Суд ЕС разъяснил полномочия союзов по защите прав потребителей в контексте спора с Meta

Ассоциации по защите прав потребителей могут инициировать разбирательства в отношении лиц, предположительно ответственных за нарушение законодательства, гарантирующего защиту персональных данных, следует из разъяснения суда ЕС в Люксембурге в контексте спора с Meta* Platforms Ireland (запрещена в России).

Суд пришел к выводу, что Общий регламент ЕС по защите персональных (GDPR) не идет вразрез с национальным законодательством. Закон позволяет ассоциации по защите прав потребителей инициировать судебные разбирательства в отсутствие таких полномочий и независимо от нарушения конкретных прав субъектов данных, в отношении лица, предположительно ответственного за нарушение законов о защите персональных данных.

Также разбирательство может быть инициировано «на основании нарушения запрета на недобросовестную коммерческую деятельность, нарушения закона о защите прав потребителей или запрета на использование недействительных общих условий, когда соответствующая обработка данных может повлиять на права, которыми идентифицированные или идентифицируемые физические лица пользуются согласно этим правилам», цитирует постановление суда РАПСИ.

Разъяснения последовали из-за спора Федерации организаций по защите прав потребителей Германии (Федерации) с Meta* Platforms Ireland, в прошлом Facebook* Ireland (Meta Platforms Inc. признана в РФ экстремистской и запрещена) в национальном суде.

Федерация обвинила Facebook Ireland в нарушении немецкого законодательства о защите персональных данных, что равносильно недобросовестной коммерческой практике, нарушению закона о защите прав потребителей и нарушению запрета на использование недействительных общих условий.

Федерация потребовала запретить ответчику, при условии периодических штрафных платежей, «представлять игры в контексте коммерческой деятельности, направленной на потребителей, постоянно проживающих в … Германии, на сайте facebook.com и в «Центре приложений» таким образом, что, нажав кнопку, например «[Играть сейчас]», пользователь передает через социальную сеть информацию о персональных данных операторам игр…».

Кроме того, Федерация настаивает на запрете для Facebook Ireland «включать в соглашения с потребителями, обычно проживающими в … Германии, положения, разрешающие приложениям публиковать фотографии и прочие данные, в рамках социальной сети».

Суд в Берлине удовлетворил требования Федерации, в то время как Высший земельный суд впоследствии оставил постановление в силе, отклонив апелляцию Facebook Ireland.

В связи с этим ответчик обратился в Федеральный верховный суд Германии. Рассмотрев жалобу, высший судебный орган страны по существу дела поддержал решения нижестоящих инстанций, отметив обоснованность доводов Федерации о нарушении компанией-ответчиком немецкого законодательства.

Тем не менее, верховный суд усомнился в правильности решения апелляционной инстанции о приемлемости искового заявления, ввиду чего обратился за разъяснением в суд ЕС.