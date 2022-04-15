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В Сербии состоялся массовый митинг в поддержку России
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В центре Белграда проходит массовая протестная акция «Не от моего имени», связанная с голосованием Сербии за выход России из Совета по правам человека ООН.
Около 19.00 (20.00 мск) у памятника Николаю II Романову близ здания избиркома и через дорогу от резиденции президента Сербии собрались сотни участников акции с плакатами, сербскими и российскими флагами, передает РИА «Новости».
Из колонок звучат русские песни, включая «Когда мы были на войне». Некоторые из пришедших носят майки с символом Z, присутствуют флаги Новороссии и черно-желто-белое знамя. Ожидаются выступления организаторов. Участники акции перекрывают центральную улицу Краля Милана, полиция не вмешивается.
Организаторами выступил «Народный патруль» Дамняна Кнежевича, движение «Образ» Младена Обрадовича. Планировали прийти и представители движений, которые прошли барьер в 3% и войдут в новый созыв парламента, среди них «Двери» и «Заветники».
Ранее болельщики сербского баскетбольного клуба «Црвена Звезда» на матче регулярного чемпионата Евролиги размахивали флагом с перечеркнутой эмблемой НАТО и ЕС, скандируя пророссийские лозунги.
Генеральная Ассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла 7 апреля западную резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. За решение проголосовали 93, против выступили 24 делегации, воздержались 58. Против проголосовали Алжир, Белоруссия, Боливия, Бурунди, Центрально-Африканская Республика, Китай, Демократическая Республика Конго, Куба, Северная Корея, Эритрея, Эфиопия, Габон, Иран, Казахстан, Киргизия, Лаос, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Зимбабве.
Как позднее объяснил президент Сербии Александр Вучич, его страна голосовала за исключение России из СПЧ ООН из-за угрозы санкций.
Россия приняла решение о досрочном прекращении членства в СПЧ.
Минобороны: Крейсер «Москва» затонул во время шторма
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Ракетный крейсер «Москва» затонул при буксировке в пункт назначения во время шторма из-за повреждений, полученных ранее, сообщили в Минобороны России.
«При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
В министерстве напомнили, что экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.
Напомним, в Минобороны России сообщили, что флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Экипаж эвакуирован.
Между тем стало известно, что близ российского ракетного крейсера «Москва», на котором произошли взрыв и пожар, ранее пролетал американский патрульный разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.
В военном ведомстве сообщили также, что взрывы боеприпасов на российском ракетном крейсере «Москва» прекратились, корабль сохранил плавучесть и буксируется в порт.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин получил доклад по линии Минобороны о ситуации с крейсером «Москва» Черноморского флота.
Ракетным ударом в Харьковской области уничтожен отряд польских наемников
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Российские ракетные войска ликвидировали на Украине отряд наемников польской частной военной компании, сообщает Министерство обороны. По данным военного ведомства, уничтожены до 30 польских наемников.
«Ракетными войсками в населенном пункте Изюмское Харьковской области в результате удара ликвидирован отряд наемников польской частной военной компании. Уничтожены до 30 польских наемников», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram. О прибытии в Донбасс польских военных воевать на стороне ВСУ было известно еще в 2021 году.
«Также нанесено поражение 221 военному объекту Украины, в том числе: 12 пунктам управления, 176 опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника, подавлено 12 огневых позиций артиллерии», – сообщили в военном ведомстве.
По данным МО РФ, оперативно-тактической авиацией в течение ночи уничтожены 13 военных объектов Украины, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения и 10 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.
«Армейской авиацией в районах Гусаровка и Волобуевка уничтожены скопления живой силы и украинской военной техники, в том числе: три опорных пункта, девять единиц бронетехники и автомобили различного назначения», – говорится в сообщении.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 456 беспилотных летательных аппаратов, 2213 танков и других боевых бронированных машин, 249 установок реактивных систем залпового огня, 966 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2110 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
Как сообщил ранее в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, российский корабль нанес удар «Калибрами» по военному заводу на окраине Киева. Он подчеркнул, что «количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории».
Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили в Черниговской области украинский вертолет Ми-8, который в четверг атаковал Климово в Брянской области.
Также стало известно, что войска России и Донецкой народной республики полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе.
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Попавший в засаду российский Т-80 выдержал попадания нескольких украинских ракет
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Российский танк Т-80БВ, попав в засаду, выдержал попадание нескольких ракет украинских противотанковых комплексов, тем сам позволив экипажу отразить атаку противника, рассказал командир танкового взвода.
По словам командира, взвод сопровождал колонну колесной техники, во время следования колонна попала в засаду.
«Но наш танковый взвод отразил атаку противника. В ходе боя уничтожили два бронетранспортера и несколько расчетов противотанковых управляемых комплексов ВСУ в засадах. Все автомобили добрались до пункта назначения», – передает РИА «Новости» слова командира.
«По танку попадают вражеские снаряды... Но в дальнейшем мы как бы разобрались, собрались с мыслями и начали уже непосредственно выполнять свою работу, отражать атаку», – уточнил командир.
Как отметили в Минобороны, танковый взвод Западного военного округа сопровождал колонну материально-технического обеспечения с боеприпасами и другими материальными средствами.
За героизм танкистам прямо на передовых позициях были вручены медали «За отвагу».
Ранее журналист издания The National Interest Чарли Гао сообщил, что заявления об устаревании танка Т-80 сильно преувеличены, Россия продолжает модернизацию старых моделей танков, несмотря на то, что некоторые типы подобных машин должны быть заменены новым Т-14 «Армата». По его словам, в 2015 году Т-80 должны были быть сняты с вооружения ВС России, однако выход глубоко модернизированного образца Т-80БВМ в 2017 году развенчал подобные высказывания.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему у России на вооружении много разных моделей танков.
Российский корабль ударил «Калибром» по ракетному заводу в Киеве
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Российский корабль нанес удар «Калибрами» по военному заводу на окраине Киева, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Сегодня ночью высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» нанесен удар по военному объекту на окраине Киева. В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет», – приводит его слова РИА «Новости».
Он подчеркнул, что «количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории».
Конашенков также сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили в Черниговской области украинский вертолет Ми-8, который в четверг атаковал Климово в Брянской области.
Напомним, Вооруженные силы Украины не впервые предпринимают попытку атаковать российскую территорию. Так, 1 апреля на нефтебазе в административном центре региона произошел пожар вследствие авиаудара двух вертолетов ВСУ, проникших на территорию России на низкой высоте. Пострадавших и погибших нет. Площадь возгорания емкостей с топливом составила 1,2 тыс. кв. метров. По факту авиаудара по нефтебазе в России возбуждено уголовное дело по статье «теракт».
14 апреля приграничный район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины: снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, повреждены жилые дома, серьезно пострадали восемь человек.
Комбинат имени Ильича в Мариуполе освобожден от украинских националистов
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Войска России и Донецкой народной республики полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича) в Мариуполе, сообщили в Минобороны.
«В городе Мариуполе группировкой российских войск и подразделениями народной милиции Донецкой республики в результате наступательных действий полностью освобожден от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича», – передает РИА «Новости» слова официального представителя российского военного ведомства Игоря Конашенкова.
Напомним, в ночь на понедельник группа украинских морпехов, занимавших позиции на «Азовмаше» (комбинат им. Ильича), предприняли попытку прорваться из окружения, нанеся на свою технику символику «Z». Однако маневр был вовремя замечен, колонна украинской техники была расстреляна артиллерий, военнослужащие ВСУ пытались скрыться бегством в полях, но были пойманы.
Газета ВЗГЛЯД писала, что массовая сдача в плен морпехов ВСУ приблизила освобождение Мариуполя.
В Минобороны России также сообщили об ударе «Калибром» по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» на окраине Киева. «Уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет», – сказал генерал.
Он подчеркнул, что «количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории».
Зеленский заявил, что Украина «еще раньше» начала «войну» с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си заявил, что его страна начала «войну» с Россией «еще раньше». По его словам, Киев готовился к столкновению с «одной из самых многочисленных армий в мире».
Глава украинского государства заявил, что подготовиться к такому «одной стране сложно», и поэтому Украине нужна была помощь. «Именно поэтому мы хотели в НАТО. Именно поэтому мы стабилизировали ситуацию в Украине. Именно поэтому нам было необходимо сильное руководство моей команды. Именно поэтому мы боролись с некоторыми политическими группами внутри нашей страны... Мы начали эту войну еще раньше», – приводит его слова РИА «Новости».
Зеленский сказал, что Украина нуждалась в деньгах и оружии. «И мы именно это и делали. Мы говорили. Мы непублично договаривались про те или иные поставки», – сказал Зеленский, добавив, что «о некоторых вещах» Киев договаривался с некоторыми странами еще в декабре и январе.
Ранее сообщалось, что Киев еще до начала российской спецоперации планировал широкомасштабное наступление в Донбассе. Так, в марте в Минобороны сообщали, что российская спецоперация не позволила провести широкомасштабное наступление войск Украины на ЛНР и ДНР, дав возможность спасти тысячи жизней мирного населения. А в начале апреля стало известно, что украинские националисты готовили расправу над жителями Мелитополя – 150-тысячного города на юге Запорожской области, который с 26 февраля контролируется Вооруженными силами России.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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Российская ПВО сбила атаковавший Брянскую область вертолет ВСУ
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Российские средства противовоздушной обороны сбили в Черниговской области украинский вертолет Ми-8, который в четверг атаковал Климово в Брянской области, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Городня Черниговской области при возвращении на авиабазу зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолет Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на жителей мирного населенного пункта Климово в Брянской области», – приводит его слова РИА «Новости».
Вооруженные силы Украины не впервые предпринимают попытку атаковать российскую территорию. Так, 1 апреля на нефтебазе в административном центре региона произошел пожар вследствие авиаудара двух вертолетов ВСУ, проникших на территорию России на низкой высоте. Пострадавших и погибших нет. Площадь возгорания емкостей с топливом составила 1,2 тыс. кв. метров. По факту авиаудара по нефтебазе в России возбуждено уголовное дело по статье «теракт».
14 апреля приграничный район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины: снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, повреждены жилые дома, серьезно пострадали восемь человек.
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Экипаж крейсера «Москва» доставлен в Севастополь
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Члены экипажа затонувшего крейсера «Москва» доставлены в Севастополь, сообщил источник в морских кругах.
«Экипаж доставлен в пункт постоянной дислокации (в Севастополь, главную базу Черноморского флота – прим. ВЗГЛЯД)», – передает его слова ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что в четверг из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость и в условиях штормового моря затонул при буксировке в пункт назначения.
Напомним, в Минобороны России сообщили, что флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Экипаж эвакуирован.
Между тем стало известно, что близ российского ракетного крейсера «Москва», на котором произошли взрыв и пожар, ранее пролетал американский патрульный разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как восполнить потерю крейсера «Москва».
Эксперт перечислил варианты замены крейсера «Москва» на ЧФ РФ
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«Сейчас есть единственное и достаточно эффективное решение – максимально форсировать строительство фрегатов проекта 22350», – заявил газете ВЗГЛЯД капитан 3-го ранга запаса Максим Климов, комментируя возможность замены крейсера «Москва», затонувшего в Черном море.
«Два таких фрегата – «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов» – уже входят в состав Северного флота, ведется строительство еще шести. «Горшков» сейчас на Северном флоте, а «Касатонов» в Средиземном море. На сегодняшний день – это наши лучшие корабли», – рассказал Максим Климов.
«Фрегаты проекта 22350 строят на «Северной верфи» в Петербурге. Нужно увеличивать количество заводов, которые строят эти корабли. Одной из острых проблем, связанных со строительством этих кораблей, было отсутствие энергоустановки. Мы успешно ее импортозаместили, построив собственную. Теперь такой проблемы не стоит», – отметил капитан 3-го ранга.
«Наша промышленность способна создавать и более эффективные, современные корабли. Есть ряд не до конца проработанных позиций. Например, на базе энергоустановки для фрегата 22350 собирались строить его увеличенную версию, близкую по водоизмещению к «Москве». Это потребует больших затрат временных и финансовых, но нам нужны эффективные корабли», – подчеркнул он.
Несмотря на острую необходимость Военно-морского флота в больших кораблях, нужно заниматься и теми проектами, для которых у нас уже есть мощности, продолжил эксперт. «У нас есть «Каракурты». Это малые ракетные корабли проекта 22800, которые тоже очень хорошо пошли», – рассказал Климов.
«На базе этих проектов можно в ближайшие лет пять развернуть крупномасштабное строительство кораблей для обновления Военно-морского флота России. Наши мощности позволяют в ускоренном темпе строить эти корабли, особенно проект 22350», – подчеркнул собеседник.
Эксперт отметил еще один значимый плюс проекта 22350 – состоятельность в части импортозамещения. «Несмотря на то, что проекту вставлялись палки в колеса, сейчас мы сможем строить их сами, найдены необходимые для этого технические возможности», – заявил капитан 3-го ранга.
«Сейчас задача номер один – осознать растущие военные угрозы со стороны недружественных государств и готовиться к противостоянию с ними всей страной. Экономику нужно переводить на модернизационные рельсы, в том числе и по части военного кораблестроения», – добавил Климов.
Эксперт также предположил, что в качестве флагмана Черноморского флота может стать один из фрегатов адмиральской серии 11356Р. «Но фрегаты этой серии уступают по боевым возможностям фрегатам 22350. Когда прорабатывался вопрос строительства серии 11356Р, прекрасно осознавались недостатки этих кораблей, но позиция была такая: «сначала построим, потом доработаем». Аргументировалось это возможностью начать массовое строительство кораблей», – рассказал он.
«Поэтому корабли нужно модернизировать. В том числе и недостатки у 11356Р нужно устранить», – отметил капитан 3-го ранга.
Как стало известно накануне, ракетный крейсер «Москва» затонул при буксировке в пункт назначения во время шторма из-за повреждений, полученных ранее. Об этом сообщили в Минобороны России.
«При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
В министерстве напомнили, что экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота. Напомним, в Минобороны России сообщили, что флагман Черноморского флота получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Экипаж эвакуирован.
Между тем стало известно, что близ российского ракетного крейсера «Москва», на котором произошли взрыв и пожар, ранее пролетал американский патрульный разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин получил доклад по линии Минобороны о ситуации с крейсером «Москва» Черноморского флота.
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Над Белгородом сработали системы ПВО
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В небе над Белгородом в пятницу работает противовоздушная оборона. Как минимум две противоракеты выпущены по воздушным целям над городом.
Противоракеты были видны в небе над городом около 9.45 (совпадает с мск), передает РИА «Новости».
За минувшие сутки четыре обстрела произошли в регионах Центральной России на границе с Украиной. Так, накануне были обстреляны со стороны Украины белгородские села Журавлевка и Сподарюшино: по данным губернатора Вячеслава Гладкова, легкое ранение получил местный житель, повреждены жилые дома.
Также были обстреляны Климово в Брянской области и пограничный пункт пропуска «Новые Юрковичи» там же. В селе пострадали восемь человек, в том числе маленький ребенок и пожилая женщина, получившие тяжелые ранения. В пятницу российские средства противовоздушной обороны сбили в Черниговской области украинский вертолет Ми-8, который атаковал Климово.
В среду Минобороны объявило, что Россия нанесет удары по центрам принятия решений на Украине, в том числе в Киеве, если продолжатся попытки диверсий и ударов по объектам на российской территории.
Шаманов анонсировал создание новой дивизии ВДВ
Планом развития Воздушно-десантных войск (ВДВ) России предусматривается воссоздание в их составе пятой по счету дивизии – 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (вдд), которая будет трехполкового состава, заявил президент Российской ассоциации Героев, бывший командующий ВДВ, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов.
«Есть планы по воссозданию 104-й вдд на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Новая дивизия будет трехполкового состава (речь идет о парашютно-десантных полках)», – передает ТАСС слова Шаманова по случаю отмечаемого в пятницу 30-летия Российской ассоциации Героев.
Кроме того, по его словам, в ее составе будут артиллерийский и зенитно-ракетный полки. Сроки воссоздания 104-й вдд пока не определены.
Ранее источник, близкий к военному ведомству, сообщал о возможном воссоздании 104-й дивизии. По его словам, предполагается, что новое соединение ВДВ будет трехполкового состава, включая 345-й парашютно-десантный полк.
В Советском Союзе с 1946 года и до вывода в Ульяновск в 1993 году дивизия дислоцировалась в Азербайджане. Сводные подразделения 104-й дивизии принимали участие в нескольких вооруженных конфликтах. В августе-сентябре 1992 года 345-й полк был передислоцирован в Абхазию и выведен из состава дивизии. В 1993 году дивизия была выведена из Азербайджана и полностью передислоцирована в Ульяновск. В 1998 году она была реорганизована в 31-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду.
Сейчас в составе ВДВ России четыре воздушно-десантных и десантно-штурмовых дивизии, в том числе две трехполкового состава и пять бригад.
Напомним, в декабре газета «Красная звезда» со ссылкой на командующего ВДВ Андрея Сердюкова сообщила, что формирование нового десантно-штурмового полка ВДВ завершилось в Крыму.
На Западе заявили о проблемах с обороноспособностью из-за поставок Украине
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Западные страны вынуждены выбирать между продолжением поставок оружия Украине и сохранением арсеналов для поддержания собственной обороноспособности, пишет колумнист Bloomberg, профессор и автор книги о холодной войне Хэл Брэндс.
Он обратил внимание на высказывания представителей Пентагона, согласно которым Киев ежедневно расходует недельный запас противотанковых боеприпасов.
«Это ставит западные страны перед суровым выбором: направлять на Украину дополнительные поставки или бережливо отнестись к ограниченным возможностям, которые могут понадобиться им для собственной обороны», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
В материале также напоминается, что до вступления США во Вторую мировую войну президент Франклин Рузвельт активно обсуждал со своими военными советниками, стоит ли поставлять оружие Великобритании или же оставить его на случай обороны страны. Сейчас Вашингтон приближается к «схожей переломной точке», констатирует автор статьи.
Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли ранее заявлял, что американцы вместе с союзниками передали украинским военным 60 тыс. противотанковых и 25 тыс. зенитных комплексов. Так, 13 апреля сообщалось, что из наличия Пентагона ВСУ передаются 200 бронетранспортеров M113, 18 гаубиц натовского калибра 155 мм и 40 тыс. снарядов к ним. В пакет военной помощи на сумму 800 млн долларов также вошли 11 вертолетов Ми-17 российского или советского производства, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade, 100 бронированных джипов, 500 ракет «Джавелин» (Javelin) и «тысячи» других противотанковых систем. Кроме того, Пентагон заявлял, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков.
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В Токио заявили о сборе данных о пусках ракет «Калибр»
Правительство Японии с озабоченностью собирает информацию о недавних пусках крылатых ракет «Калибр», которые произвели в Японском море подлодки Тихоокеанского флота России, заявил министр обороны Нобуо Киси.
Киси заявил, что «наблюдается тенденция к активизации деятельности Вооруженных сил России в районах, прилегающих к нашей стране», это «включает в себя размещение новейших вооружений и проведение учений», передает ТАСС.
«Мы с озабоченностью собираем об информацию о последних пусках крылатых ракет и усиливаем меры предосторожности», – указал он.
Вместе с тем морские Силы самообороны страны выпустили в пятницу пресс-релиз, в котором сообщили, что Япония и США провели совместные учения в Японском море, в ходе которых осуществили тренировочный обмен информацией о запуске баллистической ракеты.
В учениях приняли участия японский эсминец «Конго», а также два корабля ВМС США. Кроме того, стороны отработали ряд тактических задач, направленных на улучшение взаимодействия.
Ранее сообщалось, что две дизель-электрические подлодки Тихоокеанского флота (ТОФ) Б-274 «Петропавловск-Камчатский» и Б-603 «Волхов» произвели успешные пуски крылатых ракет «Калибр» из акватории Японского моря по морской цели.
Россия предупредила США о «непредсказуемых последствиях» за военную помощь Украине
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Москва направила Вашингтону ноту, в которой заявила о «непредсказуемых последствиях» в случае, если НАТО продолжит поставлять Украине вооружения, сообщили СМИ.
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на The Washington Post, нота была направлена в ответ на объявленный накануне новый пакет военной помощи Киеву на 800 млн долларов. Документ якобы был передан Госдепу посольством России в Вашингтоне. В Госдепе эту информацию пока не прокомментировали.
Россия обвинила союзников в нарушении «жестких принципов» переброски вооружений в зоны конфликта и в игнорировании «угрозы попадания высокоточного оружия в руки радикальных националистов, экстремистов и бандитских формирований на Украине».
«Призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности», – приводит издание отрывок из ноты.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков. В понедельник в Пентагоне сообщили, что Запад отправляет на Украину восемь-десять авиарейсов с оружием в день, а также потоком автоколонн.
Напомним, из наличия Пентагона ВСУ передаются 200 бронетранспортеров M113, 18 гаубиц натовского калибра 155 мм и 40 тыс. снарядов к ним. В пакет военной помощи на сумму 800 млн долларов также вошли 11 вертолетов Ми-17 российского или советского производства, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade, 100 бронированных джипов, 500 ракет «Джавелин» (Javelin) и «тысячи» других противотанковых систем.
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В Херсоне нашли документы работавших на разведку Украины эскортниц
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Российские силовики в Херсоне обнаружили материалы на почти 20 эскортниц, которых Служба внешней разведки Украины (СВРУ) использовала не только в качестве информаторов, но и для выполнения особых поручений и даже диверсий.
Источник в российском силовом ведомстве сообщил, что «в ходе проведения оперативных мероприятий российскими силовиками было обнаружено офисное здание, внутри которого находилось еще одно малозаметное изолированное помещение с отдельным входом, где располагалось подразделение пятого департамента СВР Украины по работе с агентурой», передает РИА «Новости».
По его словам, обнаружить секретный отдел удалось по наводке бывшего сотрудника украинских спецслужб, он «раскрыл некоторые подробности деятельности сотрудников СВРУ, отдельные офицеры которого работали под прикрытием легенды профессионального фотографа для подбора оперативных источников».
Перед вербовкой собирались и анализировались «данные потенциально интересных клиенток с сайтов знакомств, пабликов в соцсетях и личном общении», затем сотрудник СВРУ, представившись фотографом-сводником, входил к девушкам в доверие и предлагал им интересную личную перспективу. Российским силовикам удалось идентифицировать одного из таких «фотографов» – это полковник СВРУ, начальник пятого отдела СВРУ по городу Херсону Александр Баденко.
«Чаще всего доверчивым клиенткам «фотограф» предлагал выгодное замужество на Западе и в России, а наиболее раскрепощенным – знакомство с состоятельными клиентами и работу эскортниц с «большой перспективой». В зависимости от талантов самих девушек, их будущее определялось сотрудниками отдела кадров СВРУ по результатам психологического тестирования», – добавил источник.
Так, наименее интересным, с оперативной точки зрения, предлагалась работа обычной проституткой-информатором, более способных передавали для обучения в закрытых учебных заведениях СВРУ, а после обучения и стажировки «девушки получали задания в качестве нелегалов-информаторов или диверсантов под глубоким прикрытием».
Наиболее известным примером подобной диверсионной работы может служить история с блондинкой, которая, по одной из версий, заложила взрывчатку в кабинет полковника армии ДНР Михаила Толстых (Гиви), завоевав его доверие в 2017 году.
Всего информатор передал российским силовикам установочные данные (фамилии, имена, отчества, паспортные данные) и фотокопии заполненных анкет для знакомств с гражданами России и иностранцами почти 20 жительниц Херсона.
«Не исключено, что указанные лица могут до сих пор использоваться для выполнения особых поручений СВР Украины на территории России и Европы», – подчеркнул источник.
Ранее в Эстонии заподозрили украинских беженок в намерении заниматься проституцией.
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