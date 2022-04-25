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25 апреля, понедельник | Последнее обновление — 11:47 | vz.ru
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FT: Главной задачей Макрона станет сплочение крайне разобщенной Франции
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Выборы во Франции, несмотря на победу Эммануэля Макрона, обнажили глубокий конфликт в обществе, население страны разобщено и не доверяет своим лидерам, а евроскептическое настроение нарастает, пишут западные СМИ.
Борьба Макрона и кандидата от «Национального объединения» Марин Ле Пен на выборах показала, что евроскептические и антииммиграционные настроения во Франции значительно усилились, а общество по-прежнему глубоко расколото, пишет Financial Times.
Так, Макрон набрал порядка 58% голосов, в то время как за Ле Пен проголосовали 42% избирателей.
По оценкам аналитиков, при воздержавшихся 28% зарегистрированных избирателей – а это самый высокий показатель для второго тура президентских выборов за более чем 50 лет, – французы по-прежнему разочарованы политикой и не доверяют своим лидерам.
Вместе с тем выборы показали актуальность утверждений как Макрона, так и Ле Пен о том, что прежней конфронтации между правыми и левыми больше не существует.
«Самой большой задачей Макрона будет создать чувство сплоченности в крайне разобщенной стране (...) Ле Пен сделает все возможное, чтобы извлечь выгоду из своего результата на июньских парламентских выборах», – считает Тара Варма из Европейского совета по международным отношениям.
Ранее стало известно, что после завершения основного подсчета голосов во втором туре президентских выборов во Франции действующий глава республики Эммануэль Макрон набирает 58,55% голосов, Ле Пен поддержали 41,45% избирателей.
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Российские блогеры высмеяли предвыборный боксерский прием Макрона
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Президент Франции Эммануэль Макрон провел бой с боксером в рамках предвыборной кампании. Спарринг французского лидера и темнокожего спортсмена стал поводом для насмешек российских блогеров.
Эммануэль Макрон сначала пропустил пару ударов, но в итоге провел якобы победную серию в корпус соперника. В итоге российские блогеры высмеяли бой президента Франции.
«Боже, как же все стали косплеить Рамзана Кадырова... Кто бы мог подумать, что Макрон черпает вдохновение в Рамзане?», – написала в Telegram-канале Тина Канделаки.
Ее поддержала официальный представитель МИД Мария Захарова. «Меня другое удивляет. А если бы парень пробил?», – написала она в Telegram.
Между тем, сам глава Чечни тоже разместил пост Канделаки в своем Telegram-канале.
«Похоже, Макрон решил полностью построить предвыборную кампанию, рассчитывая на голоса любителей горячих черных парней», – отметил автор Telegram-канала «Небожена».
Ранее Макрон фотографировался в расстегнутой рубахе, а потом примерял образ суперзвезды.
Напомним, первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. По данным МВД Франции, действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен – 23,15%. Второй тур пройдет 24 апреля.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменилось отношение Ле Пен к России со времени прошлых выборов во Франции и чего ждет Россия от будущего хозяина Елисейского дворца?
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Французам пришлось платить за санкционный простой российских судов
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Местным властям приходиться за свой счет перемещать грузовые суда, которые из-за санкций против России уже почти два месяца остаются в портах Франции, сообщают СМИ.
Российские грузовые суда, перевозящие машины или химикаты, предположительно, принадлежат лицам и компаниям, попавшим под санкции. Так, в Сен-Мало в Бретани стоит 141-метровое судно, которое едва помещается у причала. Чтобы оно не мешало другим кораблям, его приходится постоянно перемещать, передает РИА «Новости».
Как подчеркнул вице-председатель регионального совета Бретани Стефан Перрен, «даже если кажется, что это всего лишь крошечные перемещения в порту, на них каждый раз уходит много денег». France 2 сообщает, что на одно из судов потратили уже около 50 тыс. евро, большую часть расходов взяла на себя Бретань, требующая помощи от государства.
При этом судно Pola Ariake через суд добилось разрешения покинуть порт Лорьян, поскольку таможне не удалось «доказать, что судно действительно принадлежит попавшему под санкции россиянину». В результате таможню обязали выплатить штраф в 100 тыс. евро в качестве возмещения убытков. В ближайшие недели должны состояться еще несколько судебных процессов, возбужденных судовладельцами.
Кроме того, российские моряки с таких судов вынуждены оставаться на карантине. В профсоюзе сообщили, что им платят зарплату, но их банковские карты заблокированы во Франции.
Напомним, Bloomberg также сообщило, что в Европе заканчивается судовое топливо, одной из причин стало изменение торговых потоков из-за российско-украинского конфликта.
Граждане Франции вышли на акции протеста против результатов выборов
Акции протеста против итогов президентских выборов проходят в крупных городах Франции, участники выражают недовольство предварительными данными о переизбрании на второй срок действующего главы республики Эммануэля Макрона, сообщает интернет-портал Actu.
В частности, он публикует кадры с площади Святой Анны в коммуне Ренн, где сотни человек выкрикивают лозунги против Макрона, а также против его соперницы во втором туре, кандидата от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Группа агрессивных участников акции подожгла импровизированную баррикаду из деревянной мебели и мусорных баков, а также вступила в противостояние со стоящими в оцеплении стражами порядка, передает ТАСС.
В свою очередь портал Brut публикует видео с протестного марша в Тулузе. На этих кадрах запечатлены протестующие с транспарантом, на котором написано «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!». Демонстранты кричат, что «не подчинятся» и призывают всех вставать на борьбу против результатов выборов.
Напряженная обстановка сложилась и на площади Шатле в Первом округе Парижа, где некоторые участники акции протеста также вступают в стычки с полицией. По данным агентства Рейтер, стражи порядка применили слезоточивый газ. Помимо этой акции в Париже проходят еще как минимум две подобных манифестации. Также массовые демонстрации были запланированы в Марселе, Нанте, Дижоне и других крупных городах страны.
Как сообщал французский телеканал BFMTV, по предварительным данным, в ходе выборов Макрон набрал 57,6% голосов, Ле Пен поддержали 42,4% избирателей. Явка во втором туре президентских выборов во Франции к 17.00 (18.00 мск) составила 63,23%. Официальные итоги будут объявлены в среду или четверг Конституционным советом республики.
Кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции, но назвала успехом предварительные результаты голосования во втором туре, озвученные после закрытия избирательных участков.
Отметим, французский телеканал BFMTV объявил о победе Макрона на президентских выборах во Франции почти за полтора часа до публикации результатов голосования.
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Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции
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Кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции, но назвала успехом предварительные результаты голосования во втором туре, озвученные после закрытия избирательных участков во Франции.
«Этот результат стал для нас блестящей победой. Для нас, как и для миллионов европейцев, этот результат символизирует сильное недовольство нынешней системой», – сказала она в ходе митинга с избирателями, который транслировали французские телеканалы, сообщает ТАСС.
Как сообщает телеканал BFMTV, Ле Пен позвонила действующему президенту Франции Эммануэлю Макрону, чтобы признать его победу.
Ранее французский телеканал BFMTV сообщил, что по предварительным данным действующий глава государства Эммануэль Макрон набрал 57,6% голосов в ходе выборов президента Франции. При этом Ле Пен набрала 42,4%.
Явка во втором туре президентских выборов во Франции к 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 63,23%, сообщали в МВД Республики.
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Макрон лидирует на выборах президента Франции
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По предварительным данным на выборах президента Франции действующий глава государства Эммануэль Макрон набрал 57,6% голосов, сообщает французский телеканал BFMTV.
Лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен набирает 42,4%, сообщает РИА «Новости».
Участки для голосования во втором туре выборов президента Франции закрылись в 20.00 по местному времени (21.00 мск), начался подсчет голосов.
Избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени (9.00 мск) в воскресенье во Франции, где прошел второй и решающий тур президентских выборов. За право возглавить государство на следующие пять лет боролись нынешний президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
Явка во втором туре президентских выборов во Франции к 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 63,23%, сообщали в МВД Республики.
Напомним, первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. По данным МВД Франции, действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен – 23,15%.
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МВД Франции подвело итоги второго тура президентских выборов
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После завершения основного подсчета голосов во втором туре президентских выборов во Франции действующий глава республики Эммануэль Макрон набирает 58,55% голосов, кандидата от «Национального объединения» Марин Ле Пен поддержали 41,45% избирателей, свидетельствуют данные МВД Франции.
В ведомстве отмечают, что «из-за округления данных до сотых процента итоговый уровень обработки может не доходить до 100%». Так или иначе, окончательные итоги в середине недели должен будет подвести Конституционный совет Франции, передает ТАСС.
Пока же МВД рапортует о явке на уровне 71,99%. При этом среди уже обработанных бюллетеней 8,6% оказались испорченными или пустыми. Пока что это один из самых низких показателей явки за всю историю вторых туров президентских выборов в Пятой республике. Меньше явка была лишь в 1969 году, когда к урнам пришли только 68,9% избирателей.
Накануне кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции, но назвала успехом предварительные результаты голосования во втором туре, озвученные после закрытия избирательных участков.
Действующий глава республики Эммануэль Макрон выступил с победной речью перед сторонниками на Марсовом поле, пообещав французам неспокойные годы и исторические события, в том числе превращение республики в «великую экологическую державу».
Отметим, французский телеканал BFMTV объявил о победе Макрона на президентских выборах во Франции почти за полтора часа до публикации результатов голосования. Граждане Франции вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов.
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Макрон предупредил о последствиях отказа от российского газа в ЕС
Отказ от российского газа может привести к проблемам в Евросоюзе наступающей зимой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Ouest-France.
«Мы не увидим последствий отказа от российского газа этим летом, однако мы не сможем не увидеть последствия зимой», – цитирует ТАСС Макрона.
Ранее официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь не исключил возможности введения эмбарго на поставки в Евросоюз (ЕС) российских газа и нефти.
До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна якобы не нуждается в российском газе.
Напомним, Еврокомиссия допустила целую серию ошибок, которые в том числе привели Европу к текущему энергетическому кризису. В результате страны Европы, которые срочно ищут замену российскому газу, стали соперничать друг с другом за право получить столь нужный для каждой из них ресурс.
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Явка во втором туре президентских выборов во Франции составила почти 64%
Явка во втором туре президентских выборов во Франции к 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 63,23%, сообщает МВД Республики.
Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени (9.00 мск) в воскресенье во Франции, где проходит второй и решающий тур президентских выборов. За право возглавить государство на следующие пять лет борются нынешний президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, сообщает РИА «Новости».
По данным французского МВД, явка во втором туре к 18.00 мск составила 63,23%, что меньше, чем за аналогичный период на выборах в 2017 году – тогда явка составила 65,3%.
Напомним, первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. По данным МВД Франции, действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен – 23,15%.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменилось отношение Ле Пен к России со времени прошлых выборов во Франции и чего ждет Россия от будущего хозяина Елисейского дворца.
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Макрон пообещал французам неспокойные годы и исторические события
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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на митинге на Марсовом поле в Париже после объявления промежуточных результатов второго тура выборов заявил, что грядущие годы в республике не будут спокойными, но будут историческими.
«Мы должны быть сильными, никто не останется в стороне. Грядущие годы, конечно, не будут спокойными, но будут историческими, и вместе мы будем знать, как записать их для нашего поколения», – приводит слова Макрона ТАСС.
Глава республики отметил, что данный период будет «не продолжением, а обновлением» его первой пятилетки. «Каждый из нас должен взять на себя обязательства. Именно это делает французский народ той единственной силой, которую я так глубоко, так сильно люблю и которой я так горжусь, что снова служу [ей]», – добавил он.
Во Франции завершился второй тур президентских выборов. По предварительным данным МВД страны, после обработки 74% бюллетеней Макрон набрал 54,2% голосов, а кандидат «Национального объединения» Марин Ле Пен – 45,8%, явка составила около 73,5%. Официальные итоги будут объявлены только в среду или четверг Конституционным советом.
Кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции, но назвала успехом предварительные результаты голосования во втором туре, озвученные после закрытия избирательных участков. Макрон выступил с победной речью перед сторонниками на Марсовом поле, пообещав в ближайшую пятилетку приложить усилия ради превращения республики в «великую экологическую державу».
Отметим, французский телеканал BFMTV объявил о победе Макрона на президентских выборах во Франции почти за полтора часа до публикации результатов голосования. Граждане Франции вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов.
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СМИ: Картина из экспозиции братьев Морозовых в Париже задержана во Франции
Картина, входившая в выставку коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых, остается пока во Франции, сообщило AFP со ссылкой на министерство культуры республики.
По данным агентства, картина принадлежит фонду «Магма», связанному с российским бизнесменом Вячеславом Кантором. Она задержана во Франции в рамках мер по замораживанию активов российских предпринимателей. «Речь идет о временном задержании картины, принадлежащей фонду российского предпринимателя», – приводит ТАСС заявление министерства.
Ранее часть экспонатов из коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых, принадлежащих российским собраниям и выставлявшихся в Париже, вернулись в Россию.
Напомним, задержанными в Париже картинами оказались «Автопортрет в сером» Петра Кончаловского и портрет Тимофея Морозова кисти Валентина Серова.
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Во Франции стартовал второй тур выборов президента
Во Франции начался второй и заключительный тур выборов президента страны, в котором действующий лидер Эммануэль Макрон противостоит возглавляющей крайне правую партию «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
Избирательные участки на территории страны открылись в 08.00 (09.00 мск). Они будут работать в течение десяти часов – до 19.00, однако в таких крупных городах, как Париж, Лион, Тулуза и Бордо, закроются на час позже, передает РИА «Новости».
Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.
Напомним, первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. По данным МВД Франции, действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен – 23,15%.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменилось отношение Ле Пен к России со времени прошлых выборов во Франции и чего ждет Россия от будущего хозяина Елисейского дворца.
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Поражение Ле Пен на выборах президента Франции обрадовало Меланшона
Лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, занявший третье место в первом туре французских президентских выборов, назвал поражение лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен «хорошей новостью».
«Поражение Марин Ле Пен очень хорошая новость для единства нашего народа», – приводит слова Меланшона в телевизионном обращении РИА «Новости».
При этом лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» отметил «низкий» результат, с которым победил Макрон.
Ранее кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции, но назвала успехом предварительные результаты голосования во втором туре, озвученные после закрытия избирательных участков.
Как сообщал французский телеканал BFMTV, по предварительным данным, в ходе выборов Макрон набрал 57,6% голосов, Ле Пен поддержали 42,4% избирателей. Явка во втором туре президентских выборов во Франции к 17.00 (18.00 мск) составила 63,23%.
Отметим, французский телеканал BFMTV объявил о победе Макрона на президентских выборах во Франции почти за полтора часа до публикации результатов голосования.
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В Госдуме ответили на вопрос о шансах Макрона стать лидером Европы
Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал ожидаемой победу Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов во Франции, добавив, что амбиции стать основным политиком в Европе у него выше, чем у кого-либо.
«Следовало ожидать, что Макрон побеждает, последние данные о результатах подтверждают, что он побеждает с большим преимуществом. Думаю, стоит ждать каких-то изменений, много было дано (обещаний) в предвыборной гонке», – сказал Чепа РИА «Новости».
Также парламентарий ответил на вопрос об изменении статуса Макрона как основного европейского лидера. «Амбиции Макрона сейчас выше, чем у кого-либо», – считает Чепа.
Как сообщал французский телеканал BFMTV, по предварительным данным, в ходе выборов Макрон набрал 57,6% голосов, Ле Пен поддержали 42,4% избирателей. Явка во втором туре президентских выборов во Франции к 17.00 (18.00 мск) составила 63,23%. Официальные итоги будут объявлены в среду или четверг Конституционным советом республики.
Кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции, но назвала успехом предварительные результаты голосования во втором туре, озвученные после закрытия избирательных участков. Макрон выступил с победной речью перед сторонниками на Марсовом поле, пообещав в ближайшую пятилетку приложить усилия ради превращения республики в «великую экологическую державу»..
Отметим, французский телеканал BFMTV объявил о победе Макрона на президентских выборах во Франции почти за полтора часа до публикации результатов голосования. Граждане Франции вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов.
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Полиция расстреляла автомобиль в Париже за отказ водителя остановиться
В результате стрельбы, открытой сотрудниками полиции Франции по отказавшему остановиться для проверки автомобилю в Париже, погибли два человека, сообщил портал Actu17.
Инцидент произошел в районе Пон-Неф в ночь на понедельник. По данным портала, в автомобиле находились три человека. В результате стрельбы два человека погибли, третий получил ранение в руку, его госпитализировали, передает РИА «Новости».
Ранее во Франции подвели итоги второго тура президентских выборов. Кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен признала поражение на выборах, но назвала успехом предварительные результаты голосования во втором туре.
Действующий глава республики Эммануэль Макрон выступил с победной речью перед сторонниками на Марсовом поле, пообещав французам неспокойные годы и исторические события, в том числе превращение республики в «великую экологическую державу».
Отметим, французский телеканал BFMTV объявил о победе Макрона на президентских выборах во Франции почти за полтора часа до публикации результатов голосования. Граждане Франции вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов.
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Французский канал объявил о победе Макрона до публикации результатов
Французский телеканал BFMTV объявил о победе Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции почти за полтора часа до публикации результатов голосования, передает Agence France-Presse.
Как отмечается в сообщении, что BFMTV примерно в 18.30 (19.30 мск) разместил в соцсети Twitter и на канале видеохостинга YouTube следующее сообщение: «Эммануэль Макрон переизбран: его полная речь на Марсовом поле». На заднем поле была изображена Эйфелева башня, передает РИА «Новости».
«Эта публикация является результатом человеческой ошибки и была удалена сразу же спустя несколько секунд после этого неудачного размещения в сети», – заявил телеканал после публикации.
Ранее кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции, но назвала успехом предварительные результаты голосования во втором туре, озвученные после закрытия избирательных участков.
Ранее французский телеканал BFMTV сообщил, что, по предварительным данным, в ходе выборов Макрон набрал 57,6% голосов, Ле Пен поддержали 42,4% избирателей. Явка во втором туре президентских выборов во Франции к 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 63,23%, сообщали в МВД Республики.
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