Умерла актриса Александра Яковлева

Эксперт объяснила совет Джонсона Зеленскому не спешить примиряться с Россией

«Лондон занимает самую непримиримую позицию. Это давняя стратегия Британии. Джонсон хочет воевать с Россией чужими руками и до последнего украинца, подстрекая к этому другие страны Европы», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Елена Ананьева. Ранее Британия посоветовала Украине не спешить с примирением с Россией.

«Британия считает, что противодействовать России нужно до тех пор, пока ее экономика не будет уничтожена. Именно Британия активнее всех выступала за то, чтобы отключить Россию от SWIFT. Джонсон был 1 февраля в Киеве, и он тогда заявил, что все украинцы будут воевать против России. То есть чужими руками, до последнего украинца, он хочет воевать с Россией», – рассказала руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

Суть провокационного поведения Британии происходит из Стратегии нацбезопасности Соединенного Королевства. «Стратегия, опубликованная в марте 2021 года, говорит, что Россия – это самая прямая и острая угроза Великобритании. Противодействие будет осуществляться на всех фронтах – дипломатических, военных, экономических, и на всех международных площадках. Это давняя стратегия Лондона, так что ничего удивительного здесь нет», – отметила политолог.

Вместе с тем сохраняется зависимость Великобритании от импорта природных ресурсов и торговли с Россией. «Лондон поступил несколько опрометчиво, когда заранее не запасся сырьем из России. Мы в небольших количествах поставляем в Британию и газ и нефть, еще часть этих ресурсов Лондон получает от России через посредников. Поэтому все равно цены внутри Соединенного Королевства будут ориентированы и на мировые», – пояснила эксперт.

«Проблемы для Британии заключаются в том, что она сможет отказаться от торговли с Россией не раньше, чем через пять–шесть лет. Джонсон уже ездил в Саудовскую Аравию и Эмираты, но не добился там успехов. При этом еще и лейбористы его обвинили в том, что он с шапкой идет по кругу от одного диктатора к другому, то есть от лидеров Саудовской Аравии – к лидерам ОАЭ», – продолжила Ананьева.

По словам политолога, Лондон уже очень давно занимает самую непримиримую позицию в отношении России, а также сознательно подстрекает Европейский союз к конфликту с Москвой.

«Интересно складывается ситуация и с приемом беженцев с Украины. Европа двери распахнула, а Британия заявила, что пускать будут только тех, у кого здесь родственники есть. Общественность возмутилась, и тогда министр внутренних дел Прити Патель разрешила въезд в Британию также тех, кого приютят британские семьи. Это максимум порядка 200 тысяч человек», – рассказала эксперт.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что Британия посоветовала Украине не спешить с примирением с Россией. В Лондоне опасаются, что США, Франция и Германия подтолкнут Украину к тому, чтобы она пошла на «значительные уступки» в мирных переговорах с Россией, сообщают британские СМИ. Британская сторона заявляет, что урегулирование должно быть достигнуто «только тогда, когда Украина окажется в максимально сильной позиции», однако, что под этим подразумевается, они не уточняют.

Кроме того, Джонсон в ходе телефонной беседы сказал Зеленскому, что российский лидер Владимир Путин якобы хочет «измотать» Украину и «заставить пойти на уступки». В ответ украинский президент выразил озабоченность по поводу хода переговоров и того, не использует ли их Россия «для укрепления своих сил», утверждает The Times. Также Джонсон хочет, чтобы антироссийские санкции продолжали усиливать до тех пор, пока все российские войска не покинут территорию Украины, а также Крым.

Ранее Британия выразила готовность стать гарантом безопасности Украины. Между тем сами британцы обвинили Зеленского в попытках спровоцировать третью мировую.

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