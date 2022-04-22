В МИД заявили об открытости России к честному и уважительному диалогу с США

Москва открыта для честного и взаимоуважительного диалога с США, каналы связи сохраняются даже в сложившихся условиях, заявил замдиректора Департамента Северной Америки МИД Сергей Кошелев.

Кошелев напомнил в рамках организованного Дипломатической академией МИД круглого стола на тему «Кризис в российско-американских отношениях», что происходящее вокруг Украины стало, во многом, следствием того, что «США и НАТО отмахнулись от наших озабоченностей, требований предоставить юридические обязывающие гарантии безопасности», передает РИА «Новости».

В данный момент диалога по основным направлениям взаимодействия с американской администрацией не существует.

«Со своей стороны могу подчеркнуть, что мы открыты для честного и взаимоуважительного диалога – в той степени, в какой к этому готовы США», – сказал Кошелев.

По его словам, в МИД считают, что «любые конфликтные ситуации заканчиваются переговорами, других инструментов воздействия для продвижения своей политики, кроме как за столом переговоров отстаивать свои позиции и вырабатывать юридически-обязывающие документы, у нас нет», и «ключевой инструмент – это каналы связи между Россией и США».

«Хочу вам подтвердить, что подобные каналы существуют по линии внешнеполитических ведомств», – подчеркнул дипломат.

Кошелев также напомнил, что у Москвы и Вашингтона уже есть исторический опыт контактов в условиях конфронтации, который работал в годы холодной войны: «Мы начинали с принципов мирного сосуществования государств с различными социально-политическими системами».

«Мы сохраняем надежду на то, что возвращение к нормальности состоится. Разумеется, подобная работа потребует движения с двух сторон, исключительно на принципах взаимоуважения и соблюдения интересов (...) Что бы ни происходило, Россия и США являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, на которых лежит особая ответственность за поддержание международного мира и безопасности», – резюмировал замглавы департамента.

При этом ранее американский полковник в отставке Уэс Мартин заявил, что Белый дом сжигает все мосты для диалога с Кремлем.

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