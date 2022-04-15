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Подпольную табачную фабрику с украинскими беженцами нашли в Италии
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В Италии обнаружили нелегальную фабрику по производству табачной продукции, на которой работали граждане Украины, России и Молдавии, сообщила Финансовая гвардия страны.
Фабрика работала в городе Помеция, этот город расположен к югу от Рима. На нелегальном предприятии нашли 10 рабочих, они подтвергались «изнурительной работе по сменам» в помещении с замурованными окнами и без выхода для продуктов горения, передает РИА «Новости» со ссылкой на итальянское ведомство.
Там указали, что украинские работники фабрики – это беженцы, которые попали в страну в результате конфликта на Украине.
«Фабрика была оснащена всем оборудованием и материалами, необходимыми для производства контрафактных сигарет. В частности, вес расфасованных сигарет составлял более 44 тонн, табака – 38 тонн. Это самый большой объем контрабанды, изъятой за последние годы на территории Италии», – сообщили в Фингвардии.
Реализация 82 тонн табачной продукции на рынке позволила бы извлечь владельцам прибыль в размере 19 млн евро.
Хозяина фабрики арестовали по обвинению в контрабанде и организации незаконного труда.
Ранее в Эстонии заявили, что беженцы с Украины завезли в эту прибалтийскую страну инфекционные заболевания и вскоре могут начать заниматься проституцией.
Пленные солдаты ВСУ рассказали о российском «черном дьяволе»
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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой пленные солдаты ВСУ рассказали о потерях и российском танке, который прозвали «черный дьявол».
«Наши командиры говорили, что за один день боев наших погибло более 120 человек в городе Рубежный», – рассказал один из пленных. Второй подтвердил информацию о больших ежедневных потерях.
«Есть у вас один танк, с которым мы не можем ничего сделать. Тут его назвали «черным дьяволом», – рассказал еще один солдат ВСУ. Он пояснил, что этот танк пять дней уничтожал украинские позиции, но ВСУ не смогли никак его нейтрализовать.
В подписи к видео Кадыров обратил внимание на возраст бойцов украинской армии.
«Посмотрите на этих бедолаг. Официальный Киев, у вас спрашиваю, это ваши бойцы? Вам не стыдно отправлять этих немолодых людей на войну с подготовленными спецназовцами? Почему нам должно быть стыдно за вас, брать в плен этих бойцов, неспособных правильно держать в руках оружие?» – заявил глава российского региона в публикации.
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СК обнаружил списки личного состава батальона «Азов»
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Военные следователи нашли служебную документацию батальона «Азов» (запрещен в России), где содержатся данные по личному составу. Сведения были обнаружены при осмотре двух баз на Азовском море, сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.
«В рамках расследования уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»), военные следователи Следственного комитета РФ провели осмотр двух мест постоянного базирования военнослужащих батальона «Азов», расположенных на побережье Азовского моря в селах Урзуф и Юрьевка. В результате осмотра мест проживания, тренировок, хранения оружия и боеприпасов, базы хранения техники и горюче-смазочных материалов были обнаружены служебная документация, содержащая сведения по личному составу батальона «Азов» с отражением их анкетных данных», – цитирует сообщение ТАСС.
Ранее Минобороны сообщило, что порт Мариуполя полностью освобожден от боевиков нацбатальона «Азов», все заложники, в том числе иностранные, на свободе.
Зеленский потребовал от ЕС ежемесячной помощи в 7 млрд долларов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране необходимо не менее 7 млрд долларов в месяц в качестве финансовой помощи для покрытия расходов на зарплаты и социальные выплаты. Об этом он заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен во время ее визита в Киев, сообщило агентство Bloomberg.
Зеленский также поднял вопрос о проблемах с экспортом зерна. Глава ЕК заявила, что сообщество намерено использовать ускоренные процедуры для пересечения границ по этому аспекту, передает ТАСС.
Ранее глава Еврокомиссии передала Зеленскому опросник, заполнение которого позволит ЕК рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.
Между тем кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что Зеленский просит у Запада больше того, что ему могут дать.
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Российские военные уничтожили истребитель и вертолет на аэродроме Днепр
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За ночь высокоточным оружием уничтожены 12 военных объектов Украины, среди них на аэродроме Днепр поражены истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотник «Байрактар», сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В течение ночи 14 апреля высокоточным оружием уничтожены 12 объектов противника. В том числе: в населенных пунктах Великая Михайловка и Богатырь – два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск; на аэродроме Днепр уничтожены украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2», – передает РИА «Новости» его слова.
Также Конашенков добавил, что оперативно-тактическая авиация российских военно-космических сил за минувшие сутки поразила 48 военных объектов Украины.
«Оперативно-тактической авиацией за сутки поражены 48 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, радиолокационная станция, две позиции реактивной системы залпового огня, артиллерийская батарея, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 48 районов сосредоточения украинской боевой техники», – рассказал генерал.
По его словам, Вооруженные силы России с начала спецоперации уничтожили почти 700 летательных аппаратов, в том числе 448 беспилотников.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотных летательных аппаратов, 2179 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 944 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2088 единиц специальной военной автомобильной техники», – сказал Конашенков.
Ранее утром сообщалось, что российские ударные вертолеты Ка-52 уничтожили все намеченные цели бронетехники вооруженных сил Украины.
Напомним, российское Минобороны опубликовало кадры действий группы ударных вертолетов Ми-24, Ми-28Н и Ка-52 по уничтожению огневых позиций ПВО и бронетехники украинских силовиков.
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Названы имена причастных к биологическим программам на Украине граждан США и ЕС
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Министерство обороны России озвучило список должностных лиц США и Евросоюза, которые причастны к реализации военно-биологических программ на Украине.
«Пост исполнительного директора Украинского научно-технологического центра гражданин США Куртис Белаяч. Родился 27 августа 1968 года в Калифорнии, обучался в Калифорнийском университете <...>. Имеет степень магистра международных финансов и работает на Украине с 1994 года», – рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов, передает его слова ТАСС.
Председателем правления УНТЦ от Евросоюза является Эдди Артур Майер, от США работу центра курирует Филипп Доллифф, который занимает в Госдепартаменте должность заместителя советника секретаря по вопросам международной безопасности и программ нераспространения оружия массового поражения, добавил Кириллов.
Напомним, 17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
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В Эстонии заподозрили украинских беженок в намерении заниматься проституцией
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Беженцы с Украины завезли в Эстонию инфекционные заболевания и вскоре могут начать заниматься проституцией, заявил вице-председатель партии EKRE, член эстонского парламента Март Хельме.
«Один из сыновей у меня врач, я общаюсь с врачами. Врачи говорят, что картина в здравоохранении ужасная. ВИЧ возвращается. С Украины нам завозят инфекционные заболевания, которые, как нам казалось, в Эстонии искоренены навсегда. Нет, они возвращаются, потому что десятки тысяч людей приезжают и привозят это нам сюда», – приводит его слова портал Delfi.
Также он заявил, что никто не знает, чем будут заниматься в Эстонии приехавшие сюда молодые женщины, и не исключено, что проституцией.
Ранее советник по вопросам помощи жертвам торговли людьми Департамента социального страхования Трийну Йоозес добавила, что возле мест размещения украинских беженцев несколько раз замечали «подозрительных мужчин», которые пытались «рекламировать какую-то работу».
Эстонская полиция, по словам Йоозес, намерена проводить там контрольные рейды.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему украинские беженцы приводят Европу в ужас. По последним данным, границу одной только Польши пересекли уже более двух миллионов украинских беженцев. Власти государства предоставили им разнообразные льготы и пособия. Местное население встречает украинцев со смешанными чувствами. Многие оказывают приехавшим помощь, но кое-кто поглядывает на новоприбывших без всякой радости.
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Число сдавшихся в плен украинских морпехов в Мариуполе достигло 1350 человек
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Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что по состоянию на вечер 13 апреля 1350 украинских морпехов сдались в плен силам ДНР.
«Наши воины продолжают брать в плен боевиков 36-й бригады ВФУ (вооруженных формирований Украины) в Мариуполе. По состоянию на вечер 13 апреля, в плен сдались 1350 украинских морпехов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Ранее Минобороны России сообщало, что в Мариуполе, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий российских ВС и ДНР добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.
Военкор Александр Сладков сообщал, что среди пленных морпехов есть в том числе британский наемник.
Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что среди сдавшихся порядка 300 человек ранены, еще 90 – неходячие. Им уже оказывается медицинская помощь. По его мнению, подобные сдачи в плен наносят серьезный урон моральному духу противника.
Трамп вслед за Байденом назвал происходящее на Украине «геноцидом»
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вслед за заявлениями действующего главы государства Джо Байдена и заместителя госсекретаря Виктории Нуланд назвал происходящее на Украине «геноцидом».
«То, что происходит на Украине, это геноцид», – передает РИА «Новости» заявление Трампа в телефонном интервью телеканалу Fox News.
Накануне Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы «пытается стереть с лица земли саму идею того, что можно быть украинцем», подчеркнув, что, по его мнению, на Украине якобы происходит «геноцид» местного населения.
Вместе с тем ранее посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek заявил, что спецоперация стала результатом нежелания Киева прекратить геноцид русских.
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ВСУ обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области
Вооруженные силы Украины обстреляли колонну автомобилей с беженцами в Харьковской области, двое человек погибли, трое ранены, сообщили в генпрокуратуре Луганской народной республики.
«13 апреля украинскими боевиками в Харьковской области расстреляна колона автомобилей, вывозившая мирных жителей с территории ЛНР на территорию Украины. В результате минометного и обстрела из автоматов погибли два человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
На данный момент обстоятельства происшествия устанавливают следователи, возбуждено уголовное дело.
Накануне украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив 14 ракет из РСЗО БМ-21 «Град» за пять минут.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Глава Белгородской области сообщил о втором обстреле за сутки со стороны ВСУ
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ВС Украины обстреляли еще одно село в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлевка. Есть повреждения жилых домов, социальных объектов. Информации о жертвах и пострадавших нет», – написал Гладков в Telegram.
Он добавил, что в данном селе уже был объявлен режим ЧС, люди вывезены за его пределы.
Позднее он привел информацию об одном пострадавшем. «К сожалению, в Журавлевке есть пострадавший. Это местный житель тридцати семи лет. Он получил легкое осколочное ранение в предплечье. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», – пояснил губернатор.
Ранее Гладков сообщил, что село Сподарюшино в Грайворонском округе в приграничном районе Белгородской области подверглось обстрелу со стороны ВС Украины. Жертв и пострадавших нет.
Во вторник он также сообщил, что в Шебекинском районе, который граничит с Украиной, повредили железнодорожные пути.
Кроме того, в четверг приграничный район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины: снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, повреждены жилые дома, восемь человек пострадали.
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В России указали на виновников начала войны в Донбассе
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«Указ Турчинова от 14 апреля 2014 года привел к бойне в Донбассе. Когда военный трибунал начнет рассматривать преступления украинских властей, расследование необходимо начать именно с этого документа», – заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор Владимир Крымский.
«Сегодня уже мало кто помнит историю вопроса. И еще меньше тех, кто помнит, что война в Донбассе началась именно с указа Турчинова, который тогда занимал должность исполняющего обязанности президента Украины», – сказал директор Первого Московского кадетского корпуса, генерал-майор Владимир Крымский.
По словам собеседника, полномасштабная реализация указа началась после того, как в мае 2014 года жители Донбасса, не согласившись с результатами переворота в Киеве, заявили о своей независимости. «Затем, после выборов в конце мая, должность президента занял Петр Порошенко, который продолжил дело Турчинова. В результате летние месяцы 2014 года стали одними из самых страшных в жизни жителей республик», – продолжил Крымский.
Генерал-майор выразил сожаления в связи с тем, что во время «Иловайского и Дебальцевского котлов не удалось ликвидировать группировку противника». «Те, кого тогда выпустили из котлов, в итоге составили ядро вооруженных сил Украины в Донбассе, с которыми нам приходится бороться по сей день», – отметил Крымский.
Он также напомнил, что призванные урегулировать ситуацию в Донбассе Минские соглашения не принесли должного результата. «Эти договоренности оказались пустым звуком по вине украинских властей и их западных партнеров. За восемь лет погибло по разным подсчетам порядка 13–14 тыс. жителей Донбасса. Это и есть тот геноцид, о котором говорил президент Владимир Путин еще в феврале этого года. Страшно представить, сколько из погибших – детей», – продолжил Крымский.
«Я надеюсь, когда-нибудь военный трибунал начнет рассмотрение преступлений, совершенных украинскими властями, и само расследование начнется с того документа, который подписал Турчинов», – заключил собеседник.
Напомним, 14 апреля 2014 года на сайте президента Украины был размещен текст указа №405/2014 о начале так называемой «антитеррористической операции», которая привела к вооруженному конфликту на востоке страны между ВС Украины и националистическими батальонами с одной стороны и ополчением республик Донбасса. С тех пор Россией были предприняты неоднократные попытки урегулировать конлфикт, в том числе с помощью Минских соглашений. Однако украинская сторона отказалась их исполнять.
24 февраля 2022 года Россия начала военную спецоперацию на Украине. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В грузинском парламенте возник конфликт за право поехать с визитом в Киев
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили по приглашению украинского коллеги в ближайшие дни направится на Украину, при этом пока нет согласованного мнения о том, кто из депутатов войдет в делегацию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Правящая «Грузинская мечта» обвинила оппозицию и особенно саакашвилевское «Единое национальное движение» в саботировании процесса формирования делегации.
Депутат от правящей партии Давид Матикашвили заявил, что оппозиционеры «занимаются самопиаром». Он не исключил, что на Украину отправятся не одна, а две делегации, при этом вторая будет состоять из оппозиционеров.
Шалва Папуашвили посетит Украину в конце этой недели.
Он сообщил, что предложил включить в состав делегации трех депутатов «Грузинской мечты» и трех оппозиционеров.
«К сожалению, оппозиция не приняла это предложение. Над главным – выражением солидарности народу Украины – возобладали внутрипартийные интересы», – сказал спикер парламента.
Грузия поддерживает Украину во всех политических форматах, но не присоединилась к экономическим санкциям против России, после чего Украина отозвала посла из Грузии. Предполагается, что визит председателя парламента Грузии на Украину позволит сгладить некоторые острые углы в двусторонних отношениях.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Грузия отказалась воевать на стороне Украины.
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Минобороны: США испытывали опасные биопрепараты на пациентах Харьковской психбольницы
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Американские ученые в период с 2019 по 2021 годы проводили испытания опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 Харькова, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
По его словам, лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса.
«На специальных бланках учитывался результат круглосуточного мониторинга состояния пациентов. В базу данных стационара информация не вносилась, персонал медицинского учреждения давал подписку о неразглашении», – цитирует ТАСС Кириллова.
Ранее в Минобороны заявили, что США на украинских военных пытались испытывать непроверенные лекарства.
Напомним, 17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
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За ночь в Мариуполе сдались еще 134 украинских военнослужащих
За сутки в Мариуполе сдались в плен 1160 военнослужащих Украины, в том числе 176 офицеров, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В ходе операции по освобождению города Мариуполя за ночь добровольно сложили оружие и сдались еще 134 украинских военнослужащих, в том числе 14 офицеров. Всего за сутки добровольно сдались в плен 1160 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Среди них 176 офицеров», – передает РИА «Новости» его слова.
Между тем ранее Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщал, что что по состоянию на вечер 13 апреля 1350 украинских морпехов сдались в плен силам ДНР.
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В Греции решили больше не направлять вооружения на Украину
Греция больше не планирует направлять вооружения Украине, страна не должна оказывать военную помощь в ущерб собственным оборонительным возможностям, заявил министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос порталу Euractiv.gr.
«Военное снаряжение, которое мы направляли на Украину, было из наших запасов. Вопроса об отправке дополнительно [военного снаряжения Украине] не стоит», – цитирует ТАСС Панайотопулоса.
Министр при этом отметил, что Греция не должна оказывать военную помощь Украине в ущерб собственным оборонительным возможностям, в особенности защите островов.
Как сообщает портал, Афины ранее направили Киеву два военно-транспортных самолета С-130 с грузом, который включал автоматы и переносные ракетные комплексы.
Ранее греческие портовики отказались перевозить военные грузы НАТО на Украину.
До этого рабочие греческой железнодорожной компании TrainOSE отказались участвовать в перевозке бронетехники НАТО из порта Александруполис к украинской границе.