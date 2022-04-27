Израиль нанес удар по Сирии

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27 апреля, среда | Последнее обновление — 03:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Газпром предупредил Болгарию о прекращении поставок газа со среды
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Россия – едва ли не единственная страна в мире, которая многое может себе позволить. Практически всё! При этом России не нужно обделять, дурить, обманывать весь остальной мир. Мы живем в абсолютно самодостаточной стране.
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Только за счет мобилизации убежденных людей, не высчитывающих собственную выгоду на фоне исторической драмы, а поступающих так, потому что не могут поступить иначе, можно добиться победы.
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Мы можем принять прощение и простить тех, кто ненавидит нас. От этого мир не перестанет пузыриться яростью и местью. Он будет лежать во зле до самого возвращения Христа во славе. Но мы уже не будем частью этого.
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Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Израиль нанес удар по Сирии
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Системы ПВО Сирии отражают израильскую атаку над Дамаском, сообщают информационные агентства.
SANA сообщает, что сирийские средства ПВО «противостоят израильской агрессии в небе над Дамаском». Как передает РИА «Новости», в городе были слышны взрывы.
Минобороны Сирии позднее сообщило, что «около 00.41 (совпадает с мск) израильский противник осуществил воздушную атаку со стороны Тверии на некоторые точки в окрестностях Дамаска». Большинство израильских ракет были сбиты.
Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов. Поставки из Ирана в Сирию сопровождаются ракетными атаками Израиля.
Путин разъяснил Эрдогану, что требуется от Зеленского в ситуации на «Азовстали»
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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Киев должен направить приказ ВСУ сложить оружие на «Азовстали», сообщает пресс-служба Кремля.
«Что касается заблокированных на территории завода «Азовсталь» украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов, то киевские власти должны взять на себя политическую ответственность и, руководствуясь гуманными соображениями, отдать им приказ сложить оружие. Военнопленным гарантируется жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Главы государств обсудили обстановку на Украине «в контексте специальной военной операции по защите Донбасса и предпринимаемых российской стороной на постоянной основе усилий по обеспечению безопасности мирных граждан, включая организацию гуманитарных коридоров».
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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На «Азовстали» попытались обмануть российских военных
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Боевики, укрывающиеся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, попытались обмануть российских военных, чтобы скрытно отбуксировать танк, сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.
Стешин сообщил в Telegram, что «азовстальские» опять вступили в переговоры, с 15.00 наши прекратили обстрелы, стало тихо, начали обсуждать условия сдачи и место».
Но сначала им не понравилось место – центральная проходная, они захотели другое, потом они предложили изменить время – «перенести на завтра или вообще на среду».
Тогда стало ясно, что боевики пытаются обмануть российских военных. С беспилотника они увидели «странную суету возле одного цеха» – выяснилось, что украинская сторона пытается буксировать танк, чтобы перетащить из цеха в цех.
«К переговорам сразу же подключились стратегические бомбардировщики Ту», – написал Стешин.
Ранее киевские власти сорвали гуманитарную операцию на «Азовстали». Напомним, глава российского государства Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
Президент Владимир Зеленский заявил, что если украинских военных в Мариуполе уничтожат, Украина выйдет из переговоров с Россией.
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В Москве оценили заявление Пентагона об ослаблении Вооруженных сил России
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«ВС России нет необходимости прибегать к каким-то дополнительным мерам, чтобы довести план операции до логического завершения. Заявления Пентагона – просто риторика», – заявил газете ВЗГЛЯД академик, военный эксперт Александр Бартош. Ранее Пентагон призвал сделать все для ослабления России в результате конфликта на Украине.
«В высказываниях руководства США нет ничего нового. Они выдают желаемое за действительное. Операция идет успешно, и даже американские военные это признают. Ни о каком серьезном уроне Вооруженным силам РФ речи быть не может. Поэтому, я думаю, что операция продолжит идти в соответствии с планом и намеченными целями», – рассказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Соединенные Штаты, выстраивая свою политику в отношении России, исходят из политической конъюнктуры. Сейчас им важно продемонстрировать, что якобы Россия уже ослабла и не в состоянии выполнить поставленные задачи. Но это совершенно не так», – подчеркнул эксперт.
«Американцы прибегают к таким заявлениям, чтобы сплотить вокруг себя дополнительное количество сторонников. Они пытаются привлечь к санкциям, например, Индию и некоторые другие страны, но им это не удается. Поэтому они прибегают к очевидному передергиванию событий, для того чтобы изложить их в выгодных для себя вариантах», – отметил собеседник.
«Как известно, американцы уже в течение длительного времени ведут гибридную войну против России, Китая, Ирана и еще ряда стран, которые не согласны с идеями американской гегемонии. Именно поэтому они сейчас прибегают к разного рода пропагандистским уловкам, чтобы продемонстрировать мнимую успешность их стратегии, обещают этим странам некоторые дивиденды в будущем», – продолжил он.
Эксперт также обратил внимание на наращивание поставок дальнобойного оружия западными странами. «Передача из США, Великобритании и некоторых других стран на Украину артиллерии рассчитана, во-первых, на то, чтобы нанести урон нашей армии. А во-вторых, чтобы предоставить украинскому руководству возможности для нанесения ударов по территории России», – заявил Бартош.
«Нанесение ударов по территории РФ, в свою очередь, служит новым шагом в эскалации конфликта. Американцы это прекрасно понимают. Но они не отказываются от такой политики, а наоборот, пытаются раздуть конфликт, втянуть как можно больше стран в поддержку Украины», – резюмировал военный эксперт.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский застал Вашингтон врасплох, сообщив журналистам о визите в Киев министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена, хотя те прибыли в страну в условиях строгой секретности, передает телеканал NBC со ссылкой на официальных лиц.
По данным СМИ, сначала политики тайно прилетели в Польшу на разных самолетах, после чего отправились на поезде в Киев. В администрации Белого дома отказывались подтвердить эту информацию до тех пор, пока чиновники благополучно не покинули Украину.
Отмечается, что окончательное решение о визите Остина и Блинкена пришлось принимать «в последнюю минуту после оценки уровня безопасности», – передает РИА «Новости».
При этом Зеленский сообщил, что обсудил с Блинкеном и Остином военную и финансовую помощь Украине. Также был затронут вопрос об усилении санкций против России. До этого Остин заявил, что Соединенным Штатам трудно отслеживать, что происходит с переданным Украине оружием.
При этом после визита Блинкен и Остин настаивали на том, что военный потенциал России в результате кризиса на Украине должен быть ослаблен. Об этом сообщает СNN. «Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена до такой степени, чтобы она не могла делать то, что она сделала во время вторжения на Украину. И мы хотим, чтобы у них не было возможности очень быстро воспроизвести этот потенциал», – подчеркнул Остин.
«Комментарии Остина представляют собой дальнейшее расширение целей США, основанное на прошлых комментариях Блинкена и других официальных лиц о статусе Москвы в конце войны», – добавляет издание и акцентирует внимание на единстве мнений в Белом доме по этому вопросу:
«Отвечая на вопрос о комментариях министра обороны, представитель Совета национальной безопасности заявил: США хотят, чтобы Украина победила, и «поэтому мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине».
В The New York Times также считают, что заявление Остина о намерении США ослабить Россию говорят о готовности Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой. Данная стратегия, констатирует в NYT, «связана с некоторыми рисками» для США.
Отдельное внимание в зарубежной прессе уделяется поставкам артиллерийского оружия Украине, о чем неоднократно заявляли в Пентагоне. Кроме того, тяжелую артиллерию на Украину отправляет Британия и Нидерланды при поддержке Германии. Кроме того, Лондон одобрил использование Украиной британских вооружений для ударов по территории России.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что конфликт на Украине закончится договором, параметры которого будут определяться той стадией военных действий, во время которой его заключат.
Также Лавров назвал «иллюзией» желание Запада измотать ВС России на Украине. При этом глава МИД России отметил, что «здравые люди все понимают». Однако есть и такие, кто считает: «а вдруг у Зеленского получится нанести какой-то непоправимый ущерб русским и победить их на поле боя, когда русские должны будут просить пощады и соглашаться на гораздо менее выгодные условия, чем они рассчитывали».
«Еще раз подчеркну: у нас ощущение, что Запад хочет, чтобы Украина продолжала воевать, продолжала, как им кажется, изнашивать, изматывать российскую армию и российский военно-промышленный комплекс – это иллюзия», – добавил Лавров.
Отметим, президент Владимир Путин назвал странной позицию дипломатов Евросоюза и США, открыто желающих урегулирования на Украине путем победы Киева на поле боя. В телефонном разговоре с председателем Евросовета Шарлем Мишелем Путин назвал безответственными призывы представителей ЕС к военному решению ситуации на Украине.
Напомним, 11 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
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В Грузии напомнили о транзите Украиной российского газа
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Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил о законности осуществления торговых операций между Грузией и Россией на фоне украинского кризиса и напомнил, что торговые отношения с Москвой поддерживаются самим Киевом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Грузия сохраняет торговые отношения с Россией, то есть импортируется и экспортируется продукция. В этом нет ничего противозаконного или беспринципного, мы заявляли эту свою позицию», – сказал он журналистам.
«Напомню, что и Украина сохраняет торговые отношения с Россией, в частности, Украина получает газ из России. В том числе для собственного потребления, а потом этот газ транзитом идет в страны ЕС», – отметил глава правящей партии Грузии.
Таким образом, сказал Ираклий Кобахидзе, «в торговые отношения с Россией включена и Украина».
Грузия последовательно поддерживает Украину на всех политических платформах и отправила сотни тонн гуманитарной помощи. Украинские беженцы безвозмездно принимаются правительством Грузии. Грузинские банки не нарушают санкций. Однако отказ Грузии присоединиться к экономическим санкциям против России вызвал недовольство Украины, отозвавшей посла из Тбилиси.
После войны 2008 года Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией, сохранив экономические и гуманитарные.
Лавров: Без права вето в Совбезе ООН пойдет вразнос
Организация Объединенных Наций нуждается в праве вето, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя предстоящее голосование по проекту резолюции Лихтенштейна о праве вето.
«Право вето никуда не денется, я могу это ответственно подтвердить. Право вето – это одна из несущих опор ООН, без него организация пойдет вразнос», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Он отметил, что сама резолюция, что уже было оговорено, не имеет отношения, и не будет влиять каким-либо образом на переговоры по реформе Совбеза ООН.
Также Лавров во вторник отмечал, что российская сторона заинтересована взаимодействием с ООН при оказании помощи гражданскому населению Украины.
ВКС России за ночь уничтожили более 500 военнослужащих ВСУ
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Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили четыре украинских военных объекта, в том числе два склада боеприпасов, а также 500 человек личного состава ВСУ и более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс», заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что «в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены четыре военных объекта Украины, в том числе два района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада боеприпасов в районах Курулька и Новая Дмитровка Харьковской области», говорится в Telegram-канале Минобороны.
Также средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Новый Мир, Очеретино Мирное, Донецк, Новолюбовка, Балаклея, Казачья Лопань и две ракеты «Точка-У».
Кроме того, в районах Веселое и Пришиб уничтожены две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Оса АКМ», а также в районах населенных пунктов Новоселовка и Славянск два склада с боеприпасами.
Также в районе населенного пункта Барвенково уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300, пусковая установка тактических ракет «Точка-У» и станция радиоэлектронной борьбы.
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 87 военных объектов Украины. Уничтожены около 500 человек личного состава противника, 59 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей, а также в районе населенного пункта Рубцы (ДНР) более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс».
Ракетными войсками и артиллерией в течение суток выполнены 1 тыс. 299 огневых задач. Поражены: 37 пунктов управления, 114 опорных пунктов украинских войск, 983 района сосредоточения живой силы и военной техники, 139 позиций украинской артиллерии и 21 склад боеприпасов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 583 беспилотных летательных аппарата, 269 зенитных ракетных комплексов, 2 тыс. 576 танков и других боевых бронированных машин, 287 установок реактивных систем залпового огня, 1 тыс. 111 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 тыс. 392 единицы специальной военной автомобильной техники.
До этого в ЛНР сообщили об отражении атак ВСУ в Новотошковском.
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В Госдуме призвали игнорировать вернувшихся из-за границы «звезд» шоу-бизнеса
Представители российского шоу-бизнеса, уехавшие за границу после начала спецоперации на Украине, начинают возвращаться на Родину, но русскими их назвать теперь нельзя, заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«С самого начала специальной военной операции на Украине мы наблюдаем, как многие звезды российского шоу-бизнеса поехали за рубеж каяться в том, что они россияне. Русскими их назвать никак нельзя. Здесь стоит вспомнить высказывание Дмитрия Пескова: «Настоящему русскому не стыдно, что он русский – а если ему стыдно, то он не русский и не с нами», – написал он на своей странице «ВКонтакте».
Водолацкий заявил, что звезды ищут оправдания, ссылаясь на запланированный отпуск, кто-то говорит о страхе за свою жизнь. «На самом деле все сводится к простой истине: только преступная трусость и страх перед понижением уровня жизни гонят российскую богему прочь из России. (…) Можно ли говорить о наличии в их душе хотя бы капли патриотизма и любви к Родине? Очевидно, что нет. У этого явления есть название – предательство», – заявил депутат.
«Однако сейчас заметна тенденция к возвращению представителей шоу-бизнеса на Родину. Совсем немного времени им потребовалось на то, чтобы понять – на Западе они не востребованы. С одной стороны, это говорит об отсутствии выдающихся талантов у так называемой творческой элиты России. А с другой – это лишний раз подтверждает их беспринципность и, в некотором роде, лживость», – продолжил парламентарий.
При этом Водолацкий считает, что и в России эти звезды не очень-то нужны. «Недавние поклонники отвернулись от предателей, о чем как минимум свидетельствуют комментарии в их социальных сетях. Обеднела ли Россия в культурном плане? Считаю, что наоборот. Произошла нравственная очистка нашего общества. Маски сброшены, и люди увидели истинные лица своих кумиров. Лидеры мнений, пропагандирующие западные ценности и бездуховность, потеряли значительную часть своей аудитории», – написал он.
Депутат считает, что таких знаменитостей нужно просто игнорировать: не ходить на концерты, не звать на телепередачи.
«Эмигрировавшие звезды сделали выбор против России, который теперь приведет к осознанию ими собственной никчемности», – заключил Водолацкий.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на фоне спецоперации России на Украине проявляются предатели, которые покидают страну. Так идет «самоочищение» России.
Патрушев предсказал распад Украины на несколько государств
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Итогом политики Запада и подконтрольного ему режима Киева может стать распад Украины на несколько государств, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«В попытке подавления России американцы, используя своих ставленников в Киеве, решили создать антипод нашей страны, цинично выбрав для этого Украину, пытаясь разделить по сути единый народ. Не найдя никакой позитивной основы для того, чтобы привлечь украинцев на свою сторону, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому», – сказал он в интервью «Российской газете».
По словам Патрушева, история учит тому, что ненависть никогда не сможет стать надежным фактором народного единства.
«Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов. Поэтому итогом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств», – заявил секретарь Совбеза.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Запад так боится военного поражения Украины.
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Появились сведения о новой маскировке российских танков на Украине
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Вооруженные силы России в рамках специальной военной операции на Украине применяют новый вид маскировки, который снижает заметность боевых машин в инфракрасном и радиолокационном диапазоне, сообщил информированный источник.
«<...> Маскировка представляет собой синтетический материал, который надевается сверху на технику в виде чехлов или покрытий. Материал снижает уровень теплового излучения, например, танка в несколько раз, так что он практически сливается с фоновой поверхностью. В радиолокационном диапазоне существенно сокращается дальность обнаружения техники», – сообщил источник РИА «Новости».
Он пояснил, что в первую очередь эта маскировка предназначена для снижения заметности техники вражескими БПЛА и самолетами-разведчиками.
По словам источника, покрытие также может раскрашиваться в камуфлирующие цвета, снижая заметность военной техники в видимом оптическом диапазоне.
«В рамках спецоперации различные виды такой маскировки применяются на оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер», а также на новейших танках Т-90М «Прорыв», – уточнил источник.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Командир российского танка рассказал о сражении с украинским экипажем
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Российский танк в ходе дуэли смог уничтожить украинский танк с первого выстрела, рассказал в опубликованном Минобороны видео командир российского Т-72Б.
В ролике ведомства показано, как ведут огонь по украинским позициям российские танки и БМП-3, сообщает РИА «Новости».
«Перед взводом стояла огневая задача – поразить огневые точки противника, в ходе чего выдвинулись взводом. Поначалу противник пытался ответить. Видел, как выезжал танк с огневой позиции, из засады. После чего выстрел произвел в нас, но выстрел прошел выше башни. После чего выстрелили в ответ, и танка больше не наблюдал», – рассказал командир.
Как отметили в Минобороны, российскими военнослужащими оказывается постоянное огневое воздействие на противника, что приводит к уничтожению огневых точек и его живой силы.
«Огневые точки укрепрайона подавляются пушечно-артиллерийским огнем, что обеспечивает продвижение подразделений мотострелков. В ходе боя выявленные огневые точки украинских националистов были уничтожены огнем танков Т-72Б и БМП-3», – сказали в ведомстве.
Ранее авиация ВКС России за день уничтожила 82 военных объекта ВСУ.
В Минобороны пообещали пропорциональный ответ в случае ударов западным оружием по РФ
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Вооруженные силы России круглосуточно готовы к нанесению ответных ударов высокоточным оружием по центрам принятия решений в Киеве, сообщили в Минобороны России.
«Хотим подчеркнуть, что прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведут к нашему пропорциональному ответу. Как мы предупреждали, российские вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве», – цитирует заявление ведомства РИА «Новости».
В Минобороны добавили, что «находящиеся в украинских центрах принятия решений в Киеве советники из числа подданных одной из западных стран, «не обязательно будут проблемой» при принятии Россией решений на ответные действия».
Так в министерстве отреагировали на заявление замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи.
Напомним, Хиппи заявил, что Лондон поддерживает украинские войска, которые наносят удары по территории России, а использование ВСУ оружия, поставляемого британцами, «не обязательно является проблемой».
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В Приднестровье взорваны мегаваттные антенны радиоцентра «Маяк»
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В Приднестровье неизвестные взорвали региональный радиоцентр в поселке Маяк Григориопольского района, ретранслировавший российские радиопрограммы, сообщает местное МВД.
В ведомстве сообщили, что из строя были выведены «две самые мощные антенны: одна мегаваттная, вторая – полумегаваттная», передает ТАСС.
«Обе ретранслировали радио России. Никто из сотрудников Приднестровского радиоцентра и местных жителей не пострадал», – добавили в ведомстве.
Были слышны два взрыва – в 6.40, второй в 7.05. К месту происшествия были направлены правоохранители и аварийные службы, территория оцеплена, сообщает МВД Приднестровья в Telegram.
Никто из сотрудников и местных жителей не пострадал.
Радиоцентр в поселке Маяк был построен в конце 60-х годов. Гигантская мегаваттная антенна высотой около 100 метров способна передавать короткие волны на любое расстояние. Основные заказчики – Российская телевизионная и радиовещательная сеть и Трансмировое радио.
Ранее в Приднестровье заподозрили спецслужбы Украины в обстреле Министерства госбезопасности.
Напомним, вечером в понедельник в здании Министерства государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе прогремели взрывы.
Сообщалось, что здание было обстреляно из гранатометов.
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Стало известно об ударе натовскими минами по аэродрому в Приднестровье
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Источники в Тирасполе сообщают, что удар по военному аэродрому в Приднестровье был нанесен минами калибра 60 мм – это штатный боеприпас НАТО.
Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.
Мины были сброшены ночью, вероятнее всего, с дронов. Известно о четырех-пяти взрывах. Ранее такие боеприпасы не раз находили на территориях Донбасса, оставленных украинскими силами.
Указывается также, что о возможных провокациях в Приднестровье сообщалось еще порядка четырех месяцев назад. Кроме того, Украиной у границ Приднестровья развивается «серьезная база по беспилотной авиации».
Напомним, во вторник утром в Приднестровье были взорваны мегаваттные антенны радиоцентра «Маяк». Вечером в понедельник в здании Министерства государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе прогремели взрывы. Сообщалось, что здание было обстреляно из гранатометов.
В Приднестровье заподозрили спецслужбы Украины в обстреле Министерства госбезопасности.
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Боевики на «Азовстали» захотели эвакуации в Турцию
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Украинские силовики, заблокированные на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, в последнее время стали просить об эвакуации в Турцию, а не на подконтрольную Киеву территорию, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Выходят и на наших военных, и на российских, пытаются торговаться, как им лучше сдаться. Требуют или просят – непонятно, как правильно. Киеву они не особо доверяют. У них в последних просьбах идет эвакуация не в Киев, не на часть, подконтрольную Украине, а они хотят в Турцию. Один из вариантов. Там они хотят разоружиться. Предлагают: «Мы с оружием выйдем, доплывем до Турции, а там разоружимся». Вот то, что звучит», – передает ТАСС слова руководителя ДНР в эфире канала «Соловьев Live».
По его словам, участники полка «Азов» являются военными преступниками, их ждет трибунал. «Если мы говорим об «Азове» – это военные преступники, их ждет или долгий срок в тюрьме, или трибунал и соответствующее решение. По-другому быть просто не может», – сказал он.
Пушилин добавил, что много общался с жителями Мариуполя, которые рассказывали, чего натерпелись от украинских националистов.
Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что Анкара в ближайшие дни собирается провести эвакуацию граждан с Украины морским путем, а также оказать поддержку с моря для эвакуации раненых граждан Турции и других стран из Мариуполя.
В Минобороны России в ответ на просьбу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обещали посодействовать в эвакуации иностранных граждан из Мариуполя.
Напомним, начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что Россия надеется, что Турция окажет влияние на командиров оставшихся в Мариуполе украинских вооруженных формирований с целью гарантированного обеспечения «режима тишины» для вывода мирных жителей и иностранных граждан.
Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Делимханову
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Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, присвоить звания Героя Российской Федерации Делимханову Адаму Султановичу», – говорится в документе.
Делимханову 52 года, он является советником главы Чечни Рамзана Кадырова, с 2007 года – депутат Государственной думы. С марта принимает участие в спецоперации ВС России на Украине, руководил подразделениями бойцов из Чеченской Республики в ходе освобождения Мариуполя.
Делимханов был награжден тремя орденами Мужества, а также орденом Ахмата Кадырова, высшей наградой Чеченской Республики. Имеет благодарность правительства России (2019), сообщает ТАСС.
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