Путин: Запад уготовил украинскому народу судьбу расходного материала

Украинский народ недруги России сделали расходным материалом, большая часть украинского народа это осознает, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с Советом законодателей.

«Недруги нашей страны форсировали создание геополитического оружия. Сделали ставку на русофобию и неонацистов, из года в год нагло превращая соседнюю страну, Украину, в «анти-Россию», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

По его словам, когда Россия по-братски отнеслась к созданию украинского государства, «конечно, исходили из того, что это будет именно дружеское государство». «Да, в новых исторических условиях, но уж, конечно, на создание на исторических российских территориях «анти-России» никто не рассчитывал. И допустить мы этого не можем», – сказал президент.

«А затем подтолкнули Украину к прямому столкновению с нашей страной. А украинскому народу уготована судьба расходного материала. Я думаю, осознание этого приходит к большой части народа Украины», – заявил глава государства.

«Весь ход последних событий, включая претензии киевского режима на обладание ядерным оружием, развертывание на украинской территории сети западных биологических лабораторий, бесперебойную поставку на Украину самого современного вооружения, подтверждают, что наша реакция на эти циничные замыслы была правильной и своевременной», – подчеркнул Владимир Путин.

Ранее глава государства заявил, что Россия обладает такими инструментами для ответа на угрозы, которых нет у ее оппонентов. По его словам, Москва готова ответить на действия тех стран, которые попытаются вмешаться в нынешнюю ситуацию на Украине.

Также в ходе встречи президент призвал доносить сторонникам России за рубежом правдивую информацию.

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