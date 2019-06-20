Умирающая от рака актриса Яковлева отыграла последний спектакль

Борющаяся с раком 61-летняя актриса Александра Яковлева, известная по фильмам «Чародеи» и «Экипаж», отыграла последний спектакль.

О том, что она больна раком, артистка узнала два года назад. В июне врачи сообщили Яковлевой, что жить ей осталось около трех месяцев. После этого в эфире Первого канала артистка обратилась к поклонникам и пригласила их на свое последнее выступление.

Спектакль по пьесе драматурга Татьяны Москвиной «Две женщины и лейтенант» прошел 19 июня в ДМ «Царскосельский» в Пушкине. По завершении спектакля зал встал, зрители кричали «браво». Поклонники актрисы выстроились у сцены, чтобы подарить ей цветы. Саму актрису подобная реакция публики растрогала до слез.

«Еще три дня назад никого не было. Я так хотела, чтобы вы посмотрели эту пьесу Татьяны Москвиной. Руководство ДК говорили, что не стоит. Ведь люди на дачах. Я сказала Андрея Малахову, что буду счастлива, когда сыграю спектакль. И чтобы люди были в зале. И вот вы здесь. Спасибо!» – обратилась актриса к зрителям, пишет «Комсомольская правда».

Александра Яковлева (при рождении Иванес) родилась в 1957 году в Калининграде. Свой творческий псевдоним взяла по фамилии деда. В детстве занималась танцами, училась в музыкальной школе по классу скрипки. Театральную карьеру начинала в театре «Суббота». В 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Яковлева известна по фильмам «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов».

После завершения кинокарьеры в 1993 году занимала должность заместителя гендиректора Дирекции скоростного сообщения ОАО «РЖД». В 2016 году избрана в городской Совет депутатов Калининграда. Член партии «Яблоко». Входит в состав депутатских комиссий: по городскому хозяйству; по бюджету и муниципальной собственности.