В Донбассе замечены модернизированные российские БМП-1АМ «Басурманин»

ВКС России за ночь уничтожили более 500 военнослужащих ВСУ

Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили четыре украинских военных объекта, в том числе два склада боеприпасов, а также 500 человек личного состава ВСУ и более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс», заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Конашенков сообщил, что «в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены четыре военных объекта Украины, в том числе два района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада боеприпасов в районах Курулька и Новая Дмитровка Харьковской области», говорится в Telegram-канале Минобороны.

Также средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Новый Мир, Очеретино Мирное, Донецк, Новолюбовка, Балаклея, Казачья Лопань и две ракеты «Точка-У».

Кроме того, в районах Веселое и Пришиб уничтожены две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Оса АКМ», а также в районах населенных пунктов Новоселовка и Славянск два склада с боеприпасами.

Также в районе населенного пункта Барвенково уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300, пусковая установка тактических ракет «Точка-У» и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 87 военных объектов Украины. Уничтожены около 500 человек личного состава противника, 59 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей, а также в районе населенного пункта Рубцы (ДНР) более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс».

Ракетными войсками и артиллерией в течение суток выполнены 1 тыс. 299 огневых задач. Поражены: 37 пунктов управления, 114 опорных пунктов украинских войск, 983 района сосредоточения живой силы и военной техники, 139 позиций украинской артиллерии и 21 склад боеприпасов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 583 беспилотных летательных аппарата, 269 зенитных ракетных комплексов, 2 тыс. 576 танков и других боевых бронированных машин, 287 установок реактивных систем залпового огня, 1 тыс. 111 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 тыс. 392 единицы специальной военной автомобильной техники.

До этого в ЛНР сообщили об отражении атак ВСУ в Новотошковском.

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