Эксперт: Россияне в сложный момент хотят оставаться со своей страной

«В Брюсселе и Вашингтоне глубоко заблуждаются, думая, что наш народ, если даже его что-то не устраивает, не умеет справляться с кризисами и выстраивать конструктивный диалог с властью», – сказал газете ВЗГЛЯД социолог Петр Кирьян, комментируя итоги опроса, согласно которым существенно выросло число россиян, не желающих переезжать за границу.

«Результаты опроса отражают желание граждан России остаться со страной в сложный момент. В ситуации внешнего и санкционного, и политического давления общество переживает период сплочения. Когда усиливается внешнее давление на страну, в ответ всегда возникает консолидация. Ошибочны расчеты руководства США и Евросоюза на то, что при ухудшении бытовых условий реакцией рядовых россиян станет нарастание протеста. История показывает, что воздействовать санкциями на общество с лидерской моделью управления, пытаться его расколоть – крайне неэффективно. В Брюсселе и Вашингтоне глубоко заблуждаются, думая, что наш народ, если даже его что-то не устраивает, не умеет справляться с кризисами и выстраивать конструктивный диалог с властью», – считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

«Даже если оставить за скобками нынешнее единение, у нас и ранее традиционно очень небольшое количество сограждан реально собиралось уезжать жить за рубеж. У россиян превалирует трезвый взгляд на ситуацию, понимание того, что эмиграция – это не туристическая поездка», – отметил Кирьян.



По его словам, даже те, кто заявил, что готов уехать, скорее, заявляют об этом лишь потому, что их не устраивает текущая жизненная ситуация или моральная обстановка в их окружении. «Такое заявление еще не означает реальную готовность уехать за рубеж», – объясняет социолог.

О том, что подавляющее большинство россиян (89%) не хотели бы уезжать за границу (их количество за минувший год выросло на 9%), свидетельствуют данные свежего опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). 37% россиян считают, что в ближайшие годы число соотечественников, которые навсегда переезжают за границу, будет уменьшаться. При этом 30% думают иначе. Осуждают уехавших 29% (среди пожилых – 46%), не осуждают 63% (среди молодых – 79%) россиян.

Аналогичные результаты демонстрирует и недавний опрос ВЦИОМ. По его данным, «большинство россиян скорее не хотят уезжать за границу на постоянное место жительства (88%). Скорее хотел бы уехать каждый десятый (10%). По сравнению с прошлым годом доля выражающих желание уехать из России на ПМЖ сократилась на 6 п.п. (в 2021 г. – 16%)», говорится на сайте ВЦИОМ.