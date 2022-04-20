Путин выразил обеспокоенность тем, что компьютерные игры становятся популярнее книг

Президент Владимир Путин отметил, что его настораживает, когда компьютерные игры становятся популярнее книг.

«Это настораживает, что игры более востребованы, чем книги и музыка», – обратил внимание глава государства в среду, общаясь с участниками проектов платформы «Россия – страна возможностей», передает ТАСС.

По словам одного из программистов, Путин спросил, какие игры он делает – развлекательные или познавательные. Президент отметил, что сейчас востребованы больше познавательные вещи, которые развивают человека, развивают его интеллект. Глава страны предложил делать, например, игры про историю.

«Подумай над этим. Это не просто времяпрепровождение для твоих сверстников, а способ, инструмент развития – вот это было бы совсем здорово», – заключил Путин.