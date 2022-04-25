В российских школах начали проводить церемонию торжественного поднятия флага

Школы Ленобласти приступили к внедрению традиции торжественного поднятия флага РФ и исполнения гимна в начале учебной недели по рекомендации Минпросвещения.

«Ленинградские школы начали неделю с торжественного поднятия флага Российской Федерации и исполнения гимна. Одним из первых поддержанную президентом инициативу воплотил Муринский центр образования №2. Честь поднять флаг выпала ученикам седьмого кадетского класса», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Ученики Муринского центра образования №2 выстроились на линейку перед зданием школы и наблюдали за поднятием государственного символа на флагшток. В церемонии приняли участие заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов и председатель комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва.

Как уточнили в пресс-службе правительства Ленобласти, церемонию поднятия российского флага и исполнения гимна планируется с мая внедрить во всех школах региона. Мероприятия станут еженедельной традицией в образовательных учреждениях.

Тем временем в пресс-службе администрации правительства Кемеровской области сообщили, что церемонии поднятия флага и исполнения гимна прошли в 179 образовательных учреждениях Кузбасса.

Власти Кузбасса заявили, что поднятием государственного флага и исполнением гимна России занятия в школах Кузбасса будут начинаться с 25 апреля текущего года. Данную инициативу министра просвещения ранее уже поддержали кадеты Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС, которые начали свой день с церемонии подъема государственного флага под гимны России и Кузбасса.

«В кузбасских школах и средних профессиональных учреждениях учебная неделя началась с поднятия государственного флага и исполнения гимна России. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и министр образования региона Софья Балакирева приняли участие в торжественной линейке, проходившей в Губернаторской кадетской школе-интернате полиции. Церемонии происходили в 179 учреждениях, где есть технические возможности. Всего в акции приняли участие 32887 учеников», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Уточняется, что поднятие флага и исполнение гимна состоялись перед началом занятий. В торжественной церемонии также принимали участие главы муниципалитетов и депутаты.

«У нас сегодня очень важный, волнительный момент – в тех школах и учебных заведениях, где есть флагштоки, поднимаются государственные флаги. С 1 сентября флаги будут поднимать во всех школах региона. Первый урок недели будет посвящен информации о том, что происходит сейчас в мире и что нужно делать в этой ситуации. Объединенные силы Запада во главе с Америкой пытаются уничтожить нас через Украину, братский наш народ. Мы этого не позволим. Сейчас наши воины выполняют важную миссию, участвуют в специальной операции на Украине. Мы должны поддержать их, быть достойными памяти своих отцов и дедов», – приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг.