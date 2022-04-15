Балтфлот пообещал держать учения НАТО «на мушке»

Силы Балтийского флота будут отслеживать действия кораблей НАТО во время начинающихся в районе учений, в случае возникновения агрессивных планов все цели будут «на мушке», заявил командующий Балтийским флотом (2001-2006 годы) адмирал Владимир Валуев.

«Цель проводимых НАТО учений – показать мощь и сплоченность союзников. Однако у Балтийского флота достаточно береговых комплексов и корабельного состава, чтобы противопоставить возникновению угрозы. Ведется разведка всеми средствами. В случае возникновения агрессивных планов все цели у нас будут «на мушке», – передает РИА «Новости» слова Валуева.

Он напомнил, что еще в недавнем прошлом корабли НАТО совместно с российским Балтийским флотом ежегодно проводили учения «Балтопс» для отработки взаимодействия на море и на суше. Проводились эпизоды учений по противоминной безопасности.

«Однако сейчас сценарий больше похож на репетицию высадки десанта на побережье с целью продвижения на восток. Но мы к этому готовы», – сказал бывший командующий Балтийским флотом.

Ранее в пятницу в Балтийское море вошли корабли 1-й постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG1, которые примут участие в военных учениях на следующей неделе. Тем самым НАТО намерено «продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря».

Группу SNMG1 возглавляет коммодор Королевского флота Нидерландов Ад ван де Санде. Сама же группа представлена шестью кораблями. Среди них датский фрегат Peter Willemoes (F362), оснащенный зенитными ракетами SM-2 IIIA и противокорабельными ракетами Harpoon Block II. Помимо этого, в Балтийском море сейчас находится два корабля Германии – корвет Erfurt (F262) и танкер FGS Berlin.

Также в группе представлены голландский фрегат HNLMS De Zeven Provinciën (F802), британский фрегат HMS Northumberland и канадский фрегат HMCS Halifax (FFH 330), все они оснащены противокорабельными ракетами «Гарпун».

Напомним, 8 апреля в акватории Балтийского моря прошли плановые учения свыше 15 боевых кораблей Балтийского флота. Стрельбы велись по мишеням, имитирующим боевые корабли противника и средства воздушного нападения.