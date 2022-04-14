Депутат предложил Google сменить юрисдикцию США на российскую

«Google пока не демонстрирует никаких шагов по возвращению в российское правовое поле, а заодно – по возвращению к собственным принципам нейтральности и объективности», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин. Ранее Роскомнадзор составил два протокола на Google за отказ удалить противоправную информацию.

«К сожалению, Google находится под давлением американских властей и в этой связи продолжает работать как отдел антироссийской пропаганды. Эта компания откровенно дезинформирует нас, причем делает это сознательно, понимая всю незаконность своих действий», – сказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Депутат считает, что штрафы на Google будут выписаны вполне в рамках правовых норм РФ. «Но государство пока не принимает крайних мер и все еще пытается пригласить компанию к сотрудничеству. Кстати, мы находимся в более выгодном положении, чем многие другие страны, поскольку у России есть собственные цифровые сервисы, которые могут в среднесрочной перспективе заместить все продукты Google», – подчеркнул парламентарий.

Одним из вариантов выхода из ситуации, по мнению собеседника, могла бы стать смена юрисдикции Google, – «чтобы корпорация вышла бы из-под давления американских властей и начала соблюдать законы РФ».

В четверг Роскомнадзор составил два административных протокола в отношении компании Google LLC по части 2 и части 4 ст. 13.41 КоАП РФ за неудаление администрацией видеохостинга YouTube материалов, признанных Генпрокуратурой и судами запрещенными. Протоколы будут переданы в суд для рассмотрения и определения суммы штрафов.

«В последнее время видеохостинг YouTube, принадлежащий американской интернет-компании Google, занимает ведущую роль в информационной войне, развязанной странами Запада против России. Площадка демонстративно игнорирует требования российского законодательства, не удаляет противоправный контент, а также на системной основе принимает меры по дискриминации контента российских СМИ, общественных и политических организаций и деятелей», – говорится в сообщении РКН.

YouTube отказался удалять фейковые материалы, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, а также ролики экстремистского характера с призывами к насилию против российских военных, с материалами экстремистских организаций, таких как «Правый сектор*» и националистический полк «Азов» (запрещенные в России организации), говорится в сообщении ведомства.

Ранее депутат Госдумы Алексей Черняк предложил запретить минимум на 10 лет доступ к YouTube на территории России. По мнению депутата, «даже если через год-два они захотят вернуться, у них это не получится, а их место быстро займут наши отечественные сервисы», передает РИА «Новости».

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