В СПЧ назвали зачисткой информационного пространства блокировку филиалов ВГТРК на YouTube

«Цензура российских государственных СМИ, которая выражается в произвольной блокировке их YouTube-каналов, совершенно недопустима. Мотивация таких действий со стороны Google непонятна», – сказал член СПЧ Кирилл Вышинский. Ранее Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к каналам YouTube филиалов ВГТРК.

«Почему каналы именно тех, а не других региональных отделений ВГТРК оказались неугодны американской корпорации?» – задается вопросом член СПЧ, исполнительный директор международного информационного агентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский. Если корпорация не выполнит требования Роскомнадзора, то будет оштрафована, напоминает он.

«У России есть все инструменты для дальнейшего воздействия на Google, в том числе «закон о приземлении». Роскомнадзору и дальше нужно претворять в жизнь все эти нормы применительно к бигтеху», – считает Вышинский.

Руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Рифат Сабитов напоминает, что за несколько последних дней YouTube закрыл аккаунты целого ряда местных филиалов ВГТРК. «Очевидно, что продолжается «зачистка» информационного пространства, где присутствует хотя бы одна альтернативная западной трактовке событий точка зрения, – полагает Сабитов. – Это грубое нарушение таких базовых правовых принципов, как свобода слова, самовыражения и права граждан на получение информации. Нарушая эти правила, площадка игнорирует права своих пользователей не только в России, но и по всему миру, где немало пользователей YouTube-каналов отечественных СМИ».

По мнению члена Общественной палаты, такое положение дел неприемлемо. «Если американский видеохостинг не собирается соблюдать российские законы и права своих пользователей, то стоит серьезно задуматься о его дальнейшей работе в России», – предупреждает он. «Сегодня мы можем говорить о развитии российских альтернатив YouTube и другим зарубежным площадкам, у нас есть возможности донести до пользователей достоверную информацию, – отмечает Сабитов. – Нам следует и дальше двигаться по пути развития цифрового суверенитета России».

Как сообщала накануне газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор потребовал от Google LLC незамедлительно снять ограничения с youtube-каналов филиалов ВГТРК. В частности, администрацией видеохостинга были заблокированы каналы ГТРК «Ставрополье», «Краснодар», «Башкортостан», «Новосибирск», «Кузбасс» и «Вайнах» Чеченской республики.

Меры, введенные администрацией видеохостинга YouTube, принадлежащего американской ИТ-компании Google, в отношении российских СМИ в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, считает ведомство. Роскомнадзор требует также пояснить причины введения ограничительных мер.