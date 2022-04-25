FT: Главной задачей Макрона станет сплочение крайне разобщенной Франции

Выборы во Франции, несмотря на победу Эммануэля Макрона, обнажили глубокий конфликт в обществе, население страны разобщено и не доверяет своим лидерам, а евроскептическое настроение нарастает, пишут западные СМИ.

Борьба Макрона и кандидата от «Национального объединения» Марин Ле Пен на выборах показала, что евроскептические и антииммиграционные настроения во Франции значительно усилились, а общество по-прежнему глубоко расколото, пишет Financial Times.

Так, Макрон набрал порядка 58% голосов, в то время как за Ле Пен проголосовали 42% избирателей.

По оценкам аналитиков, при воздержавшихся 28% зарегистрированных избирателей – а это самый высокий показатель для второго тура президентских выборов за более чем 50 лет, – французы по-прежнему разочарованы политикой и не доверяют своим лидерам.

Вместе с тем выборы показали актуальность утверждений как Макрона, так и Ле Пен о том, что прежней конфронтации между правыми и левыми больше не существует.

«Самой большой задачей Макрона будет создать чувство сплоченности в крайне разобщенной стране (...) Ле Пен сделает все возможное, чтобы извлечь выгоду из своего результата на июньских парламентских выборах», – считает Тара Варма из Европейского совета по международным отношениям.

Ранее стало известно, что после завершения основного подсчета голосов во втором туре президентских выборов во Франции действующий глава республики Эммануэль Макрон набирает 58,55% голосов, Ле Пен поддержали 41,45% избирателей.

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