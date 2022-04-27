В окрестностях Рубежного в ЛНР под контролем ВСУ остался только химзавод

Под контролем украинских войск в пригороде Рубежного в Луганской народной республике остается только химический завод «Заря», сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.

«Вот конец города Рубежное, мы взяли эту территорию полностью… Завод находится чуть подальше от края [города] завод, который мы называем «Заря». Если у кого-то возникают вопросы, взята ли жилая зона, мы можем с вами дружно проехать и можем показать этот город от одного конца в другой», – приводит его слова РИА «Новости».

Он уточнил, что украинские войска продолжают обстреливать город с направления подконтрольных им Лисичанска и Северодонецка.

«Да, нас обстреливают из Лисичанска, который находится туда дальше, и из Северодонецка. Обстрелы есть, потому что дальнобойные орудия, – да, они еще есть. А так вся территория [города Рубежное] под контролем», – пояснил помощник главы Чечни.

Ранее на этой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Рубежное в Луганской народной республике полностью освобожден от украинских националистов.