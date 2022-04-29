В Китае назвали старьем передаваемое Германией Украине оружие

Решение Берлина передать Украине зенитные установки Gepard, чей «золотой век» пришелся на 1970-е годы, является компромиссом, направленным на устранение внутренних противоречий в Германии, такое мнение в беседе с газетой Global Times высказал китайский военный эксперт Сун Чжунпин.

Ранее газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники сообщила, что Германия на международной встрече по приглашению США на авиабазе Рамштайн пообещала поставки Украине установок Gepard. Позже это подтвердила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

«Германия впервые приняла решение поставить Украине тяжелые вооружения, и западные СМИ отметили, что это серьезное изменение в позиции страны, которая с большой осторожностью относилась к поставкам оружия Киеву», – передает РИА «Новости» слова Чжунпина.

Так, немецкое правительство включило в свое коалиционное соглашение положения об ограничении экспорта оружия, однако позже внесло изменения в эти правила, уступив внутреннему политическому давлению и требованиям союзников.

По словам Чжунпина, «золотым веком» для Gepard с его зенитными пушками были 1960-е и 1970-е годы, с вооружения бундесвера эти ЗСУ сняли в 2010-м. «Прежде чем передать эти установки украинским военным, их придется отремонтировать за счет Германии», – указал эксперт.

При этом даже в случае успешного проведения ремонта есть сомнения, что эти системы будут доставлены на поле боя в Донбасс, считает он. По его мнению, поставка данных установок со складов, а не из бундесвера – это компромисс между правящими партиями Германии, на который они пошли, чтобы «удовлетворить» США и Британию.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что концерн Rheinmetall обратился к правительству ФРГ за разрешением на поставку Киеву 88 старых танков Leopard. До этого он уже отправил аналогичную заявку по поводу 100 бронетранспортеров Marder.

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