В ЛНР заявили о готовых установить отношения с республикой странах

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25 апреля, понедельник | Последнее обновление — 16:04 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Кадыров заявил об освобождении города Рубежное
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Период, когда можно было заниматься многовекторностью по принципу «и нашим и вашим», закончился. Конечно, Казахстан может продолжать эту политику – но он не должен забывать, что важнейшими странами и партнерами для него являются не США, а Китай и Россия.
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На что пока способна Франция – это все еще сохранять в глазах России или Китая признаки большей способности договариваться и слушать оппонента, чем другие европейцы, вставшие под знамена политики США и Великобритании.
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В такие времена особенно важно помнить о самом главном, о том, благодаря чему Россия выстояла во всех смертельных испытаниях прошлого, о том, что позволило нашей стране и нашему народу раз за разом возрождаться после самых страшных катастроф.
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Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В ЛНР заявили о готовых установить отношения с республикой странах
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Порядка 10 государств проявляют интерес к развитию отношений с Луганской народной республикой (ЛНР) в различных форматах, включая установление дипломатических отношений, заявил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.
«Работа в этом направлении идет достаточно успешно, диалог идет в различных форматах и на различных площадках, рассматриваются различные варианты взаимоотношений, от установления торговых связей, экономического сотрудничества и до вопросов признания и установления полноценных дипломатических отношений. Таких стран порядка десяти, но называть их пока не буду», – цитирует его ТАСС.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Российские войска пересекли границу между Харьковской и Донецкой областями
Российские войска пересекли границу между Харьковской и Донецкой областями, как сообщает военкор Александр Коц, группировка с тактическим обозначением «О» уже занимает первые населенные пункты в северной части ДНР.
«Войска ЦВО взяли под контроль город Лозовое в бывшей Донецкой области и продолжают бои, продвигаясь в сторону Лимана и Ямполя», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет заявил, что войска Луганской народной республики вышли на границу Харьковской области и освободили дорогу на Харьков для доставки гуманитарной помощи в освобожденные районы региона.
Ходаковский оценил призывы украинских морпехов с «Азовстали» к миру
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«Очевидно, что состояние «азовцев» совсем плачевное. В последнее время они почти не применяют артиллерию. Сделать из них «киборгов» уже не получится», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Ранее командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына призвал решить проблему «Азовстали» политическим путем, потому что «любой мир лучше войны».
«По нашим подсчетам, противник ежедневно теряет до 50 человек. С боеприпасами у них тоже плохо. Это видно из того, как вяло они реагируют на наши действия. Артиллерию «азовцы» уже почти не используют и все чаще прибегают к стрелковому оружию, пулеметам и гранатометам», – рассказал командир батальона «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский.
По его словам, два дня назад противник «отработал в сторону жилой зоны». «Но это был не целенаправленный удар, а словно попытка обозначить, что они еще живы», – говорит собеседник. Ходаковский также уверен, что у противника есть четкая установка «бороться до конца».
«Зеленский не зря заявляет о том, что намерен проводить переговоры по «Азовстали», предлагает обменивать «азовцев» на российских военнопленных. До того момента, пока «азовцы» не уверятся в том, что это бесполезно, сопротивление будет продолжаться», – подчеркнул собеседник.
Кроме того, в вопросе полного взятия под контроль «Азовстали» есть серьезная сложность, замечает Ходаковский. «Противник научился использовать коллекторы в качестве подземных переходов от здания к зданию. И там они создают некие опорные места», – рассказал он. Собеседник также отметил, что «пропитание у противника есть». «Они периодически перемещаются по территории завода, таскают в своих рюкзаках пачки сухих круп и готовят их, что называется, на коленке», – пояснил Ходаковский.
При этом ситуацию с Мариуполем и «Азовом» (батальон признан экстремистской организацией и запрещен на территории России – прим. ВЗГЛЯД) еще припомнят президенту Владимиру Зеленскому, уверен собеседник. «Скоро Зеленскому это вменят как предательство. Его будут обвинять в том, что он не предпринял никаких действий для деблокирования Мариуполя. И в результате такой нерешительности произошла сакральная жертва «азовцев». «Киборгов» из них уже не сделать – они стали жертвами», – подчеркнул Ходаковский
Командир батальона «Восток» также обратил внимание на то, что наиболее простым способом для «азовцев» будет сдаться в плен. «Мы понимаем, что сейчас в России идет формирование юридической базы, на основании которой их будут судить в зависимости от степени участия в преступлениях. Так что выход «Азова» с завода не означает для них поголовное пожизненное заключение. Хотя в отношении командиров наверняка будут применяться более жесткие меры», – заключил Ходаковский.
Накануне командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына в интервью депутату Верховной рады Алексею Гончаренко сообщил о критической для нацбатальона и ВСУ обстановке на «Азовстали» в Мариуполе.
«Мы несем потери. Ситуация критическая. Все очень сложно. У нас очень много раненых парней. Мы теряем погибшими. У нас сложно с вооружением, боеприпасами, продовольствием и медикаментами. Все очень сложно. Ситуация резко ухудшается», – заявил комбриг морпехов ВСУ в видео, опубликованном в Telegram-канале Гончаренко.
Он также заявил, что на территории завода находятся «сотни гражданских», а также признал, что переломить ситуацию военным путем уже не получится, и призвал к политическому разрешению ситуации. «Думаю, мы заслужили уважение людей, которые считают, что любой мир лучше войны», – добавил Волына.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что засевшим на «Азовстали» украинским националистам «осталось недолго». В прошлую пятницу в ДНР сообщили об отказе запертых на «Азовстали» боевиков сдаваться. В МИД РФ обвинили Киев в стремлении оставить на «Азовстали» как можно больше людей в качестве живого щита. Ранее президент России Владимир Путин гарантировал жизнь сдавшимся на «Азовстали» украинским силовикам.
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Российские военные уничтожили укрепрайон украинских националистов
Российские военнослужащие обнаружили и уничтожили в одном из освобожденных населенных пунктов Херсонской области укрепленный район украинских националистов, оборудованный прямо в школе рядом с жилыми домами, сообщает Минобороны.
«В одном из освобожденных населенных пунктов Херсонской области российскими военнослужащими был обнаружен и уничтожен укрепленный район, который занимали украинские националистические подразделения. В качестве опорного пункта националисты использовали кирпичное здание местной средней школы, находившееся в непосредственной близости от жилых домов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
После изучения территории в школе нашли миномет и сотни выстрелов к нему, несколько тысяч патронов различного калибра, гранатометы, переносные зенитные ракетные комплексы и противотанковые установки NLAW.
При этом в подвале школы были оборудованы места для отдыха, приготовления пищи и медпункт, а также организовано место для изготовления самодельных взрывных устройств.
После этого здание проверили на наличие взрывоопасных предметов, все найденные боеприпасы и трофейное вооружение вывезли для передачи подразделениям народной милиции Донецкой и Луганской Народных Республик. Самодельные гранаты и другие взрывоопасные предметы с поражающими элементами из саморезов и гвоздей, изготовленные националистами, обследовали военные инженеры, после чего их вывезли и уничтожили.
Накануне Минобороны распространило видео из оставленного украинскими военными укрепленного района с оставленным там вооружением и телами погибших украинских военных.
Отступая, националисты бросили на позициях боевую технику, стрелковое вооружение, противотанковые комплексы, гранатометы и большое количество боеприпасов, а также бросили более 20 тел погибших военнослужащих ВСУ.
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Украинский Су-25 сбит средствами ПВО России в Харьковской области
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Средства ПВО России сбили в Харьковской области украинский самолет Су-25, также в районе Чернобаевки расчет «Панцирь-С» сбил в воздухе две тактические ракеты «Точка-У», заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Новая Дмитровка Харьковской области сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины. В районе Сернобаевка расчетами зенитных ракетных-пушечных комплексов «Панцирь-С» сбиты в воздухе две тактические ракеты «Точка-У» и три снаряда реактивной системы залпового огня», – уточняются слова генерала в Telegram-канале ведомства.
Конашенков добавил, что в течение ночи уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2» над населенным пунктом Новая Заря Николаевской области.
Ранее стало известно, что российские военные взяли под контроль арсенал украинских военных в Харьковской области, в нем обнаружили тысячи тонн боеприпасов.
До этого российские силовики в ходе рейда по выявлению украинских диверсантов в селе Казачьи Лагеря Херсонской области обнаружили схрон с оружием, включая гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова.
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Российские военные нашли доказательства планов Украины по распылению химикатов
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Российские войска обнаружили 9 марта на территории Херсонской области три беспилотника, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
«9 марта на территории Херсонской области разведывательными подразделениями российских войск обнаружены три беспилотных летательных аппарата, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом Кириллов отметил, что ранее Украиной был направлен запрос компании-производителю о возможности оснащения беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» навесным аэрозольным оборудованием.
Он добавил, что Минобороны располагает данными, согласно которым в январе 2022 года Украиной через посреднические организации было закуплено более 50 устройств, которые могут быть использованы для применения биологических рецептур и токсичных химикатов.
По его словам, с учетом блокировки Соединенными Штатами любых международных инициатив по верификации Конвенции о запрещении биологического (токсинного) оружия создаются предпосылки к нарушению международных договоренностей о нераспространении биологического оружия.
Кириллов отметил, насколько высока вероятность инсценировки США на Украине применения химического оружия. «Высокая вероятность инсценировки применения химического оружия подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ. Только в 2022 году по запросу Минздрава Украины из США было доставлено более 220 тыс. ампул с атропином», – отметил он.
По мнению Кириллова, киевский режим с подачи США способен в ближайшее время реализовать сценарии, которые приведут к гибели десятков тысяч граждан Украины, а также вызовут экологическую и гуманитарную катастрофу, лишь бы дискредитировать спецоперацию российских войск.
При этом он рассказал, что механизм расследования фактов якобы применения биологического оружия Россией в ходе спецоперации на Украине будет задействован с санкции генсекретаря ООН. «В районах боевых действий, в которые представители стран НАТО не будут допущены, планируется привлекать представителей Международного комитета Красного Креста, обеспеченных средствами защиты и индикации», – заключил Кириллов.
В субботу утром в Минобороны рассказали о сброшенной Украиной на российские войска емкости с ампулами. Сообщается, что одним из сценариев провокаций, которые планирует Запад, может стать применение оружия массового уничтожения в городах Славянск и Краматорск.
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Минобороны показало удары Ка-52 по военной технике ВСУ
Экипаж российских ударных вертолетов Ка-52 нанес удары по военной технике украинских войск, уничтожив танк, боевую машину пехоты и опорный пункт, сообщили в Минобороны.
«Летчики армейской авиации в ходе выполнения боевой задачи действовали парами и нанесли удары ракетным вооружением по обнаруженной бронированной технике и замаскированным позициям ВСУ. В результате ударов вертолетов были уничтожены танк, боевая машина пехоты и укреплённый опорный пункт ВСУ», – сообщается на официальном Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
Накануне стало известно, что ракетные войска Сухопутных войск России в течение дня поразили девять украинских целей, среди из них вертолет Ми-8 и зенитный ракетный комплекс «Бук-М1».
Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, ВС России с начала проведения специальной военной операции уничтожили 140 самолетов, 107 вертолетов, 523 беспилотных летательных аппарата, 258 зенитных ракетных комплексов, 2458 танков и других боевых бронированных машин, 272 установки реактивных систем залпового огня, 1069 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2305 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Пасху встретили в самом большом храме Мариуполя
Праздник Воскресения Христова отмечают в главном православном храме Мариуполя – храме Покрова Божией Матери, сообщают информационные агентства.
Храм Покрова Божией Матери – самый большой православный храм Мариуполя. Сейчас в нем «волонтеры собирают для сбора и раздачи местным жителям гуманитарной помощи», рассказала участница добровольного отряда, доставляющего гуманитарную помощь жителям Мариуполя.
Мэр города Константин Иващенко сообщал, что пасхальные богослужения пройдут «в четырех церквях Мариуполя» – «на левом и правом берегу». По его словам, богослужения в праздничный день проведут местные православные священники Московского патриархата, передает ТАСС.
Напомним, жители освобожденного от националистов Мариуполя начали возвращаться к повседневной жизни. Сообщалось, что в одной из школ возобновили занятия.
Кадыров заявил об освобождении города Рубежное
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Город Рубежное в Луганской народной республике полностью освобожден от украинских националистов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Мой брат, ответственный за Луганское направление, помощник главы ЧР Апты Алаудинов сообщает о полном освобождении города Рубежное от украинских националистов», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Спецподразделения группы «Ахмат» вместе с разведчиками 2-го армейского корпуса ЛНР напали на последние позиции украинских боевиков в Рубежном, в результате чего противник понес «огромные потери».
«Последняя группа бандеровцев бросила свои укрепленные позиции и спешно покинула линию боевых действий. Сейчас подразделения российской армии и ЛНР зачищают подвальные и жилые помещения зданий города Рубежное, добивая остатки бандеровцев», – добавил Кадыров.
Глава Чечни поздравил жителей города с освобождением от украинских националистов.
Ранее Минобороны России сообщало, что город Кременная в ЛНР взят под полный контроль, националисты ранее превратили его в укрепрайон. При взятии города удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов.
Кременная – стратегически важный город в зоне боевых действий в Донбассе. Контроль над Кременной позволил зайти в город Рубежное.
Российские фильмы о событиях в Донбассе запретили показывать в Киргизии
Киргизское государственное учреждение «Киргизлента» запретило показ трех российских фильмов «Донбасс. Окраина», «Ополченочка» и «Солнцепек» в рамках кинофестиваля «Время правды», сообщил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики республики Азамат Жаманкулов.
«В связи с нынешней международной ситуацией, а также учитывая позицию нейтралитета Кыргызской Республики, государственное учреждение «Кыргызтасмасы» («Киргизлента» – прим.ВЗГЛЯД) отзывает ранее выданные прокатные удостоверения и налагает запрет на показ фильмов на территории Кыргызской Республики», – цитирует РИА «Новости» Жаманкулова.
За разрешением на показ трех художественных фильмов о событиях в Донбассе «Донбасс. Окраина», «Ополченочка» и «Солнцепек» обратилось общественное объединение «Русский культурный центр «Гармония».
Ранее в Минкульте заявили об исключении из зарубежных фестивалей российских фильмов.
Также на Каннском кинофестивале отказались принимать делегации из России.
Мэр Мариуполя: В городе налаживается мирная жизнь
Власти Мариуполя заявили, что в городе никаких боевых действий не ведется, постепенно налаживается мирная жизнь.
«Никаких боевых действий в городе уже не ведется. Население может приступить к благоустройству дворов, могут менять обстрелянные окна. Мирная жизнь постепенно налаживается», – сообщил ТАСС мэр города Константин Иващенко.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 6 апреля назначил руководителем администрации Мариуполя Константина Иващенко – бывшего депутата Мариупольского горсовета от украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и генерального директора завода «Азовмаш».
В четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы РФ и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание валифицированной медицинской помощи.
В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь взят «окончательно и бесповоротно», город зачищен от националистов, бандеровцев, шайтанов. На телевышке в освобожденном Мариуполе подняли флаг Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, в четверг силы ДНР эвакуировали из Мариуполя в Безыменное еще 209 человек.
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В Крыму заявили о невозможности сохранения Украины в современных границах
Украина в современных границах уже не сохранится, часть ее территорий безвозвратно утеряны, выразил мнение крымский политолог, председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.
«Современной Украины в ее нынешнем виде уже не будет. Она будет другой, и ее территориальные границы будут другими. Я убежден, что часть ее территорий войдет в состав Российской Федерации. Это прежде всего территории современной Херсонской и приазовской части Запорожской области. Это зона жизненного интереса Крыма как составной части Российской Федерации. Поэтому мы не имеем права потерять эти земли. Они должны войти в состав России», – передает РИА «Новости» его слова.
По мнению Форманчука, в состав России войдут Донецкая и Луганская народные республики, а также Николаевская и Одесская области Украины. «Окончательно станет все ясно после завершения военной фазы специальной операции», – подчеркнул он.
Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что за вхождение в состав Российской Федерации могут высказаться не менее двух третей жителей юга Украины, так как, по его словам, жители юга страны всегда «ментально тяготели» к России, а решение о включении регионов в состав Украины было принято после революции правительством СССР.
Также сенатор в пятницу заявлял, что идею о воссоздании Таврической губернии с включением Херсонской области, части Николаевской области и части Запорожья можно поддержать.
В апреле депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил воссоздать Таврическую губернию в ее исторических границах.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Жители Кременной рассказали, как ждали военных ЛНР и России
Жители освобожденного города Кременная рассказали, как сильно ждали военнослужащих Луганской народной республики и Российской Федерации и встретили их с выдохом «наши приехали, неужели мы уже дома».
«Ребята, когда подъехали на танках, я сразу увидел, это наши, говорю, приехали... Я вчера поехал посмотреть, что к чему, с ребятами посидел возле ресторана разбомбленного, пообщался с ними, поговорил. Назад иду, ко мне парнишка вышел и две банки тушенки дал... Наши приехали. Неужели мы уже дома будем жить, а не с этими», – передает РИА «Новости» слова местного жителя Андрея.
Как пояснил житель города, украинских силовиков в городе местные жители боялись, так как они «творили, что хотели», в том числе «грабили людей».
Так, местная жительница Ольга рассказала, что, отходя, украинские силовики обстреливали дома мирных жителей. «Мы вчера шли с дочкой домой, над нами ракету сбили ваши, Слава Богу! Над головой просвистела. Все рады были (когда зашли силы ЛНР и РФ). У меня молитва есть, я молилась, чтоб быстрее пришли», – добавила она.
Ранее в Минобороны сообщили, что силами ВС России и Народной милиции ЛНР взят под полный контроль город Кременная, который националисты превратили в укрепрайон, удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов.
Кременная – стратегически важный город в зоне боевых действий в Донбассе. Контроль над Кременной позволит зайти в город Рубежное, за который еще идут бои, с тыловых позиций противника.
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В ЛНР нашли доказательства шпионажа миссии ОБСЕ на Украину
В Луганске обнаружены документы, которые подтверждают взаимодействие сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ с представителями минобороны Украины, сообщили в министерстве госбезопасности (МГБ) ЛНР.
В луганском офисе миссии был найден список объектов инфраструктуры Луганской Народной Республики с их точными координатами, «возможно подлежащих огневому поражению», передает ФАН.
По информации МГБ, сведения собирал глава северодонецкой группы ОБСЕ Ярослав Курак по поручению заместителя руководителя луганской команды по вопросам соблюдения прав человека Пилар Кастро Мото.
Ранее в ДНР было возбуждено уголовное дело против шпионивших в пользу Украины сотрудников ОБСЕ, они передавали украинской стороне составляющие государственную тайну сведения.
До этого 10 апреля ДНР признала деятельность СММ ОБСЕ в республике неправомерной. В ДНР заявили о необходимости до 30 апреля свернуть миссию ОБСЕ в республике.
Кроме того, 13 апреля глава Луганской народной республики Леонид Пасечник запретил с 30 апреля деятельность СММ ОБСЕ на территории ЛНР, заявив, что за годы конфликта в Донбассе миссия ОБСЕ не способствовала его мирному урегулированию.
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Украинские войска утром обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли утром Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«В 8.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 мм», – говорится в сообщении Telegram-канала СЦКК.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В Уфе прошел музыкально-патриотический марафон «ZaРоссию»
В Уфе состоялся музыкально-патриотический марафон «ZaРоссию», эстафету которого передали Новокузнецку и Магнитогорску. В рамках события выступили местные исполнители и власти Башкирии.
Музыкальная программа началась с выступления местных исполнителей Карины Низамовой и этно-коллектива Zainetdin, сообщается на новостном портале Уфы Gorobzor.
«Я поддерживаю нашу страну, поддерживаю солдат, которые сейчас там воюют. Я знаю, о чем я говорю, потому что самый мой близкий человек сейчас находится там. Конечно, все мы хотим мира, дай бог, чтобы поскорее он был, и стороны договорились. А песни я буду петь только хорошие, надеюсь, они как-то помогут тем, кто сейчас борется за мир во всем мире», – рассказала Низамова.
Как отметил мультиинструменталист Загир Зайнетдинов, в Уфе прошел прекрасный концерт, в котором он с удовольствием принял участие. По словам музыканта, во всех его композициях есть такие слова, как республика, страна, родная земля.
«Мне кажется, каждый человек, просыпаясь утром, борется сам с собой. Только его выбор, на какой путь ему вставать. И я каждое утро просыпаюсь, думая, что неважно, что происходит. Если быть на позитиве, думать о хорошем, то будет происходить только хорошее», – сказал музыкант.
Также уфимцев порадовало выступление российской поэтессы, члена союза писателей Москвы Марии Ватутиной. Она прочитала свои проникновенные стихи, которые отозвались у всех зрителей.
Кроме того, на сцене выступил и глава Башкирии Радий Хабиров. «Я хотел сегодня просто сказать вам всем спасибо и поблагодарить за то, что пришли сюда. Тысячи наших парней на Донбассе решают важнейшую задачу, защищают нашу страну. Тысячи парней из Башкирии. Мы их ждем живыми и невредимыми. Сегодня очень важно поддержать нашего президента. Вы не представляете, какое чудовищное давление оказывается на нашу страну и на нашего лидера. Но если мы сегодня будем здесь, стоять плечом к плечу, мы любые задачи и любые препятствия преодолеем», – заявил Хабиров.
Хедлайнерами мероприятия стали две легендарных рок-группы – «Ва-БанкЪ» и ее лидер заслуженный артист России Александр Ф. Скляр, а также «СерьГа» во главе с Сергеем Галаниным. Зрители оценили выступление исполнителей: несмотря на наступившие сумерки и холод, слушатели подпевали музыкантам.
В завершение концерта прошла общероссийская эстафета «Свет наших сердец». Все пришедшие и получившие в начале мероприятия зеркальные сердца, подняли их повыше, чтобы от них отразился луч лазера: это символизировало передачу эстафеты в следующие города. Далее музыкально-патриотический марафон отправился в Новокузнецк и Магнитогорск.
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