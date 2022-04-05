Первыми физлицами-иноагентами стали Евгений Киселёв и Матвей Ганапольский

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5 апреля, вторник | Последнее обновление — 23:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВКС сбили два направленных для эвакуации главарей «Азова» из Мариуполя вертолета
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Если противник не капитулирует самостоятельно, придется вынуждать его – и, возможно, брать в процессе крупные города. Недооценивать противника опасно. Но вредно и переоценивать.
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У ЕС кончились «пряники» для жителей Сербии и Венгрии, а остались только кнуты, которые просто унижают национальное достоинство сербов и венгров. Результат налицо – поборников «передовых ценностей» и «наказания России любой ценой» очень жестко прокатили на выборах.
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«Стыдливые» – они как вирусы. Уверена, что русский иммунитет с ними справится. А все остальные – все русские люди, все наши, родненькие, все мы сейчас объединяемся, чтобы помочь стране выстоять перед лицом беспрецедентного даже по историческим масштабам давления.
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В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Первыми физлицами-иноагентами стали Евгений Киселёв и Матвей Ганапольский
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Первыми в реестр физических лиц–иностранных агентов попали журналисты Евгений Киселёв и Матвей Ганапольский, сообщили в Минюсте России.
Минюст России включил Евгения Киселева и Матвея Ганапольского в список лиц, выполняющих функцию иностранного агента. Они включены Минюстом в новый перечень, передает ТАСС.
Ранее физлица вносились в список СМИ-иноагентов. Последними в него были включены историк и блогер Евгений Понасенков, основательница издания The Bell Елизавета Осетинская и еще шесть человек.
Газпром остановил отбор и закачку газа в крупнейшем хранилище Германии
Газпром прекратил отбор и закачку газа в крупнейшем подземном хранилище газа (ПХГ) Германии «Реден».
По данным оператора Astora, все работы по закачке и отбору газа в «Редене» остановились в 7.00 1 апреля. До этого хранилище пребывало в режиме отбора топлива и подачи его в газотранспортную систему Германии, сообщает EADaily.
По состоянию на 4 апреля запасы активного газа составляли 21 млн кубометров в сутки, при том, что запасы крупнейшего газового хранилища Германии могут достигать 3,9 млрд кубометров.
В двух других хранилищах, которыми управляет Astora, работы продолжаются. Так, утром 5 апреля в австрийском «Хайдахе» и немецком «Йемгуме» шли закачка и отбор газа. Запасы этих ПХГ также находятся на минимуме.
Ранее корпорация «Газпром» прекратила участие в своей немецкой «дочке» Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах.
США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках
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Министерство финансов США не разрешит осуществлять какие-либо выплаты в долларах по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах, сообщил представитель американского ведомства Reuters.
В публикации уточняется, что запрет осуществления долларовых выплат по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах начал действовать в понедельник, передает ТАСС.
Кроме того, по словам источника в Минфине США, ведомство не разрешило американскому банку JP Morgan Chase обработку последнего платежа России по облигациям со сроком погашения в 2022 и 2024 годах.
Ранее в Минфине обещали продолжить обслуживание госдолга России в валюте при условии «разморозки» счетов ЦБ и правительства РФ. Напомним, 6 марта президент Владимир Путин разрешил российским организациям временно выплачивать в рублях долги перед кредиторами из недружественных стран в особом порядке. Днем позже правительство РФ утвердило список недружественных России иностранных государств и территорий.
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Россия потребовала от США вывести ядерное оружие из Европы
США необходимо убрать ядерное оружие из Европы и ликвидировать инфраструктуру для его размещения, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе выступления на сессии комиссии ООН по разоружению.
«В нарушение обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия на территории отдельных неядерных европейских стран сохраняется американское нестратегическое ядерное оружие, ведется модернизация таких вооружений и их средств доставки, продолжается и проведение так называемых совместных ядерных миссий НАТО, которые предполагают привлечение неядерных членов альянса к тренировкам по обращению с ядерными вооружениями и их применению. Необходимо прекратить такую практику, вернуть ядерное оружие на национальную территорию его обладателя и ликвидировать инфраструктуру для его размещения в Европе», – приводит слова дипломата ТАСС.
В минувшее воскресенье вице-премьер Польши Ярослав Качиньский призвал США разместить в республике американское ядерное оружие. В Совфеде подчеркнули, что сам факт размещения этого самого опасного вида оружия массового уничтожения за пределами национальной территории представляет собой угрозу Европе, включая Россию.
Кремль спросили о праздновании 9 Мая
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День Победы для России является самым святым праздником, и в этом году он будет отмечаться так же, как и всегда, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы будем праздновать его так, как мы это делаем всегда. Это самый святой праздник у нас, в нашей стране. Он был и останется самым святым праздником для всех россиян», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос о планах празднования 9 Мая в 2022 году.
Песков затруднился ответить на вопрос, пройдут ли в парадном строю 9 мая военные из ДНР и ЛНР, а также участники специальной военной операции на Украине. «Я пока не располагаю информацией о составе участников парада. Этот состав определяет Министерство обороны. Я думаю, что они своевременно дадут всю информацию», – сказал он, отвечая на вопрос, будут ли подразделения ЛНР и ДНР среди участников парада. Аналогичным образом он ответил и на вопрос о военнослужащих России, задействованных в осуществлении спецоперации на Украине. «Я не знаю, кто будет идти по Красной площади. Это определяет Министерство обороны», – сказал представитель Кремля.
Ранее в Госдуме раскритиковали запрет Латвии отмечать День Победы.
Появилось видео сдачи в плен 267 морпехов ВСУ в Мариуполе
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в понедельник в Мариуполе 267 морпехов из 503-го батальона, приписанного к 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВМС Украины, сдались в плен Вооруженным силам России.
«267 морпехов из 503-го батальона (приписан к 36-й обрмп ВМСУ) сегодня в Мариуполе сдались в плен российским Вооруженным силам. Это очень правильный и осознанный выбор! Я всегда обращался к военным Украины с предложением сдаться и вместе с военными России навести порядок в стране ради мирной жизни многострадального украинского народа. 267 человек услышали этот призыв. Их родным больше не нужно переживать за них. Они в полной безопасности», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
«Обращаюсь к тем, кто еще в раздумьях. Мы не воюем с мирным населением. Мы боремся с бандитами, нациками, азовцами и шайтанами, которые не принесут ничего хорошего ни россиянам, ни украинцам. Переходите на правильную сторону!» – заявил глава Чечни.
Информацию о сдаче в плен морпехов 503-го отдельного батальона Морской пехоты ВМС Украины «в полном, на тот момент уцелевшем, составе (более 200 человек)» в своем Telegram-канале подтвердил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
В понедельник ВС России предложили подразделениям ВСУ, территориальной обороны и иностранным наемникам сложить оружие и покинуть Мариуполь. Днем ранее Минобороны России обвинило Украину в срыве эвакуации местных жителей и иностранцев из Мариуполя.
В минувшую субботу глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские националисты в Мариуполе загнаны в угол и у них есть «только два выбора»: либо они добровольно сложат оружие и будут отвечать по всей строгости закона за свою бесчеловечную деятельность, либо их тела предадут земле без всяких почестей.
В Минобороны РФ неоднократно призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергали предложение. По данным Минобороны РФ, неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
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Военкор рассказал, как сдались украинские морпехи в Мариуполе
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Украинские морские пехотинцы в Мариуполе сдавались целыми группами, доходящими до нескольких сотен человек, прием сдающихся проводился больше полусуток, сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.
«Нам доверили выйти на линию фронта с небольшой группой спецназа МВД ДНР и под обстрелом своей и чужой артиллерии наблюдать за происходящим. Сразу скажу, что за 30 лет моей репортерской карьеры такую картину я наблюдал первый раз», – написал Сладков в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что украинские военные сдавались на протяжении 12 часов на нейтральной территории. По словам корреспондента, в один момент к принимающей стороне вышли 160 человек, что заставило его заволноваться, но все смогли «справиться отлично».
«В группе принимающих, вооруженный и экипированный, а отчасти действующий, как обычный спецназовец, находился министр МВД ДНР Алексей Дикий», – добавил Сладков.
Он пообещал изложить подробности позже, в том числе с комментариями от «людей, имеющих реальное отношение к теме».
Военкор пояснил, что речь идет о сдающемся 501-м батальоне ВСУ, а не о 503-м, как сообщали остальные источники. С ними же работали «рыцари плаща и кинжала, а также военная разведка».
«Все свои наблюдения, если будет принято решение моим руководством ВГТРК, я изложу в выпуске «Вестей недели» на телеканале «Россия 1» в воскресенье, 10 апреля. Снимали, не суетясь, тремя камерами, будет и что показать», – заключил Сладков.
В понедельник ВС России предложили подразделениям ВСУ, территориальной обороны и иностранным наемникам сложить оружие и покинуть Мариуполь. Днем ранее Минобороны России обвинило Украину в срыве эвакуации местных жителей и иностранцев из Мариуполя.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что в понедельник в Мариуполе 267 морпехов ВМС Украины сдались в плен Вооруженным силам России.
В Минобороны РФ неоднократно призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергали предложение.
Командир батальона «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что из Мариуполя нельзя выпускать националистов.
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Минобороны: Националисты угрожают друг другу расстрелом из-за очереди на выход из Мариуполя
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Оставшиеся в Мариуполе националисты стараются покинуть город по гуманитарным коридорам, между ними развернулась борьба за очередность выхода, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Из перехваченных активных радиопереговоров оставшихся в городе разрозненных групп националистов, в том числе иностранных наемников, достоверно установлено, что между ними развернулась ожесточенная борьба за очередность выхода по гуманитарному коридору: боевики угрожают друг другу, что расстреляют колонну, если их нет в списках на эвакуацию в ближайшем гуманитарном конвое», – приводит слова генерала ТАСС.
Как отметил начальник Национального центра управления обороной России, киевские власти не способны контролировать действия националистов и обеспечивать безопасность мирных жителей и иностранных граждан при проведении гуманитарных операций.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в понедельник в Мариуполе 267 морпехов ВМС Украины сдались в плен Вооруженным силам России.
В понедельник ВС России предложили подразделениям ВСУ, территориальной обороны и иностранным наемникам сложить оружие и покинуть Мариуполь. Днем ранее Минобороны России обвинило Украину в срыве эвакуации местных жителей и иностранцев из Мариуполя.
В минувшую субботу глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские националисты в Мариуполе загнаны в угол и у них есть «только два выбора»: либо они добровольно сложат оружие и будут отвечать по всей строгости закона за свою бесчеловечную деятельность, либо их тела придадут земле без всяких почестей.
В Минобороны РФ неоднократно призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергали предложение. По данным Минобороны РФ, неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
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Ходаковский: «Азов» нельзя выпускать за пределы Мариуполя
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«Если националистов выпустить за пределы города – мы с ними потом вновь столкнемся на других территориях, где они продолжат заниматься своей преступной деятельностью», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский. Ранее Минобороны России предложило украинским военным сложить оружие и покинуть Мариуполь.
«Выводить «Азов» из Мариуполя имеет смысл только для сохранения остатков жилого фонда и жизней мирных жителей», – утверждает Ходаковский. Он отметил, что в таком случае российская армия рискует столкнуться с этими же формированиями вновь – но уже на других территориях.
«Если их отпустить, то, как только они окажутся в безопасной для себя зоне, они сразу же вернутся к своей прежней деятельности. За время работы здесь мы нашли огромное количество всякой литературы и методичек, которые показывают, в каком духе их «воспитывали», – рассказал Ходаковский, отметив, что особенно серьезно «промыли мозги» молодым участникам «Азова».
«На мой взгляд, наша задача сегодня – всех локализовать и не просто отпустить на подконтрольные ВСУ территории, где они потом вновь будут бороться с нами, а судить в России. Их надо приговаривать к серьезным срокам за те преступления, которые они творили», – подчеркнул собеседник.
Ходаковский также уточнил, что на сегодняшний день наибольшее сопротивление в Мариуполе оказывают именно представители националистических формирований. По его словам, это связано с тем, что они опасаются последствий и того, что их будут судить за военные преступления.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в понедельник в Мариуполе 267 морпехов ВМС Украины сдались в плен Вооруженным силам России. «Это очень правильный и осознанный выбор. Я всегда обращался к военным Украины с предложением сдаться и вместе с военными России навести порядок в стране ради мирной жизни многострадального украинского народа. 267 человек услышали этот призыв. Их родным больше не нужно переживать за них. Они в полной безопасности», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
«Обращаюсь к тем, кто еще в раздумьях. Мы не воюем с мирным населением. Мы боремся с бандитами, нациками, азовцами и шайтанами, которые не принесут ничего хорошего ни россиянам, ни украинцам. Переходите на правильную сторону!» – заявил глава Чечни.
С другой стороны, в понедельник ВС России предложили подразделениям ВСУ, территориальной обороны и иностранным наемникам сложить оружие и покинуть Мариуполь в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории. Днем ранее Минобороны России обвинило Украину в срыве эвакуации местных жителей и иностранцев из Мариуполя.
При этом оставшиеся в Мариуполе националисты стараются покинуть город по гуманитарным коридорам и между ними развернулась борьба за очередность выхода, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Боевики угрожают друг другу, что расстреляют колонну, если их нет в списках на эвакуацию в ближайшем гуманитарном конвое», – приводит слова генерала ТАСС.
По словам Мизинцева, киевские власти не способны контролировать действия националистов, а также обеспечивать безопасность мирных жителей и иностранных граждан при проведении гуманитарных операций. При этом в минувшую субботу Кадыров заявил, что украинские националисты в Мариуполе загнаны в угол и у них есть «только два выбора»: либо они сложат оружие и будут отвечать по всей строгости закона за свою деятельность, либо их тела предадут земле без всяких почестей.
В Минобороны РФ также неоднократно призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергали предложение. По данным Минобороны РФ, неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
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ЕС признался в неспособности ввести эмбарго на газ из России
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Евросоюз сейчас не рассматривает возможность введения эмбарго на поставки газа из России, однако не исключает такой меры в будущем, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони после заседания Еврогруппы.
«Что касается газового эмбарго. Мы не рассматриваем эту возможность сейчас, но мы не исключаем ее в будущем. Это будет зависеть от развития войны, в меньшей степени это зависит от того, на кого эта мера повлияет больше (на Россию или ЕС)», – приводит слова еврокомиссара по экономике ТАСС.
Как заявил Джентилони, Евросоюз «должен быть готов платить цену» за применение экономических мер давления на Россию.
Как сообщил председатель Еврогруппы Паскаль Донохью, министры экономики и финансов стран ЕС рассмотрят новые санкции против России на плановой встрече в Люксембурге 5 апреля. «Это сейчас крайне важно, чтобы мы сохраняли наше единство, которым отличался наш ответ [России] ранее. Поэтому во вторник мы обсудим новые меры на заседании Совета ЕС по экономике и финансам», – сказал председатель Еврогруппы. «Я ожидаю, что завтра дискуссия будет носить общий характер. Министры дадут общую оценку, какие решения необходимы, они дадут указания другим институтам ЕС, и решения будут приняты позднее. Я ожидаю, что в ближайшие дни будет принят такой подход», – добавил Донохью.
Как ожидается, министры экономики и финансов стран Евросоюза рассмотрят новые санкции против России на плановой встрече в Люксембурге во вторник, однако там пройдет только «общая дискуссия» без конкретных решений.
Накануне в ЕК выступили за соблюдение газовых контрактов с Россией при продолжении оплаты в долларах и евро. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил о незаменимости российского газа в краткосрочной перспективе при одновременной необходимости как можно быстрее «остановить все экономические отношения с Россией».
Ранее президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
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Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже укрепляется к доллару и евро.
По данным биржи на 10.04 курс доллара снижался до 83,56 руб. (-0,5%), курс евро падал до 91,6 руб. (-1,1%), передает ТАСС.
По данным на 10.00 курс доллара находился на уровне 83,9 руб. (-0,12%). Курс евро снижался на 1,52%, до 91,25 руб.
Вымогателей денег у жены российского военнопленного задержали в Нижнем Тагиле
Правоохранители задержали в Нижнем Тагиле троих мужчин, которые требовали у жены российского военнопленного 400 тыс. рублей в обмен на его жизнь.
В середине марта 28-летний Марк Порунов, 25-летний Максим Брызгалов и 22-летний Игорь Минеев увидели в Сети ролик с российским пленным из Дзержинска, связались с его супругой и под видом украинцев потребовали от нее 10 млн рублей, чтобы военный остался жив, передает «Ридус».
После переговоров вымогатели снизили сумму «выкупа» до 400 тыс. Супруга пленного обратилась в полицию: спустя две недели мужчин задержали. Возбуждено дело по статье «Вымогательство».
Напомним, ранее в Сети опубликовали ролик, на котором российским военным в ходе допроса простреливают ноги – в наказание за отказ отвечать на вопросы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что причастные к организации пыток российских военных должны понести ответственность.
Украинский политолог Владимир Скачко заявил газете ВЗГЛЯД, что преступления в отношении пленных россиян полностью на совести президента Украины Владимира Зеленского.
Британия пообещала не препятствовать заседаниям СБ ООН по запросам других стран
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Британия намерена впредь не препятствовать заседаниям СБ ООН по запросам стран-членов, заявила постпред страны Барбара Вудворд, отвечая на заявленный российским постпредом Василием Небензей протест в связи с отказом провести запрошенную Москвой в понедельник встречу по ситуации в Буче.
«Председатель не будет отказываться проводить заседания в будущем», – цитирует Вудворд ТАСС.
При этом Вудворд заявила, что решение не проводить запрошенную Россией встречу соответствовало процедуре ООН.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче.
В Минобороны России это назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.
Небензя заявлял, что представляемая Украиной картина событий в Буче является постановкой, очередной провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что Запад «закрыл глаза и уши шорами» и не хочет слушать позицию России, которую ранее «достаточно системно излагал» постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, а также Минобороны.
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ВКС сбили два направленных для эвакуации главарей «Азова» из Мариуполя вертолета
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Два вертолета Ми-8, направленных для эвакуации главарей «Азова», сбили под Мариуполем ВКС России. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Утром 5 апреля в районе Мариуполя сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона «Азов». Два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов», – передает его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что выжившие из сбитого российскими военными вертолета под Мариуполем рассказали, что Ми-8 перевозил боеприпасы и бойцов «Азова».
В конце марта сообщалось, что в районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем был сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов».
Еще два украинских вертолета, направленных на эвакуацию командиров националистов из Мариуполя, направленных через два дня, тоже сбили ВС России. Один народная милиция ДНР сбила из трофейного американского комплекса «Стингер».
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Советник Байдена рассказал о новых военных планах России на Украине
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Россия изменила цели войны в Украине и готовится к новому этапу, который продлится несколько месяцев, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, Россия сосредоточит наступление на востоке и юге Украины, пишут СМИ.
По всей видимости, Россия изменила цели и планы вторжения в Украину и готовится к новому этапу войны, считает администрация США. «Россия перебазирует свои силы, чтобы сосредоточить свои наступательные операции на востоке и в некоторых районах юга Украины», – цитирует Deutche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов) советника президента США Джейка Салливана.
По его словам, Москва планирует перебросить на восток и юг соседней страны десятки тысяч солдат и развернуть там дополнительные батальонные тактические группы, сосредоточив внимание на Донецкой и Луганской областях. Россия сконцентрирует усилия на захвате более широких территорий Донбасса, чтобы замаскировать предыдущие военные неудачи, указал Салливан. Кроме того, по его словам, войска России продолжат блокировать Николаев и атаковать Харьков.
«Россия пыталась подчинить себе всю Украину, но потерпела неудачу. Теперь она попытается подчинить себе часть страны», – указал он далее, добавив, что данный этап может длиться «несколько месяцев или дольше».
США работают над санкциями против России и поставками оружия Киеву
Одновременно Салливан сообщил, что США вместе с европейскими союзниками работают над введением новых мер в отношении России. «На этой неделе можно ожидать дальнейших объявлений о санкциях», – указал он, добавив, что речь идет о «вариантах», касающихся российской энергетической отрасли.
Кроме того, представитель американской администрации отметил, что Вашингтон вместе с союзниками принимает усилия по предоставлению Украине дальнейших вооружений, включая «зенитные комплексы большой дальности, артиллерийские системы и системы береговой охраны». При этом «масштабы и глубина усилий по приобретению и передаче различных передовых вооружений экстраординарны, это беспрецедентно», подчеркнул Салливан.
Ранее Салливан, комментируя ситуацию с украинским городом Буча, заявил, что власти США активно работают с европейскими союзниками над ужесточением санкций против России.
В ЛНР заявили о возможных многочисленных жертвах подрыва ВСУ цистерны с кислотой в Рубежном
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Уничтожение украинскими военными цистерны с кислотой в городе Рубежное может привести к многочисленным жертвам среди мирного населения, заявили в народной милиции ЛНР.
«Террористические действия могут привести к многочисленным жертвам среди мирного населения», – цитирует заявление народной милиции РИА «Новости».
Там добавили, что данные о жертвах среди мирного населения уточняются.
В резервуарах химического предприятия в Рубежном есть еще значительное количество кислоты, их подрыв способен уничтожить все живое в радиусе 30 километров, указали в Народной милиции.
«В резервуарах, на территории опасного химического предприятия по производству взрывчатых веществ остается еще более 40 тыс. тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, подрыв которых нанесет непоправимый ущерб экологии региона и уничтожит все живое в радиусе 30 километров. Пострадают районы все еще подконтрольных ВСУ населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Золотое, Северск, где проживают более 300 тысяч мирных граждан», – подчеркнули в ведомстве.
Момент подрыва цистерны был выбран так, чтобы химикаты потекли в направлении освобожденной Кудряшовки в ЛНР, указали в ведомстве.
«В настоящее время с целью оправдания своих преступных террористических действий украинскими СМИ активно распространяется лживая информация о якобы причастности к данному взрыву подразделений НМ ЛНР», – подчеркнули там.
Ранее во вторник подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что военнослужащие Украины устроили подрыв цистерны, в которой находилась соляная кислота, инцидент произошел в городе Рубежное.
Подрыв произошел на предприятии «Заря» – лидере химической промышленности Украины, оно находится на южной окраине Рубежного. На базе завода есть хранилища в том числе серной и азотной кислоты.
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