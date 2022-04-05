В Петербурге простились с актрисой Александрой Яковлевой

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5 апреля, вторник | Последнее обновление — 14:09 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Ходаковский: «Азов» нельзя выпускать за пределы Мариуполя
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«Стыдливые» – они как вирусы. Уверена, что русский иммунитет с ними справится. А все остальные – все русские люди, все наши, родненькие, все мы сейчас объединяемся, чтобы помочь стране выстоять перед лицом беспрецедентного даже по историческим масштабам давления.
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Конечно, есть то, над чем мы не имеем власти – но мы можем совершенно по-разному действовать в тех условиях, в которых оказались. Там, где уныние упускает самые благоприятные возможности, надежда обращает любые обстоятельства ко благу.
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В холодной войне были хоть какие-то правила. Сейчас правил нет. А потому новая суверенная спортивная стратегия должна быть обязательно.
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В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Петербурге простились с актрисой Александрой Яковлевой
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Прощание с советской и российской актрисой Александрой Яковлевой, умершей 1 апреля на 65-м году жизни, прошло в большом зале крематория на Шафировском проспекте Санкт-Петербурга.
Проводить Яковлеву в последний путь собрались близкие, друзья, коллеги по актерскому цеху, сослуживцы из ее общественно-политической жизни. Среди прочих проститься с актрисой пришел ее друг, актер, телеведущий Андрей Ургант.
«У нее были удачи и неудачи, любовь и нелюбовь. Самое главное, что люди не оставались к ней равнодушными. Это не значит, что ее все обожали, не надо, чтобы все обожали – она не для этого родилась на свет. Она исполнила свою роль в жизни, которая называется «Александра Яковлева», и исполнила ее достойно и заслуженно», – передает ТАСС слова Урганта.
«Она жила как ей сердце велит. Ее представления о нравственности, о совести, о порядочности – это то, как она жила. Она не лукавила», – добавил он.
Яковлеву похоронят в родном Калининграде 7 апреля, сообщили в Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России.
Александра Яковлева (настоящая фамилия Иванес) родилась 2 июля 1957 года. В 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне – Российский государственный институт сценических искусств, Санкт-Петербург), в 2003 году – Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (ныне – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого). Яковлева дебютировала в кино в роли стюардессы Тамары в фильме-катастрофе Александра Митты «Экипаж» (1979). К числу других популярных киноработ актрисы относятся Таисья Рябова в историческом фильме «Россия молодая» по роману Юрия Германа (1981, режиссер Илья Гурин), Аленушка в музыкальной комедии «Чародеи» по мотивам повести Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу» (1982, Константин Бромберг), Зинаида Гостилова в мелодраме «Парашютисты» (1984, Юрий Иванчук), Диана Литтл в комедии «Человек с бульвара Капуцинов» (1987, Алла Сурикова). В качестве режиссера в 1993 году поставила мелодраму «Паром «Анна Каренина».
Напомним, 1 апреля советская и российская актриса Александра Яковлева умерла на 65-м году жизни.
Газпром остановил отбор и закачку газа в крупнейшем хранилище Германии
Газпром прекратил отбор и закачку газа в крупнейшем подземном хранилище газа (ПХГ) Германии «Реден».
По данным оператора Astora, все работы по закачке и отбору газа в «Редене» остановились в 7.00 1 апреля. До этого хранилище пребывало в режиме отбора топлива и подачи его в газотранспортную систему Германии, сообщает EADaily.
По состоянию на 4 апреля запасы активного газа составляли 21 млн кубометров в сутки, при том, что запасы крупнейшего газового хранилища Германии могут достигать 3,9 млрд кубометров.
В двух других хранилищах, которыми управляет Astora, работы продолжаются. Так, утром 5 апреля в австрийском «Хайдахе» и немецком «Йемгуме» шли закачка и отбор газа. Запасы этих ПХГ также находятся на минимуме.
Ранее корпорация «Газпром» прекратила участие в своей немецкой «дочке» Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах.
США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках
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Министерство финансов США не разрешит осуществлять какие-либо выплаты в долларах по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах, сообщил представитель американского ведомства Reuters.
В публикации уточняется, что запрет осуществления долларовых выплат по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах начал действовать в понедельник, передает ТАСС.
Кроме того, по словам источника в Минфине США, ведомство не разрешило американскому банку JP Morgan Chase обработку последнего платежа России по облигациям со сроком погашения в 2022 и 2024 годах.
Ранее в Минфине обещали продолжить обслуживание госдолга России в валюте при условии «разморозки» счетов ЦБ и правительства РФ. Напомним, 6 марта президент Владимир Путин разрешил российским организациям временно выплачивать в рублях долги перед кредиторами из недружественных стран в особом порядке. Днем позже правительство РФ утвердило список недружественных России иностранных государств и территорий.
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В Калининграде заявили о готовности к блокаде границ
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Калининградская область, полностью окруженная на суше территориями Польши и Литвы, уже давно готовится к перспективе сухопутной блокады и перехода на водные и воздушные перевозки, заявил начальник управления по информационной политике и взаимодействию со СМИ правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
Лысков заявил, комментируя слова официальных лиц Украины о предстоящей блокаде Польшей и странами Балтии сухопутных границ с Россией и Белоруссией, что «коллеги из прибалтийских стран уже говорят об этом достаточно давно, и мы подготовились к этому возможному событию», передает «Ридус».
«С одной стороны мы надеемся, что руководство этих стран дальше угроз не пойдет. Но если что, у нас есть наши портовые мощности», – указал он.
Руководитель управления по информационной политике добавил, что областная администрация ожидает прибытия в порт Калининграда нескольких дополнительных паромов: «Мы серьезно усилили наш паромный флот. Мы ждем подхода еще одного парома с Черноморского побережья, который встанет на линию. К концу года в Питере должен сойти со стапелей еще один паром, который предназначен для работы на линии Усть-Луга – Калининград».
Представитель властей балтийского региона добавил, что калининградский аэропорт Храброво также «готов взять на себя» часть грузового трафика между областью и остальной Россией.
Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем объявил, что Польша, Латвия, Литва и Эстония якобы «в ближайшие 48-72 часа начнут процесс полной изоляции от России» и перекроют свои наземные границы с Россией и Белоруссией, прервав все автосообщение с этими двумя странами.
До этого маршруты в Калининград изменили из-за воздушной блокады Прибалтики.
Отметим также, что на Украине поддержали территориальные претензии Польши на Калининград. Напомним, экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение о том, что Польша якобы может претендовать на Калининградскую область.
Россия нацелилась на создание нетрадиционных видов вооружений
Новая госпрограмма вооружений России (ГПВ) будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения, заявил вице-премьер Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
В сообщении на сайте Кремля говорится, что «новая ГПВ будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы».
Работа по подготовке исходных данных для очередной госпрограммы вооружений завершена, к середине 2023 года она будет представлена главе государства.
Борисов также добавил, что правительство на системной основе ведет работу по ускорению темпов и объемов импортозамещения с соответствующей поддержкой системообразующих отраслей.
Ранее «Алмаз-Антей» решил впервые показать на выставке в Ереване ЗРС «Витязь» и ЗРК «Викинг».
Блинкен: Эра процветания Запада после холодной войны завершилась
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Эпоха международных отношений, которая наступила после холодной войны, завершилась, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы вновь обнаруживаем себя в вихре истории. Более напористый Китай бросает вызов основанному на правилах мировому порядку, который в течение долгого времени является основой безопасности и процветания американцев и народов всего мира. Эра после холодной войны завершилась», – передает его слова ТАСС.
Ранее глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал ситуацию на Украине итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы и результатом менталитета холодной войны.
Лавров в свою очередь заявил о намерении России, Китая и их единомышленников двигаться вместе к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о конце однополярного мира во главе с США.
16 марта глава МИД Сергей Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок. «Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – сказал глава МИД России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.
Появилось видео сдачи в плен 267 морпехов ВСУ в Мариуполе
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в понедельник в Мариуполе 267 морпехов из 503-го батальона, приписанного к 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВМС Украины, сдались в плен Вооруженным силам России.
«267 морпехов из 503-го батальона (приписан к 36-й обрмп ВМСУ) сегодня в Мариуполе сдались в плен российским Вооруженным силам. Это очень правильный и осознанный выбор! Я всегда обращался к военным Украины с предложением сдаться и вместе с военными России навести порядок в стране ради мирной жизни многострадального украинского народа. 267 человек услышали этот призыв. Их родным больше не нужно переживать за них. Они в полной безопасности», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
«Обращаюсь к тем, кто еще в раздумьях. Мы не воюем с мирным населением. Мы боремся с бандитами, нациками, азовцами и шайтанами, которые не принесут ничего хорошего ни россиянам, ни украинцам. Переходите на правильную сторону!» – заявил глава Чечни.
Информацию о сдаче в плен морпехов 503-го отдельного батальона Морской пехоты ВМС Украины «в полном, на тот момент уцелевшем, составе (более 200 человек)» в своем Telegram-канале подтвердил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
В понедельник ВС России предложили подразделениям ВСУ, территориальной обороны и иностранным наемникам сложить оружие и покинуть Мариуполь. Днем ранее Минобороны России обвинило Украину в срыве эвакуации местных жителей и иностранцев из Мариуполя.
В минувшую субботу глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские националисты в Мариуполе загнаны в угол и у них есть «только два выбора»: либо они добровольно сложат оружие и будут отвечать по всей строгости закона за свою бесчеловечную деятельность, либо их тела предадут земле без всяких почестей.
В Минобороны РФ неоднократно призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергали предложение. По данным Минобороны РФ, неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
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Минобороны: Националисты угрожают друг другу расстрелом из-за очереди на выход из Мариуполя
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Оставшиеся в Мариуполе националисты стараются покинуть город по гуманитарным коридорам, между ними развернулась борьба за очередность выхода, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Из перехваченных активных радиопереговоров оставшихся в городе разрозненных групп националистов, в том числе иностранных наемников, достоверно установлено, что между ними развернулась ожесточенная борьба за очередность выхода по гуманитарному коридору: боевики угрожают друг другу, что расстреляют колонну, если их нет в списках на эвакуацию в ближайшем гуманитарном конвое», – приводит слова генерала ТАСС.
Как отметил начальник Национального центра управления обороной России, киевские власти не способны контролировать действия националистов и обеспечивать безопасность мирных жителей и иностранных граждан при проведении гуманитарных операций.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в понедельник в Мариуполе 267 морпехов ВМС Украины сдались в плен Вооруженным силам России.
В понедельник ВС России предложили подразделениям ВСУ, территориальной обороны и иностранным наемникам сложить оружие и покинуть Мариуполь. Днем ранее Минобороны России обвинило Украину в срыве эвакуации местных жителей и иностранцев из Мариуполя.
В минувшую субботу глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские националисты в Мариуполе загнаны в угол и у них есть «только два выбора»: либо они добровольно сложат оружие и будут отвечать по всей строгости закона за свою бесчеловечную деятельность, либо их тела придадут земле без всяких почестей.
В Минобороны РФ неоднократно призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергали предложение. По данным Минобороны РФ, неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
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Меркель сочла правильным решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что поступила правильно, решив не поддерживать ускоренное вступление Украины в НАТО в 2008 году, заявила представитель экс-главы правительства ФРГ агентству DPA.
«Экс-канцлер Ангела Меркель поддерживает свои решения в связи с саммитом НАТО в Бухаресте в 2008 году», – цитирует заявление ТАСС.
Агентство отмечает, что в 2008 году Меркель и бывший в то время президентом Франции Николя Саркози воспрепятствовали быстрому приему Украины в НАТО.
СМИ ранее сообщали, что еще до начала российской военной операции на Украине канцлер Германии Олаф Шольц предлагал украинскому президенту Владимиру Зеленскому отказаться от планов вступления в НАТО.
Китайцы предостерегли Финляндию и Швецию от вступления в НАТО
Читатели китайского издания «Гуаньча» посоветовали Финляндии и Швеции задуматься о последствиях вступления в НАТО и припомнили Украину.
«Приглашение в клуб дьявола», – отметил Zhengzhoumo, сообщает РИА «Новости».
«Только Финляндия и Швеция не торопятся вступать. Российские истребители недавно совершили полет над Швецией. Если вы хотите быстро вступить, тогда потом придется драться сами знаете с кем!» – утверждает guan_16459857502383.
«Украина: почему такая большая разница?» – сыронизировал пользователь с ником Китайский снег.
«Хэй-хэй, встретившись с русским молотом, вы точно пожалеете об этом решении», – считает Афа.
«Финляндия и Швеция: спасибо, я не хочу быть следующей Украиной», – написал guan_16127539471141.
«НАТО нужно расформировать немедленно. Европейцы действительно глупые. НАТО – веревка, которую США надевают на шеи европейцев. А европейцы еще не проснулись!» – выразил мнение еще один комментатор.
«Это поколение европейских лидеров не прошло через трагическую Вторую мировую войну и не знает правильной истории. Шумные выборы для них – всего лишь спектакль. Большинство политиков и людей, пришедших к власти, не могут точно и объективно оценить поведение России. Поэтому при провокациях Британии и США на примирение между Европой и Россией остается только надеяться», – подытожили читатели.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Финляндия и Швеция сами захотят вступить в НАТО, то альянс будет рад их видеть в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что стране в течение весны необходимо пересмотреть вопрос о вступлении в НАТО.
Представитель СДП Эеро Хейнялуома заявил, что вопрос о членстве Финляндии в НАТО был решен в день начала спецоперации России на Украине. Председатель СДП, премьер-министр Санна Марин, в свою очередь, сообщила, что в Финляндии этой весной состоится широкомасштабная общественная дискуссия о возможном членстве в НАТО.
23 марта в Еврокомиссии заявили, что геополитическая ситуация кардинально изменилась на фоне спецоперации России на Украине, это делает вероятным присоединение Финляндии к НАТО.
Ходаковский: «Азов» нельзя выпускать за пределы Мариуполя
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«Если националистов выпустить за пределы города – мы с ними потом вновь столкнемся на других территориях, где они продолжат заниматься своей преступной деятельностью», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский. Ранее Минобороны России предложило украинским военным сложить оружие и покинуть Мариуполь.
«Выводить «Азов» из Мариуполя имеет смысл только для сохранения остатков жилого фонда и жизней мирных жителей», – утверждает Ходаковский. Он отметил, что в таком случае российская армия рискует столкнуться с этими же формированиями вновь – но уже на других территориях.
«Если их отпустить, то, как только они окажутся в безопасной для себя зоне, они сразу же вернутся к своей прежней деятельности. За время работы здесь мы нашли огромное количество всякой литературы и методичек, которые показывают, в каком духе их «воспитывали», – рассказал Ходаковский, отметив, что особенно серьезно «промыли мозги» молодым участникам «Азова».
«На мой взгляд, наша задача сегодня – всех локализовать и не просто отпустить на подконтрольные ВСУ территории, где они потом вновь будут бороться с нами, а судить в России. Их надо приговаривать к серьезным срокам за те преступления, которые они творили», – подчеркнул собеседник.
Ходаковский также уточнил, что на сегодняшний день наибольшее сопротивление в Мариуполе оказывают именно представители националистических формирований. По его словам, это связано с тем, что они опасаются последствий и того, что их будут судить за военные преступления.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в понедельник в Мариуполе 267 морпехов ВМС Украины сдались в плен Вооруженным силам России. «Это очень правильный и осознанный выбор. Я всегда обращался к военным Украины с предложением сдаться и вместе с военными России навести порядок в стране ради мирной жизни многострадального украинского народа. 267 человек услышали этот призыв. Их родным больше не нужно переживать за них. Они в полной безопасности», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
«Обращаюсь к тем, кто еще в раздумьях. Мы не воюем с мирным населением. Мы боремся с бандитами, нациками, азовцами и шайтанами, которые не принесут ничего хорошего ни россиянам, ни украинцам. Переходите на правильную сторону!» – заявил глава Чечни.
С другой стороны, в понедельник ВС России предложили подразделениям ВСУ, территориальной обороны и иностранным наемникам сложить оружие и покинуть Мариуполь в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории. Днем ранее Минобороны России обвинило Украину в срыве эвакуации местных жителей и иностранцев из Мариуполя.
При этом оставшиеся в Мариуполе националисты стараются покинуть город по гуманитарным коридорам и между ними развернулась борьба за очередность выхода, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Боевики угрожают друг другу, что расстреляют колонну, если их нет в списках на эвакуацию в ближайшем гуманитарном конвое», – приводит слова генерала ТАСС.
По словам Мизинцева, киевские власти не способны контролировать действия националистов, а также обеспечивать безопасность мирных жителей и иностранных граждан при проведении гуманитарных операций. При этом в минувшую субботу Кадыров заявил, что украинские националисты в Мариуполе загнаны в угол и у них есть «только два выбора»: либо они сложат оружие и будут отвечать по всей строгости закона за свою деятельность, либо их тела предадут земле без всяких почестей.
В Минобороны РФ также неоднократно призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергали предложение. По данным Минобороны РФ, неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
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ЕС признался в неспособности ввести эмбарго на газ из России
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Евросоюз сейчас не рассматривает возможность введения эмбарго на поставки газа из России, однако не исключает такой меры в будущем, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони после заседания Еврогруппы.
«Что касается газового эмбарго. Мы не рассматриваем эту возможность сейчас, но мы не исключаем ее в будущем. Это будет зависеть от развития войны, в меньшей степени это зависит от того, на кого эта мера повлияет больше (на Россию или ЕС)», – приводит слова еврокомиссара по экономике ТАСС.
Как заявил Джентилони, Евросоюз «должен быть готов платить цену» за применение экономических мер давления на Россию.
Как сообщил председатель Еврогруппы Паскаль Донохью, министры экономики и финансов стран ЕС рассмотрят новые санкции против России на плановой встрече в Люксембурге 5 апреля. «Это сейчас крайне важно, чтобы мы сохраняли наше единство, которым отличался наш ответ [России] ранее. Поэтому во вторник мы обсудим новые меры на заседании Совета ЕС по экономике и финансам», – сказал председатель Еврогруппы. «Я ожидаю, что завтра дискуссия будет носить общий характер. Министры дадут общую оценку, какие решения необходимы, они дадут указания другим институтам ЕС, и решения будут приняты позднее. Я ожидаю, что в ближайшие дни будет принят такой подход», – добавил Донохью.
Как ожидается, министры экономики и финансов стран Евросоюза рассмотрят новые санкции против России на плановой встрече в Люксембурге во вторник, однако там пройдет только «общая дискуссия» без конкретных решений.
Накануне в ЕК выступили за соблюдение газовых контрактов с Россией при продолжении оплаты в долларах и евро. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил о незаменимости российского газа в краткосрочной перспективе при одновременной необходимости как можно быстрее «остановить все экономические отношения с Россией».
Ранее президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
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Литва и Латвия заявили о понижении уровня дипотношений с Россией
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Посол России в Вильнюсе должен будет покинуть Литву, соответственно, посол Литвы в России отзывается из Москвы, сообщил журналистам министр иностранных дел балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис. Позже об аналогичных мерах заявила и Латвия.
«Правительство Литвы, реагируя на непрекращающиеся агрессивные действия России на Украине, приняло решение о понижении статуса дипломатического представительства. Посол России должен будет покинуть Литву», – цитирует его ТАСС.
По словам главы МИД, посол Литвы в Москве «в ближайшее время вернется в Литву». Кроме того, Литва закрывает российское консульство в Клайпеде.
Позже Латвия объявила о введении аналогичных мер – она вслед за Литвой также понижает уровень дипотношений с Россией.
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс: Латвия сократит дипломатические отношения с Российской Федерацией. О конкретных решениях будет сообщено по завершении внутренних процедур.
Ранее Россия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики. Была прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех – посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Петербурге.
Освобожденные из плена военнослужащие рассказали об издевательствах украинских силовиков
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Украинские националисты насмерть забили российского военнопленного, рассказал военнослужащий ВС России, побывавший в плену и ставший свидетелем произошедшего. Другие бывшие военнопленные также рассказали об условиях содержания в украинском плену.
«В первый день нашего пребывания в спортзале туда привезли одного человека, и доктор, который меня осматривал, сказал, что он до утра не доживет. И этого человека всю ночь избивали, забивали до смерти», – говорит военнослужащий по имени Максим, видео рассказа предоставлено Минобороны России, передает РИА «Новости».
Он добавил, что сам лежал с повязкой на глазах и слышал крики этого человека. «Вскоре они утихли. И на утро нам сказали: «Вы вообще в курсе, что вы с трупом спали?». Такое чувство, что его били палками, потому что звук был очень глухой от ударов», – вспоминает Максим.
Другой освобожденный из плена российский военнослужащий также поделился увиденным, добавив, что угрожали расстрелами, измывались над ранеными, избивали летчиков, которым говорили, что вернутся только инвалидами. «В любой момент ночью можно было услышать: «Летчики, вы спите?». Они заставляли их отвечать «Мы не спим, небо сторожим», – говорит солдат.
Еще один освобожденный из плена солдат рассказал, что одного офицера избивали два дня, на третий утащили в подвал, и там он умер от потери крови.
По его словам, украинские силовики особенно сильно пытали офицеров, артиллеристов и разведчиков, их под дулами оружия и после избиений допрашивали на камеру.
«У меня была борода. Я помню, как они про меня говорили: «Он кадыровец, он чеченец». Я так понял, у них к чеченцам особое отношение. Били ногами по лицу, по голове», – рассказал другой российский военнослужащий, освобожденный из плена.
Он добавил, что украинские солдаты угрожали ему повешением и говорили, что российских пленных «надо кастрировать».
Накануне в ЛНР заявили, что участники националистических батальонов, которые базируются в селе Новая Краснянка Луганской области, в ходе обострения боевых действий использовали подопечных дома-интерната для инвалидов и пожилых людей в качестве живого щита.
Во вторник американская газета Washington Post написала, что ВСУ организуют огневые точки в жилых домах и кварталах, используя таким образом своих граждан как «живой щит». Эксперты, чье мнение приводит издание, отмечают: этим Киев нарушает международное право и законы войны.
ВС России предложили ВСУ и наемникам сложить оружие и покинуть Мариуполь
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Россия 5 апреля вновь откроет гуманитарные коридоры для эвакуации мирных граждан и иностранцев из Мариуполя, подразделениям ВСУ, территориальной обороны и иностранным наемникам предлагается сложить оружие и выйти в запорожском направлении, сообщил генерал-полковник ВС РФ Михаил Мизинцев.
«Российская Федерация исключительно в гуманных целях, а также по просьбе турецкой стороны с 06.00 5 апреля 2022 года вновь открывает гуманитарные коридоры для спасения иностранных граждан и мирных жителей из Мариуполя, а также готова обеспечить заход судов, задействованных в эвакуации, в порт Бердянск и выход из него с соблюдением норм международного морского права», – приводит слова начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева ТАСС.
Как отметил генерал-полковник, в отдельных контролируемых украинскими вооруженными формированиями районах Мариуполя сложилась тяжелая гуманитарная обстановка. «Вооруженные силы России, исходя чисто из гуманных принципов, для спасения мирных жителей предлагают подразделениям ВСУ, батальонам территориальной обороны и иностранным наемникам с 06.00 (мск) 5 апреля 2022 года прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти по согласованному с украинской стороной маршруту в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории», – сказал Мизинцев. Он подчеркнул, что всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни.
Для этого, пояснил генерал, необходимо с 09.00 мск установить непрерывную связь между российской и украинской стороной. Через полчаса после этого ВС РФ, воинские формирования Донецкой народной республики, подразделения ВСУ, батальоны территориальной обороны, националисты и иностранные наемники должны объявить «режим полной тишины» и гарантировать его неукоснительное соблюдение. «Это в 09.30 мск на выезде из Мариуполя в сторону Мангуша обеими сторонами обозначается поднятием флагов. С российской стороны – красных, с украинской стороны – белых по всей линии соприкосновения. Кроме того, факт готовности к введению режима тишины сторонами подтверждается по всем каналам связи», – отметил начальник Национального центра управления обороной РФ.
С 10.00 до 13.00, пояснил генерал-полковник, должен произойти выход всех украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников без оружия и боеприпасов.
«Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе из города. Но понимая, что большинство вооруженных неонацистских формирований в Мариуполе уже давно не подчиняется официальному Киеву, призываем их самостоятельно принять такое решение и сложить оружие», – заявил Мизинцев.
Накануне Минобороны России обвинило Украину в срыве эвакуации местных жителей и иностранных граждан из Мариуполя. В минувшую субботу глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские националисты в Мариуполе загнаны в угол и у них есть «только два выбора»: либо они добровольно сложат оружие и будут отвечать по всей строгости закона за свою бесчеловечную деятельность, либо их тела придадут земле без всяких почестей.
Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. По словам жительницы города, националисты собирают готовых эвакуироваться из Мариуполя и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо.
В Минобороны РФ призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
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Росгвардия уничтожила разведгруппу националистов в Киевской области
Росгвардия уничтожила разведывательную группу националистов и цех по производству боеприпасов в Киевской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Благодаря грамотным действиям сапера Росгвардии ефрейтора А. Мальцева вся диверсионно-разведывательная группа националистов была уничтожена. Также спецназовцы Росгвардии обнаружили цех по производству боеприпасов в Киевской области. Саперы уничтожили его вместе с находившимся в нем оборудованием», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Ранее военнослужащие Росгвардии в Киевской области спасли жителей, пытавшихся эвакуироваться и попавших под обстрел националистов.
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