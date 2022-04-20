Эксперт: Санкции дают нам шанс производить собственные товары на западном уровне

Президент дает обществу очень правильный сигнал о том, что помимо трудностей и ограничений, нынешние времена несут собой и новые возможности. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Так она прокомментировала призыв Владимира Путина к отечественным производителям заменить ушедшие иностранные компании, с которым он выступил на заседании набсовета платформы «Россия – страна возможностей».

«Платформа «Россия – страна возможностей» исторически играла важную роль в поддержке разнообразных проектов, которые шли снизу, то есть от конкретных людей, от рядовых россиян, обладающих предпринимательской, социальной инициативой», – напоминает политолог Анна Федорова.

«Сейчас роль платформы усилилась, потому что перед страной стоят новые вызовы, связанные с уходом многих западных компаний. В связи с этим я бы особо отметила сказанные сегодня слова президента о необходимости поддержки российских дизайнеров, а также поддержки бизнесменов, занятых в сфере общественного питания. Этот призыв важен не только с точки повседневного потребления, но и символически. Уже много лет звучали споры о том, способны ли россияне сами предлагать потребителю товары и услуги на таком же высоком уровне, как «Макдональдс», Zara или Starbucks. Сейчас у нас появляется шанс доказать, в первую очередь, самим себе, что на западных компаниях свет клином не сошелся», – заявила Федорова.

«В России много талантливых патриотически настроенных активных людей, которые могут предложить своей стране одежду не худшего дизайна и общественное питание не худшего качества, чем предлагали западные компании», – добавила эксперт.

По мнению Федоровой, президент дает обществу очень правильный сигнал. «Он заключается в том, что активные здоровые силы в обществе, конкретные инициативные люди получат поддержку. Другой сигнал – это напоминание о том, что помимо трудностей и ограничений нынешние времена несут собой и новые возможности. Те, кто воспользуется этими возможностями на благо и себе, и обществу, тех ожидает успех», – подытожила Федорова.

В среду, выступая на заседании наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей», президент Владимир Путин призвал отечественных производителей занять место ушедших западных брендов. «Безусловно, свято место пусто не бывает, и мне бы очень хотелось, чтобы именно отечественные производители и дизайнеры заняли это место», – сказал Путин.

Государство будет поддерживать отечественных дизайнеров и производителей одежды, пообещал президент. «Не буду перечислять все виды поддержки в области малого и среднего бизнеса, а это, безусловно, относится к малому и среднему бизнесу, но будем думать и предлагать эти решения, будем всячески развивать», – отметил он.