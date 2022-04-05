Москва обвинила Киев в признании допустимости геноцида как метода войны

Заявления украинских властей показывают, что Киев рассматривает геноцид как один из методов при ведении боевых действий, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«[Президент Украины] Владимир Зеленский, когда посетил Бучу намекнул, что этот инцидент оправдывает нецивилизованный ответ, тем самым, по сути, он подтвердил, что киевский режим рассматривает геноцид как метод ведения войны», – приводит слова постпреда России ТАСС.

«Вопрос в том, кто будет проводить так называемое независимое расследование. Мы видели много «независимых расследований», которые были совсем не независимыми, потому что они были политически мотивированными», – сказал дипломат, комментируя призывы к «независимому расследованию» событий в Буче.

Накануне глава МИД Сергей Лавров предупредил об угрозе мировой безопасности в связи с «фейковой атакой» в Буче, «которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители». Он также проинформировал, что вторая попытка Москвы созвать СБ ООН по провокации в Буче не увенчалась успехом.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя раскритиковал Британию за отказ созвать Совбез для обсуждения провокации в Буче. Он также назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Запад тянет время и отклоняет заявки Москвы об экстренном заседании СБ ООН по украинской провокации в Буче.

Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.

Напомним также, ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле.

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