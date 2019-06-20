Гафт призвал больную раком Александру Яковлеву вернуться на сцену, если «хватит сил»

«То, что у нее хватает сил, понимая чем она больна, идти на преодоление, да еще и поддерживать других, дорогого стоит», – заявил газете ВЗГЛЯД народный артист России Валентин Гафт. Так он прокомментировал новость о последнем спектакле Александры Яковлевой, которым актриса приняла решение завершить свою карьеру из-за тяжелой болезни.

Валентин Гафт был партнером Александры Яковлевой по фильму «Чародеи» режиссера Константина Бромберга, в котором актриса исполнила главную роль. Актер выразил сожаление, что Яковлева столкнулась с «такими неприятностями», однако отметил, что вопреки прогнозам врачей, верит в ее выздоровление.

«Я верю, что она победит в борьбе с этой отвратительной болезнью. Все в жизни бывает. Она такая мощная, такая сильная, что вполне возможно, все будет хорошо. Я хотел бы, чтобы это было именно так», – сказал Гафт.

Артист подчеркнул, что даже в такой сложной ситуации работа способна придавать силы. «Если Александре хватит сил продолжать играть на сцене, то это будет ей только в помощь», – сказал Гафт.

Напомним, больная раком актриса Александра Яковлева, известная по фильмам «Чародеи» и «Экипаж», отыграла последний спектакль.