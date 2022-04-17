МИД выразил обеспокоенность ростом военной активности НАТО в Арктике

Военные учения НАТО на севере Норвегии не способствуют обеспечению безопасности в Арктике, Россия обеспокоена ростом активности Североатлантического альянса в регионе, заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

«Вызывает озабоченность возросшая в последнее время активность НАТО на арктическом направлении. Недавно на севере Норвегии прошли очередные масштабные военные учения альянса, которые, на наш взгляд, не способствуют обеспечению безопасности в регионе», – приводит его слова ТАСС.

Корчунов добавил, что Россия обеспокоена вовлечением неарктических государств НАТО в военную активность альянса в северных широтах и отмечает риски непреднамеренных инцидентов с силами альянса в Арктике, которые, помимо рисков безопасности, также могут нанести серьезный ущерб хрупкой арктической экосистеме.

Он подчеркнул, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО негативно отразится на безопасности и доверии в Арктике.

По его словам, западные страны не в состоянии обеспечить устойчивое развитие Арктики без России. «В начале марта 2022 года США, Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия со ссылкой на проведение Россией военной спецоперации на Украине приостановили свое участие в рамках [Арктического] совета. При этом западные страны – члены совета отмечают, что речь идет о «временной заморозке», не требующей изменения состава участников и формата работы этой организации. Очевидно, что эффективно обеспечить устойчивое развитие Арктики без России, страны, на долю которой приходится около 60% арктического побережья и где проживает более половины населения региона (2,5 млн человек), невозможно», – подчеркнул он.

Дипломат добавил, что приостановка деятельности Арктического совета приводит к тому, что риски и вызовы «мягкой» безопасности в Арктике, с которыми до этого совет в целом эффективно справлялся, будут нарастать».

«Убеждены, что в Арктике нет вопросов, требующих военного решения. Международные нормы четко определяют права как прибрежных, так и других государств и служат прочной основой для решения любых региональных проблем», – уточнил он.

Корчунов отметил, что в целом Россия намерена и далее придерживаться конструктивных подходов к взаимодействию в Арктике. «Укрепляя свой суверенитет в высоких широтах, мы остаемся открытыми к сотрудничеству со всеми как арктическими, так и нерегиональными заинтересованными государствами и организациями, разделяющими наше понимание необходимости устойчивого развития этого региона. Рассчитываем на скорейшее возобновление полноформатной работы Арктического совета», – указал он.

Дипломат также заявил, что Россия предупреждает Запад о негативных последствиях попыток создать альтернативные Арктическому совету форматы.

В среду президент Владимир Путин заявил, что практически все направления безопасности России сконцентрированы в Арктике, всем проектам там надо уделить особое внимание.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя опасения США по поводу увеличения активности России в Арктике, заявила, что Москва обеспокоена использованием Арктики в целях сдерживания России и стремлением Североатлантического альянса к милитаризации региона.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты внимательно отслеживают активность России в Арктике и намерены отстаивать свои национальные интересы в этом регионе. В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что присутствие в Арктике – необходимый элемент военного строительства России, США не отказываются от присутствия в Арктике, и Россия не должна игнорировать этот важный регион.

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