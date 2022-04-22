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Пожар в оборонном НИИ в Твери ликвидировали
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Пожар в оборонном НИИ в Твери полностью ликвидировали утром в пятницу, сообщил источник в экстренных службах региона.
Источник сообщил, что ликвидация пожара была зафиксирована в 7.33 утра, передает РИА «Новости».
Проводится разборка и проливка сгоревших конструкций. Одновременно устанавливаются точные причины возгорания.
По последним данным, в результате пожара погибли шесть человек и 24 пострадали, 13 из них находятся в больницах, 11 помощь оказана амбулаторно.
Напомним, в четверг в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери произошел пожар.
Возможной причиной пожара могла стать аварийная работа электросети. Развитию пожара способствовали пустотные деревянные перекрытия и сильный ветер.
Сообщалось о шести погибших и 27 пострадавших. Огонь охватил три из четырех этажей постройки. Военная прокуратура начала проверку по факту ЧП.
Политолог назвал фаворита второго тура выборов президента Франции
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«Макрон избрал образ «правителя-мага», который на любой вопрос из открытой руки как по волшебству достает решение любой проблемы. А Марин Ле Пен в первые же минуты скатилась в образ «сироты» со страдальческим выражением лица», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее прошли итоговые дебаты двух кандидатов на пост президента Франции.
«Если говорить о Марин Ле Пен, то наиболее сильной ее стороной оказалась содержательная критика в отношении Макрона. Она напомнила электорату о тех обещаниях, которые президент давал пять лет назад и до сих пор не выполнил», – заявил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», руководитель Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.
«Кроме того, она снова решила вернуть в свою программу риторику по поводу миграции, но уже в менее радикальном ключе. Что, разумеется, играет Ле Пен на руку. Более того, она затронула темы национальной самобытности французов и сделала акцент на необходимости народовластия и проведения референдумов по ключевым вопросам», – рассказал собеседник.
Говоря о содержательной части дебатов, эксперт также обратил внимание и на заявления Эммануэля Макрона. «Главной линией нынешнего президента Франции стало утверждение о том, что Марин Ле Пен – русский агент. Правда, это не новая идея – уже несколько лет ей припоминают кредит, который она взяла в российском банке и до сих пор выплачивает. Еще одним немаловажным обвинением в сторону Ле Пен стали утверждения о том, что она не понимает, о чем на самом деле говорит и что делает», – рассказал Евгений Минченко.
Несмотря на большое количество разногласий между кандидатами, одна тема все же была близка в оценках. «Они оба осудили происходящий на Украине конфликт. Отличие заключалось лишь в том, что Макрон настаивал на отказе от российских нефти и газа, а Ле Пен в свою очередь говорила, что подобные действия серьезно отразятся на простых французах», – пояснил собеседник.
Большое значение в дебатах, заметил эксперт, играет и то, в каком образе был представлен кандидат аудитории. «Макрон, на мой взгляд, был более точен в своих утверждениях. Он выбрал образ некоего «правителя-мага», который на любой неудобный вопрос умудряется словно по волшебству из открытой руки доставать решение проблем в области образования, военной реформы или аспект ЕС», – сказал Минченко.
«В то же время Марин Ле Пен уже в первые минуты из образа женщины, которая любит Францию, а Франция отвечает ей взаимностью, скатилась в состояние «сироты». Очевидно, что ее плохо подготовили к этим дебатам: она постоянно щурилась, активно задействовала мелкую моторику, потирала пальцы, а с лица не сходило страдальческое выражение», – уточняет эксперт. Он также обратил внимание, что Ле Пен допустила серьезную ошибку, решив, что за отведенное время должна максимально полно изложить свою программу.
По мнению политолога Евгения Минченко, по итогам этих дебатов стало очевидным имя фаворита второго тура выборов президента Франции. «Если изначально социологические опросы показывали победу Макрона с отрывом в 2-4%, то теперь речь идет о 10% или даже 12%. Лично я не вижу того, за счет чего Ле Пен может «выстрелить» в воскресенье», – заключил эксперт.
10 апреля во Франции стартовали выборы президента. Первый тур завершился в пользу Эммануэля Макрона (27,6%), но лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен сумела привлечь сотни тысяч новых голосов – ее отрыв от действующего президента минимален (23,41%). Газета ВЗГЛЯД писала, при каких условиях Марин Ле Пен могла бы одержать победу во втором туре. Эксперт предположил, как распределятся голоса тех, кто в первом туре предпочел поддержать других кандидатов.
Второй тур состоится уже в это воскресенье, 24 апреля. Социологические опросы все еще предрекают победу нынешнему президенту Франции Эммануэлю Макрону. Аналогичная ситуация складывалась и пять лет назад. В 2017 году оба соперника также вышли во второй тур. Тогда в пользу Макрона было отдано 66,1% голосов.
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Путин приказал отменить штурм «Азовстали»
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Российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить «нецелесообразный» штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе и потребовал заблокировать участок так, чтобы «муха не пролетела».
«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить», – передает ТАСС приказ президента.
Путин объяснил отмену штурма соображениями сохранения жизни российских военных. «Это тот случай, когда мы должны думать, – то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, – о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», – сказал он.
При этом Путин отдал приказ заблокировать эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела.
Шойгу взял на контроль исполнение приказа, а также рассказал, что весь Мариуполь находится сейчас под контролем, боевики надежно заблокированы на территории завода.
«На сегодня весь Мариуполь находится под контролем российской армии, Народной милиции Донецкой народной республики, а территория завода «Азовсталь» с находящимися [там] остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована», – отметил он.
Шойгу добавил, что потребуется порядка трех-четырех дней, чтобы завершить эту работу по «Азовстали».
Путин, в свою очередь, предложил увековечить память российских военнослужащих, проявивших героизм и пожертвовавших жизнями в Донбассе. Президент добавил, что в понимании всей России военные – все герои.
Также верховный главнокомандующий заявил, что тем, кто сложит оружие, сохранят жизнь и будут достойно обращаться, а раненым окажут помощь. «Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружия, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами», – подчеркнул он, добавив, что всем раненым будет оказана квалифицированная медицинская помощь.
Ранее Шойгу доложил президенту Путину об освобождении Мариуполя. По его словам, в «Азовстали» еще остается примерно 2 тыс. боевиков. До этого 1 тыс. 478 уже сдались.
Как заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, на сегодняшний день полностью готова стратегия, благодаря которой предприятие «Азовсталь» в Мариуполе примет верное решение и перейдет под контроль российских военных в четверг до или после обеда.
До этого стало известно, что боевики «Азова» запрещен в России – прим. ВЗГЛЯД) просили третью сторону эвакуировать личный состав подразделения со стрелковым оружием из Мариуполя.
В среду вечером начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Киев сорвал эвакуацию мирного населения, которое может находиться на «Азовстали», также завод не покинули украинские военные, боевики нацбататов и иностранные наемники.
Предложенным Минобороны гумкоридором с территории «Азовстали» 19 апреля никто не воспользовался. По словам Мизинцева, это связано в том числе с тем, что представители киевской власти обманывают свой народ, убеждая его в якобы отсутствии возможности эвакуации.
Напомним, Вооруженные силы России открыли гуманитарные коридоры для вывода добровольно сложивших оружие украинских военных и боевиков, но ими никто не воспользовался. Нацбатальонам и наемникам на «Азовстали» предложили сложить оружие.
Между тем в ДНР заверили в безопасности проведения «Бессмертного полка» в Мариуполе 9 мая.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года.
Российские военные и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с этого дня идет зачистка города. Практически удалось взять под контроль город, но в районе «Азовстали» продолжаются напряженные бои.
С начала операции в Донбассе в плен сдались более трех тысяч военных ВСУ. В частности, сдавшийся в плен российским военным британский наемник, штурмовик 36-й бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) Шон Пиннер рассказал, что военное руководство ВСУ бросило его и других бойцов на произвол судьбы.
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Медведев резко ответил на угрозу секретаря СНБО Украины нанести удар по Крымскому мосту
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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил об ответном ударе с российской стороны в ответ на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о якобы планах ВСУ атаковать Крымский мост.
«Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», – написал он в своем Telegram-канале.
Между тем сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказала, как защищается Крымский мост.
«Мы и раньше понимали: хочешь мира – готовься к войне. Поэтому Крымский мост является в настоящее время самым защищенным мостом в мире», – передает ее слова РИА «Новости».
Ковитиди сообщила, что мост защищен с воздуха двумя полками, оборудованными С-400, создающим над мостом своеобразный купол диаметром в 400 километров. Также есть дополнительная многоступенчатая защита моста системами ПВО, в том числе «Панцирями С-1».
«Таким образом, уйти незамеченным в воздухе невозможно», – сказала она.
С воды мост также защищен не только возможностями Черноморского флота, конструкция оснащена очень серьезной системой гидролокации, исключающей подводные диверсии, продолжила она. Также ежедневно проводится дополнительное обследование несущих конструкций моста. Сенатор отметила, что все они будут отражены.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о возможном ударе по Крымскому мосту являются анонсированием теракта и должны повлечь наказание.
Немецкие СМИ: Канцлеру Германии грозит отставка из-за Украины
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Затягивание канцлером Германии Олафом Шольцем принятия решения о поставках тяжелых вооружений на Украину может вызвать острый внутриполитический кризис в самой ФРГ и привести к отставке канцлера.
По данным газеты Bild, Минобороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка потребностей ВСУ, который передал Берлину Киев. У издания в распоряжении есть список, который передала украинская сторона, и одобрил Берлин. Список сократился с 48 до 24 страниц.
Киев просит танки Leopard, бронемашины Marder, Puma, GTK Boxer и TPz 1 Fuchs, а также реактивные системы залпового огня, противокорабельные ракеты, противотанковые комплексы Milan и Spike. Газета отмечает, что из одобренного Берлином списка «исчезло все тяжелое вооружение», которое немецкая промышленность хотела продать Киеву.
Сообщается, что большинство партий, включая правящую коалицию в составе Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии «Союз-90»/«Зеленые» и Свободной демократической партии (СвДП) – так называемой коалиции «Светофор» – поддерживают поставки вооружений Киеву.
Der Spiegel пишет, что если Шольц по-прежнему будет затягивать поставки тяжелых вооружений Украине, его положение станет настолько шатким, что в Бундестаге может возникнуть вопрос о доверии к канцлеру.
Между тем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал позицию Шольца, который не спешит поставлять тяжелое вооружение на Украину.
«Польша поставляет Украине очень много оборонительного вооружения», а «Германия занимает тут двойственную позицию», – передает его слова ТАСС.
«Я буду говорить с канцлером Шольцем и убеждать его, что это поворотный момент в истории Европы и мира. Я буду убеждать его, что мы должны действовать вместе для сохранения свободы, увеличения шансов на возвращение мира и безопасности», – указал Моравецкий.
Напомним, посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью немецким СМИ выразил разочарование позицией канцлера Германии Олафа Шольца, отказавшего Киеву в новых поставках тяжелых вооружений. Мельник заявил, что бундесвер, вопреки заявлению Шольца, может поставлять Киеву то оружие, в котором нуждается Украина, и даже назвал конкретные виды вооружений. Заявления украинского посла возмутили немцев, которые призвали посадить дипломата «в танк до Киева». По их словам, Мельник принял бундесвер «за магазин самообслуживания».
Популярность Шольца резко упала, его политику в отношении Украины не одобряет более половины страны. Немцы терпят не только большие убытки, но и регулярные унижения от украинцев, часто это проявляется именно на уровне посла – Андрея Мельника.
Глава Минфина Японии объяснил свою позицию во время бойкота России на встрече G20
Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки пояснил, что не покидал зал во время выступления министра финансов России Антона Силуанова на встрече G20 в Вашингтоне, чтобы иметь возможность выступить с осуждением Москвы.
Судзуки заявил, что он «не покидал заседание и выступил с резкой критикой в адрес России», он «указал, что действия России являются категорически неприемлемыми», передает РИА «Новости».
Напомним, российский министр принял участие во встрече в среду в удаленном формате.
Силуанов предупредил финансовую двадцатку о глобальных рисках из-за санкций против России, подчеркнув, что она никогда не отказывалась от выполнения своих обязательств и продолжает исполнять все контракты.
По данным газеты The Washington Post, ряд чиновников, присутствовавших на мероприятии очно, в том числе министр финансов США Джанет Йеллен и представители Великобритании, покинули зал на время его выступления.
Кроме этого, министр финансов Канады Христя Фриланд и председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард опубликовали в соцсетях фотографии, где они и еще ряд чиновников стоят в холле здания, где проходит мероприятие. Среди них, в частности, Йеллен, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, а также представители Украины. В подписи к фото говорилось, что «Канада и ряд наших демократических партнеров покинули пленарное заседание G20, когда российская сторона должна была начать».
Министр финансов Индонезии, которая является председателем «Большой двадцатки» в этом году, Сри Мульяни заявила, что страны G20 выступают за продолжение многостороннего сотрудничества в рамках форума, несмотря на широко распространенную критику России по Украине.
Напомним, Судзуки на заседании парламентского комитета заявлял, что одна из целей его участия в министерской встрече G20 заключается в «проведении работы» среди стран, не принявших санкций против России.
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Захарова ответила на призыв Британии проявить милосердие
Москва призывает Лондон проявить милосердие и перестать поставлять оружие на Украину, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«В свою очередь призываем британские власти проявить упомянутое [премьер-министром] Борисом Джонсоном милосердие к гражданам Украины и перестать поставлять оружие киевскому режиму. Чем больше Лондон поставляет на Украину вооружений, тем больше погибает граждан этой страны. Хотя Би-би-си британцам об этом никогда не расскажет», – написала дипломат в своем Telegram-канале.
Захарова подчеркнула, что Россия с уважением относится к британским и другим пленным.
«Обращаюсь к жителям Британии, которым есть дело до сограждан: не волнуйтесь, о них заботится российская сторона. Их кормят, поят, оказывают необходимое содействие. Как и другим иностранцам, которые сдались или задержаны. В отличие от украинских боевиков, которые бесчеловечно расстреливают пленных и издеваются над мирным населением, российские Вооруженные силы привержены гуманитарному праву. Если бы в Британии не была введена цензура, то об этом знали бы», – сказала представитель МИД.
Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал российские власти отнестись с милосердием и соблюдать права попавших в плен в Мариуполе британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина, служивших в рядах ВСУ, в рамках Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
Ходаковский: Киев упустил возможность деблокировать Мариуполь
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«Когда мы только вошли в город, у противника было очевидное превосходство. Мы же были в тактическом меньшинстве. При этом мы были в наступлении, а они – в обороне. Так что возможность деблокирования у ВСУ была», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Ранее Владимир Путин приказал не штурмовать завод «Азосталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
«Город фактически находится под нашим полным контролем. При этом есть территории, которые прилегают к заводу «Азовсталь», но не являются его непосредственной частью. И мы заканчиваем загонять оттуда противника на территорию именно завода», – рассказал Ходаковский.
Собеседник отметил, что «противник ежедневно теряет своих людей». «На сегодняшний день, по приблизительным оценкам, из ВСУ и нацбатов на всей территории «Азовстали», протяженность которой составляет около 9 километров, осталось всего 800 человек. Осложняющим фактором является информация о наличии на территории мирных граждан», – пояснил Ходаковский.
«Поэтому мы сейчас прилагаем максимум усилия для стягивания кольца настолько, чтобы в нем не осталось ни одной бреши. Чтобы даже у небольшой группы не было соблазна попытаться «прошмыгнуть» в каком бы то ни было направлении. Однако для мирных граждан выходы будут», – подчеркнул собеседник.
Ходаковский также предположил, что текущая ситуация в Мариуполе может серьезно ударить по репутации Владимира Зеленского. «Когда мы только вошли в город, у противника было очевидное превосходство. Мы же были в тактическом меньшинстве. При этом мы были в наступлении, а они – в обороне. Так что возможность деблокирования у ВСУ была. Но этой возможностью не воспользовались», – пояснил Ходаковский.
«ВСУ не смогли освободить тех, кто верно и преданно служил идее украинского национализма. И для тех, кто поддерживал эту идею, это дурной знак. Мне кажется, ВСУ и националистические батальоны расценят это как предательство со стороны Зеленского», – заключил Ходаковский.
В четверг российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить «нецелесообразный» штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе и потребовал заблокировать участок так, чтобы «муха не пролетела».
Путин объяснил отмену штурма соображениями сохранения жизни российских военных. «Это тот случай, когда мы должны думать, – то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, – о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», – сказал он.
«Предложите еще раз всем (боевикам), кто до сих пор не сложил оружие, сделать это», – добавил Путин, подчеркнув, что российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение в соответствии с международными правовыми актами, раненым окажут квалицифицированную медпомощь.
Шойгу взял на контроль исполнение приказа, а также рассказал, что весь Мариуполь находится сейчас под контролем, боевики надежно заблокированы на территории завода. «На сегодня весь Мариуполь находится под контролем российской армии, Народной милиции Донецкой народной республики, а территория завода «Азовсталь» с находящимися [там] остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована», – отметил он. Шойгу добавил, что потребуется порядка трех-четырех дней, чтобы завершить эту работу по «Азовстали.
«Завершение боевой работы по освобождению Мариуполя – это успех (...) Поздравляю вас. Передайте слова благодарности в войска», – сказал на это глава государства. Он также предложил увековечить память российских военнослужащих, проявивших героизм и пожертвовавших жизнями в Донбассе. Президент добавил, что в понимании всей России военные – все герои. «Эти люди своими действиями и своим отношением к присяге этого заслужили», – подчеркнул Путин.
При этом ранее боевики «Азова» (батальон признан экстремистской организацией и запрещен на территории России – прим. ВЗГЛЯД) захотели эвакуироваться из Мариуполя с оружием, а Киев сорвал эвакуацию мирного населения с территории «Азовстали».
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Украинское воровство вынудило Румынию отказаться от поставок гумпомощи в Одессу
Румынское отделение Международного комитета Красного Креста (МККК) приостановило поставки гуманитарной помощи в Одессу из-за массовых хищений, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Международные организации, в том числе Международный комитет Красного Креста (румынское отделение), приостанавливают все поставки гуманитарной помощи в Одессу из-за массовых хищений должностными лицами военных администраций города и области поставляемого продовольствия и медикаментов», – заявил Мизинцев, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что жители юга Украины опасаются, что украинские националисты могут пойти на жуткую провокацию в Одессе, устроив кровавую бойню среди мирного населения.
Калягин призвал исключить драматурга Дурненкова из Союза театральных деятелей
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Председатель Союза театральных деятелей России (СТД) Александр Калягин призвал исключить драматурга Михаила Дурненкова из СТД за его высказывания о спецоперации России на Украине.
«Я просто не нахожу слов, чтобы выразить в полной мере все свое негодование высказыванием драматурга Михаила Дурненкова. Никакие аргументы здесь не нужны, цитировать его мне противно», – приводятся слова Калягина на сайте СТД.
«Мне очень жаль, что он является членом СТД РФ, более того, входит в секретариат. Думаю, что находиться в нашей организации он больше не может, и я уверен, что секретариат примет решение об его исключении из рядов театрального союза», – добавил глава Союза театральных деятелей.
Ранее Дурненков в соцсетях высказался с критикой спецоперации России на Украине. А 9 мая 2014 года в театре на Таганке состоялась премьера постановки Юрия Муравицкого «День Победы» по пьесе Дурненкова «Сны о войне». Она вызвала резкую критику сенатора Олега Пантелеева. Выступая в Совете Федерации, он обвинил театр на Таганке в пропаганде аморальности и отсутствии патриотизма. «9 мая, в День Победы, намечена премьера по пьесе Михаила Гринькова «Сны о войне» с оскорбительным отношением к ветеранам Великой Отечественной войны. Смысл пьесы сводится к вопросу: а надо ли защищать свою Родину?» – заявил Пантелеев. Его позицию поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Бывшего топ-менеджера «Новатэка» с семьей нашли мертвыми в Испании
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Бывший топ-менеджер компании «Новатэк» Сергей Протосеня найден мертвым в Испании вместе с супругой и дочерью, сообщили СМИ.
Как сообщил телеканал «Телесинко» со ссылкой на каталонские правоохранительные органы, тела трех человек были обнаружены во вторник в доме в населенном пункте Льорет-де-Мар (провинция Жирона), однако стражи порядка не уточняли ни имена, ни национальность умерших, передает ТАСС.
По версии телеканала, Протосеня владел состоянием в 400 млн евро и обычно проживал во Франции. Семья прибыла в Испанию на пасхальные праздники.
В пресс-службе каталонской полиции не стали называть имен умерших, сославшись на то, что ведется расследование произошедшего. Там также подтвердили, что рассматривается версия, согласно которой мужчина мог убить свою жену и дочь, а потом покончить с собой.
Несколькими днями ранее в Москве были найдены тела экс-вице-президента «Газпромбанка» Аваева и его семьи. По предварительной версии, Аваев застрелил жену и дочь, после чего покончил с собой.
Генерал полиции назвал версии двух загадочных убийств российских топ-менеджеров и их семей
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В Москве и Испании обнаружены мертвыми бывшие топ-менеджеры крупных российских компаний энергетического сектора и их семьи. О том, есть ли связь между этими преступлениями и каковы возможные мотивы этих убийств, газете ВЗГЛЯД рассказал генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов.
Два одинаковых инцидента, связанных с гибелью бывших топ-менеджеров крупных российских компаний и их семей, произошли на этой неделе. На вилле в испанском городе Льорет-де-Мар найдены мертвыми бывший топ-менеджер компании «Новатэк» Сергей Протосеня, его жена и 18-летняя дочь. По версии телеканала Telecinco, мужчина убил супругу и своего ребенка, а затем свел счеты с жизнью. Ранее в жилом доме в Москве нашли убитыми бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева, его супругу и дочь. В телах были обнаружены огнестрельные ранения. Предполагается, что Аваев сначала застрелил семью, а затем сам ушел из жизни. Схожесть этих происшествий вызвала подозрения, что между ними существует связь.
«Для того, чтобы выявить, связаны ли инциденты в Москве и Испании, нужно проводить соответствующее мероприятие. К несчастью, такого рода убийства бывают. Но мы сталкивались и с тем, что чисто криминальные преступления маскировались под семейное убийство: когда преступники с целью ограбления или каких-то других криминальных целей совершали убийства и выдавали их за последствия семейной драмы», – говорит Ворожцов.
Он не исключает того, что данные инциденты могли стать результатом отчаяния бизнесменов из-за изменившейся экономической ситуации в мире, но приоритетной считает версию о неурядицах в их семьях.
«Таких людей многие считают «успешными», но я довольно скептически отношусь к этой фразе. Мне приходилось сталкиваться с крупными бизнесменами, и понятие «успешный» существует лишь на бытовом уровне: у них прекрасная квартира, огромный дом, много сотрудников и обслуживающего персонала. Но нередко человек такого уровня испытывает большое психологическое давление, находится в зоне многочисленных рисков, нервно реагирует на многие процессы, не всегда уверен в себе. Многие также имеют серьезные проблемы в личной жизни», – делится генерал-майор. В любом случае, продолжает собеседник, и в первом, и во втором случае необходимо провести тщательное расследование, по результатам которого будет понятно, какие факторы повлияли на исход событий.
Пентагон признал ошибку в заявлении о поставке самолетов Украине
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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что допустил ошибку: Украина получила не «целые» самолеты, а только запчасти к ним и дополнительное оборудование.
Кирби пояснил, что накануне на брифинге сказал, будто Украина «получила «целые самолеты», передает РБК.
«Я не сказал слово «целый», но это было впечатление, которое произвели мои слова. Я ошибся. Они не получили целых самолетов от другой страны», – сказал он.
Пресс-секретарь Пентагона отметил, что Украина получила от союзников и Соединенных Штатов «достаточно запасных частей и дополнительного оборудования», чтобы эксплуатировать больше самолетов, чем у них было две-три недели назад.
Вооруженные силы Украины также опровергли получение самолетов от союзников, сообщив, что им передали запчасти и комплектующие для восстановления тех самолетов, которые есть на вооружении у Украины.
Напомним, Кирби заявил, что Украина получила в качестве военной помощи дополнительные самолеты, но не от США. Политик добавил, что сейчас Киев имеет необходимое количество работоспособных боевых самолетов.
Военный эксперт Константин Сивков заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Украина могла получить дополнительные самолеты МиГ-29 от восточноевропейских стран», но российские военные «собьют эти истребители при первом же вылете».
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Россия объявила персонами нон грата всех сотрудников закрываемых консульств Латвии, Литвы и Эстонии
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Россия решила объявить persona nоn grata всех сотрудников закрываемых в стране консульств Латвии, Литвы и Эстонии, сообщает МИД.
Посол Латвии, Эстонии и временная поверенная в делах Литвы вызваны в МИД в четверг, им вручены ноты протеста, передает РИА «Новости».
Руководителям дипмиссий заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями по закрытию российских генеральных консульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и канцелярии консульского отдела посольства России в Эстонии (Тарту).
«На основе принципа взаимности, а также с учетом оказания властями этих стран военной помощи киевскому режиму и покрывательства с их стороны преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины объявили о принятом решении отозвать согласие на деятельность генерального консульства Латвии в Санкт-Петербурге, консульства Латвии в Пскове, генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге и его канцелярии в Пскове, генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге», – сообщили в министерстве.
Кроме того, «главы и другие консульские должностные лица указанных эстонской и латвийских консульских миссий объявляются persona nоn grata, а не являющиеся гражданами России консульские служащие и работники административно-технического персонала указанных учреждений – неприемлемыми».
В МИД потребовали, чтобы «все упомянутые лица покинули территорию России в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских консульских миссий из этих стран».
Ранее Эстония решила выслать 14 дипломатов, Литва и Латвия заявили о понижении уровня дипотношений с Россией.
Напомним, Европа выслала десятки российских дипломатов: Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов, Словения объявила о сокращении сотрудников посольства России на 33 человека, Испания решила выслать 25 российских дипломатов, Швеция решила выслать трех российских дипломатов, МИД Дании решил выслать 15 дипломатов, Италия выслала 30 дипломатов, Норвегия выслала трех дипломатов.
МИД Франции вызвало российского посла в Париже и уведомило о высылке дипломатов, власти Германии заявили о намерении выслать 40 российских дипломатов.
Кроме того, Евросоюз объявил 19 сотрудников постпредства России персонами нон грата.
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Шойгу: Боевики в Мариуполе могли нанести удар по Таганрогу и Ростову-на-Дону
Украинские вооруженные формирования в Мариуполе имели тактические ракетные комплексы «Точка-У», способные поразить объекты в Таганроге и Ростове-на-Дону, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«В город было стянуто большое количество тяжелого вооружения, военной техники, в том числе танки, РСЗО «Смерч», «Ураган», артиллерийские системы большой мощности, ракетные комплексы «Точка-У». У «Точки-У» 120 километров дальность, а наш Таганрог – 94 километра от Мариуполя, столица Южного федерального округа Ростов примерно на этом расстоянии находится», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.
Он добавил, что в городе были созданы запасы ракет, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, продовольствия для длительного ведения боевых действий. Основные объекты городской инфраструктуры, в том числе морской порт и фарватер, были заминированы и заблокированы плавкранами.
Министр уточнил, что в Мариуполе у украинской стороны было 179 танков и боевых бронированных машин, 170 орудий и минометов.
По словам Шойгу, обстановка в Мариуполе сейчас спокойная и позволяет приступить к наведению порядка и налаживанию мирной жизни.
Ранее в четверг российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить «нецелесообразный» штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе и потребовал заблокировать участок так, чтобы «муха не пролетела».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В МИДе назвали законной целью транспорт НАТО с оружием на территории Украины
Москва вправе считать законной целью транспорт США и НАТО с оружием, если он следует по украинской территории, говорим об этом прямо, заявил заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев.
«Прямо говорим представителям США, что американо-натовские транспорты с оружием, следующие по украинской территории, Вооруженные силы России вправе рассматривать в качестве законных военных целей», – цитирует РИА «Новости» Кошелева.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон направит Украине пакет военной помощи на 800 млн долларов, он будет включать тяжелую артиллерию и 144 тысячи снарядов, а также беспилотники.
До этого в Минобороны заявили, что российская ПВО сбила украинский самолет с западным оружием.
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