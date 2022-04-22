Захарова заявила о желании ВСУ оставить больше людей на «Азовстали» для живого щита

Киев делает все, чтобы люди, находящиеся на территории «Азовстали», продолжали там оставаться, это политика «живого щита», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

«Они делают все – это делает киевский режим, за спиной которого стоит США, – чтобы люди, которые находятся на «Азовстали», там продолжали находиться. Для них это продолжение тактики живого щита», – передает ее слова ТАСС.

Захарова также назвала ложью заявления Киева о том, что российская сторона не дает возможности гражданским лицам покинуть территорию «Азовстали».

Она отметила, что российская сторона гарантировала бы безопасность, жизнь, оказание помощи покидающим предприятие людям. «Все это говорилось неоднократно», – подчеркнула она.

Захарова заявила, что Киев и Вашингтон делают вид, что возможности для выхода гражданского населения нет. «Они запугивают тех людей, которые находятся внутри «Азовстали», запугивают всех вокруг», – отметила она.

Также Захарова рассказала, что имеются свидетельства того, что на «Азовстали» есть люди, не связанные с Вооруженными силами Украины.

В пятницу начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев подтвердил, что Россия в любой момент может ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации мирного населения с «Азовстали».