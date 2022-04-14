Иностранные поставщики сохранили цены на лекарства для детей с орфанными заболеваниями

Около 99% зарубежных поставщиков лекарств для детей с орфанными заболеваниями сохранили цены на препараты, на некоторые лекарства она даже снизилась, сообщил председатель правления фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко.

«Мы пересмотрели условия всех контрактов по всем лекарственным препаратам: 99%, почти все, поставщики наши сохранили условия, перезаключили договоры с сохранением цены. По некоторым даже лекарственным препаратам, по тем, по которым даже была зафиксирована цена в валюте, за счет снижения курса валют в последнее время цена даже снизилась», – цитирует ТАСС Ткаченко.

По его словам, основным условием для заключения контракта с поставщиками является самая низкая в мире цена, по итогам прошлого года в среднем цены на препараты удалось снизить на 23%, а по некоторым – до 60%.

«Благодаря снижению цен на лекарства в 2021 году, фонду удалось сэкономить около 10 млрд рублей. Это позволит нам оказать больше помощи детям. Все сэкономленные средства будут направлены на лекарственное обеспечение детей», – отметил протоиерей.

Ранее в Общественной палате обсудили обеспечение детей ЛНР и ДНР лекарствами от редких болезней.