Глава Минфина Японии объяснил свою позицию во время бойкота России на встрече G20

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки пояснил, что не покидал зал во время выступления министра финансов России Антона Силуанова на встрече G20 в Вашингтоне, чтобы иметь возможность выступить с осуждением Москвы.

Судзуки заявил, что он «не покидал заседание и выступил с резкой критикой в адрес России», он «указал, что действия России являются категорически неприемлемыми», передает РИА «Новости».

Напомним, российский министр принял участие во встрече в среду в удаленном формате.

Силуанов предупредил финансовую двадцатку о глобальных рисках из-за санкций против России, подчеркнув, что она никогда не отказывалась от выполнения своих обязательств и продолжает исполнять все контракты.

По данным газеты The Washington Post, ряд чиновников, присутствовавших на мероприятии очно, в том числе министр финансов США Джанет Йеллен и представители Великобритании, покинули зал на время его выступления.

Кроме этого, министр финансов Канады Христя Фриланд и председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард опубликовали в соцсетях фотографии, где они и еще ряд чиновников стоят в холле здания, где проходит мероприятие. Среди них, в частности, Йеллен, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, а также представители Украины. В подписи к фото говорилось, что «Канада и ряд наших демократических партнеров покинули пленарное заседание G20, когда российская сторона должна была начать».

Министр финансов Индонезии, которая является председателем «Большой двадцатки» в этом году, Сри Мульяни заявила, что страны G20 выступают за продолжение многостороннего сотрудничества в рамках форума, несмотря на широко распространенную критику России по Украине.

Напомним, Судзуки на заседании парламентского комитета заявлял, что одна из целей его участия в министерской встрече G20 заключается в «проведении работы» среди стран, не принявших санкций против России.

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