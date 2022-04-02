Американские СМИ заявили об участие США в создании COVID

США стали спонсорами исследования по созданию коронавируса в Ухане, но после начала пандемии уничтожили свидетельства своего участия, сообщает американское СМИ.

«Расследование, основанное на более чем 100 тыс. просочившихся в сеть документов, показывает, что организация EcoHealth Alliance, спонсируемая властями США, причастна к созданию коронавируса», – сообщает URA.ru со ссылкой на издание Vanity Fair.

Программа подразумевала исследование коронавирусов у летучих мышей. Подрядчиком выбрали малоизвестную некоммерческую организацию EcoHealth Alliance. Финансировалась ее работа средствами из федеральных грантов американского правительства.

После начала пандемии Минздрав США поручил удалить все данные о причастности EcoHealth Alliance к институту в Ухане. Но в интернет позже попали слитые переписки Минздрава и Минобороны США, а также их подрядчиков.

После начала пандемии США активно обвиняли Китай в искусственном создании коронавируса, но доказательстве представлено не было. по данным ВОЗ, коронавирусом заразилось более 490 млн человек.