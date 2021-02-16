Почему Израиль постоянно обстреливает ракетами Сирию?

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16 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 19:11  |  vz.ru
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Нефть преподнесла бюджету России внезапный подарок

Нефть покорила докоронавирусную вершину Максим Богодвид/РИА «Новости»
На рынке нефти на наших глазах происходят значительные изменения. Стоимость главного в мире энергоносителя неожиданно для большинства аналитиков восстановилась до уровня начала пандемии коронавируса – 63 доллара за баррель. Каким образом возник этот эффект и как долго продлится столь приятная для российского бюджета тенденция? Подробности...
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Захар Прилепин: Надо выглядеть убедительно, чтобы нас не стаскивали с фонарей

Захар Прилепин говорит, что готов работать в Госдуме, но мечтает вернуться воевать в Донбасс Александр Щербак/ТАСС
«Никакая уличная революция ни в Киеве, ни где-то еще не победила бы, если бы им не способствовали явно или скрыто в государственных структурах. Бездействие правоохранителей породит действие нашей гвардии», – заявил лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин в интервью газете ВЗГЛЯД, говоря о методах политической борьбы и планах на выборы. Подробности...
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Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
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«Супер Марио» остановил «друзей Путина»

Новому премьеру Италии 73 года, и его не случайно называют Супер Марио IPA/Sipa USA/Reuters
Владимир Путин поздравил нового председателя Совета министров Италии Марио Драги с утверждением на этот пост. Драги личность почти легендарная. В прошлом он возглавлял главный банк ЕС и был признан спасителем еврозоны. Теперь стал человеком, предотвратившим приход к власти тех, кого называют «друзьями Путина». Но это не должно стать поводом для расстройства ни для «друзей Путина», ни для России.  Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Лавров пообещал жесткие действия, ибо достали

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Западные страны регулярно накладывают ритуальные санкции на лидеров стран третьего мира – но Россия не является страной третьего мира. У нее есть гордость, достоинство, суверенитет – а также возможности все это защищать. Подробности...
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Война в Афганистане не была проиграна, но была оболгана

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Андрей Медведев, Политический обозреватель
Афганцы не будут тебе, русскому, вспоминать войну. В Пули Чархи тебе расскажут, что советские медики лечили тут людей. Что тоннель на Саланге строили советские инженеры. Подробности...
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Родину продавать невыгодно

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Здравый смысл побуждает признать, что готовность сотрудничать с иностранными державами против своей – признак людей, с которыми не стоит иметь дела. Как по моральным соображениям, так и по чисто прагматическим. Подробности...
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    Почему Израиль постоянно обстреливает ракетами Сирию?

    		    16 февраля 2021, 18:52
    Фото: Ammar Safarjalani/imago/Xinhua/ТАСС
    Текст: Виктор Сокирко

    Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Последний из них произошел 15 февраля. Впрочем, из 16 выпущенных ракет 13 были успешно перехвачены и сбиты сирийскими средствами ПВО, остальные поразили ряд объектов. В чем смысл этих атак и насколько велика их эффективность?

    Если коротко, Израиль имеет несколько целей подобных атак, среди которых – проиранские вооруженные формирования «Хезболлы» на сирийской территории, а еще места хранения и производства баллистических ракет и высокоточных модулей наведения к ним, а также объекты ПВО Сирии. Все это Израиль воспринимает как крупную военную угрозу.

    Начнем с нескольких ключевых позиций. Во-первых, Сирия и Израиль с 1948 года находятся в состоянии войны и трижды сражались друг с другом. Сейчас между странами некое перемирие, которое проходит в режиме обстрелов (со стороны Израиля в большей степени).

    Сообщалось, что в конце 2020 года стороны провели переговоры на авиабазе Хмеймим по заключению мирного соглашения – под эгидой России. Судя по всему, конечное решение принято не было. Во-вторых, еще в сентябре прошлого года высокопоставленные представители ливанской власти заявили о скором выводе сил «Хезболлы» из Сирии. И можно предположить, что ушли далеко не все. Третий, и достаточно важный нюанс – на территории САР находится российский военный контингент, который теоретически может попасть под налеты израильской авиации, что может серьезно ухудшить отношения Москвы и Тель-Авива.

    Для Израиля при всей очевидности противостояния с Сирией особой необходимости в нанесении ракетных ударов по Дамаску ни в военном, ни в политическом плане не существует. Главная цель Тель-Авива в Сирии – это Иран, главный враг Израиля, с которым нет общей границы. Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, в частности Fateh-110, которые обладают дальностью стрельбы в 300 км и способны с территории Сирии достичь таких израильских городов, как Тель-Авив и Иерусалим. Это главное опасение Израиля.

    Израиль тщательно отслеживает все переброски грузов из Ирана в Сирию, независимо от того, какое они имеют назначение – гуманитарное или военное. Последнее имеет приоритетное значение и служит поводом для возобновления обстрелов – в районе аэродромов или промышленных кварталов, где может идти доработка баллистических ракет.

    Поэтому практически каждый авиарейс рейс или наземный конвой из Ирана в Сирию сопровождается ракетной атакой Израиля. В Тель-Авиве читают, что Дамаск сам виноват, потому что дает возможность Ирану вести на своей территории приготовления к ракетным атакам на Израиль, поэтому вправе действовать на упреждение любыми доступными методами.

    «Де-юре Израиль и Сирия действительно находятся в состоянии войны, поэтому и нынешние обстрелы не являются чем-то необычным, – поясняет газете ВЗГЛЯД бывший военный советник в Сирии полковник Анатолий Матвейчук. – Дамаск создает эшелоны обороны, в том числе в системе ПВО и ПРО, что крайне напрягает Израиль, который боится в итоге потерять оккупированные у Сирии Голанские высоты. В пригородах сирийской столицы расположены практически все объекты по военному производству оружия, которое может угрожать Израилю. Это и баллистические ракеты, и системы ПВО. Израиль наносит превентивные удары, которые могут помешать созданию вооружений. Опять же здесь сосредоточены проиранские вооруженные формирования, учебные центры, боевики которых периодически атакуют через территорию Ливана и Голаны.

    Эффективность израильских атак весьма сомнительна. Большую роль в обороне от них играют средства ПВО Сирии, которые представлены старыми советскими зенитными ракетными комплексами и системами, а также современными российскими ЗРС С-300 и ЗРПК «Панцирь-С1». И любой взлетающий, скажем, из израильской Хайфы истребитель тут же засекается на экранах радаров. Когда он осуществляет пуск ракет с территории Ливана или Голанских высот, сирийские ПВО уже готовы к их уничтожению.

    Помогают сирийским военным и российские советники – не принимают решение на боевое применение, а могут только советовать. Сирийцы достаточно амбициозны и роль командования оставляют за собой, но в экстренных ситуациях обращаются именно к советникам, особенно, когда это касается применения С-300, возле пультов управления которых находятся российские специалисты».

    Поставки зенитных ракетных комплексов С-300 «Фаворит» в Сирию во многом изменили стратегию противовоздушной обороны Дамаска. При наличии таких систем вооружения в воздушное пространство Сирии не рискнет залететь ни один самолет, даже F-35. Но здесь есть вопрос – может ли сама Сирия стопроцентно воспользоваться этим «подарком» и полноценно контролировать воздушное пространство.

    Существенно усилили систему ПВО Сирии и ЗРПК «Панцирь-С1», которые, вероятно, участвовали в отражении последней ракетной атаки Израиля на Дамаск. Первый случай успешного применения этого зенитного ракетно-пушечного комплекса состоялся при отражении воздушной атаки на аэропорт Дювали в юго-восточной части Дамаска 20 января 2019 года. Тогда ни одна из ракет, выпущенных F-16 ВВС Израиля, не достигла цели. Все они были сбиты посредством российских комплексов, стоящих на вооружении сирийской армии.

    Упоминается сейчас и зенитный ракетный комплекс «Бук», который поставлялся в Сирию еще с советских времен, а в 2010–2013 годах его сменил более совершенный «Бук-М2Э» оснащенный ракетами «Гризли» (SA-17 Grizzly), способными поражать цели на высотах от 15 м до 25 км и на дальности до 45 км. Его репутация общепризнанна, и этот комплекс является лучшим в своем классе, так что можно не сомневаться, что свою лепту он внес и в этот раз.


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