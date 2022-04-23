Врач из Мариуполя пешком вернулся в больницу спасать раненых

Заведующий гериатрическим отделением (для пожилых людей) мариупольской городской больницы №9 Александр Пастернак вернулся в разрушенный Мариуполь спустя два месяца после обстрела города, и собрал команду врачей и медсестер, чтобы спасать раненых.

По его словам, дома он не был с конца февраля, с тех пор как ВСУ обстреляло Мариуполь минами. Одну такую «теплую неразорвавшуюся мину» Пастернак вынес из своей квартиры на руках.

«Выносил и молился. А как не молиться. Я – человек воцерковленный, живу с молитвой. Меня сынок 12-летний попросил: «Папа, напиши мне на бумажке «Отче наш», я читать буду», – цитирует «Царьград» Пастернака.

После случившегося врач вывез семью из города, а сам вернулся пешком в Мариуполь под обстрелами. При этом на ходу уговаривал знакомых врачей и медсестер вернуться в город и помогать раненым.

«За мной команда, и за мной очень много людей и в Новой Ялте, и в Мангуше, и в Урзуфе, и в Белосарайке. Они готовы приехать. У меня целый список мариупольских высококлассных врачей и волонтеров, готовых работать. Тех, кто реально не забыл клятву врача», – отметил врач.

Он отметил, что из его квартиры в городе украли медали деда, что его очень огорчило, и пообещал найти того, кто это сделал.

По словам Пастернака, в Мариуполе не хватает медикаментов. Нужны противовоспалительные препараты, антибиотики, антибактериальные, кровоостанавливающие, сосудистые. Нет препаратов, снижающих артериальное давление.

«Без лекарств нам невозможно обходиться. Без лекарств мы – статисты», – подчеркнул врач.

Лекарства для Мариуполя можно передавать через пункты сбора гуманитарной помощи в своих городах.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что обстановка в освобожденном от националистических батальонов городе Мариуполь нормализовалась.

Президент России Владимир Путин гарантировал жизнь сдавшимся на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе украинским силовикам.

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