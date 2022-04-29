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Премьер Словакии заявила о невозможности долгосрочной изоляции России
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Европе нужно будет возобновить сотрудничество с Россией по окончании боевых действий на Украине, изоляция России в долгосрочной перспективе невозможна, считает вице-премьер Словакии Вероника Ремишова.
Ремишова заявила, выступая на пресс-конференции в штаб-квартире ООН, что ее точка зрения «неортодоксальна» для Евросоюза, передает ТАСС.
«Я полагаю, что когда война закончится, то будет необходимость интегрировать Россию», – сказала вице-премьер.
Она подчеркнула, что Москва не должна стать такой же изолированной от мирового сообщества, как КНДР.
При этом ранее Еврокомиссия заявила о мерах против отказавшихся выполнять антироссийские санкции стран ЕС. Вместе с тем главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша заявил, что российским властям удалось сдержать финансовый коллапс и предотвратить банкротство крупных банков страны.
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Эксперт: Германия попыталась расплатиться за газ украденными у Газпрома деньгами
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«Сложилась ситуация, в которой Gazprom Germania пытается расплатиться за газ теми деньгами, которые ранее фактически украла у Газпрома. Поэтому российская компания с этим не согласна», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее, по данным Bloomberg, Газпромбанк отклонил платеж за газ от Gazprom Germania.
«Проблема заключается в том, что ранее у Газпрома были арестованы активы. Затем Германия взяла под внешнее управление дочку Газпрома Gazprom Germania. Так что российская компания совершенно справедливо считает, что эти деньги у нее были украдены», – рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Собеседник также отметил, что судьба захваченных активов неизвестна, однако очевидно, что воспользоваться ими Газпром не может. «Получается, что Gazprom Germania пытается оплатить газ теми деньгами, которые ранее были заморожены. Очевидно, что Газпром на это не соглашается», – подчеркнул Юшков.
«Вероятно, Газпром настаивает на том, чтобы были открыты новые рублевые счета. Затем немцам придется собрать с потребителей новые деньги и уже этими деньгами после конвертации в рубли оплатить поставки голубого топлива», – заключил Юшков.
Накануне Bloomberg сообщило, Газпромбанк «отклонил оплату по некоторым апрельским и майским поставкам», хотя «компания пыталась оплатить топливо с использованием рублевого счета». Речь идет об оплате в рамках среднесрочного контракта на поставку 7 тераватт-часов газа до конца 2023 года. Стороны ведут переговоры, передает РИА «Новости».
В конце марта Газпром вышел из капитала ООО «Газпром экспорт бизнес-сервисы» и прекратил участие в Gazprom Germania GmbH (включая Gazprom Marketing & Trading Ltd.). В апреле немецкие власти заявили, что сделка по продаже компании может быть признана недействительной, и сообщили о передаче Gazprom Germania GmbH во временное попечительное управление Федеральному сетевому агентству (BNetzA).
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как несколько стран ЕС провоцируют мировой газовый кризис.
Оплачивать газ рублями согласились десять европейских стран
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Счета в «Газпромбанке» открыли десять европейских покупателей российского газа, а четверо уже расплатились за газ рублями, сообщают источники Bloomberg.
«Четыре европейских покупателя газа уже заплатили в рублях за поставки, как того требовала Россия. (…) Десять европейских компаний уже открыли счета в Газпромбанке», – передает РИА «Новости» сообщение Bloomberg.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за 1 тыс. кубометров.
Вслед за Болгарией и Польшей к ограничению поставок российского газа приготовилась Словакия, объявившая, что не намерена производить оплату в рублях. Россия на 85-87% обеспечивает потребности Словакии в природном газе.
При этом ряд стран уже перешли на оплату газа рублями. Так, Венгрия в среду объявила, что будет осуществлять переводы на счет в «Газпромбанке», который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для перевода в «Газпром экспорт». Российские условия оплаты газа приняла и Австрия. Немецкая компания Uniper также назвала возможной оплату газа в рублях, отметив необходимость согласовать эту позицию с правительством ФРГ.
Польша отчитала Германию из-за Украины
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Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца и заявил, что позиция Берлина по Украине влияет на роль Германии в ЕС.
В преддверии встречи Шольца с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким замглавы МИДа расценил решение Берлина передать Украине ЗСУ «Гепард» лишь как первый шаг. По его словам, этого «недостаточно». Подчеркивается, что Польша и другие государства «делают больше, чем Германия».
Шинковский вель Сенк рассчитывает, что Берлин даст «зеленый свет» для дальнейших запросов оборонной промышленности на поставку тяжелого вооружения Украине. В частности, речь идет о танках «Леопард», БМП «Мардер» и САУ. Замглавы МИДа «не видит причин, по которым такое оружие не должно быть поставлено», передает ТАСС.
Он подверг критике Шольца за излишнюю нерешительность в вопросе поставок оружия Киеву. «В своем выступлении в Бундестаге федеральный канцлер говорил о поворотном моменте, о новой политике», – заметил Шинковский вель Сенк. Однако, по словам замминистра, в Польше «мало что заметили в этой новой политике».
Шинковский вель Сенк выразил сомнения в желании Берлина «помочь Украине». Позиция Германии, как заявили в МИД Польши, влияет на положение Берлина в ЕС в целом. Польша считает, что «в интересах Германии должно быть проявление большей активности в условиях кризиса».
Напомним, спецоперация России на Украине дала Польше повод и возможность для того, чтобы бросить вызов Германии и Франции за лидерство в Евросоюзе в целом.
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Эксперты оценили последствия отключения Россией газа Польше и Болгарии
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Решение Газпрома прекратить поставки газа Польше и Болгарии было единственно верным. Если же теперь Варшава и София начнут красть топливо из транзитных объемов – Москва в таком случае должна их жестко наказать и изъять неоплаченные объемы из трубопроводов, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты.
«Польская компания PGNiG очень политизирована, поэтому она с самого начала говорила, что не станет переходить на схему оплаты газа в рублях. Для них фактически это просто досрочное расторжение договора, который уже в октябре должен был закончиться. В летний период им будет достаточно того газа, который они получают через СПГ-терминал в Свиноуйсьце. Да, возможно это будет обходиться им чуть дороже, но тем не менее это не станет существенной проблемой», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Мы также видим, что они серьезно увеличили закупки российского газа из Германии. А к октябрю Польша намерена запустить газопровод Baltic Pipe, который имеет мощность 10 млрд кубов, из Норвегии. Но там есть проблема, поскольку газопровод может быть заполнен только на три миллиарда, больше газа поляки найти не смогли. И все их риски смещаются на отопительный сезон», – добавил собеседник.
«Ну а Болгария просто несамостоятельная страна. Их уже просили отказаться от «Южного потока», теперь на них надавили в целом по вопросу российского газа. Так что тут нет подоплеки со стороны самого государства, они просто легко поддаются на внешнее давление. В летний период они могут себя обеспечить за счет азербайджанского газа, а вот к зиме им придется основательно готовиться. В данной ситуации они могут купить опять же российский газ, но у Турции, либо найти какой-нибудь СПГ, пригнать его в турецкий приемный терминал и оттуда уже гнать к себе», – отметил эксперт.
«И вот если они не смогут решить этот вопрос, то возникнет проблема по обеспечению страны газом в зимний период. Затем, если они встанут перед выбором «замерзать или красть» – то очевидно, они начнут изымать часть транзитного топлива для других стран. С другой стороны, крупные покупатели нашего газа все же соглашаются на переход к рублевым схемам оплаты, поэтому никаких особых проблем поведение Польши и Болгарии нам не сулят», – добавляет Юшков.
«По сути, Газпром не мог поступить иначе. Компания подчиняется российскому законодательству, в частности указу президента России от 31 марта. Газпром просто не имеет права принимать оплату за газ от компаний из недружественных стран не в рублях. А если нет оплаты, то нет и газа. Это тоже абсолютно четко прописано в указе», – заявил заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Эксперт также отметил, что новая схема оплаты предельно понятна и проста, поэтому в случае выполнения договоренностей – другим государствам не грозит перекрытие поставок. «Более того, Россия не допустит, чтобы Болгария или Польша каким-то образом воровали газ, который идет транзитом в другие страны. Например, через ту же Болгарию идет значительная часть газа в Венгрию. Если они станут брать газ из трубы, не купив его предварительно у других импортеров, это приведет к сбою снабжения этих стран», – добавил Гривач.
«Такое решение со стороны Газпрома – это сигнал другим странам Евросоюза.
Они должны быть осторожнее в своих заявлениях и решениях. Это очень правильный ход со стороны Москвы. Тем более цены на газ реагируют значительным ростом, поэтому Газпром не понесет от этих демаршей никаких убытков», – отметил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.
«С другой стороны, у нас есть пул добросовестных плательщиков. Теперь Германия, Италия, Австрия и другие крупные игроки из-за поведения Польши и Болгарии будут вынуждены покупать топливо по завышенным ценам. То есть София и Варшава сыграли против своих партнеров по ЕС», – пояснил эксперт.
«Опасаться за какие-то проблемы у Газпрома, я думаю, тоже не стоит. Добыча будет стабильной. Объемы отказников не велики. У Газпрома есть возможность в больших объемах отправлять газ в российские хранилища, готовиться к следующей зиме. Все застраховано и в конъюнктурном смысле, и обычном», – уточнил Пасечник.
«Кроме того, я думаю, остальные европейцы не решатся саботировать оплату, а наоборот – начнут ускоряться в своих платежах. Также важно, что Москва предупредила европейцев, что в случае воровства газа из трубы просто будут изыматься недостающие объемы. Здесь действительно нужно действовать жестко. А затем европейцы пусть сами между собой разбираются», – заключил Пасечник.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
Вслед за Болгарией и Польшей к ограничению поставок российского газа приготовилась Словакия, объявившая, что не намерена производить оплату в рублях. Россия на 85-87% обеспечивает потребности Словакии в природном газе.
При этом ряд стран уже перешли на оплату газа рублями. Так, Венгрия в среду объявила, что будет осуществлять переводы на счет в «Газпромбанке», который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для перевода в «Газпром экспорт». Российские условия оплаты газа приняла и Австрия. Немецкая компания Uniper также назвала возможной оплату газа в рублях, отметив необходимость согласовать эту позицию с правительством ФРГ.
По данным Bloomberg, счета в «Газпромбанке» открыли десять европейских покупателей российского газа, а четверо уже расплатились за газ рублями.
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Болгарские работодатели потребовали от властей платить Газпрому рублями
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Работодатели в Болгарии потребовали от руководства страны возобновить диалог с Газпромом и восстановить обычные поставки газа с оплатой в рублях, заявила вице-премьер, министр экономики и промышленности Болгарии Корнелия Нинова.
Свыше 25 тыс. предприятий обеспечивают 86% ВВП страны, они производят продукцию более чем на 20 млрд евро, на этих предприятиях работают порядка 82% трудящихся Болгарии, заявила Нинова, передает ТАСС.
«Цель нашей встречи – спасение болгарской экономики и индустрии, спасение рабочих мест, снижение инфляции. По ее итогам мы предлагаем правительству восстановить переговоры с Газпромом и поставки газа по существующему договору. А пока этого не произошло, принять решение и заморозить стоимость газа на уровне нынешних цен», – указала она в ходе встречи с представителями предприятий.
Также предлагается ввести дополнительные налоги на сверхприбыль энергетических компаний и продолжить выплату компенсаций за высокую стоимость электричества.
Она заявила, что как председатель Болгарской социалистической партии внесет на рассмотрение парламента эти предложения.
Представители работодателей указали, что альтернативы газу из России сейчас нет, потому Болгария должна исполнить обязательства по договору с Газпромом по оплате газа в рублях.
Предприниматели отметили, что не желают «дополнительно платить за газ новым посредникам», которые станут обеспечивать поставки газа в Болгарию, минуя Газпром, ведь это существенно удорожит стоимость газа, рост может достигнуть более 30%.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров. Вслед за Болгарией и Польшей к ограничению поставок российского газа приготовилась Словакия.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозит польско-болгарский демарш для них самих, России и всего мирового рынка газа.
У Индии возникли проблемы с перевозкой российской нефти
Индийская энергетическая госкомпания Oil and Natural Gas Corp (ONGC) ведет поиски судна для перевозки 700 тыс. баррелей нефти с Дальнего Востока. Проблемы с транспортировкой сырья возникли на фоне санкций, введенных из-за ситуации на Украине.
ONGC владеет 20-процентной долей в проекте «Сахалин-1», где производится российская марка нефти «Сокол», которую и экспортирует индийская компания, передает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.
Обычно нефть доставляют из терминала Де-Кастри на судах ледового класса, предоставленных «Совкомфлотом», в Южную Корею. Там ее загружают на танкер, и оттуда ONGC продает нефть покупателям в Северной Азии.
Однако из-за санкций российским судам, в том числе принадлежащим «Совкомфлоту», сложнее обеспечить страховое покрытие рейсов. Также судоходные компании «менее охотно перевозят российскую нефть в Азию», опасаясь «потенциальных репутационных рисков».
Из-за того, что в марте ONGC не смогла найти покупателей на нефть, она продала ее индийским госпредприятиям Hindustan Petroleum Corp и Bharat Petroleum Corp (BPCL).
Поставки BPCL должны были обеспечить в апреле, но ONGC не смогла найти судно для перевозки нефти в южнокорейский порт Йосу. Это произошло «отчасти из-за проблем, связанных с обеспечением страховки» судна.
Отмечается, что с начала спецоперации на Украине Индия закупила у России вдвое больше сырой нефти, чем за весь 2021 год.
В марте «Совкомфлот» попал под санкции Евросоюза (ЕС), сделки с ним запрещены. В том же месяце сообщалось, что Россия в четыре раза нарастила поставки нефти в Индию. В апреле крупнейшая нефтекомпания Индии Indian Oil Corporation отказалась от российского сырья.
Ранее ЕС захотел ослабить сотрудничество Индии с Россией.
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Немецкий концерн BASF заявил об уходе из России и Белоруссии
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Крупнейший в мире химический концерн BASF планирует до начала июля свернуть весь бизнес на территории России и Белоруссии, пишут СМИ со ссылкой на заявление концерна.
Исключение составят только сегменты, необходимые для производства продуктов питания, так как в концерне опасаются «глобального продовольственного кризиса», пишет Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
BASF поясняет, что такое решение было принято в свете санкций Евросоюза против России и Белоруссии в связи с событиями на Украине.
В начале марта немецкий концерн сообщил об отказе от заключения в обеих странах новых сделок. В настоящее время, по данным BASF, в России и Беларуссии в его структурах работают 684 сотрудника, которых до конца 2022 года концерн обещает поддерживать.
По данным DW, в 2021 году продажи на российском и белорусском рынках составляли около 1% от всего объема продаж группы BASF.
BASF Societas Europaea – крупнейший в мире химический концерн, его штаб-квартира находится в Людвигсхафене на юго-западе Германии.
В начале апреля швейцарские СМИ предупреждали, что если химический гигант BASF прекратит свою деятельность на территории России, «повсюду внезапно возникнет нехватка строительных материалов или полуфабрикатов». «Автомобильная промышленность больше не сможет делать лобовые стекла, то есть поставлять автомобили, пищевая промышленность столкнется с нехваткой важных ингредиентов, пострадает и фармацевтика», – утверждал швейцарский телеканал SRF.
Цена на газ в Европе подскочила после сообщений о приостановке поставок из России в Польшу
Стоимость газа в Евросоюзе резко возросла после сообщений в СМИ об остановке российских поставок в Польшу, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость 1 тыс. кубометров газа находится на уровне 1150 долларов, показатели растут на 12%, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
Ранее польские СМИ со ссылкой на источники заявили, что страна перестала получать газ по Ямальскому контракту.
В марте уполномоченный представитель правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша больше не собирается покупать российский газ и продлевать контракт, который заканчивается в этом году.
Немецкая Uniper согласилась оплачивать российский газ в рублях
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Новая схема оплаты российского газа в рублях, осуществить которую компании нужно в конце мая, не противоречит санкциям и возможна, заявила финансовый директор германской компании Uniper Тиина Туомела.
«Что касается оплаты [газа] в рублях, мы считаем, что изменение схемы оплаты не противоречит санкционному законодательству, поэтому такая оплата возможна», – приводит ее слова РИА «Новости».
«Но, конечно, мы продолжаем диалог с правительством ФРГ, чтобы позиции были полностью согласованы... Что касается следующей оплаты в соответствии с новым указом, то она должна произойти в конце мая», – добавила топ-менеджер.
Напомним, 23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Ряд стран уже перешли на оплату газа рублями. Так, Венгрия в среду объявила, что будет осуществлять переводы на счет в «Газпромбанке», который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для перевода в «Газпром экспорт». Российские условия оплаты газа приняла и Австрия.
Между тем в среду Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
В Варшаве заявили, что больше не намерены покупать газ в России. Польша покупала в России около 9 млрд кубометров газа в год, что составляло немногим менее половины потребления страны.
Со своей стороны Словакия заявила, что продолжит производить оплату российского природного газа в евро. Власти республики выразили готовность противостоять возможному ограничению поставок российского газа, с чем столкнулись Польша и Болгария. Россия на 85-87% обеспечивает потребности Словакии в природном газе.
Газпром опроверг остановку поставок газа в Польшу
Сообщения о том, что поставки газа из России в Польшу приостановлены, не соответствуют действительности, сообщили в российской компании Газпром.
При этом польская сторона обязана заплатить за поставки газа из России 26 апреля, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.
Ранее польские СМИ со ссылкой на источники заявили, что страна перестала получать газ по Ямальскому контракту. После этого стоимость газа в Евросоюзе резко возросла.
Медведев заявил о сложностях для захотевших вернуться в Россию зарубежных фирм
Многим иностранным фирмам будет трудно вернуться в Россию, отечественный бизнес налаживает полноценное импортозамещение, в стране хватает своих специалистов, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Есть одно простое правило: выход обычно там же, где и вход. Но теперь с одним уточнением. Вернуться в Россию многим фирмам станет труднее, чем было уйти. Не успели замки на ресторанах, торговых павильонах и бутиках заржаветь, как нашлись отечественные рестораторы, продавцы и кутюрье. Они готовы не просто занять опустевшую рыночную нишу, но и в короткие сроки наладить полноценное импортозамещение. Производить качественную одежду и хорошую мебель, кормить граждан разнообразно, быстро и вкусно. Спроектировать и отладить для этого технологические линии, выпускать современные материалы и комплектующие, обучить наших специалистов взамен беглых иностранцев», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, в России хватает талантливых, трудолюбивых и профессиональных специалистов. И их поддержка – в приоритете.
Газета ВЗГЛЯД писала, как в России нашли управу на сбежавший западный бизнес.
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В Германии заявили о снижении обороноспособности страны
Уменьшение военных расходов в Германии в последние годы сказалось на боеготовности страны, многие единицы техники сейчас не в полной боевой готовности, заявила глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт.
«Я хочу привести несколько примеров, которые продемонстрируют разницу между тем, что у нас есть на бумаге, и тем, что мы имеем на самом деле. К примеру, на бумаге у нас 350 БМП Puma, задействовать можно лишь 150 из них», – цитирует министра ТАСС.
Из 51 вертолета Eurocopter Tiger способны выполнять боевые задачи лишь девять, указала глава ведомства.
Она выступила в поддержку создания фонда в 100 млрд евро на оборонные расходы. По ее словам, вооруженные силы Германии должны быть способны выполнять боевые задачи.
Ранее концерн Rheinmetall обратился к правительству ФРГ за разрешением на поставку Киеву 88 старых танков Leopard. До этого он уже отправил аналогичную заявку по поводу 100 бронетранспортеров Marder.
Патрушев дал прогноз по росту торговли детьми и органами в ЕС из-за событий на Украине
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В Европе торговля детьми-сиротами, вывезенными с территории Украины, получит «новое дыхание», заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
«Новое дыхание» получит и такой распространенный бизнес как торговля детьми-сиротами, вывезенными с Украины для последующего незаконного усыновления в Европе», – заявил Патрушев в беседе с «Российской газетой».
Он добавил, что западные страны уже ощущают оживление теневого рынка закупки человеческих органов у социально уязвимых слоев Украины, эти органы потом будут применять для подпольных операций по трансплантации европейским пациентам.
Секретарь СБ России отметил, что в Европу уже прибыло почти 5 млн украинских мигрантов, и в скором времени показатель может удвоиться.
Большая часть приехавших на Запад украинцев полагают, что европейцы должны их содержать и обеспечивать, но когда их заставляют работать, они принимаются бунтовать, сказал Патрушев.
Сбежавшие в Европу представители криминального сообщества Украины же попробуют занять выгодные им ниши, взять под контроль местные преступные группировки, это осложнит криминогенную обстановку в регионе.
Ранее сообщалось, что число вынужденных переселенцев, прибывших в Россию с Украины и из Донбасса, приблизилось к 1 млн человек.
В Германии заявили об «очевидности» следующей оплаты российского газа в рублях
Очевидно, что немецкому импортеру газа Uniper со следующим счетом придется заплатить за российский газ в рублях, заявил член комитета германского бундестага по международной политике, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.
Крупалла заявил, что, по мере приближения мая, «становится ясно, что немецкому импортеру Uniper со следующим счетом придется платить за газ в рублях», передает РИА «Новости».
«В настоящее время ведутся разговоры о том, что Uniper будет осуществлять свои платежи «Газпрому» в евро на счет в России. Это призвано удовлетворить как требования России, так и режима санкций», – добавил депутат.
При этом, по его словам, на долгосрочную перспективу такой баланс будет сохранить невозможно: «Европейские валюты должны укрепляться не только в торговле газом, но и в торговле энергоносителями. Эпоха нефтедоллара подходит к концу».
Также Крупалла выразил мнение, что при возобновлении экономических связей с Москвой «уж точно будет легче договориться об условиях оплаты».
«Замораживание российской иностранной валюты является деструктивной мерой, направленной на нанесение ущерба российской экономике и торговым отношениям в Европе. Эта атака на рубль вынудила Россию взимать плату за газ в рублях», – добавил он.
Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
Затем стало известно, что Польша начала закупать российский газ реверсом из Германии, а болгарские работодатели потребовали от властей платить Газпрому рублями.
Вместе с тем австрийская OMV опровергла планы открыть в Швейцарии счет для оплаты газа из России.
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Опрос: Лишь 10% сторонников отказа от российского газа в Германии согласны принимать холодный душ зимой
На ограничения ради введения эмбарго на поставки энергоносителей из России не хотят идти 44% жителей Германии, а 42% немцев выразили готовность к финансовым жертвам, но только если поддержка Украины обойдется для них не дороже 40 евро в месяц, пишут СМИ со ссылкой на результаты соцопроса.
«Среди сторонников эмбарго [энергоносителей из России] 42% готовы поступиться лишь суммой, не превышающей 500 евро в год (41,6 евро в месяц). 13% не согласны ни на какие жертвы. 4% готовы ежегодно поступаться суммой в объеме 750 евро, 15% – до 1 тыс. евро и 13 % – более 1 тыс. евро», – передает Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов) результаты опроса, проведенного институтом Civey по заказу Der Spiegel.
Как следует из результатов опроса, 70% сторонников энергетического эмбарго согласны на ограничение скорости на автобанах до 100 км в час, 68% согласны реже принимать ванну и чаще мыться в душе, 76% – меньше топить и 42% – реже ездить на автомобиле и чаще на велосипеде.
При этом лишь меньшинство немцев готово на изменение своих привычек в долгосрочной перспективе. Лишь 10% опрошенных готовы полностью отказаться от личного автомобиля, а 17% – пересесть на менее крупный автомобиль.
Ежедневный холодный душ «тоже не является приемлемой альтернативой для большинства немцев», пишет DW. Согласно результатам исследования, лишь 10% опрошенных готовы принимать холодный душ в зимний период.
Напомним, федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек ранее предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ». По его словам, так ФРГ станет «более независимой от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа».
Другой германский министр, глава минсельхоза ФРГ Джем Оздемир, в свою очередь, предлагал немцам есть меньше мяса, чтобы противостоять России.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что власти Германии могли бы попросить жителей Германии «меньше дышать» ради «борьбы с Россией».