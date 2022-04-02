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Директор Музея Победы рассказал о Дне единения народов России и Белоруссии
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Директор Музея Победы Александр Школьник назвал День единения народов России и Белоруссии днем глубокой дружбы.
«День единения народов России и Белоруссии – это день глубокой кровной дружбы. Сколько бы не было желающих внести раздор, недопонимание, червоточинку в отношения между нашими странами, уверен, что эти попытки обречены на провал. Потому что мы выработали общий моральный иммунитет против вирусов национализма и беспамятства», – передает его слова Общественная палата России в Telegram-канале.
Он напомнил о сопротивлении русских и белорусов в годы Великой Отечественной войны, когда Брестская крепость первой приняла удар нацисткой Германии.
«Вместе наши солдаты сражались подо Ржевом, Курском, Сталинградом. Вместе освобождали от нацизма страны Европы, вместе дошли до Берлина. И наши народы это помнят и чтят подвиг предков», – сказал Школьник.
Он указал на важность сохранения близких и теплых отношений между странами, а также необходимость развивать братские связи и выводить их на новый уровень.
А способствовать этому должны общественная деятельность, гуманитарное сотрудничество, совместные культурные проекты, считает эксперт.
ЕС допустил использование замороженных средств России для восстановления Украины
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Евросоюз может создать фонд восстановления Украины, в который направит средства и имущество находящихся под санкциями компаний и граждан России, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в интервью бельгийскому телеканалу LN24.
«Мы можем говорить о создании фонда поддержки Украины, куда могут направлять конфискованные средства и имущество находящихся под санкциями российских граждан и компаний», – приводит его слова ТАСС.
Еврокомиссар напомнил, что проведенная в рамках принятых против России санкций процедура заморозки активов и имущества российских государственных структур, компаний или физических лиц не равносильна конфискации. «Должна пройти дополнительная процедура, которая установит, возможно ли перейти от стадии ареста [активов] к стадии конфискации», – заявил еврокомиссар по вопросам юстиции.
По его словам, основанием для этого может стать заключение о причастности обладателя активов к уголовно наказуемым преступлениям, включая коррупцию и отмывание денег.
Ранее сообщалось, что Россия не будет просить Евросоюз об отмене санкций, запас прочности у страны есть, а на ЕС «свет клином не сошелся».
Между тем ЕС и США провели первую встречу высокого уровня по противодействию России, где подтвердили стремление «изолировать Россию» и координировать применение уже принятых санкций.
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Россия открыла дополнительный гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье
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Дополнительный гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье был открыт 1 апреля по просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«По личным просьбам президента Франции и федерального канцлера Германии к президенту Российской Федерации В. В. Путину Вооруженные силы России 1 апреля 2022 года открыли дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске)», – пояснил он, передает ТАСС.
По его словам, ежедневно с 10:00 мск продолжается открытие гуманитарных коридоров на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях: по одному – в Россию и по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины.
Мизинцев добавил, что украинская сторона на сегодня заявила еще девять коридоров на запорожском и донецком направлениях, но ни одного в сторону России.
«Вооруженные силы России, а также формирования Донецкой и Луганской народных республик неукоснительно соблюдают режим тишины на всех, в том числе заявленных украинской стороной, маршрутах», – отметил генерал.
Во вторник Мизинцев заявил, что российская сторона предоставила коридоры для эвакуации мирного населения и иностранных граждан с Украины на пяти направлениях – киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском.
Ранее президент России Владимир Путин в очередном телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем продолжили обсуждение ситуации на Украине. Были рассмотрены также «вопросы обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, прежде всего, из Мариуполя».
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Матвиенко предложила ввести новый выходной в России
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День единения народов России и Белоруссии является важной вехой в истории, у него есть все основания встать в один ряд с такими праздниками, как День России и День народного единства, выразила мнение спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Сегодня День единения народов Беларуси и России. Четверть века назад был дан старт интеграции двух государств. Всех с праздником! Нашим общим. Искренним и настоящим», – написала она в своем Telegram-канале.
По словам Матвиенко, это большой день. «И у него есть все основания встать в один ряд с такими праздниками, как День России и День народного единства. Ведь все это – важнейшие вехи истории», – отметила она.
Матвиенко добавила, что «сейчас мы особенно ценим, что рядом с нами не просто партнер, а надежный друг, на которого всегда можно положиться».
«В этом году праздник выпал на выходные. Хотя мне кажется, подчеркну – это мое мнение – день единения наших народов достоин занять место в календаре, не только как праздничный, но и как нерабочий. И в России, и в Беларуси. Ведь нашим гражданам действительно есть что праздновать», – заключила она.
Тем временем в Латвии накануне в окончательном чтении принял поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий, запрещающие проведение мероприятий ближе 200 метров от любого памятника, прославляющего Советскую армию и ее победы.
Как ранее сообщил ТАСС, соответствующие поправки к закону в четверг поддержали 69 депутатов, 15 парламентариев выступили против.
Депутат Борис Цилевич с трибуны законодательного собрания заявил, что «единственная цель этого предложения – унизить людей, предки которых погибли в борьбе с нацизмом». «Иной цели я здесь не вижу», – сказал он.
Поправки также запретили публичное изображение буквы «Z», ставшей символом поддержки армии России.
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Медведев назвал российское продовольствие «тихим оружием»
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От российских поставок зависит продовольственная безопасность многих стран, «продовольствие – наше тихое, но грозное оружие», заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Так получилось, что от наших поставок зависит продовольственная безопасность многих стран. Получается, что наше продовольствие – наше тихое оружие. Тихое – но грозное. И если кто не знает или забыл, то экспорт нашей сельхозпродукции превышает экспорт настоящих вооружений – он составил более 37 млрд долларов в прошлом году», – написал он в своем Telegram-канале.
Медведев добавил, что Россия – крупнейший производитель зерновых, наряду с Индией и Китаем, а в последние годы – крупнейший экспортер пшеницы.
Он также отметил, что разнообразных и вкусных российских продуктов вполне достаточно для полного обеспечения наших внутренних потребностей. По его мнению, приоритет в поставках продовольствия – российский внутренний рынок. «При этом государство продолжит масштабную и системную помощь аграриям», – отметил он.
Медведев выразил готовность «поставлять продовольствие и сельхозкультуры только нашим друзьям». «Будем продавать и за рубли, и за их национальную валюту в согласованных пропорциях. Не будем поставлять наши продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем», – написал он в сообщении.
Ранее Медведев перечислил «лучшие» способы оставить Европу без газа. Среди них заморозка «Северного потока», активов ЦБ, отказ от оплаты газа в рублях, заявления об отказе от российского газа в ближайшие пару лет.
Немецкий эксперт назвала прекращение поставок российского газа катастрофой для экономики Германии
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Прекращение поставок газа из России чревато катастрофическими последствиями для экономики, устранить ущерб удастся лишь с большим трудом, выразила мнение советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер, которая консультирует правительство ФРГ по вопросам строительства и энергетики.
«Если остановятся базовые отрасли промышленности, возникнет эффект домино, который будет уже невозможно остановить и можно будет исправить лишь с большим трудом», – передает Deutsche Welle (внесен в список СМИ-иноагентов) ее слова со ссылкой на агентство dpa.
При этом в качестве примера Мессари-Беккер указала на строительную промышленность, которая, по ее словам, «в решающей степени» зависит от таких нуждающихся в газе отраслей, как химическая, сталелитейная и цементная промышленность. «В строительной отрасли пострадали бы почти полмиллиона рабочих мест», – отметила она.
Кроме того, советник правительства призвала политиков «мобилизовать без идеологии все национальные резервы» и при необходимости рассмотреть вопрос о продлении срока эксплуатации таких обычных электростанций, как угольные. Это «в любом случае уместнее, чем ставить под угрозу социальную рыночную экономику, строившуюся на протяжении десятилетий», – подчеркнула она.
По словам политика, главная цель заключается в том, чтобы любыми средствами избежать ситуации, при которой из-за нехватки газа придется выбирать, какие предприятия снабжать топливом, а какие – нет. Такой выбор станет неизбежным, если в Германии активируют режим чрезвычайной ситуации в газовой сфере, пояснила она.
Накануне президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре обменялись мнениями насчет очередного раунда российско-украинских переговоров, который прошел накануне в Стамбуле. Кроме того, Путин информировал коллегу по поводу решения о переходе к оплате за российский газ в рублях.
«Изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами – членами ЕС», – говорится в сообщении на сайте Кремля. «Отмечено, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров российского газа. Условлено, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран», – добавили в Кремле.
В свою очередь, Шольц «не соглашался на эту процедуру в ходе разговора, а только запросил письменную информацию, чтобы точнее понимать процедуру», – уточнили в пресс-службе канцлера. Также Шольц заявил, что «платежи по-прежнему будут осуществляться исключительно в евро и будут переводиться в обычном режиме в Газпромбанк, на которого санкции не распространяются, а затем банк конвертирует деньги в рубли».
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Глава Южной Осетии допустил объединение с Северной Осетией в составе России
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В случае вхождения Южной Осетии в состав России она могла бы стать единым субъектом с Северной Осетией, выразил мнение президент республики Анатолий Бибилов.
Бибилов заявил в интервью каналу «Россия 24» (ВГТРК), что «Южная Осетия может войти в состав России как субъект России, я думаю, что объединение Осетии необходимо», передает «Интерфакс».
«Многие говорят, кто будет глава, президент (единого субъекта Федерации), где будет правительство, – это технические вопросы, которые можно решать, и эти решения могут быть абсолютно правильными по расположению тех или иных структур власти», – указал он, подчеркнув, что «Осетия, без сомнения, должна быть единой».
Ранее в Госдуме назвали сроки проведения референдума о вхождении Южной Осетии в состав России.
До этого Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России.
Напомним, Москва признала независимость Южной Осетии, а вместе с ней и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии, 26 августа 2008 года. Тогда же страна оказала помощь Южной Осетии, которую грузинская армия пыталась вернуть под контроль Тбилиси.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Южная Осетия начинает парад присоединений к России.
В Госдуме назвали сроки проведения референдума о вхождении Южной Осетии в состав России
Референдум о присоединении Южной Осетии к России может пройти в мае – июне, заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Водолацкий сообщил, что 10 апреля, «когда в Южной Осетии будут проходить выборы президента республики, будут уже понятны сроки референдума, когда они его объявят». После выборов и приведения к присяге президента «он проведет эту процедуру». По мнению Водолацкого, это «займет немного времени – май-июнь», передает ТАСС.
Также эксперт заявил газете ВЗГЛЯД, что «жители Южной Осетии видят в России сильное государство, которое обеспечит им комфортное будущее», жители республики «мечтали жить в одной семье в составе России».
«Для них это единственный способ не переживать за своих родных и близких, за будущее детей и внуков, жить в сильном, мощном, безопасном государстве, сказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ», – считает Водолацкий.
Он подчеркнул, что «Южная Осетия - это не просто независимое государство, это та территория и люди, которые давно хотят быть в составе России», и «если будет проводиться референдум, то они проголосуют за это, потому что у них нет другого пути».
По его словам, инициатива президента Южной Осетии Анатолия Бибилова дает республике возможность развиваться вместе с Россией.
«Самое главное, что люди видят в России мощное, сильное государство, которое обеспечит комфортное будущее их земли, жителей Южной Осетии. Желание людей должно быть исполнено», – заключил первый зампред комитета.
Между тем Бибилов сообщил, что республика проводит консультации с Россией по вопросу референдума о вхождении в состав страны, передает РИА «Новости»
.
«Юридические действия должны быть основаны на международном праве, основа для этого есть. Южная Осетия – независимое государство и может принимать те решения, которые считает для себя жизненно необходимыми», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, шаг о вхождении в состав страны основан на «огромном желании народа вернуться в Россию». Он подчеркнул, что нужно спросить мнение народа, но оно «известно».
Говоря о том, в каком виде Южная Осетия планирует войти в состав и планируется ли объединение с Северной Осетией, Бибилов подчеркнул, что внутри России есть процедуры, связанные с объединением субъектов.
«Я думаю, что все-таки объединение Осетий необходимо», – добавил он.
Решение вопросов о руководстве объединенной Осетии он назвал техническим.
Ранее спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев заявил, что референдум о присоединении республики к России пройдет в ближайшее время. До этого Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России.
Напомним, Москва признала независимость Южной Осетии, а вместе с ней и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии, 26 августа 2008 года. Тогда же страна оказала помощь Южной Осетии, которую грузинская армия пыталась вернуть под контроль Тбилиси.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Южная Осетия начинает парад присоединений к России.
Дирижер Мастранжело: Россия не стирает ни одну культуру
В отличие от того, что происходит в Европе, мы не стираем ни одну культуру, делаем вклад в развитие мировой культуры, заявил газете ВЗГЛЯД всемирно известный итальянско-российский дирижер и пианист, художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик-Холл» Фабио Мастранжело.
Мастранжело заявил, что он очень доволен «результатом конкурса, организованного Президентским фондом поддержки культурных инициатив».
«Опера (немецкого композитора Альберта) Лорцинга давно привлекала наше внимание, но, символично, что нам предстоит реализовать проект в 2022 году – в юбилейный год Петра I. Я считаю, что в текущее время это событие приобретает еще более особое значение. Петр I сыграл чрезвычайно важную роль в развитии России и ее культуры. Символично, что его юбилей приходится именно на этот год», – отметил он.
Дирижер также указал, что «в последние недели мы наблюдаем ужасную тенденцию, которая всячески пытается заглушить русскую культуру, но это нас не пугает, мы будем работать еще усерднее, чтобы наш голос как артистов и музыкантов был услышан».
«Знаменательно, что опера «Царь и плотник» была написана немцем. В отличие от того, что происходит в Европе, мы не стираем ни одну культуру, наоборот делает вклад в развитие мировой культуры. Мы демонстрируем наш плюрализм и любовь к искусству без ограничений и фобий», – подчеркнул музыкант.
Напомним, император Петр I родился 30 мая (9 июня) 1672 года, в 2022-м ему «исполняется» 350 лет.
Фабио Мастранжело с 2012 года и по настоящее время является главным дирижером ГСО «Symphonica ARTica» Государственной филармонии Республики Саха (Якутия) имени Кривошапко. С августа 2013 года – художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик-Холл».
С 2015 года – художественный руководитель и главный дирижер основанного им Камерного оркестра «Северная симфониетта». C 2016 года – художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра «Северная Симфония».
С сентября 2018 года является главным дирижером Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония».
Ранее президент России Владимир Путин сравнил атаку на русскую культуру на Западе с происходившим в гитлеровской Германии.
«В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии», – сказал он.
Президент напомнил о кадрах кинохроники, запечатлевших сожжение книг на площадях немецких городов. Вместе с тем стало известно, что украинские националисты заставили продавца русской литературы в Киеве сжечь книги.
В Нигерии поддержали желание России торговать газом за рубли
Решение России продавать газ некоторым странам за рубли продиктовано национальной политикой, и никто не вправе ее оспаривать, сообщил посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху.
«Россия решила в качестве ответа на санкции перевести расчеты в рубли. В любом торговом соглашении преимущество всегда на стороне продавца. Кто продает, тот и выставляет условия. Это же торговля не по бартеру, а за деньги. Так что это нормально, что Россия устанавливает валюту платежа. Это политика России, и никто не вправе ее оспаривать», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом замглавы российского МИД подчеркнул, что Россия всегда была надежным поставщиком для всех и намерена продолжать это делать, однако требования и интересы Москвы должны соблюдаться.
По его словам, Нигерия готова при необходимости торговать с Россией в национальных валютах, в перспективе отказ от доллара и евро может укрепить рубль и сделать его свободно конвертируемой валютой.
«Если Россия предложит такую альтернативу Нигерии, мы рассмотрим эту возможность (торговать в национальных валютах). Если что-то понадобится, мы договоримся», – добавил Шеху.
Посол отметил, что перспектива торговли с Россией без доллара и евро откроет для России возможности укрепить свою валюту, и рубль станет свободно конвертируемой валютой. «Мы подождем и увидим», – сказал он.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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Лукашенко заявил Путину о поддержке действий России в ситуации с Украиной
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили спецоперацию на Украине, глава республики поддержал действия Москвы, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин информировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса и дал оценки ведущихся переговоров российских и украинских представителей. Александром Лукашенко вновь выражена поддержка действий Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, который отмечается 2 апреля.
«Лидеры обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня и продвижения союзной интеграции», – добавили в Кремле.
Ранее Лукашенко опроверг слухи о планах Белоруссии принять участие в спецоперации на Украине.
Белгородский губернатор заверил в отсутствии дефицита топлива после пожара на нефтебазе
Пожар на нефтебазе не приведет к дефициту топлива в Белгородской области, все остальные поставщики бензина работают в штатном режиме, заверил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Вижу очереди на АЗС, поэтому еще раз уточняю информацию для белгородцев. В регионе у компании Роснефть две нефтебазы: в Белгороде и Губкине. В данный момент Роснефть перераспределяет запасы из базы в Губкине по области. С учетом перераспределения им хватит запасов на все заправки для работы на срок от 5 до 13 дней. Проблемы с топливом в области нет и не будет», – написал он в своем Telegram-канале.
Также Гладков уточнил, что все остальные поставщики бензина работают в штатном режиме. «У всех имеются собственные емкости, базы и собственные источники поставки. Поэтому на всех заправках области бензин в наличии. Его запас по всей области – на 15-18 дней», – отметил он.
В пятницу утром на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. По информации главы региона, в результате пожара пострадали два человека.
Горели восемь резервуаров с топливом объемом 2 тыс. кубометров каждый. Всего в очаге пожара находились 16 резервуаров. Началось расселение жителей домов на трех улицах рядом с предприятием.
Позднее стало известно, что пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины, нанесенного с территории России.
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Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии.
«За последнее время нашим странам удалось немало сделать для развития интеграционного взаимодействия и конструктивного двустороннего сотрудничества. Утвержден ряд важнейших документов, в том числе отраслевые союзные программы, обновленная военная доктрина и концепция миграционной политики союзного государства», – отмечается в речи Путина на сайте Кремля.
Кроме того, российский лидер выразил уверенность, что реализация достигнутых договоренностей создаст условия для упрочения позиций России и Белоруссии на международной арене, для дальнейшего продвижения по пути формирования общего социально-экономического и гуманитарного пространства.
«Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов и по-настоящему важно с учетом напряженной международной обстановки», – подчеркнул Путин.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила мнение, что День единения народов России и Белоруссии является важной вехой в истории, у него есть все основания встать в один ряд с такими праздниками, как День России и День народного единства.
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Курганские мясокомбинаты вдвое увеличили выпуск консервов
Мясокомбинаты «Стандарт» и «Велес» Курганской области в начале года почти в два раза увеличили выпуск консервов, сообщает областное правительство.
«С начала года курганские мясоперерабатывающие предприятия почти в два раза увеличили выпуск консервов. Предприятию «Велес» и мясокомбинату «Стандарт» удалось повысить показатели производства за январь и февраль в 1,9 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года», – сообщается на сайте ведомства.
Так, предприятие «Велес» производит более 20 видов продукции – это консервы из говядины и свинины, каши с мясом, плов, паштеты, языки в желе. Весь ассортимент поставлен более чем в 15 регионов России.
Также уточняется, что большим спросом продукции мясокомбината «Стандарт» пользуется тушеная говядина, она составляет около 75% от общего объема продукции. Также предприятие изготавливает мясные и мясорастительные консервы, ветчины, паштеты.
Как заявил директор департамента агропромышленного комплекса Курганской области Павел Кощеев, в условиях «экономических санкций и необходимости импортозамещения, предприятия Курганской области не только увеличивают объемы производства, но и расширяют линейку продукции новинками». «Совсем недавно одним из перечисленных производств освоен выпуск мясных начинок, фитнес-филе, вегетарианских паштетов. Сегодня, откликаясь на запросы экономики, идет активное освоение новых, востребованных продуктов», – заключил он.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «продовольствие – наше тихое, но грозное оружие». По его словам, разнообразных и вкусных российских продуктов вполне достаточно для полного обеспечения наших внутренних потребностей.
В целом большая часть россиян (60%) в опросе Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) заявила, что введенные санкции либо никак на них не скажутся (28%), либо скажутся несильно (32%). Из числа тех, кто видит положительные последствия, 39% указали на рост импортозамещения – «будет все свое».
США ввели санкции против КГБ Белоруссии
Министерство торговли США ввело экспортные санкции против 24 белорусских юридических лиц, в том числе Внутренних войск МВД Белоруссии, Комитета государственной безопасности (КГБ) и спецподразделения КГБ «Альфа», соответствующее уведомление американское ведомство разместило в Федеральном реестре США.
В черный список были в том числе включены Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии, Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), а также Управление внутренних дел Гомельского областного исполнительного комитета. В уведомлении подчеркивается, что санкции были введены «в ответ на то, что Белоруссия значительно способствовала и поддерживала вторжение России на Украину, а также [поддерживала] вооруженные силы России», передает ТАСС.
В документе говорится, что юрлица были занесены в санкционный перечень «за приобретение и попытки приобретения продукции, внесенной в список запрещенной [для экспорта], с целью поддержки вооруженных сил Белоруссии». Подчеркивается, что теперь при рассмотрении лицензионных заявок на экспорт в отношении фигурантов списка будет действовать «презумпция отказа».
Накануне США ввели санкции против 120 юридических лиц из России и Белоруссии. Во вторник главы МИД России и Белоруссии условились наращивать плотную координацию во внешней политике, включая противодействие санкционному давлению западных стран.
12 марта президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Москве концептуально согласовали взаимную поддержку в условиях санкций.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.
Лукашенко призвал Россию активнее создавать совместные предприятия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости активнее создавать совместные предприятия с Россией. По его словам, экономическое сотрудничество само собой приведет страны к тому уровню союзнических отношений, который должен существовать.
«Особое направление, и это мы с президентом России постоянно подчеркиваем, – активное создание совместных производств. Здесь и особенно в вашей области. В сферах машиностроения, сельского хозяйства, научно-технической сфере», – заявил Лукашенко на встрече с губернатором Пензенской области России Олегом Мельниченко.
Лукашенко добавил, что он с президентом России Владимиром Путиным договорился о том, чтобы стороны активно использовали потенциал друг друга и наработки в тех или иных областях, передает «БелТА».
«Где у нас выше компетенции, пожалуйста. Там, где в России есть продвинутые технологии, мы должны воспользоваться. Но надо создавать совместные предприятия. Тогда не будет болтовни о каком-то едином государстве, единой валюте и прочем. Экономика нас выведет на тот уровень и приведет к тому», – сказал президент республики.
Лукашенко отметил, что экономика – это фундамент любых отношений. «В этом направлении мы и действуем».
Кроме того, президент заявил, что Запад не смог оторвать Белоруссию от России.
«Было желание (у Запада) отрезать здесь и провести красную черту для России. У них не получилось. Они сейчас ходят и зубами щелкают – не получилось, надо как-то все это перевернуть. Поэтому санкции вводят против России и, честно говоря, против Беларуси, чтобы Россия не обошла свои санкции», – сказал он.
Лукашенко утверждает, что страны Запада хотели 2020 году после президентских выборов организовать в Белоруссии «майдан» по украинскому сценарию, но у него ничего не вышло.
Глава государства подчеркнул, что после 2020 года у Белоруссии был очень серьезный период: в стране готовились к референдуму по изменению конституции.
«Демократизировали ее. Надо было двигаться вперед. И вы знаете, многие у нас в обществе предлагали не проводить референдум после событий 2020 года. Я категорически высказался против: мы пообещали. Референдум прошел и, знаете, такая тишина. Даже Запад утихомирился: сказать нечего. И результаты референдума на полтора процента лучше, чем на президентских выборах. У нас действительно спокойная ситуация», – заключил Лукашенко.
Напомним, 18 марта были сняты все ограничения на поездки между Россией и Белоруссией.