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Пескова спросили о просьбе украинского экс-депутата о гражданстве России
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает о просьбе украинского экс-депутата Ильи Кивы предоставить ему российское гражданство.
«Я не могу, к сожалению, сказать, каким образом оно (обращение) было направлено и куда оно должно было поступить, поэтому здесь я ничего не могу сказать», – передает его слова ТАСС.
Экс-депутат Верховной рад Илья Кива опубликовал в своем телеграм-канале открытое письмо с обращением к Владимиру Путину с просьбой предоставить ему политическое убежище и гражданство России.
Офис генпрокурора Украины 6 марта предъявил Киве обвинения по статьям о посягательстве на территориальную целостность страны и госизмене. Кива заявил, что из-за этого выехал в Испанию, а после – в Россию. Позже на заседании Рады его лишили мандата. 16 марта Госбюро расследований Украины объявило Киву в розыск.
Медведев резко ответил на угрозу секретаря СНБО Украины нанести удар по Крымскому мосту
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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил об ответном ударе с российской стороны в ответ на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о якобы планах ВСУ атаковать Крымский мост.
«Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», – написал он в своем Telegram-канале.
Между тем сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказала, как защищается Крымский мост.
«Мы и раньше понимали: хочешь мира – готовься к войне. Поэтому Крымский мост является в настоящее время самым защищенным мостом в мире», – передает ее слова РИА «Новости».
Ковитиди сообщила, что мост защищен с воздуха двумя полками, оборудованными С-400, создающим над мостом своеобразный купол диаметром в 400 километров. Также есть дополнительная многоступенчатая защита моста системами ПВО, в том числе «Панцирями С-1».
«Таким образом, уйти незамеченным в воздухе невозможно», – сказала она.
С воды мост также защищен не только возможностями Черноморского флота, конструкция оснащена очень серьезной системой гидролокации, исключающей подводные диверсии, продолжила она. Также ежедневно проводится дополнительное обследование несущих конструкций моста. Сенатор отметила, что все они будут отражены.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о возможном ударе по Крымскому мосту являются анонсированием теракта и должны повлечь наказание.
Украинское воровство вынудило Румынию отказаться от поставок гумпомощи в Одессу
Румынское отделение Международного комитета Красного Креста (МККК) приостановило поставки гуманитарной помощи в Одессу из-за массовых хищений, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Международные организации, в том числе Международный комитет Красного Креста (румынское отделение), приостанавливают все поставки гуманитарной помощи в Одессу из-за массовых хищений должностными лицами военных администраций города и области поставляемого продовольствия и медикаментов», – заявил Мизинцев, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что жители юга Украины опасаются, что украинские националисты могут пойти на жуткую провокацию в Одессе, устроив кровавую бойню среди мирного населения.
Ударом «Калибрами» уничтожен батальон ВСУ с военной техникой
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Российские войска крылатыми ракетами «Калибр» уничтожили батальон ВСУ с вооружением и военной техникой на железнодорожной станции Мелиоративное, также уничтожен украинский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 в районе населенного пункта Новоселка, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что «в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по трем украинским военным объектам, в районе населенного пункта Новоселка уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300», говорится в сообщении официального Telegram-канала Минобороны.
В районе Александровки нанесено поражение командному пункту и району сосредоточения живой силы и украинской военной техники, уничтожено до 80 военных, а также 23 единицы бронетехники и автомобилей.
Самолеты ВКС России поразили 58 военных объектов Украины, в том числе четыре пункта управления, три топливных хранилища, а также 51 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники.
Кроме того, крылатыми ракетами «Калибр» уничтожен батальон ВСУ вместе с вооружением и военной техникой на железнодорожной станции Мелиоративное.
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников в районах населенных пунктов Старомайорское, Ясиноватая, Старомихайловка и Калиновка в Донецкой народной республики, а также Александровка и Токарево в Херсонской области. Кроме того, в районе населенного пункта Донецкое расчетом зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» сбита в воздухе украинская тактическая ракета «Точка-У».
Ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск в течение ночи выполнили 1285 огневых задач, «уничтожены девять складов горючего, 37 пунктов управления, нанесено поражение 1221 опорному пункту, местам скопления живой силы и военной техники противника».
ВС России с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 520 беспилотных летательных аппаратов (БЛА), 2448 танков и бронемашин ВСУ, а также 271 установку реактивных систем залпового огня (РСЗО), 140 самолетов, 106 вертолетов, 257 зенитных ракетных комплексов, 1062 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2289 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее сообщалось, что войска ЛНР взяли под контроль 90% территории республики. Кроме того, стали известны подробности плана украинских диверсантов подорвать гумконвой из России.
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Секретарь совбеза Украины рассказал о «допросах-допросах-допросах» Медведчука
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Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что с политиком Виктором Медведчуком проводятся многочисленные допросы.
Данилов заявил, что Медведчук дает показания, «рассказывает все, что происходило, с кем он работал, как он зарабатывал и так далее», передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Общественное».
Секретарь СНБО указал, что не против обмена Медведчука, но прежде нужно его допросить и получить всю информацию.
«Я не вижу здесь (в обмене) ничего удивительного. Но сначала допросы-допросы-допросы, чтобы мы знали все, что и как происходило, кто чем занимался, когда это было», – отметил он.
Напомним, Медведчук обратился к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его украинской стороной на солдат ВСУ в Мариуполе и жителей города.
Его жена Оксана Марченко обращалась к Путину с просьбой о помощи и заявила, что ее супруг дал согласие на обмен и выдачу в Россию, если Москва и Киев договорятся об этом.
Марченко также публично обращалась к президенту Турции Тайипу Эрдогану с просьбой оказать помощь и принять участие в судьбе ее мужа.
Суд во Львове изменил меру пресечения Медведчуку, отправив его под арест без возможности внесения залога.
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Эксперт: Россия подготовила для ВСУ несколько сюрпризов
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«Мы уже достаточно хорошо знаем тактику Вооруженных сил Украины. И нет никаких сомнений, что сейчас, когда все внимание сфокусировано на операции в Донбассе, самое время совершить какой-то неожиданный шаг на других направлениях», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Перенджиев.
«Вспоминая дерзкую и успешную десантную операцию в Гостомеле, стоит заметить, что теперь наши военные необязательно пойдут на такой шаг – потому что противник его ожидает на нескольких направлениях. Поэтому в числе главных сюрпризов, подготовленных для ВСУ – активное использование новых видов вооружений, с которыми армия Зеленского пока нечасто сталкивалась», – сказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
«Во-вторых, недавнее выступление министра обороны Сергея Шойгу указывает на то, что в скором времени мы увидим некие новые тактики ведения боев. Вероятно, речь идет о новых подходах к боям в городских условиях», – уточнил собеседник.
«Не стоит исключать и вероятность крупных диверсионных операций. Дело в том, что за последние восемь лет ВСУ привыкли вести постоянные перестрелки в городских условиях. И теперь они втягивают нас в бесконечные дуэли. Эту практику тоже предстоит переломить», – говорит Перенджиев.
По словам собеседника, на готовность преподнести сюрприз ВСУ указывает и приказ президента об отмене штурма «Азовстали» в Мариуполе. «Мы видим, что теперь боевики, словно пауки, загнаны в банку с закрытой крышкой. Очевидно, что запертые «азовцы» не будут там ласкать друг друга. Это озлобленные люди, которые, не имея возможности выместить агрессию на противнике, просто перегрызут один другого. Этот опыт можно тиражировать и в других местах», – заключил Перенджиев.
Напомним, в четверг российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить «нецелесообразный» штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе и потребовал заблокировать участок так, чтобы «муха не пролетела». Путин объяснил отмену штурма соображениями сохранения жизни российских военных.
«Это тот случай, когда мы должны думать, – то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, – о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», – сказал он.
При этом 19 апреля Сергей Шойгу заявил, что «внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему отмена штурма «Азовстали» принуждает Владимира Зеленского признать поражение ВСУ и почему президент Украины не отводит войска из Донбасского котла.
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Минобороны показало видео из взятого штурмом укрепрайона ВСУ
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Минобороны распространило видео из оставленного украинскими военными укрепленного района с оставленным там вооружением и телами погибших украинских военных.
«Подразделение украинских националистов, не пожелавшее добровольно сложить оружие, в результате штурма было выбито с укрепленных позиций. Отступая, националисты бросили на позициях боевую технику, стрелковое вооружение, противотанковые комплексы, гранатометы и большое количество боеприпасов, а также бросили более 20 тел погибших военнослужащих ВСУ», – передает ТАСС сообщение военного ведомства.
Также в министерстве отметили, что укрепленный район имел разветвленную сеть траншей и окопов, бронированных огневых точек, долговременных фортификационных сооружений, в том числе заглубленные бетонные бункеры.
На представленном видеоматериале видно, что боевики украинских националистических формирований при отступлении бросают и тела своих погибших. При ракурсе на укрепрайон с высоты птичьего полета видно, что он весь «перепахан» воронками от ракетно-артиллерийского огня и авиаударов российских военных. Отдельные блиндажи вдребезги разрушены точными попаданиями боеприпасов, передает РИА «Новости».
«Подразделение украинских националистов, не пожелавшее добровольно сложить оружие, в результате штурма было выбито с укрепленных позиций. Отступая, националисты бросили на позициях боевую технику, стрелковое вооружение, противотанковые комплексы, гранатометы и большое количество боеприпасов, а также бросили более 20 тел погибших военнослужащих ВСУ», – сообщили в Минобороны.
Накануне Минобороны показало, как расчеты реактивных систем залпового огня «Смерч» в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили военную технику, вооружение и боеприпасы противника, находящиеся на замаскированном аэродроме.
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В МИДе назвали законной целью транспорт НАТО с оружием на территории Украины
Москва вправе считать законной целью транспорт США и НАТО с оружием, если он следует по украинской территории, говорим об этом прямо, заявил заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев.
«Прямо говорим представителям США, что американо-натовские транспорты с оружием, следующие по украинской территории, Вооруженные силы России вправе рассматривать в качестве законных военных целей», – цитирует РИА «Новости» Кошелева.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон направит Украине пакет военной помощи на 800 млн долларов, он будет включать тяжелую артиллерию и 144 тысячи снарядов, а также беспилотники.
До этого в Минобороны заявили, что российская ПВО сбила украинский самолет с западным оружием.
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Минобороны: Украинские нацисты мародерствовали в Николаевской области в российской форме
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Киевский режим провел постановочную съемку в поселке Воскресенское Николаевской области, чтобы обвинить российские войска в мародерстве, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«По имеющейся достоверной информации, в поселке городского типа Воскресенское Николаевской области киевским режимом заблаговременно подготовлена очередная изощренная провокация в целях дискредитации Вооруженных сил России перед мировой общественностью», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине, передает ТАСС.
Он сообщил, что по указанию командования ВСУ специалисты информационно-психологических операций провели постановочную съемку «актов мародерства», совершенных якобы российскими военнослужащими в отношении мирных граждан: переодетые в российскую форму боевики 191-го батальона 123-й бригады территориальной обороны с использованием автомобилей со знаком «Z» демонстративно грабили частные дома и осуществляли фото- и видеосъемку своих бесчинств на мобильные телефоны.
Ранее сообщалось, что украинские военные намерены провести провокацию в Луганской народной республике на Пасху с применением ракетного комплекса «Точка-У».
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Макрон призвал Россию обеспечить эвакуацию из Мариуполя
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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию обеспечить условия для выхода из Мариуполя жителей города и возможность для доставки гуманитарной помощи.
«В Мариуполе ситуация только ухудшается. Десятки тысяч мирных жителей оказались в ловушке. Я еще раз призываю Россию соблюдать международное гуманитарное право, разрешить жителям покинуть город, разрешить доставку гуманитарной помощи», – приводит утверждение Макрона ТАСС.
В четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы РФ и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание валифицированной медицинской помощи.
В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь взят «окончательно и бесповоротно», город зачищен от националистов, бандеровцев, шайтанов. На телевышке в освобожденном Мариуполе подняли флаг Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, в четверг силы ДНР эвакуировали из Мариуполя в Безыменное еще 209 человек.
В среду вечером начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Киев сорвал эвакуацию мирного населения, которое может находиться на «Азовстали», также завод не покинули украинские военные, боевики нацбататов и иностранные наемники.
Ранее в среду Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что из окрестных домов в районе завода «Азовсталь» эвакуировали еще 127 жителей Мариуполя. Кроме того, в среду с территории «Азовстали» добровольно вышли и сложили оружие, воспользовавшись предложением Народной милиции ДНР и ВС России, пятеро военных ВСУ.
Во вторник начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о готовности украинских военных на «Азовстали» сдаться.
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Российский генерал назвал цель второго этапа спецоперации на Украине
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Российская армия в ходе второго этапа спецоперации должна установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, заявил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Рустам Миннекаев на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.
«С начала второй фазы спецоперации, она сейчас уже началась, буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной», – передает ТАСС слова Миннекаева.
По его словам, контроль над Донбассом позволит создать сухопутный коридор в Крым и воздействовать на жизненно важные объекты Вооруженных сил Украины.
«Контроль над югом Украины – это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения. Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну, вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию», – сказал он.
Миннекаев отметил, что российские военные приспособились к тактике украинских подразделений, которую те применяли в первые дни войны. Сообщения СМИ о провалах не соответствуют действительности, сообщил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Рустам Миннекаев.
«Понятно, что сейчас много средств массовой информации говорят о провалах каких-то наших [подразделений], но это не так. Первые дни войны тактика украинских подразделений была рассчитана на то, что отдельные группы российских войск, вырвавшись вперед, попадали в заранее подготовленные засады и несли потери. Но российские ВС очень быстро к этому приспособились и сменили тактику», – сообщил замкомандующего.
По его словам, техническое превосходство российской армии над Вооруженными силами Украины на суше, море и в воздушном пространстве очевидно.
«При нанесении ударов российские вооруженные силы никаких потерь не несут. Это больше всего убивает боевой дух личного состава Вооруженных сил Украины. Техническое превосходство российской армии на суше, на море и в воздушном пространстве стало очевидным», – сообщил Миннекаев.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Кадр из фильма «След» на Украине выдали за убийство в Бородянке
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Российская актриса Светлана Васильева подтвердила, что растиражированное фото жертвы, брошенной в коллектор, сделанное якобы в Бородянке на Украине, на самом деле кадр из сериала «След» с ее участием.
«Абсолютно точно. Это я, актриса Васильева Светлана. Снималась в сериале «След». Серия называлась «Неформалка». Все желающие могут просто посмотреть. Эти кадры как раз из начала серии», – заявила Васильева «Известиям».
По ее словам, она была удивлена, с какой уверенностью в Telegram-каналах пишут, что на фото убитая украинка.
«Ужасно. Так не должно быть. Если твое изображение использует кто-то, да еще в таких целях – это правда ужасно. Честно говоря, я увидела этот Telegram-канал, я посмотрела, что там пишут, этот скрин увидела. С такой уверенностью пишут, что это украинская дивчина. Как-то это все настолько низко. Неприятно», – отметила актриса.
По ее словам, вбросов сегодня очень много. Целью подобного фейка, по ее мнению, является попытка сыграть на эмоциях людей.
«Они, наверное, исходят из того, что есть такой тезис – «на войне все средства хороши». Но я держусь от этого в стороне. Очень много вбросов, ложной информации. Когда все закончится, тогда откроется правда. Мне очень жаль тех людей, которые сидят в этих каналах и верят в то, что там публикуют», – подчеркнула актриса.
Светлана Васильева рассказала, кадры для сериала сняли в промзоне в Москве. «Это был настоящий люк, правда, давно не действующий. Он был засыпан наполовину. Там, естественно, все аккуратно выложили, подстилочку сделали. Меня аккуратно туда уложили. Потом все это начали снимать. Я там лежала, наверное, минут пять, потому что сняли пару дублей. Вот и все», – вспоминает она.
Актриса уверена, что необходимо сделать опровержение, показать всем реальный источник данного кадра.
«То, что это фейк, я надеюсь, что будет опровержение этой информации. Просто нужно показать, откуда этот кадр. Если человек увидит, что это не убитая девушка, а живая актриса – из другой страны и другого города, то у человека закрадется сомнение и он критичнее будет относиться ко всем подобным публикациям», – отметила Светлана.
Ранее сообщалось, что на растиражированном в украинских пабликах фото –актриса Васильева, сыгравшая роль бухгалтера Ирины Черновской. Серия называется «Неформалка». Ее можно посмотреть на YouTube.
Напомним, ранее западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в Буче.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему сообщения о «зверствах» армии России в Буче – это ложь, и зачем она понадобилась.
Американский эксперт: Белый дом сжигает все мосты для диалога с Кремлем
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Президент США Джо Байдена допустил провал в своей политике в отношении Украины, заявил в колонке на сайте The Washington Post американский полковник в отставке Уэс Мартин.
Глава Белого дома, как отмечается в материале, попытался предотвратить украинский конфликт дипломатическими мерами – и не смог, передает РИА «Новости». Автор сослался на высказывание бывшего и.о. директора ЦРУ Майкла Морелла, который выразил мнение, что Байден своими выпадами против российского лидера Владимира Путина лишь «сплотил осажденную российскую элиту». «Ни один гражданин России не смирится с тем, чтобы главный враг его государства внушал ему, какой может быть власть в его стране, а какой нет», – привел Мартин слова Морелла.
«Еще раз доказав, что он и близко не Рейган, Байден во всеуслышание назвал Путина «мясником» и «военным преступником». Белый дом сжигает все мосты для диалога с Кремлем вместо того, чтобы поддерживать канал связи – как СССР во время кубинского ракетного кризиса через посла Анатолия Добрынина», – отметил автор материала.
Украина и Афганистан – далеко не единственные причины, почему рейтинг Байдена сполз до рекордно низкой отметки в 42%. Людей, отмечает Мартин, не впечатляет его внешнеполитический опыт. Не добавляют популярности и рекордная инфляция в 8,5% и резкий рост цен на энергоносители – предвестники рецессии.
Ранее в пятницу Байден объяснил отказ отправлять войска США на Украину риском третьей мировой.
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На освобожденных территориях ЛНР обнаружили русофобские детские комиксы
Во время освобождения территории ЛНР военнослужащие нашли проукраинские детские комиксы, где военные с нашивками флагов республик и флага России изображены злодеями, сообщили в Народной милиции ЛНР.
«В ходе освобождения территории Луганской народной республики военнослужащими оборонного ведомства были обнаружены проукраинские детские комиксы, что свидетельствует о том, что укронацисты пропагандируют русофобскую политику среди детей», – сообщила Народная милиция в своем Telegram-канале.
Солдаты ВС России и Народной милиции ЛНР в комиксе изображены в виде «кровожадных захватчиков», указало ведомство.
В марте в ДНР сообщили, что на освобожденных территориях республики нашли книги и брошюры, изображавшие жителей Донбасса как нелюдей.
Названа возможная причина падения украинского Ан-26 в Запорожской области
Один человек погиб и двое пострадали при падении самолета Ан-26 в Запорожской области, причиной ЧП, по предварительным данным, стало то, что самолет задел электроопору, сообщила пресс-служба областной администрации.
В обладминистрации сообщили, что известно об одном погибшем, численность экипажа и причины падения выясняются, но, «по предварительной и пока не подтвержденной информации», самолет мог задеть электроопору, в результате чего загорелся двигатель, передает ТАСС.
Самолет упал в 09.00 мск в районе поселка Михайловка Запорожской области. Он выполнял технический рейс, принадлежал Украине. На месте происшествия работает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и соответствующие органы, сообщили в обладминистрации.
Ранее сообщалось, что украинский Ан-26 упал в Запорожской области.
В Крыму рассказали о боязни Киева интеграции юга Украины с Россией
Киевские власти испытывают панический страх перед интеграцией освобожденных регионов юга Украины с Россией, заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.
«Киевский режим испытывает панический страх перед интеграцией Херсонщины и Приазовья с российским Крымом. Украинские власти упорно ведут свою страну к катастрофе, бросив все в топку самоубийственной войны и провалив в военном угаре посевную в собственной стране, что будут пытаться списать на Россию. В это время юг пока еще Украины формирует свой созидательный путь, ведущий к укреплению наших цивилизационных сил и восстановлению исторических связей с Крымом», – передает РИА «Новости» слова Мурадова.
Он выразил уверенность, что никакие заявления и угрозы представителей киевской власти не в состоянии противостоять глубинному стремлению народов юга Украины и Крыма к единению и строительству стабильной мирной жизни. Мурадов подчеркнул, что именно панический страх толкает киевских политиков, среди которых уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, тиражировать различные фейки о якобы вывозе зерна, голоде и нарушении Женевской конвенции «О защите гражданского населения во время войны» в освобожденных районах Херсонской и Запорожской областей.
«Денисовой безразлична судьба людей Херсонской и Запорожской областей. Она годами не обращала никакого внимания на то, как украинские экстремисты с территории той же Херсонской области целенаправленно пытались создать в Крыму гуманитарную катастрофу, лишая жителей полуострова воды, электроэнергии, продовольствия, блокируя все существовавшие в 2014 году транспортные артерии, выплату пенсий и банковских вкладов», – подчеркнул Мурадов.
По его словам, Денисова, уроженка Архангельска, ради карьеры предала интересы своей Родины – России.
Ранее из Белгорода в Луганск открылась прямая дорога. До этого между Крымом и Херсоном восстановили железнодорожное движение.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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