение ее мужа-военнослужащего из плена на Украине заявил, что не знал о происхождении денег, которые его просили снять.

«На момент получения я не знал о происхождении денег, откуда они взялись, как они получены были. В конце февраля, после последнего перевода, полностью стало известно о том, что эти деньги получали незаконным путем, как-то связано с людьми на Украине, то, что есть какой-то Рыжий. Все это более подробно я уже узнал после последнего перевода», – цитирует подозреваемого ТАСС.

Соответствующие показания задержанный дал в ролике, представленном пресс-центром МВД России.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали трех подозреваемых в хищении 10 млн рублей у жительницы Дзержинска.

«В течение трех дней установлены двое уроженцев Нижнего Тагила, подозреваемых в совершении преступления. Предположительно, они являлись посредниками в преступной схеме. Оба задержаны и заключены под стражу», – сказала она.

К криминальной деятельности также причастен уроженец Мурманска, который сотрудничал с колл-центром на Украине, его также задержали. Подозреваемые по телефону обманывали россиян под разными предлогами, в том числе под видом выкупа попавших в плен российских военнослужащих.

Они искали данные об их родственниках в Сети. Уголовное дело переквалифицировали на ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Супруг потерпевшей проходит военную службу по контракту. Он в феврале уехал в командировку для выполнения задач в рамках спецоперации на Украине. В марте в соцсетях женщине стали присылать информацию о том, что ее муж находится в плену на Украине. Они также прислали женщине ссылку на группу в мессенджере, где обсуждалась информация о местонахождении российских военнослужащих на территории Украины. В ней женщина оставила свои личные данные, а также сведения о супруге.

«Через два дня потерпевшей позвонил мужчина, который потребовал за освобождение ее мужа 10 млн рублей. Поскольку у женщины не было такой суммы, он рекомендовал ей взять кредит и как можно быстрее перевести 400 тыс. рублей на указанную банковскую карту», – указала Волк.

Женщине звонили каждый час, контролировали ее действия и требовали передать деньги. С одного номера поступило 14 звонков. Когда женщина отказалась перечислять деньги и потребовала связи с мужем, неизвестный пригрозил убить его.

Он также прислал фотографию мужчины, лежащего на земле вниз лицом. После этого женщина обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в Нижнем Тагиле троих мужчин, которые требовали у жены российского военнопленного 400 тыс. рублей в обмен на его жизнь.

В середине марта трое подозреваемых, увидели в Сети ролик с российским пленным из Дзержинска, связались с его супругой и под видом украинцев потребовали от нее 10 млн рублей. Позднее они снизили требования до 400 тыс. рублей.