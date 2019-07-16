Актриса Яковлева рассказала об ошибке врачей

Актриса Александра Яковлева в ток-шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова рассказала, что врачи дали неправильный прогноз на ход ее тяжелой болезни.

По прогнозам врачей Яковлева должна была прожить с раком «максимум полгода», но с начала болезни прошло уже около трех лет, передает Ura.RU.

По словам Яковлевой, в реабилитации ей помог близкий друг Денис Гончаров, который посоветовал актрисе поехать в больницу после того, как у актрисы внезапно отнялись ноги. При этом сама она не поняла, что происходит, так как болезнь протекала для нее незаметно.

«Я вообще не понимаю, что со мной было бы, если бы не Денис. Видимо, Бог послал мне его», – сказала Яковлева.

Напомним, в конце июня больная раком актриса Александра Яковлева, известная по фильмам «Чародеи» и «Экипаж», отыграла последний спектакль.

Актер Валентин Гафт призвал больную раком Александру Яковлеву вернуться на сцену, если «хватит сил».